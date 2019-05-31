Borsada günlük işlemler (1)
32 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-1,23
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|3,26
|-1,21
|0,00
|Adana Çimento (A)
|6,44
|1,42
|6,45
|Adana Çimento (B)
|4,48
|0,67
|9,00
|Adana Çimento (C)
|1,06
|2,91
|-24,82
|Adel Kalemcilik
|9,45
|0,21
|-14,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,89
|-2,20
|-61,97
|Afyon Çimento
|3,63
|1,68
|-20,92
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|5,98
|1,01
|1,62
|Akçansa
|6,28
|-0,63
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,30
|0,78
|-35,32
|Akfen GMYO
|1,51
|-1,31
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,46
|0,24
|-10,48
|Akiş GMYO
|2,20
|0,92
|-8,76
|Akmerkez GMYO
|18,45
|-0,05
|19,58
|Aksa
|8,58
|1,06
|29,32
|Aksa Enerji
|2,29
|1,78
|-14,55
|Aksigorta
|4,41
|0,46
|40,47
|Aksu Enerji
|7,93
|2,45
|2,72
|Alarko Carrıer
|33,60
|7,76
|-14,63
|Alarko GMYO
|41,98
|3,14
|-0,58
|Alarko Holding
|2,86
|4,76
|46,64
|Albaraka Türk
|1,11
|0,00
|-9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,32
|19,92
|9,72
|Alkim Kağıt
|3,64
|2,25
|1,28
|Alkim Kimya
|24,80
|-0,24
|15,13
|Altınyağ
|0,35
|6,06
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,90
|-1,02
|-6,02
|Anadolu Cam
|2,70
|1,12
|5,27
|Anadolu Efes
|19,25
|-0,33
|-4,10
|Anadolu Grubu Holding
|10,00
|1,01
|-2,34
|Anadolu Hayat Emek.
|5,14
|0,39
|-9,74
|Anadolu Isuzu
|6,80
|1,95
|10,03
|Anadolu Sigorta
|3,97
|-0,25
|1,13
|Anel Elektrik
|1,65
|1,85
|1,85
|Arçelik
|17,42
|1,40
|10,32
|Arena Bilgisayar
|3,19
|-1,54
|-27,66
|Armada Bilgisayar
|9,87
|1,02
|6,24
|Arsan Tekstil
|1,73
|0,58
|6,79
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|14,94
|Aselsan
|18,28
|1,39
|-24,09
|Aslan Çimento
|22,64
|0,35
|-19,60
|Ata GMYO
|3,83
|0,26
|-4,49
|Atakule GMYO
|0,93
|-1,06
|-29,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,41
|2,50
|127,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,77
|2,67
|-10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,24
|-0,65
|24,88
|Avrasya GMYO
|1,41
|0,00
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-0,86
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.268,10
|0,01
|1,75
|Avrupa Yatırım Holding
|2,57
|2,39
|5,76
|Ayen Enerji
|2,23
|0,45
|-5,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,65
|0,61
|19,97
|Aygaz
|8,86
|-0,56
|-10,90
|Bagfaş
|5,50
|0,92
|14,11
|Bak Ambalaj
|4,51
|0,89
|-11,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|2,04
|19,52
|Banvit
|13,90
|1,61
|28,82
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|1,12
|-10,40
|Batı Çimento
|1,60
|0,00
|-33,61
|Batısöke Çimento
|0,83
|1,22
|-23,85
|Bera Holding
|1,84
|3,95
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,46
|0,00
|-19,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,38
|-1,43
|-14,81
|Beyaz Filo
|2,78
|-0,71
|1,83
|Bilici Yatırım
|1,63
|1,87
|28,90
|Bim Mağazalar
|79,70
|0,19
|-8,39
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,64
|1,59
|-45,30
|Bizim Mağazaları
|6,69
|3,88
|-1,62
|Bolu Çimento
|2,41
|0,00
|-29,74
|Bomonti Elektrik
|0,86
|1,18
|79,17
|Borusan Mannesmann
|7,60
|0,26
|8,43
|Borusan Yat. Paz.
|33,08
|0,24
|-8,69
|Bosch Fren Sistemleri
|149,50
|-0,53
|-2,14
|Bossa
|3,45
|0,88
|-17,94
|Boyner Perakende Yat.
