Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 -0,64 -20,00 Acıpayam Selüloz 3,31 -0,60 1,53 Adana Çimento (A) 6,45 0,47 6,61 Adana Çimento (B) 4,57 1,33 11,19 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 -24,11 Adel Kalemcilik 9,50 -0,42 -13,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,01 10,99 -56,84 Afyon Çimento 3,57 -1,65 -22,22 Ak Enerji 0,52 1,96 -17,46 Akbank 6,06 -0,82 2,98 Akçansa 6,37 2,74 -2,63 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 -0,76 -35,32 Akfen GMYO 1,47 -0,68 -10,91 Akın Tekstil 8,29 0,61 -8,55 Akiş GMYO 2,34 -1,27 -2,95 Akmerkez GMYO 18,29 0,49 18,55 Aksa 9,08 1,45 36,86 Aksa Enerji 2,25 0,00 -16,04 Aksigorta 4,56 4,35 45,25 Aksu Enerji 7,78 0,00 0,78 Alarko Carrıer 34,26 0,41 -12,96 Alarko GMYO 41,56 -0,34 -1,57 Alarko Holding 3,11 -0,96 59,46 Albaraka Türk 1,11 0,91 -9,02 Alcatel Lucent Teletaş 6,33 2,26 9,90 Alkim Kağıt 3,60 0,00 0,16 Alkim Kimya 24,40 -1,21 13,27 Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73 Altınyunus Çeşme 3,98 -0,50 -4,10 Anadolu Cam 2,78 0,72 8,39 Anadolu Efes 18,50 -0,05 -7,84 Anadolu Grubu Holding 9,25 0,11 -8,73 Anadolu Hayat Emek. 5,01 -1,38 -12,02 Anadolu Isuzu 6,71 0,00 8,58 Anadolu Sigorta 4,06 1,00 3,42 Anel Elektrik 1,74 1,16 7,41 Arçelik 17,65 1,15 11,78 Arena Bilgisayar 3,18 -0,63 -27,89 Armada Bilgisayar 10,00 0,81 7,64 Arsan Tekstil 1,78 1,71 9,88 Artı Yatırım Holding 0,94 1,08 8,05 Aselsan 17,64 -1,40 -26,74 Aslan Çimento 23,20 -0,34 -17,61 Ata GMYO 3,85 0,26 -3,99 Atakule GMYO 0,97 2,11 -26,28 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,79 0,00 -8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 0,00 22,72 Avrasya GMYO 1,37 0,00 55,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -0,87 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,10 0,01 1,83 Avrupa Yatırım Holding 2,35 2,62 -3,29 Ayen Enerji 2,23 0,90 -5,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 -3,03 16,33 Aygaz 8,56 -0,12 -13,92 Bagfaş 5,48 0,18 13,69 Bak Ambalaj 4,64 -3,93 -8,48 Balatacılar Balatacılık 0,26 0,00 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,46 1,39 16,33 Banvit 13,68 1,71 26,78 Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39 Batı Çimento 2,12 6,53 -12,03 Batısöke Çimento 0,90 -7,22 -17,43 Bera Holding 1,81 -1,09 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,52 0,00 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,39 0,72 -14,20 Beyaz Filo 2,83 0,00 3,66 Bilici Yatırım 1,60 -0,62 26,53 Bim Mağazalar 78,95 1,87 -7,85 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44 Bizim Mağazaları 6,60 -2,08 -2,94 Bolu Çimento 2,43 0,00 -29,15 Bomonti Elektrik 0,84 -5,62 75,00 Borusan Mannesmann 7,58 1,07 8,14 Borusan Yat. Paz. 34,92 -0,17 -3,61 Bosch Fren Sistemleri 153,50 -0,32 0,48 Bossa 3,58 1,42 -14,85 Boyner Perakende Yat. 4,85 0,00 23,10 Brisa 5,97 3,65 -5,69 Burçelik 2,69 0,75 -16,20 Burçelik Vana 1,49 2,76 0,68 Bursa Çimento 4,08 -0,24 -7,27 Carrefoursa 2,69 -1,82 -22,70 Ceo Event Medya 5,11 -0,78 Coca Cola İçecek 26,72 -2,12 -9,62 Cosmos Yat. Holding 1,05 -6,25 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 -3,85 Çelebi 91,40 -4,79 56,65 Çelik Halat 3,90 -1,02 -27,82 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 5,15 -0,58 -15,30 Çimbeton 25,54 1,67 -10,70 Çimentaş 14,57 -0,55 14,72 Çimsa 5,99 -0,33 -20,66 Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,56 1,12 Dagi Giyim 1,40 -1,41 12,90 Dagi Yatırım Holding 