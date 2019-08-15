Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,21 -14,36 Acıpayam Selüloz 3,78 -0,53 18,32 Adana Çimento (A) 5,54 -1,95 16,48 Adana Çimento (B) 3,94 -1,99 22,15 Adana Çimento (C) 1,04 -3,70 -15,52 Adel Kalemcilik 10,92 -3,11 -0,73 Adese Alışveriş Ticaret 0,90 -1,10 -61,54 Afyon Çimento 3,83 -0,78 -16,56 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 7,18 -5,53 22,01 Akçansa 5,90 -4,99 -9,81 Akdenız Güvenlık Hız. 1,54 -1,91 -23,38 Akfen GMYO 2,11 5,50 27,88 Akın Tekstil 8,68 -2,47 -4,25 Akiş GMYO 2,21 -1,78 -3,03 Akmerkez GMYO 19,75 0,66 28,01 Aksa 8,21 -4,09 23,75 Aksa Enerji 2,63 4,37 -1,87 Aksigorta 4,72 -0,21 50,35 Aksu Enerji 8,08 -1,70 4,66 Alarko Carrıer 32,88 -1,32 -16,46 Alarko GMYO 41,30 -0,29 -2,19 Alarko Holding 3,59 0,56 84,08 Albaraka Türk 1,15 -3,36 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,14 -3,00 6,60 Alkim Kağıt 3,50 -1,41 -2,62 Alkim Kimya 26,86 -0,15 24,69 Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,90 -1,36 -6,49 Anadolu Cam 2,44 -3,94 -4,86 Anadolu Efes 23,54 -2,24 17,27 Anadolu Grubu Holding 12,56 -3,31 23,93 Anadolu Hayat Emek. 4,94 -0,20 -13,25 Anadolu Isuzu 8,27 -0,72 33,82 Anadolu Sigorta 4,02 0,00 2,40 Anel Elektrik 1,66 -4,60 2,47 Arçelik 16,65 -0,83 5,45 Arena Bilgisayar 3,54 -6,10 -19,73 Armada Bilgisayar 9,68 0,00 4,20 Arsan Tekstil 2,00 -1,48 23,46 Artı Yatırım Holding 0,86 -1,15 -1,15 Aselsan 17,07 -0,81 -28,91 Aslan Çimento 24,12 -0,41 -14,35 Ata GMYO 4,00 -0,25 -0,25 Atakule GMYO 1,14 -4,20 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,36 -2,70 100,00 Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,51 -0,93 15,02 Avrasya GMYO 1,30 1,56 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,87 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,50 0,01 2,18 Avrupa Yatırım Holding 1,87 -2,09 -23,05 Ayen Enerji 1,85 1,09 2,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,70 0,00 23,61 Aygaz 9,32 -3,92 -6,28 Bagfaş 7,50 5,49 55,60 Bak Ambalaj 5,23 -0,95 11,08 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,48 -1,33 17,93 Banvit 16,14 -0,43 49,58 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39 Batı Çimento 2,61 0,38 8,30 Batısöke Çimento 1,01 -1,94 -7,34 Bera Holding 1,80 0,56 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,65 -2,94 -8,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 0,00 -9,26 Beyaz Filo 2,92 2,10 6,96 Bilici Yatırım 2,37 1,28 87,42 Bim Mağazalar 49,30 2,28 15,09 Birko Mensucat 0,27 -6,90 -10,00 Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90 Bizim Mağazaları 8,62 -0,58 26,76 Bolu Çimento 2,17 -2,69 -29,72 Bomonti Elektrik 1,16 0,00 141,67 Borusan Mannesmann 8,03 -2,07 14,56 Borusan Yat. Paz. 35,12 -2,44 -3,06 Bosch Fren Sistemleri 180,00 -2,54 17,82 Bossa 3,89 -3,23 -7,47 Boyner Perakende Yat. 8,18 0,12 107,61 Brisa 5,38 -2,18 -15,01 Burçelik 3,36 -4,82 4,67 Burçelik Vana 2,19 -5,60 47,97 Bursa Çimento 4,10 -2,61 -6,82 Carrefoursa 2,96 -2,31 -14,94 Ceo Event Medya 5,51 0,18 Coca Cola İçecek 33,06 -6,77 11,82 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,48 3,50 42,31 Çelebi 92,50 -2,37 58,53 Çelik Halat 3,82 -0,26 -29,30 Çemaş Döküm 0,69 -2,82 -9,21 Çemtaş 5,06 2,43 -15,15 Çimbeton 27,30 -1,30 -4,55 Çimentaş 10,50 -2,78 -17,32 Çimsa 6,09 -1,30 -19,34 Çuhadaroğlu Metal 1,97 4,79 10,67 Dagi Giyim 1,44 -2,04 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,70 42,57 Dardanel 0,92 1,10 -16,36 Datagate Bilgisayar 5,82 -2,18 35,98 Demısaş Döküm 2,39 -11,48 4,02 Denge Holding 1,42 -0,70 22,41 Deniz GMYO 3,11 -0,64 2,30 Denizbank 19,58 0,46 2,51 Denizli Cam 9,50 -1,25 -17,53 Derimod 12,00 -5,44 38,41 Derlüks Deri 2,01 -2,90 Desa Deri 2,30 -1,29 32,95 Despec Bilgisayar 2,84 -2,07 3,97 Deva Holding 5,59 6,07 69,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 1,10 17,95 Ditaş Doğan 5,26 0,00 2,76 DO-CO 493,30 -1,58 4,09 Doğan Burda 2,94 -2,00 -2,33 Doğan Holding 1,27 -1,55 36,37 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 -2,04 -21,31 Doğusan 1,31 0,00 -39,48 Doğuş GMYO 2,20 -2,22 4,27 Doğuş Otomotiv 4,78 -2,85 10,14 Döktaş Dökümcülük 25,60 2,40 214,11 Duran Doğan Basım 7,00 2,49 37,25 Dyo Boya 3,41 0,00 17,59 Eczacıbaşı İlaç 2,30 -2,13 -5,18 Eczacıbaşı Yatırım 6,10 -0,81 -4,72 Edip Gayrimenkul 0,71 -5,33 -7,79 Ege Endüstri 481,00 -7,71 54,59 Ege Gübre 28,32 0,07 36,90 Ege Profil 8,79 0,23 1,80 Ege Seramik 2,80 -0,71 -5,44 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 5,60 0,00 45,83 Ekiz Kimya 0,35 0,00 6,06 Emek Elektrik 1,14 10,68 16,33 Eminiş Ambalaj 0,82 -3,53 -29,91 Emlak Konut GMYO 1,18 -1,67 -18,99 Enerjisa Enerji 5,99 -0,83 27,22 Enka İnşaat 5,35 -3,08 20,38 Erbosan 16,43 -2,26 8,06 Ereğli Demir Çelik 6,36 -5,50 4,23 Ersu Gıda 1,05 1,94 14,13 Escort Teknoloji 0,75 -7,41 -1,32 Etiler Gıda 3,09 15,73 45,07 Euro Kapital Yat. Ort. 1,04 -7,96 47,73 Euro Trend Yat. Ort. 0,74 -3,90 16,55 Euro Yat. Ort. 0,74 -2,63 18,10 Euro Yatırım Holding 1,58 3,95 187,27 Fenerbahçe Futbol 7,44 0,00 7,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 1,13 0,75 F-M İzmit Piston 16,27 0,93 5,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,16 -2,77 105,33 Ford Otosan 58,20 1,57 22,50 Formet Çelik Kapı 5,82 6,99 358,27 Frigo Pak Gıda 6,99 2,95 311,18 Galatasaray Sportif 1,53 2,68 23,39 Garanti Bankası 9,28 -5,02 16,58 Garanti Faktoring 2,63 0,38 32,83 Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -13,98 Gedik Y. Men. Değ. 4,02 -2,19 31,66 Gedik Yatırım Holding 3,64 -1,89 54,89 Gediz Ambalaj 5,21 -4,05 28,82 Gentaş 1,36 -1,45 -0,92 Gersan Elektrik 2,09 -2,79 -14,36 Global Men. Değ. 1,05 0,00 123,40 Global Yat. Holding 4,07 1,24 36,12 Good-Year 2,49 -1,58 -24,96 Göltaş Çimento 10,17 -1,45 -18,18 Gözde Girişim 2,57 -2,28 -3,75 GSD Denizcilik 1,48 -1,33 28,70 GSD Holding 0,82 -2,38 2,50 Gübre Fabrik. 3,71 -4,38 25,34 Güler Yat. Holding 1,32 -0,75 23,36 Güneş Sigorta 1,20 -0,83 -14,42 Halk GMYO 0,85 -3,41 32,13 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 3,90 -2,50 13,10 Hedef Girişim 1,55 1,97 33,62 Hektaş 13,62 -1,38 46,93 HUB Girişim 2,82 -4,08 50,00 Hürriyet Gzt. 0,71 -2,74 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,19 -1,85 -35,29 İdealist Danışmanlık 7,28 8,01 -32,59 İdealist GMYO 2,29 2,23 40,49 İhlas Ev Aletleri 1,13 -1,74 245,96 İhlas Gayrimenkul 1,05 -0,94 11,76 İhlas Gazetecilik 2,25 8,70 268,85 İhlas Holding 0,52 -1,89 62,50 İhlas Yayın Holding 0,64 0,00 93,94 İndeks Bilgisayar 7,98 -0,37 43,30 Info Yatırım 2,78 1,83 169,90 İntema 6,59 -0,45 9,89 İpek Doğal Enerji 5,78 -2,20 7,64 İskenderun Demir Çelik 6,11 -4,98 30,32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)