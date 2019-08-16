Borsada günlük işlemler (1)
1 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|-1,80
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|3,74
|-1,06
|17,07
|Adana Çimento (A)
|5,54
|0,00
|16,48
|Adana Çimento (B)
|3,93
|-0,25
|21,84
|Adana Çimento (C)
|1,04
|0,00
|-15,52
|Adel Kalemcilik
|10,99
|0,64
|-0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|13,33
|-56,41
|Afyon Çimento
|3,82
|-0,26
|-16,78
|Ak Enerji
|0,50
|-1,96
|-20,63
|Akbank
|6,93
|-3,48
|17,76
|Akçansa
|5,68
|-3,73
|-13,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|-1,95
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,19
|3,79
|32,73
|Akın Tekstil
|8,59
|-1,04
|-5,24
|Akiş GMYO
|2,18
|-1,36
|-4,34
|Akmerkez GMYO
|19,74
|-0,05
|27,94
|Aksa
|8,20
|-0,12
|23,60
|Aksa Enerji
|2,57
|-2,28
|-4,10
|Aksigorta
|4,89
|3,60
|55,76
|Aksu Enerji
|8,16
|0,99
|5,70
|Alarko Carrıer
|32,90
|0,06
|-16,41
|Alarko GMYO
|41,20
|-0,24
|-2,43
|Alarko Holding
|3,76
|4,74
|92,79
|Albaraka Türk
|1,13
|-1,74
|-7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,01
|-2,12
|4,34
|Alkim Kağıt
|3,51
|0,29
|-2,34
|Alkim Kimya
|26,60
|-0,97
|23,49
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,89
|-0,34
|-6,81
|Anadolu Cam
|2,35
|-3,69
|-8,37
|Anadolu Efes
|23,26
|-1,19
|15,88
|Anadolu Grubu Holding
|13,29
|5,81
|31,14
|Anadolu Hayat Emek.
|4,94
|0,00
|-13,25
|Anadolu Isuzu
|8,11
|-1,93
|31,23
|Anadolu Sigorta
|4,01
|-0,25
|2,15
|Anel Elektrik
|1,70
|2,41
|4,94
|Arçelik
|16,70
|0,30
|5,76
|Arena Bilgisayar
|3,48
|-1,69
|-21,09
|Armada Bilgisayar
|9,63
|-0,52
|3,66
|Arsan Tekstil
|2,04
|2,00
|25,93
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|0,00
|-1,15
|Aselsan
|16,90
|-1,00
|-29,62
|Aslan Çimento
|24,88
|3,15
|-11,65
|Ata GMYO
|3,99
|-0,25
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,12
|-1,75
|-14,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|5,56
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|1,76
|17,04
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,00
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,60
|0,01
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|3,74
|-20,16
|Ayen Enerji
|1,89
|2,16
|4,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|4,71
|29,42
|Aygaz
|9,20
|-1,29
|-7,48
|Bagfaş
|7,70
|2,67
|59,75
|Bak Ambalaj
|5,19
|-0,76
|10,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|0,00
|17,93
|Banvit
|16,11
|-0,19
|49,30
|Baştaş Başkent Çimento
|1,71
|-4,47
|-15,35
|Batı Çimento
|2,52
|-3,45
|4,56
|Batısöke Çimento
|0,97
|-3,96
|-11,01
|Bera Holding
|1,80
|0,00
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|0,00
|-8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|-0,68
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,88
|-1,37
|5,49
|Bilici Yatırım
|2,35
|-0,84
|85,84
|Bim Mağazalar
|50,10
|1,62
|16,96
|Birko Mensucat
|0,25
|-7,41
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,75
|0,00
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,63
|0,12
|26,91
|Bolu Çimento
|2,14
|-1,38
|-30,69
|Bomonti Elektrik
|1,20
|3,45
|150,00
|Borusan Mannesmann
|7,93
|-1,25
|13,13
|Borusan Yat. Paz.
|33,82
|-3,70
|-6,65
|Bosch Fren Sistemleri
|180,20
|0,11
|17,95
|Bossa
|3,90
|0,26
|-7,23
|Boyner Perakende Yat.