1,64 -2,96 62,38 Dardanel 0,99 -1,00 -10,00 Datagate Bilgisayar 5,67 -2,24 32,48 Demısaş Döküm 2,59 0,00 12,72 Denge Holding 1,74 -4,40 50,00 Deniz GMYO 2,96 0,34 -2,63 Denizbank 16,84 -1,64 -11,83 Denizli Cam 8,93 0,56 -22,48 Derimod 8,07 0,25 -6,92 Desa Deri 2,37 -1,25 36,99 Despec Bilgisayar 2,64 -0,75 -3,35 Deva Holding 5,39 3,65 63,83 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -3,85 Ditaş Doğan 5,19 0,58 1,39 DO-CO 534,80 0,87 11,70 Doğan Burda 3,62 -2,69 20,27 Doğan Holding 1,08 1,89 15,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 1,03 -19,67 Doğusan 1,06 -0,93 -51,03 Doğuş GMYO 2,84 2,16 34,60 Doğuş Otomotiv 3,96 2,06 -8,76 Döktaş Dökümcülük 13,37 2,53 64,05 Duran Doğan Basım 4,84 0,41 -5,10 Dyo Boya 2,87 1,41 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,27 -1,30 -6,41 Eczacıbaşı Yatırım 5,82 -1,36 -9,10 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -19,48 Ege Endüstri 482,40 0,29 55,04 Ege Gübre 23,00 -0,17 11,18 Ege Profil 9,20 -0,33 3,72 Ege Seramik 2,68 0,00 -9,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,98 -0,50 3,65 Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15 Emek Elektrik 0,71 -2,74 -27,55 Eminiş Ambalaj 0,88 -4,35 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,10 -0,90 -24,49 Enerjisa Enerji 5,35 0,38 13,63 Enka İnşaat 5,11 -0,58 14,98 Erbosan 14,86 -0,67 -2,27 Ereğli Demir Çelik 7,38 -1,20 20,95 Ersu Gıda 0,85 -1,16 -7,61 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21 Etiler Gıda 1,20 2,56 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 3,28 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,65 4,84 3,17 Euro Yatırım Holding 1,54 2,67 180,00 Fenerbahçe Futbol 7,26 0,41 4,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -0,74 0,75 F-M İzmit Piston 15,12 0,07 -1,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,40 -0,36 145,61 Ford Otosan 57,00 2,43 19,98 Formet Çelik Kapı 4,80 1,05 277,95 Frigo Pak Gıda 2,67 -2,20 57,06 Galatasaray Sportif 1,34 -1,47 8,06 Garanti Bankası 7,86 -1,13 -1,26 Garanti Faktoring 2,91 -2,35 46,97 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -21,58 Gedik Y. Men. Değ. 3,36 0,30 10,04 Gedik Yatırım Holding 2,70 1,12 14,89 Gediz Ambalaj 4,76 -0,42 17,70 Gentaş 1,47 0,00 -12,26 Gersan Elektrik 1,79 -0,56 -26,65 Global Men. Değ. 0,49 2,08 4,26 Global Yat. Holding 3,08 0,65 3,01 Good-Year 2,53 0,00 -23,76 Göltaş Çimento 9,92 0,81 -20,19 Gözde Girişim 2,67 -1,11 0,00 GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22 GSD Holding 0,80 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 2,45 1,66 -17,23 Güler Yat. Holding 1,14 1,79 6,54 Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33 Halk GMYO 0,72 -1,37 3,48 Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11 Hatay Tekstil 4,33 0,70 9,62 Hedef Girişim 1,19 1,71 2,59 Hektaş 12,69 1,36 36,89 HUB Girişim 2,54 -0,78 35,11 Hürriyet Gzt. 0,73 1,39 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,07 -1,92 -37,73 İdealist Danışmanlık 10,21 -3,41 -5,46 İdealist GMYO 1,72 -2,82 5,52 İhlas Ev Aletleri 1,10 -5,98 233,33 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72 İhlas Gazetecilik 1,89 -12,50 209,84 İhlas Holding 0,43 0,00 34,37 İhlas Yayın Holding 0,55 -5,17 66,67 İndeks Bilgisayar 6,39 -0,93 14,75 Info Yatırım 1,96 -2,00 90,29 İntema 7,30 0,41 21,73 İpek Doğal Enerji 5,07 -1,36 -5,59 İskenderun Demir Çelik 6,43 0,63 37,14

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)