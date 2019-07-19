Borsada günlük işlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-0,65
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,04
|18,48
|26,46
|Adana Çimento (A)
|6,55
|0,15
|8,26
|Adana Çimento (B)
|4,70
|0,43
|14,36
|Adana Çimento (C)
|1,15
|0,00
|-18,44
|Adel Kalemcilik
|10,65
|0,47
|-3,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|0,00
|-59,83
|Afyon Çimento
|4,09
|-0,97
|-10,89
|Ak Enerji
|0,51
|0,00
|-19,05
|Akbank
|7,55
|-0,66
|28,30
|Akçansa
|6,71
|2,13
|2,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|-0,68
|-27,86
|Akfen GMYO
|1,52
|1,33
|-7,88
|Akın Tekstil
|8,75
|-2,23
|-3,47
|Akiş GMYO
|2,16
|0,47
|-5,22
|Akmerkez GMYO
|19,34
|-0,05
|25,35
|Aksa
|9,02
|0,78
|35,95
|Aksa Enerji
|2,40
|0,84
|-10,45
|Aksigorta
|4,18
|-0,24
|33,15
|Aksu Enerji
|8,62
|1,41
|11,66
|Alarko Carrıer
|35,88
|-0,06
|-8,84
|Alarko GMYO
|41,90
|0,14
|-0,77
|Alarko Holding
|3,26
|1,87
|67,15
|Albaraka Türk
|1,22
|0,83
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,99
|0,00
|21,35
|Alkim Kağıt
|3,77
|3,01
|4,89
|Alkim Kimya
|28,64
|0,63
|32,96
|Altınyağ
|0,38
|-2,56
|-13,64
|Altınyunus Çeşme
|2,89
|0,70
|-6,81
|Anadolu Cam
|2,87
|-1,37
|11,90
|Anadolu Efes
|20,34
|1,40
|1,33
|Anadolu Grubu Holding
|11,22
|1,36
|10,71
|Anadolu Hayat Emek.
|4,98
|-0,99
|-12,55
|Anadolu Isuzu
|7,26
|-0,14
|17,48
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,24
|8,01
|Anel Elektrik
|1,80
|0,56
|11,11
|Arçelik
|20,12
|0,00
|27,42
|Arena Bilgisayar
|3,87
|3,20
|-12,24
|Armada Bilgisayar
|10,00
|-0,50
|7,64
|Arsan Tekstil
|1,90
|-1,55
|17,28
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|0,00
|Aselsan
|18,19
|-0,44
|-24,25
|Aslan Çimento
|24,78
|-0,24
|-12,00
|Ata GMYO
|3,94
|0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,14
|0,00
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-5,26
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,82
|0,00
|-4,65
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,79
|-0,68
|18,80
|Avrasya GMYO
|1,30
|-1,52
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,00
|8,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.271,90
|0,01
|2,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|0,57
|-27,16
|Ayen Enerji
|2,33
|-1,27
|-0,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|0,00
|23,61
|Aygaz
|9,66
|1,15
|-2,86
|Bagfaş
|6,63
|0,45
|37,55
|Bak Ambalaj
|5,84
|5,42
|15,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-0,65
|21,91
|Banvit
|15,80
|-0,50
|46,43
|Baştaş Başkent Çimento
|1,80
|0,00
|-10,89
|Batı Çimento
|2,48
|4,20
|2,90
|Batısöke Çimento
|0,93
|-1,06
|-14,68
|Bera Holding
|1,81
|0,00
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,64
|3,14
|-9,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,50
|0,00
|-7,41
|Beyaz Filo
|3,16
|0,00
|15,75
|Bilici Yatırım
|1,96
|0,00
|54,99
|Bim Mağazalar
|91,60
|0,71
|6,92
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,72
|0,00
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|6,77
|-0,59
|-0,44
|Bolu Çimento
|2,55
|0,00
|-25,66
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-1,19
|72,92
|Borusan Mannesmann
|8,33
|0,97
|18,84
|Borusan Yat. Paz.
|37,58
|-0,95
|3,73
|Bosch Fren Sistemleri
|161,30
|0,19
|5,58
|Bossa
|3,96
|1,28
|-5,81
|Boyner Perakende Yat.
