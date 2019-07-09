Borsada günlük işlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|-1,92
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|3,33
|-3,76
|4,23
|Adana Çimento (A)
|6,45
|-0,46
|6,61
|Adana Çimento (B)
|4,62
|-2,94
|12,41
|Adana Çimento (C)
|1,16
|4,50
|-17,73
|Adel Kalemcilik
|10,37
|-2,17
|-5,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|-1,06
|-60,26
|Afyon Çimento
|3,89
|-2,99
|-15,25
|Ak Enerji
|0,51
|-1,92
|-19,05
|Akbank
|7,36
|-1,87
|25,07
|Akçansa
|6,56
|0,61
|0,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|-5,92
|-28,86
|Akfen GMYO
|1,48
|-1,33
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,70
|-3,55
|-4,03
|Akiş GMYO
|2,29
|-0,87
|-5,03
|Akmerkez GMYO
|19,00
|-1,04
|23,15
|Aksa
|8,62
|-3,69
|29,93
|Aksa Enerji
|2,32
|-3,73
|-13,43
|Aksigorta
|4,20
|-1,41
|33,78
|Aksu Enerji
|7,96
|-2,93
|3,11
|Alarko Carrıer
|34,78
|-1,36
|-11,64
|Alarko GMYO
|41,44
|-4,03
|-1,86
|Alarko Holding
|2,95
|-3,91
|51,26
|Albaraka Türk
|1,17
|-2,50
|-4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,47
|-5,41
|12,33
|Alkim Kağıt
|3,63
|-1,36
|1,00
|Alkim Kimya
|26,60
|-1,34
|23,49
|Altınyağ
|0,39
|0,00
|-11,36
|Altınyunus Çeşme
|2,83
|-4,39
|-8,75
|Anadolu Cam
|2,71
|-3,90
|5,66
|Anadolu Efes
|20,12
|-1,66
|0,23
|Anadolu Grubu Holding
|10,45
|-5,09
|3,11
|Anadolu Hayat Emek.
|4,79
|-2,24
|-15,88
|Anadolu Isuzu
|6,93
|-3,62
|12,14
|Anadolu Sigorta
|4,08
|0,49
|3,93
|Anel Elektrik
|1,72
|-3,37
|6,17
|Arçelik
|18,80
|-1,93
|19,06
|Arena Bilgisayar
|3,66
|0,27
|-17,01
|Armada Bilgisayar
|10,09
|0,50
|8,61
|Arsan Tekstil
|1,86
|0,54
|14,81
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|17,09
|-4,58
|-28,83
|Aslan Çimento
|24,46
|-2,94
|-13,14
|Ata GMYO
|3,79
|-0,26
|-5,49
|Atakule GMYO
|1,07
|-1,83
|-18,68
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|-2,41
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,70
|-0,68
|17,59
|Avrasya GMYO
|1,25
|-3,10
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-3,33
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,20
|0,01
|2,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,79
|-7,25
|-26,34
|Ayen Enerji
|2,56
|4,07
|8,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,57
|0,00
|14,15
|Aygaz
|8,70
|-0,23
|-12,51
|Bagfaş
|6,46
|-2,27
|34,02
|Bak Ambalaj
|5,26
|-1,68
|3,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|-6,67
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,47
|-3,92
|17,13
|Banvit
|14,48
|-2,36
|34,20
|Baştaş Başkent Çimento
|1,81
|0,00
|-10,40
|Batı Çimento
|2,29
|-2,55
|-4,98
|Batısöke Çimento
|0,91
|-2,15
|-16,51
|Bera Holding
|1,80
|-2,17
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,55
|0,00
|-14,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-3,97
|-10,49
|Beyaz Filo
|3,26
|-5,51
|19,41
|Bilici Yatırım
|1,80
|-1,10
|42,34
|Bim Mağazalar
|88,00
|3,59
|2,72
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,74
|0,00
|-36,75
|Bizim Mağazaları
|6,63
|-1,92
|-2,50
|Bolu Çimento
|2,59
|-3,36
|-24,49
|Bomonti Elektrik
|0,82
|-1,20
|70,83
|Borusan Mannesmann
|7,81
|-5,10
|11,42
|Borusan Yat. Paz.
|39,06
|-1,11
|7,82
|Bosch Fren Sistemleri
|158,40
|1,34
|3,68
|Bossa
|3,80
|-4,04
|-9,61
|Boyner Perakende Yat.
