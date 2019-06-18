Borsada günlük işlemler (1)
17 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,59
|0,63
|-18,46
|Acıpayam Selüloz
|3,39
|1,50
|3,99
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,61
|8,76
|Adana Çimento (B)
|4,60
|0,88
|11,92
|Adana Çimento (C)
|1,09
|0,93
|-22,70
|Adel Kalemcilik
|10,96
|-2,14
|-0,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|-1,03
|-58,97
|Afyon Çimento
|3,78
|2,16
|-17,65
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|6,40
|2,73
|8,75
|Akçansa
|6,38
|-0,16
|-2,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,33
|0,76
|-33,83
|Akfen GMYO
|1,49
|0,68
|-9,70
|Akın Tekstil
|8,37
|0,97
|-7,67
|Akiş GMYO
|2,28
|0,00
|-5,44
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,00
|19,91
|Aksa
|9,46
|1,61
|42,59
|Aksa Enerji
|2,32
|1,31
|-13,43
|Aksigorta
|4,56
|-0,87
|45,25
|Aksu Enerji
|7,75
|-0,39
|0,39
|Alarko Carrıer
|35,58
|-0,56
|-9,60
|Alarko GMYO
|43,00
|1,42
|1,84
|Alarko Holding
|3,23
|1,57
|65,62
|Albaraka Türk
|1,15
|2,68
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,42
|-0,77
|11,46
|Alkim Kağıt
|3,76
|1,90
|4,62
|Alkim Kimya
|24,80
|0,57
|15,13
|Altınyağ
|0,34
|-2,86
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|4,19
|1,70
|0,96
|Anadolu Cam
|2,85
|0,71
|11,12
|Anadolu Efes
|19,41
|4,64
|-3,30
|Anadolu Grubu Holding
|9,81
|3,59
|-3,20
|Anadolu Hayat Emek.
|5,05
|-0,20
|-11,32
|Anadolu Isuzu
|6,94
|1,61
|12,30
|Anadolu Sigorta
|4,09
|0,74
|4,19
|Anel Elektrik
|1,77
|1,14
|9,26
|Arçelik
|18,31
|3,39
|15,96
|Arena Bilgisayar
|3,22
|0,63
|-26,98
|Armada Bilgisayar
|9,79
|-0,10
|5,38
|Arsan Tekstil
|1,83
|0,55
|12,96
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|-2,11
|6,90
|Aselsan
|18,38
|1,72
|-23,67
|Aslan Çimento
|24,20
|2,54
|-14,06
|Ata GMYO
|3,87
|0,00
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,01
|4,12
|-23,24
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-6,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,10
|1,11
|22,99
|Avrasya GMYO
|1,40
|0,72
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,00
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,40
|0,01
|1,85
|Avrupa Yatırım Holding
|2,42
|-1,22
|-0,41
|Ayen Enerji
|2,28
|1,33
|-2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|0,00
|15,61
|Aygaz
|8,78
|0,69
|-11,71
|Bagfaş
|5,71
|2,33
|18,46
|Bak Ambalaj
|4,69
|0,21
|-7,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,27
|0,00
|-18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,50
|1,35
|19,52
|Banvit
|13,65
|0,37
|26,51
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|3,43
|-10,40
|Batı Çimento
|2,12
|0,00
|-12,03
|Batısöke Çimento
|0,97
|2,11
|-11,01
|Bera Holding
|1,83
|0,00
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,54
|0,65
|-14,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,40
|0,00
|-13,58
|Beyaz Filo
|2,87
|0,35
|5,13
|Bilici Yatırım
|1,62
|1,25
|28,11
|Bim Mağazalar
|80,40
|1,32
|-6,15
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,66
|1,54
|-43,59
|Bizim Mağazaları
|6,84
|0,15
|0,59
|Bolu Çimento
|2,46
|0,00
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,83
|0,00
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,68
|0,79
|9,57
|Borusan Yat. Paz.
|35,98
|2,80
|-0,69
|Bosch Fren Sistemleri
|157,10
|1,35
|2,83
|Bossa
|3,63
|0,00
|-13,66
|Boyner Perakende Yat.