|7,95
|0,25
|101,78
|Brisa
|5,95
|-0,17
|-6,00
|Burçelik
|3,65
|-17,05
|13,71
|Burçelik Vana
|1,60
|-4,19
|8,11
|Bursa Çimento
|4,37
|-0,23
|-0,68
|Carrefoursa
|3,10
|0,00
|-10,92
|Ceo Event Medya
|5,85
|0,17
|
|Coca Cola İçecek
|33,04
|-0,78
|11,75
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|0,97
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,20
|4,35
|15,38
|Çelebi
|92,60
|-1,59
|58,71
|Çelik Halat
|4,04
|-0,98
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,70
|1,45
|-7,89
|Çemtaş
|5,82
|0,17
|-2,41
|Çimbeton
|26,36
|0,38
|-7,83
|Çimentaş
|17,58
|0,46
|38,43
|Çimsa
|6,48
|0,15
|-14,17
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|0,51
|10,67
|Dagi Giyim
|1,41
|0,00
|13,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|-1,45
|34,65
|Dardanel
|0,90
|0,00
|-18,18
|Datagate Bilgisayar
|6,18
|2,83
|44,39
|Demısaş Döküm
|2,73
|-0,73
|18,82
|Denge Holding
|1,57
|-1,26
|35,34
|Deniz GMYO
|3,14
|0,64
|3,29
|Denizbank
|21,52
|0,75
|12,67
|Denizli Cam
|9,55
|0,84
|-17,10
|Derimod
|16,96
|-2,02
|95,62
|Derlüks Deri
|2,11
|0,96
|
|Desa Deri
|2,50
|0,40
|44,51
|Despec Bilgisayar
|2,90
|1,40
|6,17
|Deva Holding
|5,70
|-2,40
|73,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|1,45
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,30
|0,38
|3,54
|DO-CO
|529,00
|0,27
|10,48
|Doğan Burda
|3,02
|2,37
|0,33
|Doğan Holding
|1,19
|0,00
|27,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|4,08
|-16,39
|Doğusan
|1,43
|0,70
|-33,94
|Doğuş GMYO
|2,24
|0,90
|6,16
|Doğuş Otomotiv
|5,12
|-1,35
|17,97
|Döktaş Dökümcülük
|21,62
|-2,88
|165,28
|Duran Doğan Basım
|6,94
|1,91
|36,08
|Dyo Boya
|3,07
|-0,65
|5,86
|Eczacıbaşı İlaç
|2,41
|-0,82
|-0,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,16
|0,49
|-3,79
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-5,19
|Ege Endüstri
|537,00
|-0,46
|72,59
|Ege Gübre
|26,38
|-0,90
|27,52
|Ege Profil
|9,07
|-2,47
|5,04
|Ege Seramik
|2,93
|0,34
|-1,05
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|0,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,18
|13,60
|34,90
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,89
|-1,11
|-9,18
|Eminiş Ambalaj
|0,91
|2,25
|-22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,65
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,21
|-0,64
|31,89
|Enka İnşaat
|5,78
|-0,52
|30,06
|Erbosan
|14,59
|0,41
|-4,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,72
|3,07
|26,52
|Ersu Gıda
|0,95
|2,15
|3,26
|Escort Teknoloji
|0,71
|0,00
|-6,58
|Etiler Gıda
|2,01
|-1,95
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|30,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,70
|2,94
|9,37
|Euro Yat. Ort.
|0,69
|4,55
|9,52
|Euro Yatırım Holding
|2,16
|-1,82
|292,73
|Fenerbahçe Futbol
|7,67
|1,46
|10,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|0,69
|10,15
|F-M İzmit Piston
|15,62
|-1,39
|1,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,53
|-2,22
|129,37
|Ford Otosan
|62,60
|-0,95
|31,76
|Formet Çelik Kapı
|4,47
|-0,22
|251,97
|Frigo Pak Gıda
|4,62
|7,94
|171,76
|Galatasaray Sportif
|1,47
|0,68
|18,55
|Garanti Bankası
|9,60
|-1,13
|20,60
|Garanti Faktoring
|2,63
|0,77
|32,83
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|-0,56
|16,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,87
|0,70
|22,13
|Gediz Ambalaj
|5,38
|-0,37
|33,03
|Gentaş
|1,37
|0,00
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,23
|0,45
|-8,62
|Global Men. Değ.
|0,68
|0,00
|44,68
|Global Yat. Holding
|3,16
|0,00
|5,69
|Good-Year
|2,57
|0,00
|-22,55
|Göltaş Çimento
|10,65
|0,57
|-14,32
|Gözde Girişim
|2,91
|-2,02
|8,99
|GSD Denizcilik
|1,52
|1,33
|32,17
|GSD Holding
|0,83
|-1,19
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,01
|2,03
|1,69
|Güler Yat. Holding
|1,34
|0,00
|25,23
|Güneş Sigorta
|1,09
|0,93
|-22,26
|Halk GMYO
|0,84
|0,00
|30,57
|Halk Sigorta
|0,92
|2,22
|4,25
|Hatay Tekstil
|4,10
|5,13
|18,90
|Hedef Girişim
|1,48
|0,00
|27,59
|Hektaş
|13,57
|0,30
|46,39
|HUB Girişim
|2,73
|1,11
|45,21
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,63
|0,28
|-26,37
|İdealist Danışmanlık
|6,79
|-1,59
|-37,13
|İdealist GMYO
|2,08
|5,58
|27,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|4,59
|249,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|2,25
|-3,15
|İhlas Gazetecilik
|1,90
|-1,04
|211,48
|İhlas Holding
|0,43
|2,38
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,57
|1,79
|72,73
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|4,31
|34,86
|Info Yatırım
|3,04
|-1,30
|195,15
|İntema
|6,72
|0,00
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|4,91
|0,20
|-8,57
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|0,44
|46,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kervancı Ali'nin kayyumdan sonra 18 milyon dolar kaçırdığı iddia edildi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi