Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 0,64 -18,97
Acıpayam Selüloz 3,50 0,86 7,36
Adana Çimento (A) 6,52 -0,15 7,77
Adana Çimento (B) 4,58 -0,87 11,44
Adana Çimento (C) 1,10 -0,90 -21,99
Adel Kalemcilik 10,57 -0,28 -3,91
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,00 -58,97
Afyon Çimento 3,75 -1,32 -18,30
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 6,72 0,75 14,19
Akçansa 6,33 0,96 -3,24
Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 -0,76 -35,32
Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70
Akın Tekstil 8,34 0,24 -8,00
Akiş GMYO 2,29 -0,43 -5,03
Akmerkez GMYO 18,64 0,76 20,81
Aksa 9,14 -1,19 37,76
Aksa Enerji 2,35 0,43 -12,31
Aksigorta 4,36 -2,02 38,88
Aksu Enerji 7,63 -0,91 -1,17
Alarko Carrıer 34,50 -2,21 -12,35
Alarko GMYO 43,16 -1,05 2,22
Alarko Holding 3,23 0,62 65,62
Albaraka Türk 1,13 -1,74 -7,38
Alcatel Lucent Teletaş 6,35 -1,24 10,24
Alkim Kağıt 3,71 -1,07 3,23
Alkim Kimya 24,96 0,16 15,87
Altınyağ 0,35 0,00 -20,45
Altınyunus Çeşme 4,28 -0,47 3,13
Anadolu Cam 2,79 0,00 8,78
Anadolu Efes 18,78 -5,53 -6,44
Anadolu Grubu Holding 9,75 -0,61 -3,79
Anadolu Hayat Emek. 5,05 -0,20 -11,32
Anadolu Isuzu 6,77 -0,44 9,55
Anadolu Sigorta 4,06 -0,98 3,42
Anel Elektrik 1,81 0,56 11,73
Arçelik 19,37 0,41 22,67
Arena Bilgisayar 3,22 -1,53 -26,98
Armada Bilgisayar 10,00 2,25 7,64
Arsan Tekstil 1,81 -1,09 11,73
Artı Yatırım Holding 0,92 -1,08 5,75
Aselsan 17,95 -0,06 -25,25
Aslan Çimento 24,34 -2,25 -13,57
Ata GMYO 3,87 0,00 -3,49
Atakule GMYO 1,01 1,00 -23,24
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,80 0,00 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,03 -0,22 22,05
Avrasya GMYO 1,38 1,47 56,82
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -0,87 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.269,80 0,01 1,89
Avrupa Yatırım Holding 2,48 0,81 2,06
Ayen Enerji 2,25 -0,44 -4,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,61 -1,23 17,06
Aygaz 8,61 0,00 -13,42
Bagfaş 6,19 3,00 28,42
Bak Ambalaj 4,80 0,00 -5,33
Balatacılar Balatacılık 0,28 3,70 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,47 -1,34 17,13
Banvit 13,13 -1,28 21,69
Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,56 -10,40
Batı Çimento 2,00 -1,96 -17,01
Batısöke Çimento 0,91 -1,09 -16,51
Bera Holding 1,82 -1,09 -11,65
Berkosan Yalıtım 1,51 -0,66 -16,57
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 2,13 -11,11
Beyaz Filo 2,83 -0,70 3,66
Bilici Yatırım 1,61 0,00 27,32
Bim Mağazalar 77,70 -1,40 -9,30
Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00
Birlik Mensucat 0,66 0,00 -43,59
Bizim Mağazaları 6,63 -1,63 -2,50
Bolu Çimento 2,42 -0,41 -29,45
Bomonti Elektrik 0,84 1,20 75,00
Borusan Mannesmann 7,70 0,13 9,85
Borusan Yat. Paz. 35,42 -0,51 -2,23
Bosch Fren Sistemleri 154,60 -0,77 1,20
Bossa 3,68 0,55 -12,47
Boyner Perakende Yat. 6,15 19,88 56,09
Brisa 5,98 -0,50 -5,53
Burçelik 2,72 -0,73 -15,26
Burçelik Vana 1,47 0,00 -0,68
Bursa Çimento 4,05 -1,46 -7,95
Carrefoursa 2,73 -1,44 -21,55
Ceo Event Medya 5,28 1,54
Coca Cola İçecek 27,82 -1,63 -5,90
Cosmos Yat. Holding 1,08 1,89 11,34
Credıtwest Faktorıng 1,06 6,00 1,92
Çelebi 103,00 0,39 76,53
Çelik Halat 3,90 -0,26 -27,82
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 5,23 -0,57 -13,98
Çimbeton 25,80 -0,77 -9,79
Çimentaş 15,94 -5,46 25,51