|4,97
|1,43
|26,14
|Brisa
|6,05
|1,85
|-4,42
|Burçelik
|2,77
|0,73
|-13,71
|Burçelik Vana
|1,46
|0,00
|-1,35
|Bursa Çimento
|4,04
|0,25
|-8,18
|Carrefoursa
|2,80
|1,82
|-19,54
|Ceo Event Medya
|5,06
|-2,13
|
|Coca Cola İçecek
|27,92
|2,65
|-5,57
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|-1,85
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,01
|2,02
|-2,88
|Çelebi
|99,00
|6,57
|69,67
|Çelik Halat
|3,93
|0,51
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,39
|-0,37
|-11,35
|Çimbeton
|26,14
|1,32
|-8,60
|Çimentaş
|16,55
|9,97
|30,31
|Çimsa
|6,11
|0,99
|-19,07
|Çuhadaroğlu Metal
|1,87
|2,75
|5,06
|Dagi Giyim
|1,42
|0,71
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,70
|2,41
|68,32
|Dardanel
|0,97
|0,00
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|5,90
|2,61
|37,85
|Demısaş Döküm
|2,69
|1,51
|17,08
|Denge Holding
|1,75
|0,00
|50,86
|Deniz GMYO
|3,01
|1,01
|-0,99
|Denizbank
|17,65
|3,28
|-7,59
|Denizli Cam
|8,94
|0,34
|-22,40
|Derimod
|8,22
|1,23
|-5,19
|Desa Deri
|2,42
|1,68
|39,88
|Despec Bilgisayar
|2,70
|1,12
|-1,15
|Deva Holding
|5,52
|2,22
|67,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,22
|0,77
|1,98
|DO-CO
|555,00
|4,95
|15,91
|Doğan Burda
|3,93
|6,50
|30,56
|Doğan Holding
|1,12
|2,75
|20,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,01
|-18,03
|Doğusan
|1,13
|4,63
|-47,79
|Doğuş GMYO
|2,89
|0,70
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|4,12
|3,00
|-5,07
|Döktaş Dökümcülük
|13,44
|0,00
|64,91
|Duran Doğan Basım
|4,81
|-0,41
|-5,69
|Dyo Boya
|2,92
|1,04
|0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,30
|0,44
|-5,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,90
|0,51
|-7,85
|Edip Gayrimenkul
|0,64
|4,92
|-16,88
|Ege Endüstri
|484,00
|0,10
|55,56
|Ege Gübre
|24,16
|1,85
|16,79
|Ege Profil
|9,11
|-0,02
|5,51
|Ege Seramik
|2,77
|0,36
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,52
|4,15
|17,71
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,73
|0,00
|-25,51
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|2,68
|-21,05
|Enerjisa Enerji
|5,34
|-0,19
|13,41
|Enka İnşaat
|5,20
|0,39
|17,01
|Erbosan
|15,08
|0,60
|-0,82
|Ereğli Demir Çelik
|7,45
|1,36
|22,10
|Ersu Gıda
|0,86
|0,00
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,73
|5,80
|-3,95
|Etiler Gıda
|1,18
|-2,48
|-44,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,77
|1,32
|8,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|3,08
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|3,87
|192,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,21
|-0,14
|4,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|0,00
|3,01
|F-M İzmit Piston
|15,36
|0,92
|-0,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,40
|1,82
|145,61
|Ford Otosan
|59,10
|2,25
|24,40
|Formet Çelik Kapı
|4,78
|-0,42
|276,38
|Frigo Pak Gıda
|2,61
|0,77
|53,53
|Galatasaray Sportif
|1,37
|0,74
|10,48
|Garanti Bankası
|8,33
|2,21
|4,65
|Garanti Faktoring
|2,84
|-1,73
|43,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-20,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|0,57
|14,96
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|-0,73
|15,74
|Gediz Ambalaj
|5,09
|4,09
|25,86
|Gentaş
|1,51
|1,34
|-9,87
|Gersan Elektrik
|1,84
|0,00
|-24,60
|Global Men. Değ.
|0,47
|-2,08
|0,00
|Global Yat. Holding
|3,07
|-0,32
|2,68
|Good-Year
|2,61
|1,16
|-21,35
|Göltaş Çimento
|10,24
|1,79
|-17,62
|Gözde Girişim
|2,75
|1,48
|3,00
|GSD Denizcilik
|1,47
|0,00
|27,83
|GSD Holding
|0,82
|2,50
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,52
|2,02
|-14,86
|Güler Yat. Holding
|1,19
|2,59
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,01
|1,00
|-32,67
|Halk GMYO
|0,76
|4,11
|9,23
|Halk Sigorta
|0,91
|1,11
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,49
|2,51
|13,67
|Hedef Girişim
|1,20
|0,00
|3,45
|Hektaş
|12,91
|0,94
|39,27
|HUB Girişim
|2,67
|1,91
|42,02
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,20
|1,91
|-35,09
|İdealist Danışmanlık
|10,02
|-4,57
|-7,22
|İdealist GMYO
|1,90
|11,76
|16,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|0,85
|257,58
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,78
|-0,56
|191,80
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|2,62
|19,42
|Info Yatırım
|1,96
|0,51
|90,29
|İntema
|7,26
|-1,22
|21,07
|İpek Doğal Enerji
|5,47
|4,39
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|0,46
|38,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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