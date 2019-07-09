Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada günlük işlemler (1)

1 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,53 -1,92 -21,54
Acıpayam Selüloz 3,33 -3,76 4,23
Adana Çimento (A) 6,45 -0,46 6,61
Adana Çimento (B) 4,62 -2,94 12,41
Adana Çimento (C) 1,16 4,50 -17,73
Adel Kalemcilik 10,37 -2,17 -5,73
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 -1,06 -60,26
Afyon Çimento 3,89 -2,99 -15,25
Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05
Akbank 7,36 -1,87 25,07
Akçansa 6,56 0,61 0,27
Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -5,92 -28,86
Akfen GMYO 1,48 -1,33 -10,30
Akın Tekstil 8,70 -3,55 -4,03
Akiş GMYO 2,29 -0,87 -5,03
Akmerkez GMYO 19,00 -1,04 23,15
Aksa 8,62 -3,69 29,93
Aksa Enerji 2,32 -3,73 -13,43
Aksigorta 4,20 -1,41 33,78
Aksu Enerji 7,96 -2,93 3,11
Alarko Carrıer 34,78 -1,36 -11,64
Alarko GMYO 41,44 -4,03 -1,86
Alarko Holding 2,95 -3,91 51,26
Albaraka Türk 1,17 -2,50 -4,10
Alcatel Lucent Teletaş 6,47 -5,41 12,33
Alkim Kağıt 3,63 -1,36 1,00
Alkim Kimya 26,60 -1,34 23,49
Altınyağ 0,39 0,00 -11,36
Altınyunus Çeşme 2,83 -4,39 -8,75
Anadolu Cam 2,71 -3,90 5,66
Anadolu Efes 20,12 -1,66 0,23
Anadolu Grubu Holding 10,45 -5,09 3,11
Anadolu Hayat Emek. 4,79 -2,24 -15,88
Anadolu Isuzu 6,93 -3,62 12,14
Anadolu Sigorta 4,08 0,49 3,93
Anel Elektrik 1,72 -3,37 6,17
Arçelik 18,80 -1,93 19,06
Arena Bilgisayar 3,66 0,27 -17,01
Armada Bilgisayar 10,09 0,50 8,61
Arsan Tekstil 1,86 0,54 14,81
Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00
Aselsan 17,09 -4,58 -28,83
Aslan Çimento 24,46 -2,94 -13,14
Ata GMYO 3,79 -0,26 -5,49
Atakule GMYO 1,07 -1,83 -18,68
Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 116,67
Atlas Yat. Ort. 0,81 -2,41 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 -0,68 17,59
Avrasya GMYO 1,25 -3,10 42,05
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -3,33 7,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.271,20 0,01 2,00
Avrupa Yatırım Holding 1,79 -7,25 -26,34
Ayen Enerji 2,56 4,07 8,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,57 0,00 14,15
Aygaz 8,70 -0,23 -12,51
Bagfaş 6,46 -2,27 34,02
Bak Ambalaj 5,26 -1,68 3,75
Balatacılar Balatacılık 0,28 -6,67 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,47 -3,92 17,13
Banvit 14,48 -2,36 34,20
Baştaş Başkent Çimento 1,81 0,00 -10,40
Batı Çimento 2,29 -2,55 -4,98
Batısöke Çimento 0,91 -2,15 -16,51
Bera Holding 1,80 -2,17 -12,62
Berkosan Yalıtım 1,55 0,00 -14,36
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -3,97 -10,49
Beyaz Filo 3,26 -5,51 19,41
Bilici Yatırım 1,80 -1,10 42,34
Bim Mağazalar 88,00 3,59 2,72
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,74 0,00 -36,75
Bizim Mağazaları 6,63 -1,92 -2,50
Bolu Çimento 2,59 -3,36 -24,49
Bomonti Elektrik 0,82 -1,20 70,83
Borusan Mannesmann 7,81 -5,10 11,42
Borusan Yat. Paz. 39,06 -1,11 7,82
Bosch Fren Sistemleri 158,40 1,34 3,68
Bossa 3,80 -4,04 -9,61
Boyner Perakende Yat. 7,92 0,00 101,02
Brisa 5,84 -3,15 -7,74
Burçelik 2,87 -0,35 -10,59
Burçelik Vana 1,48 -0,67 0,00
Bursa Çimento 4,25 -0,70 -3,41
Carrefoursa 3,05 0,00 -12,36
Ceo Event Medya 5,44 1,49
Coca Cola İçecek 32,72 -2,04 10,67
Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,11 -4,31 6,73
Çelebi 94,40 -1,97 61,79
Çelik Halat 3,94 -0,51 -27,08
Çemaş Döküm 0,69 -4,17 -9,21
Çemtaş 5,44 -0,73 -8,78
Çimbeton 26,48 -0,75 -7,41
Çimentaş 17,02 0,47 34,02
Çimsa 6,29 -1,72 -16,69
Çuhadaroğlu Metal 1,89 -1,56 6,18
