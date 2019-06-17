Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 1,28 -18,97 Acıpayam Selüloz 3,34 0,91 2,45 Adana Çimento (A) 6,54 1,40 8,10 Adana Çimento (B) 4,56 -0,22 10,95 Adana Çimento (C) 1,08 0,93 -23,40 Adel Kalemcilik 11,20 17,89 1,82 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -3,96 -58,55 Afyon Çimento 3,70 3,64 -19,39 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 6,23 2,81 5,86 Akçansa 6,39 0,31 -2,33 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 1,54 -34,33 Akfen GMYO 1,48 0,68 -10,30 Akın Tekstil 8,29 0,00 -8,55 Akiş GMYO 2,28 -2,56 -5,44 Akmerkez GMYO 18,50 1,15 19,91 Aksa 9,31 2,53 40,33 Aksa Enerji 2,29 1,78 -14,55 Aksigorta 4,60 0,88 46,52 Aksu Enerji 7,78 0,00 0,78 Alarko Carrıer 35,78 4,44 -9,10 Alarko GMYO 42,40 2,02 0,42 Alarko Holding 3,18 2,25 63,05 Albaraka Türk 1,12 0,90 -8,20 Alcatel Lucent Teletaş 6,47 2,21 12,33 Alkim Kağıt 3,69 2,50 2,67 Alkim Kimya 24,66 1,07 14,48 Altınyağ 0,35 2,94 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,12 3,52 -0,72 Anadolu Cam 2,83 1,80 10,34 Anadolu Efes 18,55 0,27 -7,59 Anadolu Grubu Holding 9,47 2,38 -6,56 Anadolu Hayat Emek. 5,06 1,00 -11,14 Anadolu Isuzu 6,83 1,79 10,52 Anadolu Sigorta 4,06 0,00 3,42 Anel Elektrik 1,75 0,57 8,02 Arçelik 17,71 0,34 12,16 Arena Bilgisayar 3,20 0,63 -27,44 Armada Bilgisayar 9,80 -2,00 5,49 Arsan Tekstil 1,82 2,25 12,35 Artı Yatırım Holding 0,95 1,06 9,20 Aselsan 18,07 2,44 -24,96 Aslan Çimento 23,60 1,72 -16,19 Ata GMYO 3,87 0,52 -3,49 Atakule GMYO 0,97 0,00 -26,28 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -2,44 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,00 -0,88 21,64 Avrasya GMYO 1,39 1,46 57,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 1,75 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,30 0,02 1,85 Avrupa Yatırım Holding 2,45 4,26 0,82 Ayen Enerji 2,25 0,90 -4,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 -0,63 15,61 Aygaz 8,72 1,87 -12,31 Bagfaş 5,58 1,82 15,77 Bak Ambalaj 4,68 0,86 -7,69 Balatacılar Balatacılık 0,27 3,85 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,48 1,37 17,93 Banvit 13,60 -0,58 26,04 Baştaş Başkent Çimento 1,75 -2,23 -13,37 Batı Çimento 2,12 0,00 -12,03 Batısöke Çimento 0,95 5,56 -12,84 Bera Holding 1,83 1,10 -11,17 Berkosan Yalıtım 1,53 0,66 -15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 1,40 0,72 -13,58 Beyaz Filo 2,86 1,06 4,76 Bilici Yatırım 1,60 0,00 26,53 Bim Mağazalar 79,35 0,51 -7,38 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44 Bizim Mağazaları 6,83 3,48 0,44 Bolu Çimento 2,46 1,23 -28,28 Bomonti Elektrik 0,83 -1,19 72,92 Borusan Mannesmann 7,62 0,53 8,71 Borusan Yat. Paz. 35,00 0,23 -3,39 Bosch Fren Sistemleri 155,00 0,98 1,46 Bossa 3,63 1,40 -13,66 Boyner Perakende Yat. 4,90 1,03 24,37 Brisa 5,94 -0,50 -6,16 Burçelik 2,75 2,23 -14,33 Burçelik Vana 1,46 -2,01 -1,35 Bursa Çimento 4,03 -1,23 -8,41 Carrefoursa 2,75 2,23 -20,98 Ceo Event Medya 5,17 1,17 Coca Cola İçecek 27,20 1,80 -8,00 Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 11,34 Credıtwest Faktorıng 0,99 -1,00 -4,81 Çelebi 92,90 1,64 59,22 Çelik Halat 3,91 0,26 -27,63 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,41 5,05 -11,02 Çimbeton 25,80 1,02 -9,79 Çimentaş 15,05 3,29 18,50 Çimsa 6,05 1,00 -19,87 Çuhadaroğlu Metal 1,82 1,11 2,25 Dagi Giyim 1,41 0,71 13,71 Dagi Yatırım Holding 1,66 1,22 64,36 Dardanel 0,97 -2,02 -11,82 Datagate Bilgisayar 5,75 1,41 34,35 Demısaş Döküm 2,65 2,32 15,34 Denge Holding 1,75 0,57 50,86 Deniz GMYO 2,98 0,68 -1,97 Denizbank 17,09 1,48 -10,52 Denizli Cam 8,91 -0,22 -22,66 Derimod 8,12 0,62 -6,34 Desa Deri 2,38 0,42 37,57 Despec Bilgisayar 2,67 1,14 -2,25 Deva Holding 5,40 0,19 64,13 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -7,69 Ditaş Doğan 5,18 -0,19 1,19 DO-CO 528,80 -1,12 10,44 Doğan Burda 3,69 1,93 22,59 Doğan Holding 1,09 0,93 17,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -18,85 Doğusan 1,08 1,89 -50,10 Doğuş GMYO 2,87 1,06 36,02 Doğuş Otomotiv 4,00 1,01 -7,83 Döktaş Dökümcülük 13,44 0,52 64,91 Duran Doğan Basım 4,83 -0,21 -5,29 Dyo Boya 2,89 0,70 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,88 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,87 0,86 -8,32 Edip Gayrimenkul 0,61 -1,61 -20,78 Ege Endüstri 483,50 0,23 55,39 Ege Gübre 23,72 3,13 14,66 Ege Profil 9,36 1,74 5,52 Ege Seramik 2,76 2,99 -6,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,34 9,05 13,02 Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12 Emek Elektrik 0,73 2,82 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,90 2,27 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,12 1,82 -23,11 Enerjisa Enerji 5,35 0,00 13,63 Enka İnşaat 5,18 1,37 16,56 Erbosan 14,99 0,87 -1,41 Ereğli Demir Çelik 7,35 -0,41 20,46 Ersu Gıda 0,86 1,18 -6,52 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21 Etiler Gıda 1,21 0,83 -43,19 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 2,70 7,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 6,35 4,69 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 3,17 Euro Yatırım Holding 1,55 0,65 181,82 Fenerbahçe Futbol 7,22 -0,55 4,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,24 3,01 F-M İzmit Piston 15,22 0,66 -0,98 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,25 -1,79 141,23 Ford Otosan 57,80 1,40 21,66 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 277,95 Frigo Pak Gıda 2,59 -3,00 52,35 Galatasaray Sportif 1,36 1,49 9,68 Garanti Bankası 8,15 3,69 2,39 Garanti Faktoring 2,89 -0,69 45,96 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -20,28 Gedik Y. Men. Değ. 3,49 3,87 14,30 Gedik Yatırım Holding 2,74 1,48 16,60 Gediz Ambalaj 4,89 2,73 20,91 Gentaş 1,49 1,36 -11,06 Gersan Elektrik 1,84 2,79 -24,60 Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13 Global Yat. Holding 3,08 0,00 3,01 Good-Year 2,58 1,98 -22,25 Göltaş Çimento 10,06 1,41 -19,07 Gözde Girişim 2,71 1,50 1,50 GSD Denizcilik 1,47 2,08 27,83 GSD Holding 0,80 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 2,47 0,82 -16,55 Güler Yat. Holding 1,16 1,75 8,41 Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33 Halk GMYO 0,73 1,39 4,92 Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98 Hatay Tekstil 4,38 1,15 10,89 Hedef Girişim 1,20 0,84 3,45 Hektaş 12,79 0,79 37,97 HUB Girişim 2,62 3,15 39,36 Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,14 2,28 -36,31 İdealist Danışmanlık 10,50 2,84 -2,78 İdealist GMYO 1,70 -1,16 4,29 İhlas Ev Aletleri 1,17 6,36 254,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,79 -5,29 193,44 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70 İndeks Bilgisayar 6,48 1,41 16,37 Info Yatırım 1,95 -0,51 89,32 İntema 7,35 0,68 22,57 İpek Doğal Enerji 5,24 3,35 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,47 0,62 38,00

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)