Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|0,00
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|3,97
|0,51
|24,26
|Adana Çimento (A)
|5,31
|0,38
|11,64
|Adana Çimento (B)
|3,83
|0,26
|18,74
|Adana Çimento (C)
|1,09
|1,87
|-11,46
|Adel Kalemcilik
|11,31
|0,44
|2,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|0,00
|-58,12
|Afyon Çimento
|4,13
|1,98
|-10,02
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|6,92
|-0,43
|17,59
|Akçansa
|5,35
|0,19
|-18,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,61
|3,87
|-19,90
|Akfen GMYO
|2,31
|2,67
|40,00
|Akın Tekstil
|8,56
|0,12
|-5,57
|Akiş GMYO
|2,23
|-1,76
|-2,15
|Akmerkez GMYO
|19,99
|0,00
|29,56
|Aksa
|8,49
|-0,59
|27,97
|Aksa Enerji
|2,59
|2,37
|-3,36
|Aksigorta
|4,76
|2,15
|51,62
|Aksu Enerji
|7,92
|-1,00
|2,59
|Alarko Carrıer
|33,60
|2,44
|-14,63
|Alarko GMYO
|42,70
|1,67
|1,13
|Alarko Holding
|3,95
|1,28
|102,53
|Albaraka Türk
|1,16
|0,00
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,12
|0,00
|6,25
|Alkim Kağıt
|3,73
|2,19
|3,78
|Alkim Kimya
|27,44
|0,22
|27,39
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|2,91
|0,69
|-6,17
|Anadolu Cam
|2,54
|-0,39
|-0,96
|Anadolu Efes
|24,34
|-0,98
|21,26
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|-1,18
|23,44
|Anadolu Hayat Emek.
|4,93
|-0,80
|-13,43
|Anadolu Isuzu
|8,04
|-0,37
|30,10
|Anadolu Sigorta
|3,98
|0,51
|1,38
|Anel Elektrik
|1,71
|0,00
|5,56
|Arçelik
|16,88
|-1,29
|6,90
|Arena Bilgisayar
|3,54
|0,85
|-19,73
|Armada Bilgisayar
|9,59
|-0,93
|3,23
|Arsan Tekstil
|2,21
|0,00
|36,42
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|17,90
|1,36
|-25,46
|Aslan Çimento
|28,78
|4,20
|2,20
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,17
|-0,85
|-11,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|-0,35
|17,04
|Avrasya GMYO
|1,29
|0,78
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|-0,83
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,20
|0,01
|2,24
|Avrupa Yatırım Holding
|1,78
|-1,11
|-26,75
|Ayen Enerji
|2,01
|6,35
|11,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|3,03
|23,61
|Aygaz
|9,93
|1,43
|-0,14
|Bagfaş
|9,15
|3,62
|89,83
|Bak Ambalaj
|5,15
|-0,77
|9,38
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,49
|0,00
|18,73
|Banvit
|15,89
|0,63
|47,27
|Baştaş Başkent Çimento
|1,72
|0,00
|-14,85
|Batı Çimento
|2,57
|-0,39
|6,64
|Batısöke Çimento
|0,98
|0,00
|-10,09
|Bera Holding
|1,78
|-0,56
|-13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,71
|-1,16
|-5,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|0,00
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,86
|-0,69
|4,76
|Bilici Yatırım
|2,19
|-3,10
|73,18
|Bim Mağazalar
|48,64
|-1,78
|13,55
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,78
|2,63
|-33,33
|Bizim Mağazaları
|8,44
|-1,86
|24,12
|Bolu Çimento
|2,17
|1,88
|-29,72
|Bomonti Elektrik
|1,49
|7,19
|210,42
|Borusan Mannesmann
|8,11
|0,62
|15,70
|Borusan Yat. Paz.
|32,50
|0,25
|-10,29
|Bosch Fren Sistemleri
|169,50
|-0,18
|10,95
|Bossa
|4,01
|3,35
|-4,62
|Boyner Perakende Yat.