|4,79
|0,63
|21,57
|Brisa
|5,61
|-0,71
|-11,37
|Burçelik
|2,69
|-0,37
|-16,20
|Burçelik Vana
|1,46
|0,69
|-1,35
|Bursa Çimento
|3,74
|1,36
|-15,00
|Carrefoursa
|2,74
|0,74
|-21,26
|Ceo Event Medya
|5,05
|
|
|Coca Cola İçecek
|27,22
|2,56
|-7,93
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|-1,85
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,99
|-1,92
|Çelebi
|82,70
|3,31
|41,74
|Çelik Halat
|3,97
|-0,50
|-26,52
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|4,82
|0,84
|-20,72
|Çimbeton
|25,00
|-0,56
|-12,59
|Çimentaş
|15,14
|1,68
|19,21
|Çimsa
|5,83
|0,69
|-22,78
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|0,56
|1,12
|Dagi Giyim
|1,36
|0,00
|9,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,49
|1,36
|47,52
|Dardanel
|0,98
|1,03
|-10,91
|Datagate Bilgisayar
|5,64
|-2,25
|31,78
|Demısaş Döküm
|2,58
|0,39
|12,29
|Denge Holding
|1,59
|19,55
|37,07
|Deniz GMYO
|2,91
|-2,02
|-4,28
|Denizbank
|16,06
|-4,40
|-15,92
|Denizli Cam
|8,73
|-0,57
|-24,22
|Derimod
|8,19
|0,74
|-5,54
|Desa Deri
|2,52
|0,00
|45,66
|Despec Bilgisayar
|2,69
|-1,82
|-1,52
|Deva Holding
|5,43
|0,74
|65,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|5,26
|5,20
|2,76
|DO-CO
|488,00
|-0,49
|1,92
|Doğan Burda
|3,30
|1,85
|9,63
|Doğan Holding
|1,07
|0,00
|14,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|1,05
|-21,31
|Doğusan
|1,08
|-1,82
|-50,10
|Doğuş GMYO
|2,80
|4,48
|32,70
|Doğuş Otomotiv
|3,97
|0,51
|-8,53
|Döktaş Dökümcülük
|12,62
|-0,79
|54,85
|Duran Doğan Basım
|4,38
|3,79
|-14,12
|Dyo Boya
|2,88
|2,86
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|0,43
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,85
|0,00
|-8,63
|Edip Gayrimenkul
|0,61
|0,00
|-20,78
|Ege Endüstri
|443,80
|0,79
|42,64
|Ege Gübre
|22,30
|-0,36
|7,80
|Ege Profil
|9,23
|0,00
|4,06
|Ege Seramik
|2,76
|0,73
|-6,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,19
|0,48
|9,11
|Ekiz Kimya
|0,27
|0,00
|-18,18
|Emek Elektrik
|0,72
|-1,37
|-26,53
|Eminiş Ambalaj
|0,88
|-4,35
|-24,79
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|4,81
|-21,74
|Enerjisa Enerji
|5,35
|1,52
|13,63
|Enka İnşaat
|5,30
|1,15
|19,26
|Erbosan
|15,00
|0,47
|-1,34
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|-1,23
|18,82
|Ersu Gıda
|0,83
|0,00
|-9,78
|Escort Teknoloji
|0,69
|1,47
|-9,21
|Etiler Gıda
|1,16
|-2,52
|-45,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|1,43
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|6,87
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|7,12
|-0,14
|2,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,68
|-1,83
|0,75
|F-M İzmit Piston
|15,40
|0,39
|0,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,50
|2,74
|119,30
|Ford Otosan
|55,05
|0,36
|15,87
|Formet Çelik Kapı
|5,08
|-0,39
|300,00
|Frigo Pak Gıda
|2,11
|-14,92
|24,12
|Galatasaray Sportif
|1,41
|-6,00
|13,71
|Garanti Bankası
|7,93
|0,25
|-0,38
|Garanti Faktoring
|2,86
|0,70
|44,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,50
|-0,57
|14,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,74
|1,48
|16,60
|Gediz Ambalaj
|4,61
|0,22
|13,99
|Gentaş
|1,52
|4,28
|-9,27
|Gersan Elektrik
|1,81
|-1,09
|-25,83
|Global Men. Değ.
|0,44
|0,00
|-6,38
|Global Yat. Holding
|2,79
|-0,36
|-6,69
|Good-Year
|2,52
|0,40
|-24,06
|Göltaş Çimento
|9,83
|0,72
|-20,92
|Gözde Girişim
|2,79
|0,00
|4,49
|GSD Denizcilik
|1,41
|2,17
|22,61
|GSD Holding
|0,81
|-1,22
|1,25
|Gübre Fabrik.
|2,47
|1,23
|-16,55
|Güler Yat. Holding
|1,06
|0,00
|-0,93
|Güneş Sigorta
|0,99
|0,00
|-34,00
|Halk GMYO
|0,72
|-1,37
|3,48
|Halk Sigorta
|0,89
|-3,26
|0,85
|Hatay Tekstil
|4,15
|-0,24
|5,06
|Hedef Girişim
|1,15
|0,00
|-0,86
|Hektaş
|11,64
|0,87
|25,57
|HUB Girişim
|2,72
|6,25
|44,68
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|-2,78
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|3,43
|-32,66
|İdealist Danışmanlık
|11,35
|-0,35
|5,09
|İdealist GMYO
|1,76
|1,15
|7,98
|İhlas Ev Aletleri
|1,09
|2,83
|230,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,76
|0,57
|188,52
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,55
|0,00
|66,67
|İndeks Bilgisayar
|6,31
|0,64
|13,31
|Info Yatırım
|2,15
|2,38
|108,74
|İntema
|6,82
|-0,58
|13,73
|İpek Doğal Enerji
|4,70
|-0,63
|-12,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|-2,07
|31,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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