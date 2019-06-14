Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

2 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 -0,64 -20,00
Acıpayam Selüloz 3,31 -0,60 1,53
Adana Çimento (A) 6,45 0,47 6,61
Adana Çimento (B) 4,57 1,33 11,19
Adana Çimento (C) 1,07 0,00 -24,11
Adel Kalemcilik 9,50 -0,42 -13,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,01 10,99 -56,84
Afyon Çimento 3,57 -1,65 -22,22
Ak Enerji 0,52 1,96 -17,46
Akbank 6,06 -0,82 2,98
Akçansa 6,37 2,74 -2,63
Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 -0,76 -35,32
Akfen GMYO 1,47 -0,68 -10,91
Akın Tekstil 8,29 0,61 -8,55
Akiş GMYO 2,34 -1,27 -2,95
Akmerkez GMYO 18,29 0,49 18,55
Aksa 9,08 1,45 36,86
Aksa Enerji 2,25 0,00 -16,04
Aksigorta 4,56 4,35 45,25
Aksu Enerji 7,78 0,00 0,78
Alarko Carrıer 34,26 0,41 -12,96
Alarko GMYO 41,56 -0,34 -1,57
Alarko Holding 3,11 -0,96 59,46
Albaraka Türk 1,11 0,91 -9,02
Alcatel Lucent Teletaş 6,33 2,26 9,90
Alkim Kağıt 3,60 0,00 0,16
Alkim Kimya 24,40 -1,21 13,27
Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73
Altınyunus Çeşme 3,98 -0,50 -4,10
Anadolu Cam 2,78 0,72 8,39
Anadolu Efes 18,50 -0,05 -7,84
Anadolu Grubu Holding 9,25 0,11 -8,73
Anadolu Hayat Emek. 5,01 -1,38 -12,02
Anadolu Isuzu 6,71 0,00 8,58
Anadolu Sigorta 4,06 1,00 3,42
Anel Elektrik 1,74 1,16 7,41
Arçelik 17,65 1,15 11,78
Arena Bilgisayar 3,18 -0,63 -27,89
Armada Bilgisayar 10,00 0,81 7,64
Arsan Tekstil 1,78 1,71 9,88
Artı Yatırım Holding 0,94 1,08 8,05
Aselsan 17,64 -1,40 -26,74
Aslan Çimento 23,20 -0,34 -17,61
Ata GMYO 3,85 0,26 -3,99
Atakule GMYO 0,97 2,11 -26,28
Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78
Atlas Yat. Ort. 0,79 0,00 -8,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 0,00 22,72
Avrasya GMYO 1,37 0,00 55,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -0,87 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.269,10 0,01 1,83
Avrupa Yatırım Holding 2,35 2,62 -3,29
Ayen Enerji 2,23 0,90 -5,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,60 -3,03 16,33
Aygaz 8,56 -0,12 -13,92
Bagfaş 5,48 0,18 13,69
Bak Ambalaj 4,64 -3,93 -8,48
Balatacılar Balatacılık 0,26 0,00 -21,21
Bantaş Ambalaj 1,46 1,39 16,33
Banvit 13,68 1,71 26,78
Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39
Batı Çimento 2,12 6,53 -12,03
Batısöke Çimento 0,90 -7,22 -17,43
Bera Holding 1,81 -1,09 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,52 0,00 -16,02
Beşiktaş Futbol Yat. 1,39 0,72 -14,20
Beyaz Filo 2,83 0,00 3,66
Bilici Yatırım 1,60 -0,62 26,53
Bim Mağazalar 78,95 1,87 -7,85
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44
Bizim Mağazaları 6,60 -2,08 -2,94
Bolu Çimento 2,43 0,00 -29,15
Bomonti Elektrik 0,84 -5,62 75,00
Borusan Mannesmann 7,58 1,07 8,14
Borusan Yat. Paz. 34,92 -0,17 -3,61
Bosch Fren Sistemleri 153,50 -0,32 0,48
Bossa 3,58 1,42 -14,85
Boyner Perakende Yat. 4,85 0,00 23,10
Brisa 5,97 3,65 -5,69
Burçelik 2,69 0,75 -16,20
Burçelik Vana 1,49 2,76 0,68
Bursa Çimento 4,08 -0,24 -7,27
Carrefoursa 2,69 -1,82 -22,70
Ceo Event Medya 5,11 -0,78
Coca Cola İçecek 26,72 -2,12 -9,62
Cosmos Yat. Holding 1,05 -6,25 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 -3,85
Çelebi 91,40 -4,79 56,65
Çelik Halat 3,90 -1,02 -27,82
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 5,15 -0,58 -15,30
Çimbeton 25,54 1,67 -10,70
Çimentaş 14,57 -0,55 14,72
Çimsa 5,99 -0,33 -20,66
Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,56 1,12
