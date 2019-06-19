Borsada günlük işlemler (1)
32 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|-1,26
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|3,46
|2,06
|6,13
|Adana Çimento (A)
|6,49
|-1,37
|7,27
|Adana Çimento (B)
|4,63
|0,65
|12,65
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-1,83
|-24,11
|Adel Kalemcilik
|10,65
|-2,83
|-3,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|0,00
|-58,97
|Afyon Çimento
|3,77
|-0,26
|-17,86
|Ak Enerji
|0,53
|1,92
|-15,87
|Akbank
|6,58
|2,81
|11,81
|Akçansa
|6,29
|-1,41
|-3,85
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|-0,75
|-34,33
|Akfen GMYO
|1,51
|1,34
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,34
|-0,36
|-8,00
|Akiş GMYO
|2,27
|-0,44
|-5,86
|Akmerkez GMYO
|18,50
|0,00
|19,91
|Aksa
|9,36
|-1,06
|41,08
|Aksa Enerji
|2,31
|-0,43
|-13,81
|Aksigorta
|4,46
|-2,19
|42,07
|Aksu Enerji
|7,71
|-0,52
|-0,13
|Alarko Carrıer
|35,32
|-0,73
|-10,26
|Alarko GMYO
|43,38
|0,88
|2,74
|Alarko Holding
|3,21
|-0,62
|64,59
|Albaraka Türk
|1,15
|0,00
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,48
|0,93
|12,50
|Alkim Kağıt
|3,69
|-1,86
|2,67
|Alkim Kimya
|24,84
|0,16
|15,32
|Altınyağ
|0,34
|0,00
|-22,73
|Altınyunus Çeşme
|4,22
|0,72
|1,69
|Anadolu Cam
|2,80
|-1,75
|9,17
|Anadolu Efes
|19,79
|1,96
|-1,41
|Anadolu Grubu Holding
|9,72
|-0,92
|-4,09
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|-0,40
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|6,84
|-1,44
|10,68
|Anadolu Sigorta
|4,09
|0,00
|4,19
|Anel Elektrik
|1,80
|1,69
|11,11
|Arçelik
|18,73
|2,29
|18,62
|Arena Bilgisayar
|3,33
|3,42
|-24,49
|Armada Bilgisayar
|9,84
|0,51
|5,92
|Arsan Tekstil
|1,81
|-1,09
|11,73
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|1,08
|8,05
|Aselsan
|17,90
|-2,34
|-25,46
|Aslan Çimento
|24,70
|2,07
|-12,29
|Ata GMYO
|3,87
|0,00
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,00
|-0,99
|-24,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|-8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,05
|-0,55
|22,32
|Avrasya GMYO
|1,39
|-0,71
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|-0,86
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.269,50
|0,01
|1,86
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-2,89
|-3,29
|Ayen Enerji
|2,28
|0,00
|-2,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,59
|
|15,61
|Aygaz
|8,68
|-1,14
|-12,71
|Bagfaş
|5,88
|2,98
|21,99
|Bak Ambalaj
|4,78
|1,92
|-5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,26
|-3,70
|-21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-1,33
|17,93
|Banvit
|13,32
|-2,42
|23,45
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|-1,66
|-11,88
|Batı Çimento
|2,06
|-2,83
|-14,52
|Batısöke Çimento
|0,93
|-4,12
|-14,68
|Bera Holding
|1,82
|-0,55
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|-1,30
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,39
|-0,71
|-14,20
|Beyaz Filo
|2,82
|-1,74
|3,30
|Bilici Yatırım
|1,59
|-1,85
|25,74
|Bim Mağazalar
|79,90
|-0,62
|-6,74
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,67
|1,52
|-42,74
|Bizim Mağazaları
|6,73
|-1,61
|-1,03
|Bolu Çimento
|2,45
|-0,41
|-28,57
|Bomonti Elektrik
|0,83
|0,00
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,68
|0,00
|9,57
|Borusan Yat. Paz.
|35,80
|-0,50
|-1,18
|Bosch Fren Sistemleri
|155,40
|-1,08
|1,72
|Bossa
|3,61
|-0,55
|-14,13
|Boyner Perakende Yat.