Dagi Giyim 1,37 -6,16 10,48
Dagi Yatırım Holding 1,38 -4,17 36,63
Dardanel 0,91 -2,15 -17,27
Datagate Bilgisayar 5,73 -1,38 33,88
Demısaş Döküm 2,72 -1,09 18,38
Denge Holding 1,63 -4,68 40,52
Deniz GMYO 3,09 -1,59 1,64
Denizbank 21,02 -1,41 10,05
Denizli Cam 9,22 -2,12 -19,97
Derimod 13,29 1,53 53,29
Derlüks Deri 2,10 -8,70
Desa Deri 2,50 -3,85 44,51
Despec Bilgisayar 2,78 -0,36 1,78
Deva Holding 5,42 -2,87 64,74
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -1,41 -10,26
Ditaş Doğan 5,13 -4,11 0,22
DO-CO 542,20 -2,66 13,24
Doğan Burda 2,89 -3,67 -3,99
Doğan Holding 1,16 -2,52 24,56
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 -3,00 -20,49
Doğusan 1,23 0,82 -43,17
Doğuş GMYO 2,17 -3,98 2,84
Doğuş Otomotiv 4,92 -6,64 13,36
Döktaş Dökümcülük 16,20 -0,80 98,77
Duran Doğan Basım 6,70 0,15 31,37
Dyo Boya 2,91 -3,32 0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,28 -3,39 -6,00
Eczacıbaşı Yatırım 6,00 -1,48 -6,28
Edip Gayrimenkul 0,68 -5,56 -11,69
Ege Endüstri 493,10 -1,95 58,48
Ege Gübre 24,60 -2,23 18,92
Ege Profil 8,95 -2,51 3,65
Ege Seramik 2,99 -0,99 0,97
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 4,88 -5,24 27,08
Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12
Emek Elektrik 0,82 1,23 -16,33
Eminiş Ambalaj 0,90 -2,17 -23,08
Emlak Konut GMYO 1,16 -5,69 -20,37
Enerjisa Enerji 5,97 1,88 26,79
Enka İnşaat 5,88 2,98 32,31
Erbosan 14,49 -1,43 -4,70
Ereğli Demir Çelik 7,28 -3,32 19,31
Ersu Gıda 1,00 1,01 8,70
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89
Etiler Gıda 1,58 8,97 -25,82
Euro Kapital Yat. Ort. 1,00 6,38 40,85
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 -4,11 9,37
Euro Yat. Ort. 0,69 -5,48 9,52
Euro Yatırım Holding 2,08 -3,70 278,18
Fenerbahçe Futbol 7,36 -3,29 6,36
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 -2,27 13,16
F-M İzmit Piston 15,50 -2,27 0,84
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,85 -3,68 129,53
Ford Otosan 60,40 0,08 27,13
Formet Çelik Kapı 4,64 -4,13 265,35
Frigo Pak Gıda 4,24 -5,78 149,41
Galatasaray Sportif 1,42 -2,74 14,52
Garanti Bankası 9,55 -3,73 19,97
Garanti Faktoring 2,52 -1,95 27,27
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,71
Gedik Y. Men. Değ. 3,49 -1,69 14,30
Gedik Yatırım Holding 2,70 0,00 14,89
Gediz Ambalaj 5,24 -0,76 29,56
Gentaş 1,28 -5,19 -6,75
Gersan Elektrik 2,19 -4,37 -10,26
Global Men. Değ. 0,50 2,04 6,38
Global Yat. Holding 3,08 -0,65 3,01
Good-Year 2,52 -3,45 -24,06
Göltaş Çimento 10,44 -3,24 -16,01
Gözde Girişim 2,50 -5,66 -6,37
GSD Denizcilik 1,55 4,03 34,78
GSD Holding 0,83 -2,35 3,75
Gübre Fabrik. 2,50 -4,58 -15,54
Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36
Güneş Sigorta 1,18 -4,07 -21,33
Halk GMYO 0,84 -4,55 30,57
Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98
Hatay Tekstil 3,76 -1,05 9,04
Hedef Girişim 1,22 -0,81 5,17
Hektaş 14,20 -2,14 53,18
HUB Girişim 2,65 -0,75 40,96
Hürriyet Gzt. 0,74 0,00 -20,43
ICBC Turkey Bank 3,35 -5,63 -32,05
İdealist Danışmanlık 6,84 -19,91 -36,67
İdealist GMYO 1,89 -1,56 15,95
İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 187,79
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,78 -3,26 191,80
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,54 -1,82 63,64
İndeks Bilgisayar 6,72 -2,18 20,68
Info Yatırım 2,41 -4,37 133,98
İntema 6,59 -0,45 9,89
İpek Doğal Enerji 4,75 -5,75 -11,55
İskenderun Demir Çelik 6,69 -0,74 42,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:38 Kaynak: AA
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