|7,92
|0,00
|101,02
|Brisa
|5,84
|-3,15
|-7,74
|Burçelik
|2,87
|-0,35
|-10,59
|Burçelik Vana
|1,48
|-0,67
|0,00
|Bursa Çimento
|4,25
|-0,70
|-3,41
|Carrefoursa
|3,05
|0,00
|-12,36
|Ceo Event Medya
|5,44
|1,49
|
|Coca Cola İçecek
|32,72
|-2,04
|10,67
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|-0,94
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|-4,31
|6,73
|Çelebi
|94,40
|-1,97
|61,79
|Çelik Halat
|3,94
|-0,51
|-27,08
|Çemaş Döküm
|0,69
|-4,17
|-9,21
|Çemtaş
|5,44
|-0,73
|-8,78
|Çimbeton
|26,48
|-0,75
|-7,41
|Çimentaş
|17,02
|0,47
|34,02
|Çimsa
|6,29
|-1,72
|-16,69
|Çuhadaroğlu Metal
|1,89
|-1,56
|6,18
|Dagi Giyim
|1,37
|-6,16
|10,48
|Dagi Yatırım Holding
|1,38
|-4,17
|36,63
|Dardanel
|0,91
|-2,15
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,73
|-1,38
|33,88
|Demısaş Döküm
|2,72
|-1,09
|18,38
|Denge Holding
|1,63
|-4,68
|40,52
|Deniz GMYO
|3,09
|-1,59
|1,64
|Denizbank
|21,02
|-1,41
|10,05
|Denizli Cam
|9,22
|-2,12
|-19,97
|Derimod
|13,29
|1,53
|53,29
|Derlüks Deri
|2,10
|-8,70
|
|Desa Deri
|2,50
|-3,85
|44,51
|Despec Bilgisayar
|2,78
|-0,36
|1,78
|Deva Holding
|5,42
|-2,87
|64,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|-1,41
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,13
|-4,11
|0,22
|DO-CO
|542,20
|-2,66
|13,24
|Doğan Burda
|2,89
|-3,67
|-3,99
|Doğan Holding
|1,16
|-2,52
|24,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|-3,00
|-20,49
|Doğusan
|1,23
|0,82
|-43,17
|Doğuş GMYO
|2,17
|-3,98
|2,84
|Doğuş Otomotiv
|4,92
|-6,64
|13,36
|Döktaş Dökümcülük
|16,20
|-0,80
|98,77
|Duran Doğan Basım
|6,70
|0,15
|31,37
|Dyo Boya
|2,91
|-3,32
|0,34
|Eczacıbaşı İlaç
|2,28
|-3,39
|-6,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,00
|-1,48
|-6,28
|Edip Gayrimenkul
|0,68
|-5,56
|-11,69
|Ege Endüstri
|493,10
|-1,95
|58,48
|Ege Gübre
|24,60
|-2,23
|18,92
|Ege Profil
|8,95
|-2,51
|3,65
|Ege Seramik
|2,99
|-0,99
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,25
|-3,85
|4,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,88
|-5,24
|27,08
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,82
|1,23
|-16,33
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|-2,17
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|-5,69
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,97
|1,88
|26,79
|Enka İnşaat
|5,88
|2,98
|32,31
|Erbosan
|14,49
|-1,43
|-4,70
|Ereğli Demir Çelik
|7,28
|-3,32
|19,31
|Ersu Gıda
|1,00
|1,01
|8,70
|Escort Teknoloji
|0,70
|0,00
|-7,89
|Etiler Gıda
|1,58
|8,97
|-25,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,00
|6,38
|40,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|-4,11
|9,37
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|-5,48
|9,52
|Euro Yatırım Holding
|2,08
|-3,70
|278,18
|Fenerbahçe Futbol
|7,36
|-3,29
|6,36
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|-2,27
|13,16
|F-M İzmit Piston
|15,50
|-2,27
|0,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,85
|-3,68
|129,53
|Ford Otosan
|60,40
|0,08
|27,13
|Formet Çelik Kapı
|4,64
|-4,13
|265,35
|Frigo Pak Gıda
|4,24
|-5,78
|149,41
|Galatasaray Sportif
|1,42
|-2,74
|14,52
|Garanti Bankası
|9,55
|-3,73
|19,97
|Garanti Faktoring
|2,52
|-1,95
|27,27
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,49
|-1,69
|14,30
|Gedik Yatırım Holding
|2,70
|0,00
|14,89
|Gediz Ambalaj
|5,24
|-0,76
|29,56
|Gentaş
|1,28
|-5,19
|-6,75
|Gersan Elektrik
|2,19
|-4,37
|-10,26
|Global Men. Değ.
|0,50
|2,04
|6,38
|Global Yat. Holding
|3,08
|-0,65
|3,01
|Good-Year
|2,52
|-3,45
|-24,06
|Göltaş Çimento
|10,44
|-3,24
|-16,01
|Gözde Girişim
|2,50
|-5,66
|-6,37
|GSD Denizcilik
|1,55
|4,03
|34,78
|GSD Holding
|0,83
|-2,35
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,50
|-4,58
|-15,54
|Güler Yat. Holding
|1,32
|0,00
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,18
|-4,07
|-21,33
|Halk GMYO
|0,84
|-4,55
|30,57
|Halk Sigorta
|0,90
|-1,10
|1,98
|Hatay Tekstil
|3,76
|-1,05
|9,04
|Hedef Girişim
|1,22
|-0,81
|5,17
|Hektaş
|14,20
|-2,14
|53,18
|HUB Girişim
|2,65
|-0,75
|40,96
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|0,00
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|3,35
|-5,63
|-32,05
|İdealist Danışmanlık
|6,84
|-19,91
|-36,67
|İdealist GMYO
|1,89
|-1,56
|15,95
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|187,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,78
|-3,26
|191,80
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|-1,82
|63,64
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|-2,18
|20,68
|Info Yatırım
|2,41
|-4,37
|133,98
|İntema
|6,59
|-0,45
|9,89
|İpek Doğal Enerji
|4,75
|-5,75
|-11,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|-0,74
|42,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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