|5,04
|1,41
|27,92
|Brisa
|6,04
|-0,17
|-4,58
|Burçelik
|2,74
|-1,08
|-14,64
|Burçelik Vana
|1,46
|0,00
|-1,35
|Bursa Çimento
|4,00
|-0,99
|-9,09
|Carrefoursa
|2,79
|-0,36
|-19,83
|Ceo Event Medya
|5,05
|-0,20
|
|Coca Cola İçecek
|28,40
|1,72
|-3,94
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-1,89
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|-0,99
|-3,85
|Çelebi
|112,00
|13,13
|91,95
|Çelik Halat
|3,91
|-0,51
|-27,63
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-9,21
|Çemtaş
|5,36
|-0,56
|-11,84
|Çimbeton
|26,02
|-0,46
|-9,02
|Çimentaş
|16,79
|1,45
|32,20
|Çimsa
|6,13
|0,33
|-18,81
|Çuhadaroğlu Metal
|1,85
|-1,07
|3,93
|Dagi Giyim
|1,40
|-1,41
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,66
|-2,35
|64,36
|Dardanel
|0,97
|0,00
|-11,82
|Datagate Bilgisayar
|6,26
|6,10
|46,26
|Demısaş Döküm
|2,66
|-1,12
|15,77
|Denge Holding
|1,91
|9,14
|64,66
|Deniz GMYO
|3,04
|1,00
|0,00
|Denizbank
|18,80
|6,52
|-1,57
|Denizli Cam
|8,92
|-0,22
|-22,57
|Derimod
|8,20
|-0,24
|-5,42
|Desa Deri
|2,40
|-0,83
|38,73
|Despec Bilgisayar
|2,73
|1,11
|-0,06
|Deva Holding
|5,41
|-1,99
|64,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,22
|0,00
|1,98
|DO-CO
|546,10
|-1,60
|14,06
|Doğan Burda
|3,77
|-4,07
|25,25
|Doğan Holding
|1,13
|0,89
|21,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,00
|-18,03
|Doğusan
|1,11
|-1,77
|-48,72
|Doğuş GMYO
|2,89
|0,00
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|4,11
|-0,24
|-5,30
|Döktaş Dökümcülük
|13,24
|-1,49
|62,45
|Duran Doğan Basım
|4,76
|-1,04
|-6,67
|Dyo Boya
|2,88
|-1,37
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,29
|-0,43
|-5,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|5,88
|-0,34
|-8,16
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|1,56
|-15,58
|Ege Endüstri
|480,00
|-0,83
|54,27
|Ege Gübre
|23,70
|-1,90
|14,57
|Ege Profil
|9,02
|-0,99
|4,46
|Ege Seramik
|2,75
|-0,72
|-7,13
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,98
|10,18
|29,69
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,75
|2,74
|-23,47
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,74
|-19,68
|Enerjisa Enerji
|5,30
|-0,75
|12,56
|Enka İnşaat
|5,19
|-0,19
|16,78
|Erbosan
|14,92
|-1,06
|-1,87
|Ereğli Demir Çelik
|7,40
|-0,67
|21,28
|Ersu Gıda
|0,86
|0,00
|-6,52
|Escort Teknoloji
|0,70
|-4,11
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,20
|1,69
|-43,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,75
|-2,60
|5,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-1,49
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|8,07
|216,36
|Fenerbahçe Futbol
|7,15
|-0,83
|3,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|-0,73
|2,26
|F-M İzmit Piston
|15,26
|-0,65
|-0,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,25
|-1,79
|141,23
|Ford Otosan
|60,20
|1,86
|26,71
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|1,46
|281,89
|Frigo Pak Gıda
|2,61
|0,00
|53,53
|Galatasaray Sportif
|1,36
|-0,73
|9,68
|Garanti Bankası
|8,53
|2,40
|7,16
|Garanti Faktoring
|2,81
|-1,06
|41,92
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-18,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|-0,57
|14,30
|Gedik Yatırım Holding
|2,68
|-1,47
|14,04
|Gediz Ambalaj
|5,07
|-0,39
|25,36
|Gentaş
|1,49
|-1,32
|-11,06
|Gersan Elektrik
|1,81
|-1,63
|-25,83
|Global Men. Değ.
|0,48
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|3,03
|-1,30
|1,34
|Good-Year
|2,64
|1,15
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,34
|0,98
|-16,81
|Gözde Girişim
|2,74
|-0,36
|2,62
|GSD Denizcilik
|1,45
|-1,36
|26,09
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|2,50
|-0,79
|-15,54
|Güler Yat. Holding
|1,19
|0,00
|11,21
|Güneş Sigorta
|1,07
|5,94
|-28,67
|Halk GMYO
|0,84
|10,53
|20,73
|Halk Sigorta
|0,91
|0,00
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,53
|0,89
|14,68
|Hedef Girişim
|1,20
|0,00
|3,45
|Hektaş
|12,71
|-1,55
|37,11
|HUB Girişim
|2,71
|1,50
|44,15
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,22
|0,63
|-34,69
|İdealist Danışmanlık
|9,58
|-4,39
|-11,30
|İdealist GMYO
|2,18
|14,74
|33,74
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|0,00
|257,58
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|1,88
|5,62
|208,20
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|7,01
|5,41
|25,88
|Info Yatırım
|2,08
|6,12
|101,94
|İntema
|7,15
|-1,52
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|5,61
|2,56
|4,47
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|0,00
|38,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Müge Anlı, yaz döneminde yarışma programı sunacak
Mahkeme sonrası şarkıcı Berkay'dan ilk açıklama
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor