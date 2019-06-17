Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 1,28 -18,97
Acıpayam Selüloz 3,34 0,91 2,45
Adana Çimento (A) 6,54 1,40 8,10
Adana Çimento (B) 4,56 -0,22 10,95
Adana Çimento (C) 1,08 0,93 -23,40
Adel Kalemcilik 11,20 17,89 1,82
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -3,96 -58,55
Afyon Çimento 3,70 3,64 -19,39
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 6,23 2,81 5,86
Akçansa 6,39 0,31 -2,33
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 1,54 -34,33
Akfen GMYO 1,48 0,68 -10,30
Akın Tekstil 8,29 0,00 -8,55
Akiş GMYO 2,28 -2,56 -5,44
Akmerkez GMYO 18,50 1,15 19,91
Aksa 9,31 2,53 40,33
Aksa Enerji 2,29 1,78 -14,55
Aksigorta 4,60 0,88 46,52
Aksu Enerji 7,78 0,00 0,78
Alarko Carrıer 35,78 4,44 -9,10
Alarko GMYO 42,40 2,02 0,42
Alarko Holding 3,18 2,25 63,05
Albaraka Türk 1,12 0,90 -8,20
Alcatel Lucent Teletaş 6,47 2,21 12,33
Alkim Kağıt 3,69 2,50 2,67
Alkim Kimya 24,66 1,07 14,48
Altınyağ 0,35 2,94 -20,45
Altınyunus Çeşme 4,12 3,52 -0,72
Anadolu Cam 2,83 1,80 10,34
Anadolu Efes 18,55 0,27 -7,59
Anadolu Grubu Holding 9,47 2,38 -6,56
Anadolu Hayat Emek. 5,06 1,00 -11,14
Anadolu Isuzu 6,83 1,79 10,52
Anadolu Sigorta 4,06 0,00 3,42
Anel Elektrik 1,75 0,57 8,02
Arçelik 17,71 0,34 12,16
Arena Bilgisayar 3,20 0,63 -27,44
Armada Bilgisayar 9,80 -2,00 5,49
Arsan Tekstil 1,82 2,25 12,35
Artı Yatırım Holding 0,95 1,06 9,20
Aselsan 18,07 2,44 -24,96
Aslan Çimento 23,60 1,72 -16,19
Ata GMYO 3,87 0,52 -3,49
Atakule GMYO 0,97 0,00 -26,28
Atlantis Yatırım Holding 0,40 -2,44 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,00 -0,88 21,64
Avrasya GMYO 1,39 1,46 57,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 1,75 7,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.269,30 0,02 1,85
Avrupa Yatırım Holding 2,45 4,26 0,82
Ayen Enerji 2,25 0,90 -4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 -0,63 15,61
Aygaz 8,72 1,87 -12,31
Bagfaş 5,58 1,82 15,77
Bak Ambalaj 4,68 0,86 -7,69
Balatacılar Balatacılık 0,27 3,85 -18,18
Bantaş Ambalaj 1,48 1,37 17,93
Banvit 13,60 -0,58 26,04
Baştaş Başkent Çimento 1,75 -2,23 -13,37
Batı Çimento 2,12 0,00 -12,03
Batısöke Çimento 0,95 5,56 -12,84
Bera Holding 1,83 1,10 -11,17
Berkosan Yalıtım 1,53 0,66 -15,47
Beşiktaş Futbol Yat. 1,40 0,72 -13,58
Beyaz Filo 2,86 1,06 4,76
Bilici Yatırım 1,60 0,00 26,53
Bim Mağazalar 79,35 0,51 -7,38
Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,65 0,00 -44,44
Bizim Mağazaları 6,83 3,48 0,44
Bolu Çimento 2,46 1,23 -28,28
Bomonti Elektrik 0,83 -1,19 72,92
Borusan Mannesmann 7,62 0,53 8,71
Borusan Yat. Paz. 35,00 0,23 -3,39
Bosch Fren Sistemleri 155,00 0,98 1,46
Bossa 3,63 1,40 -13,66
Boyner Perakende Yat. 4,90 1,03 24,37
Brisa 5,94 -0,50 -6,16
Burçelik 2,75 2,23 -14,33
Burçelik Vana 1,46 -2,01 -1,35
Bursa Çimento 4,03 -1,23 -8,41
Carrefoursa 2,75 2,23 -20,98
Ceo Event Medya 5,17 1,17
Coca Cola İçecek 27,20 1,80 -8,00
Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 11,34
Credıtwest Faktorıng 0,99 -1,00 -4,81
Çelebi 92,90 1,64 59,22
Çelik Halat 3,91 0,26 -27,63
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 5,41 5,05 -11,02
Çimbeton 25,80 1,02 -9,79
Çimentaş 15,05 3,29 18,50
Çimsa 6,05 1,00 -19,87
Çuhadaroğlu Metal 1,82 1,11 2,25
Dagi Giyim 1,41 0,71 13,71
Dagi Yatırım Holding 1,66 1,22 64,36
Dardanel 0,97 -2,02 -11,82
