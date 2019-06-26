Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 -1,27 -20,00
Acıpayam Selüloz 3,36 0,00 5,17
Adana Çimento (A) 6,54 0,77 8,10
Adana Çimento (B) 4,79 4,13 16,55
Adana Çimento (C) 1,10 0,00 -21,99
Adel Kalemcilik 10,59 -0,84 -3,73
Adese Alışveriş Ticaret 0,94 -1,05 -59,83
Afyon Çimento 3,79 0,00 -17,43
Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46
Akbank 6,72 -1,75 14,19
Akçansa 6,27 -0,16 -4,16
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,17 -32,84
Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70
Akın Tekstil 8,31 -1,07 -8,33
Akiş GMYO 2,29 0,00 -5,03
Akmerkez GMYO 18,64 0,22 20,81
Aksa 9,11 0,11 37,31
Aksa Enerji 2,32 -0,43 -13,43
Aksigorta 4,43 -1,12 41,11
Aksu Enerji 8,61 13,89 11,53
Alarko Carrıer 35,68 -0,83 -9,35
Alarko GMYO 43,14 -1,06 2,17
Alarko Holding 3,29 0,61 68,69
Albaraka Türk 1,15 -0,86 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,37 0,63 10,59
Alkim Kağıt 3,69 -1,86 2,67
Alkim Kimya 25,66 -0,77 19,12
Altınyağ 0,35 2,94 -20,45
Altınyunus Çeşme 3,20 0,00 3,18
Anadolu Cam 2,79 -1,06 8,78
Anadolu Efes 19,69 0,61 -1,91
Anadolu Grubu Holding 10,33 -1,43 1,93
Anadolu Hayat Emek. 5,05 0,20 -11,32
Anadolu Isuzu 7,21 -1,77 16,67
Anadolu Sigorta 4,04 -0,25 2,91
Anel Elektrik 1,78 -1,66 9,88
Arçelik 19,15 -1,59 21,28
Arena Bilgisayar 3,46 2,98 -21,54
Armada Bilgisayar 9,90 -1,98 6,57
Arsan Tekstil 1,88 1,62 16,05
Artı Yatırım Holding 0,90 -1,10 3,45
Aselsan 17,74 -1,44 -26,12
Aslan Çimento 24,20 0,17 -14,06
Ata GMYO 3,94 0,25 -1,75
Atakule GMYO 1,08 1,89 -17,92
Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,78 -1,27 -9,30
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,02 0,00 21,91
Avrasya GMYO 1,34 -1,47 52,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.270,20 0,01 1,92
Avrupa Yatırım Holding 2,12 -11,30 -12,76
Ayen Enerji 2,34 0,86 -0,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,59 2,58 15,61
Aygaz 8,74 -0,23 -12,11
Bagfaş 6,35 3,59 31,74
Bak Ambalaj 5,04 1,82 -0,59
Balatacılar Balatacılık 0,29 3,57 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,46 -1,35 16,33
Banvit 14,14 3,21 31,05
Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89
Batı Çimento 2,07 2,48 -14,11
Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68
Bera Holding 1,86 1,64 -9,71
Berkosan Yalıtım 1,51 -1,31 -16,57
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -1,36 -10,49
Beyaz Filo 2,84 -0,35 4,03
Bilici Yatırım 1,60 -0,62 26,53
Bim Mağazalar 75,65 -0,53 -11,70
Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00
Birlik Mensucat 0,91 19,74 -22,22
Bizim Mağazaları 6,65 0,15 -2,21
Bolu Çimento 2,43 0,00 -29,15
Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00
Borusan Mannesmann 7,81 0,13 11,42
Borusan Yat. Paz. 35,76 -0,17 -1,29
Bosch Fren Sistemleri 157,40 -0,76 3,03
Bossa 3,76 0,27 -10,56
Boyner Perakende Yat. 7,69 -0,39 95,18
Brisa 5,90 0,00 -6,79
Burçelik 2,84 2,90 -11,53
Burçelik Vana 1,50 0,67 1,35
Bursa Çimento 4,07 -0,97 -7,50
Carrefoursa 3,41 2,40 -2,01
Ceo Event Medya 5,15 0,00
Coca Cola İçecek 30,10 0,27 1,81
Cosmos Yat. Holding 1,07 -0,93 10,31
Credıtwest Faktorıng 1,00 -1,96 -3,85
Çelebi 103,00 6,19 76,53
Çelik Halat 3,93 0,26 -27,26
Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89
Çemtaş 5,20 -0,38 -12,81
Çimbeton 25,80 0,31 -9,79
Çimentaş 16,32 0,49 28,50
Çimsa 6,21 -1,58 -17,75
Çuhadaroğlu Metal 1,85 0,00 3,93
Dagi Giyim 1,39 -0,71 12,10
Dagi Yatırım Holding 1,54 -3,75 52,48
Dardanel 0,91 -2,15 -17,27
Datagate Bilgisayar 5,79 0,35 35,28
Demısaş Döküm 2,67 -1,84 16,21
Denge Holding 1,86 -1,06 60,34
Deniz GMYO 3,00 -0,33 -1,32
Denizbank 18,01 -1,58 -5,71
Denizli Cam 8,97 0,00 -22,14
Derimod 8,47 0,83 -2,31
Desa Deri 2,49 3,32 43,93
Despec Bilgisayar 2,76 1,10 1,04
Deva Holding 5,33 -2,20 62,01
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69
Ditaş Doğan 5,27 0,19 2,95
DO-CO 521,40 -3,39 8,90
Doğan Burda 3,14 -3,98 4,32
Doğan Holding 1,12 -0,88 20,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,00 -18,85
Doğusan 1,09 0,00 -49,64
Doğuş GMYO 2,29 -0,43 8,53
Doğuş Otomotiv 5,11 0,00 17,74
Döktaş Dökümcülük 14,50 2,69 77,91
Duran Doğan Basım 5,10 -0,58 0,00
Dyo Boya 3,03 1,34 4,48
Eczacıbaşı İlaç 2,29 -0,43 -5,59
Eczacıbaşı Yatırım 5,94 -0,34 -7,22
Edip Gayrimenkul 0,72 9,09 -6,49
Ege Endüstri 476,30 -0,79 53,08
Ege Gübre 24,82 0,65 19,98
Ege Profil 9,04 0,33 4,70
Ege Seramik 2,81 0,00 -5,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 5,10 -12,52 32,81
Ekiz Kimya 0,30 0,00 -9,09
Emek Elektrik 0,84 12,00 -14,29
Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,15 0,88 -21,05
Enerjisa Enerji 5,27 1,54 11,93
Enka İnşaat 5,50 2,80 23,76
Erbosan 14,53 -1,16 -4,44
Ereğli Demir Çelik 7,68 0,26 25,87
Ersu Gıda 0,85 0,00 -7,61
Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21
Etiler Gıda 1,18 -0,84 -44,60
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 1,56
Euro Yat. Ort. 0,65 -1,52 3,17
Euro Yatırım Holding 1,78 -2,20 223,64
Fenerbahçe Futbol 7,32 -0,54 5,78
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -2,14 3,01
F-M İzmit Piston 15,33 -0,71 -0,27
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,01 4,84 134,21
Ford Otosan 60,60 -0,33 27,55
Formet Çelik Kapı 5,00 0,60 293,70
Frigo Pak Gıda 3,97 16,08 133,53
Galatasaray Sportif 1,41 -2,76 13,71
Garanti Bankası 8,89 -1,11 11,68
Garanti Faktoring 2,88 -4,64 45,45
Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,71
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 1,74 14,63
Gedik Yatırım Holding 2,70 -0,37 14,89
Gediz Ambalaj 5,30 -1,49 31,05
Gentaş 1,55 0,65 -7,48
Gersan Elektrik 1,91 3,24 -21,73
Global Men. Değ. 0,48 2,13 2,13
Global Yat. Holding 2,95 -0,67 -1,34
Good-Year 2,60 -0,38 -21,65
Göltaş Çimento 10,70 0,00 -13,92
Gözde Girişim 2,78 1,83 4,12
GSD Denizcilik 1,48 3,50 28,70
GSD Holding 0,83 0,00 3,75
Gübre Fabrik. 2,59 -0,77 -12,50
Güler Yat. Holding 1,20 0,84 12,15
Güneş Sigorta 1,04 0,97 -30,67
Halk GMYO 0,75 0,00 16,58
Halk Sigorta 0,89 -1,11 0,85
Hatay Tekstil 4,42 -0,67 11,90
Hedef Girişim 1,22 -1,61 5,17
Hektaş 12,46 -1,03 34,41
HUB Girişim 2,69 1,89 43,09
Hürriyet Gzt. 0,72 0,00 -22,58
ICBC Turkey Bank 3,28 -0,61 -33,47
İdealist Danışmanlık 8,84 -2,10 -18,15
İdealist GMYO 1,94 0,00 19,02
İhlas Ev Aletleri 1,16 -0,85 251,52
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,00 -12,72
İhlas Gazetecilik 1,69 -3,43 177,05
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,57 -1,72 72,73
İndeks Bilgisayar 6,88 -0,43 23,55
Info Yatırım 2,29 5,53 122,33
İntema 6,93 -3,35 15,56
İpek Doğal Enerji 5,78 1,76 7,64
İskenderun Demir Çelik 6,69 -0,15 42,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:38 Kaynak: AA
yatırım, borsa istanbul, 11, holding, Ekonomi
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