Dagi Giyim 1,40 -1,41 12,90
Dagi Yatırım Holding 1,64 -2,96 62,38
Dardanel 0,99 -1,00 -10,00
Datagate Bilgisayar 5,67 -2,24 32,48
Demısaş Döküm 2,59 0,00 12,72
Denge Holding 1,74 -4,40 50,00
Deniz GMYO 2,96 0,34 -2,63
Denizbank 16,84 -1,64 -11,83
Denizli Cam 8,93 0,56 -22,48
Derimod 8,07 0,25 -6,92
Desa Deri 2,37 -1,25 36,99
Despec Bilgisayar 2,64 -0,75 -3,35
Deva Holding 5,39 3,65 63,83
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -3,85
Ditaş Doğan 5,19 0,58 1,39
DO-CO 534,80 0,87 11,70
Doğan Burda 3,62 -2,69 20,27
Doğan Holding 1,08 1,89 15,97
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 1,03 -19,67
Doğusan 1,06 -0,93 -51,03
Doğuş GMYO 2,84 2,16 34,60
Doğuş Otomotiv 3,96 2,06 -8,76
Döktaş Dökümcülük 13,37 2,53 64,05
Duran Doğan Basım 4,84 0,41 -5,10
Dyo Boya 2,87 1,41 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 2,27 -1,30 -6,41
Eczacıbaşı Yatırım 5,82 -1,36 -9,10
Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -19,48
Ege Endüstri 482,40 0,29 55,04
Ege Gübre 23,00 -0,17 11,18
Ege Profil 9,20 -0,33 3,72
Ege Seramik 2,68 0,00 -9,49
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 3,98 -0,50 3,65
Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15
Emek Elektrik 0,71 -2,74 -27,55
Eminiş Ambalaj 0,88 -4,35 -24,79
Emlak Konut GMYO 1,10 -0,90 -24,49
Enerjisa Enerji 5,35 0,38 13,63
Enka İnşaat 5,11 -0,58 14,98
Erbosan 14,86 -0,67 -2,27
Ereğli Demir Çelik 7,38 -1,20 20,95
Ersu Gıda 0,85 -1,16 -7,61
Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21
Etiler Gıda 1,20 2,56 -43,66
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 3,28 -1,56
Euro Yat. Ort. 0,65 4,84 3,17
Euro Yatırım Holding 1,54 2,67 180,00
Fenerbahçe Futbol 7,26 0,41 4,91
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 -0,74 0,75
F-M İzmit Piston 15,12 0,07 -1,64
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,40 -0,36 145,61
Ford Otosan 57,00 2,43 19,98
Formet Çelik Kapı 4,80 1,05 277,95
Frigo Pak Gıda 2,67 -2,20 57,06
Galatasaray Sportif 1,34 -1,47 8,06
Garanti Bankası 7,86 -1,13 -1,26
Garanti Faktoring 2,91 -2,35 46,97
Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -21,58
Gedik Y. Men. Değ. 3,36 0,30 10,04
Gedik Yatırım Holding 2,70 1,12 14,89
Gediz Ambalaj 4,76 -0,42 17,70
Gentaş 1,47 0,00 -12,26
Gersan Elektrik 1,79 -0,56 -26,65
Global Men. Değ. 0,49 2,08 4,26
Global Yat. Holding 3,08 0,65 3,01
Good-Year 2,53 0,00 -23,76
Göltaş Çimento 9,92 0,81 -20,19
Gözde Girişim 2,67 -1,11 0,00
GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22
GSD Holding 0,80 0,00 0,00
Gübre Fabrik. 2,45 1,66 -17,23
Güler Yat. Holding 1,14 1,79 6,54
Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33
Halk GMYO 0,72 -1,37 3,48
Halk Sigorta 0,91 0,00 3,11
Hatay Tekstil 4,33 0,70 9,62
Hedef Girişim 1,19 1,71 2,59
Hektaş 12,69 1,36 36,89
HUB Girişim 2,54 -0,78 35,11
Hürriyet Gzt. 0,73 1,39 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,07 -1,92 -37,73
İdealist Danışmanlık 10,21 -3,41 -5,46
İdealist GMYO 1,72 -2,82 5,52
İhlas Ev Aletleri 1,10 -5,98 233,33
İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72
İhlas Gazetecilik 1,89 -12,50 209,84
İhlas Holding 0,43 0,00 34,37
İhlas Yayın Holding 0,55 -5,17 66,67
İndeks Bilgisayar 6,39 -0,93 14,75
Info Yatırım 1,96 -2,00 90,29
İntema 7,30 0,41 21,73
İpek Doğal Enerji 5,07 -1,36 -5,59
İskenderun Demir Çelik 6,43 0,63 37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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