Çimsa 6,12 -0,33 -18,94
Çuhadaroğlu Metal 1,83 -1,08 2,81
Dagi Giyim 1,38 -1,43 11,29
Dagi Yatırım Holding 1,64 0,00 62,38
Dardanel 0,95 0,00 -13,64
Datagate Bilgisayar 5,76 -3,68 34,58
Demısaş Döküm 2,66 -0,75 15,77
Denge Holding 1,96 -1,01 68,97
Deniz GMYO 3,00 -0,33 -1,32
Denizbank 18,30 0,83 -4,19
Denizli Cam 8,90 -0,22 -22,74
Derimod 8,20 0,12 -5,42
Desa Deri 2,36 0,00 36,42
Despec Bilgisayar 2,69 -1,47 -1,52
Deva Holding 5,25 -1,87 59,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69
Ditaş Doğan 5,25 0,38 2,56
DO-CO 547,10 0,18 14,26
Doğan Burda 3,29 -8,86 9,30
Doğan Holding 1,12 0,90 20,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -2,94 -18,85
Doğusan 1,09 -0,91 -49,64
Doğuş GMYO 2,97 2,41 40,76
Doğuş Otomotiv 4,08 -0,24 -5,99
Döktaş Dökümcülük 13,65 0,37 67,48
Duran Doğan Basım 5,19 1,76 1,76
Dyo Boya 2,87 -0,69 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,00 -5,59
Eczacıbaşı Yatırım 5,93 0,34 -7,38
Edip Gayrimenkul 0,65 1,56 -15,58
Ege Endüstri 480,50 -0,68 54,43
Ege Gübre 24,30 -0,16 17,47
Ege Profil 9,01 -0,44 4,35
Ege Seramik 2,78 0,36 -6,12
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 6,00 0,50 56,25
Ekiz Kimya 0,34 17,24 3,03
Emek Elektrik 0,75 -3,85 -23,47
Eminiş Ambalaj 0,89 -1,11 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,14 -0,87 -21,74
Enerjisa Enerji 5,19 -0,76 10,23
Enka İnşaat 5,38 3,86 21,06
Erbosan 14,79 -0,20 -2,73
Ereğli Demir Çelik 7,56 1,07 23,90
Ersu Gıda 0,85 -1,16 -7,61
Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21
Etiler Gıda 1,20 0,00 -43,66
Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 0,00
Euro Yat. Ort. 0,66 1,54 4,76
Euro Yatırım Holding 1,77 0,00 221,82
Fenerbahçe Futbol 7,16 -0,14 3,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,00 2,63
F-M İzmit Piston 15,24 -0,13 -0,85
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,93 -1,49 131,87
Ford Otosan 60,30 2,12 26,92
Formet Çelik Kapı 4,90 4,48 285,83
Frigo Pak Gıda 2,73 0,37 60,59
Galatasaray Sportif 1,37 0,74 10,48
Garanti Bankası 8,55 -0,81 7,41
Garanti Faktoring 3,19 0,00 61,11
Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -18,07
Gedik Y. Men. Değ. 3,44 0,00 12,66
Gedik Yatırım Holding 2,71 0,74 15,32
Gediz Ambalaj 5,20 0,78 28,58
Gentaş 1,50 0,00 -10,47
Gersan Elektrik 1,81 -1,09 -25,83
Global Men. Değ. 0,46 -2,13 -2,13
Global Yat. Holding 2,97 -2,30 -0,67
Good-Year 2,61 0,38 -21,35
Göltaş Çimento 10,33 -1,34 -16,89
Gözde Girişim 2,72 -0,37 1,87
GSD Denizcilik 1,42 -1,39 23,48
GSD Holding 0,81 -2,41 1,25
Gübre Fabrik. 2,55 0,00 -13,85
Güler Yat. Holding 1,20 0,84 12,15
Güneş Sigorta 1,02 -1,92 -32,00
Halk GMYO 0,73 -1,35 13,48
Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98
Hatay Tekstil 4,41 -1,56 11,65
Hedef Girişim 1,19 -1,65 2,59
Hektaş 12,75 -0,08 37,54
HUB Girişim 2,66 -0,37 41,49
Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,15 -1,25 -36,11
İdealist Danışmanlık 9,21 -2,02 -14,72
İdealist GMYO 2,00 -3,38 22,70
İhlas Ev Aletleri 1,12 -4,27 239,39
İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 0,00 69,70
İndeks Bilgisayar 6,83 0,00 22,65
Info Yatırım 2,03 -2,40 97,09
İntema 6,99 -3,85 16,56
İpek Doğal Enerji 5,62 2,00 4,66
İskenderun Demir Çelik 6,60 0,92 40,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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