Datagate Bilgisayar 5,75 1,41 34,35
Demısaş Döküm 2,65 2,32 15,34
Denge Holding 1,75 0,57 50,86
Deniz GMYO 2,98 0,68 -1,97
Denizbank 17,09 1,48 -10,52
Denizli Cam 8,91 -0,22 -22,66
Derimod 8,12 0,62 -6,34
Desa Deri 2,38 0,42 37,57
Despec Bilgisayar 2,67 1,14 -2,25
Deva Holding 5,40 0,19 64,13
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -7,69
Ditaş Doğan 5,18 -0,19 1,19
DO-CO 528,80 -1,12 10,44
Doğan Burda 3,69 1,93 22,59
Doğan Holding 1,09 0,93 17,04
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -18,85
Doğusan 1,08 1,89 -50,10
Doğuş GMYO 2,87 1,06 36,02
Doğuş Otomotiv 4,00 1,01 -7,83
Döktaş Dökümcülük 13,44 0,52 64,91
Duran Doğan Basım 4,83 -0,21 -5,29
Dyo Boya 2,89 0,70 -0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,88 -5,59
Eczacıbaşı Yatırım 5,87 0,86 -8,32
Edip Gayrimenkul 0,61 -1,61 -20,78
Ege Endüstri 483,50 0,23 55,39
Ege Gübre 23,72 3,13 14,66
Ege Profil 9,36 1,74 5,52
Ege Seramik 2,76 2,99 -6,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 4,34 9,05 13,02
Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12
Emek Elektrik 0,73 2,82 -25,51
Eminiş Ambalaj 0,90 2,27 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,12 1,82 -23,11
Enerjisa Enerji 5,35 0,00 13,63
Enka İnşaat 5,18 1,37 16,56
Erbosan 14,99 0,87 -1,41
Ereğli Demir Çelik 7,35 -0,41 20,46
Ersu Gıda 0,86 1,18 -6,52
Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21
Etiler Gıda 1,21 0,83 -43,19
Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 2,70 7,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 6,35 4,69
Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 3,17
Euro Yatırım Holding 1,55 0,65 181,82
Fenerbahçe Futbol 7,22 -0,55 4,34
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 2,24 3,01
F-M İzmit Piston 15,22 0,66 -0,98
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,25 -1,79 141,23
Ford Otosan 57,80 1,40 21,66
Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 277,95
Frigo Pak Gıda 2,59 -3,00 52,35
Galatasaray Sportif 1,36 1,49 9,68
Garanti Bankası 8,15 3,69 2,39
Garanti Faktoring 2,89 -0,69 45,96
Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -20,28
Gedik Y. Men. Değ. 3,49 3,87 14,30
Gedik Yatırım Holding 2,74 1,48 16,60
Gediz Ambalaj 4,89 2,73 20,91
Gentaş 1,49 1,36 -11,06
Gersan Elektrik 1,84 2,79 -24,60
Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13
Global Yat. Holding 3,08 0,00 3,01
Good-Year 2,58 1,98 -22,25
Göltaş Çimento 10,06 1,41 -19,07
Gözde Girişim 2,71 1,50 1,50
GSD Denizcilik 1,47 2,08 27,83
GSD Holding 0,80 0,00 0,00
Gübre Fabrik. 2,47 0,82 -16,55
Güler Yat. Holding 1,16 1,75 8,41
Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33
Halk GMYO 0,73 1,39 4,92
Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98
Hatay Tekstil 4,38 1,15 10,89
Hedef Girişim 1,20 0,84 3,45
Hektaş 12,79 0,79 37,97
HUB Girişim 2,62 3,15 39,36
Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,14 2,28 -36,31
İdealist Danışmanlık 10,50 2,84 -2,78
İdealist GMYO 1,70 -1,16 4,29
İhlas Ev Aletleri 1,17 6,36 254,55
İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,79 -5,29 193,44
İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70
İndeks Bilgisayar 6,48 1,41 16,37
Info Yatırım 1,95 -0,51 89,32
İntema 7,35 0,68 22,57
İpek Doğal Enerji 5,24 3,35 -2,42
İskenderun Demir Çelik 6,47 0,62 38,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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