|8,25
|0,86
|109,39
|Brisa
|5,25
|-2,42
|-17,06
|Burçelik
|3,42
|1,79
|6,54
|Burçelik Vana
|2,22
|1,37
|50,00
|Bursa Çimento
|4,00
|-2,44
|-9,09
|Carrefoursa
|2,91
|-1,69
|-16,38
|Ceo Event Medya
|5,47
|-0,73
|
|Coca Cola İçecek
|33,12
|0,18
|12,02
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,00
|42,31
|Çelebi
|91,05
|-1,57
|56,05
|Çelik Halat
|3,75
|-1,83
|-30,59
|Çemaş Döküm
|0,71
|2,90
|-6,58
|Çemtaş
|5,00
|-1,19
|-16,16
|Çimbeton
|27,00
|-1,10
|-5,59
|Çimentaş
|10,53
|0,29
|-17,09
|Çimsa
|6,07
|-0,33
|-19,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,94
|-1,52
|8,99
|Dagi Giyim
|1,44
|0,00
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|-1,39
|40,59
|Dardanel
|0,95
|3,26
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,86
|0,69
|36,92
|Demısaş Döküm
|2,30
|-3,77
|0,10
|Denge Holding
|1,41
|-0,70
|21,55
|Deniz GMYO
|3,12
|0,32
|2,63
|Denizbank
|19,50
|-0,41
|2,09
|Denizli Cam
|9,48
|-0,21
|-17,71
|Derimod
|11,81
|-1,58
|36,22
|Derlüks Deri
|1,96
|-2,49
|
|Desa Deri
|2,30
|0,00
|32,95
|Despec Bilgisayar
|2,88
|1,41
|5,44
|Deva Holding
|5,42
|-3,04
|64,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|-2,17
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,24
|-0,38
|2,37
|DO-CO
|495,00
|0,34
|4,45
|Doğan Burda
|3,10
|5,44
|2,99
|Doğan Holding
|1,29
|1,57
|38,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|-1,04
|-22,13
|Doğusan
|1,30
|-0,76
|-39,94
|Doğuş GMYO
|2,20
|0,00
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|4,70
|-1,67
|8,29
|Döktaş Dökümcülük
|26,10
|1,95
|220,25
|Duran Doğan Basım
|7,59
|8,43
|48,82
|Dyo Boya
|3,37
|-1,17
|16,21
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|0,43
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,11
|0,16
|-4,57
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|2,82
|-5,19
|Ege Endüstri
|456,70
|-5,05
|46,78
|Ege Gübre
|28,92
|2,12
|39,80
|Ege Profil
|8,80
|0,11
|1,92
|Ege Seramik
|2,77
|-1,07
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|0,00
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,29
|-5,54
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,34
|-2,86
|3,03
|Emek Elektrik
|1,08
|-5,26
|10,20
|Eminiş Ambalaj
|0,82
|0,00
|-29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|-1,69
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,97
|-0,33
|26,79
|Enka İnşaat
|5,43
|1,50
|22,18
|Erbosan
|16,03
|-2,43
|5,43
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|-2,36
|1,77
|Ersu Gıda
|1,03
|-1,90
|11,96
|Escort Teknoloji
|0,73
|-2,67
|-3,95
|Etiler Gıda
|3,19
|3,24
|49,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|50,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|14,97
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|0,00
|18,10
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-2,53
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-0,40
|7,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|-1,12
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|16,51
|1,48
|7,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,05
|-3,48
|98,18
|Ford Otosan
|60,25
|3,52
|26,82
|Formet Çelik Kapı
|5,75
|-1,20
|352,76
|Frigo Pak Gıda
|7,38
|5,58
|334,12
|Galatasaray Sportif
|1,51
|-1,31
|21,77
|Garanti Bankası
|8,93
|-3,77
|12,19
|Garanti Faktoring
|2,67
|1,52
|34,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|-12,61
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,95
|-1,74
|29,37
|Gedik Yatırım Holding
|3,57
|-1,92
|51,91
|Gediz Ambalaj
|5,19
|-0,38
|28,33
|Gentaş
|1,35
|-0,74
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,10
|0,48
|-13,95
|Global Men. Değ.
|1,01
|-3,81
|114,89
|Global Yat. Holding
|4,13
|1,47
|38,13
|Good-Year
|2,47
|-0,80
|-25,57
|Göltaş Çimento
|10,08
|-0,88
|-18,91
|Gözde Girişim
|2,56
|-0,39
|-4,12
|GSD Denizcilik
|1,44
|-2,70
|25,22
|GSD Holding
|0,83
|1,22
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,70
|-0,27
|25,00
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,76
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,20
|0,00
|-14,42
|Halk GMYO
|0,85
|0,00
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,83
|-1,79
|11,07
|Hedef Girişim
|1,64
|5,81
|41,38
|Hektaş
|14,34
|5,29
|54,69
|HUB Girişim
|2,77
|-1,77
|47,34
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|-1,41
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,16
|-0,94
|-35,90
|İdealist Danışmanlık
|7,06
|-3,02
|-34,63
|İdealist GMYO
|2,74
|19,65
|68,10
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|0,88
|249,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|2,21
|-1,78
|262,30
|İhlas Holding
|0,52
|0,00
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-1,56
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|-0,13
|43,12
|Info Yatırım
|2,84
|2,16
|175,73
|İntema
|6,60
|0,15
|10,06
|İpek Doğal Enerji
|6,02
|4,15
|12,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|-1,64
|28,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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