|8,15
|0,00
|106,85
|Brisa
|5,23
|-0,57
|-17,38
|Burçelik
|3,63
|0,28
|13,08
|Burçelik Vana
|3,41
|3,33
|130,41
|Bursa Çimento
|4,05
|1,25
|-7,95
|Carrefoursa
|3,10
|6,16
|-10,92
|Ceo Event Medya
|6,00
|2,92
|Coca Cola İçecek
|35,32
|-1,06
|19,46
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|0,95
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|-3,27
|42,31
|Çelebi
|92,00
|1,27
|57,68
|Çelik Halat
|3,93
|2,34
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,25
|2,14
|-11,97
|Çimbeton
|26,78
|0,53
|-6,36
|Çimentaş
|10,80
|0,75
|-14,96
|Çimsa
|6,21
|2,64
|-17,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,01
|-1,47
|12,92
|Dagi Giyim
|1,46
|-0,68
|17,74
|Dagi Yatırım Holding
|1,44
|-1,37
|42,57
|Dardanel
|1,09
|1,87
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|5,37
|0,19
|25,47
|Demısaş Döküm
|2,34
|1,74
|1,84
|Denge Holding
|1,40
|0,00
|20,69
|Deniz GMYO
|3,21
|-0,31
|5,59
|Denizbank
|19,11
|-0,47
|0,05
|Denizli Cam
|9,64
|-0,21
|-16,32
|Derimod
|11,49
|0,79
|32,53
|Derlüks Deri
|1,96
|-1,01
|Desa Deri
|2,21
|-0,90
|27,75
|Despec Bilgisayar
|2,79
|1,45
|2,14
|Deva Holding
|6,26
|0,16
|90,27
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,05
|0,00
|-1,35
|DO-CO
|543,60
|2,57
|14,70
|Doğan Burda
|3,48
|5,78
|15,61
|Doğan Holding
|1,37
|1,48
|47,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|1,05
|-21,31
|Doğusan
|1,33
|2,31
|-38,55
|Doğuş GMYO
|2,33
|0,87
|10,43
|Doğuş Otomotiv
|5,16
|1,98
|18,89
|Döktaş Dökümcülük
|29,48
|12,69
|261,72
|Duran Doğan Basım
|8,08
|0,87
|58,43
|Dyo Boya
|3,17
|0,32
|9,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,53
|2,85
|4,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,37
|2,58
|-0,51
|Edip Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|-2,60
|Ege Endüstri
|475,00
|-1,55
|52,66
|Ege Gübre
|31,68
|6,74
|53,14
|Ege Profil
|8,96
|-0,67
|3,77
|Ege Seramik
|2,85
|0,71
|-3,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|4,80
|-2,64
|25,00
|Ekiz Kimya
|0,50
|-9,09
|51,52
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|0,00
|-19,68
|Enerjisa Enerji
|5,88
|-1,01
|24,88
|Enka İnşaat
|5,70
|2,70
|28,26
|Erbosan
|18,01
|5,51
|18,45
|Ereğli Demir Çelik
|6,43
|0,63
|5,38
|Ersu Gıda
|1,24
|5,98
|34,78
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|3,89
|3,73
|82,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,20
|0,84
|70,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|18,12
|Euro Yat. Ort.
|0,77
|0,00
|22,89
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|-5,95
|187,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,94
|4,06
|14,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,66
|1,14
|0,00
|F-M İzmit Piston
|16,03
|-0,80
|4,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,06
|0,66
|98,83
|Ford Otosan
|58,05
|-1,61
|22,19
|Formet Çelik Kapı
|5,88
|3,16
|362,99
|Frigo Pak Gıda
|9,06
|0,89
|432,94
|Galatasaray Sportif
|1,50
|-1,96
|20,97
|Garanti Bankası
|9,00
|-0,55
|13,07
|Garanti Faktoring
|2,99
|-0,33
|51,01
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,97
|-0,75
|30,02
|Gedik Yatırım Holding
|3,56
|1,14
|51,49
|Gediz Ambalaj
|5,47
|2,63
|35,25
|Gentaş
|1,35
|0,00
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,13
|0,47
|-12,72
|Global Men. Değ.
|0,80
|-2,44
|70,21
|Global Yat. Holding
|4,19
|-0,71
|40,13
|Good-Year
|2,54
|0,40
|-23,46
|Göltaş Çimento
|10,18
|2,52
|-16,86
|Gözde Girişim
|2,57
|2,80
|-3,75
|GSD Denizcilik
|1,51
|0,67
|31,30
|GSD Holding
|0,81
|-1,22
|1,25
|Gübre Fabrik.
|4,13
|1,72
|39,53
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,33
|3,91
|-5,15
|Halk GMYO
|0,85
|1,19
|32,13
|Halk Sigorta
|0,96
|-1,03
|8,78
|Hatay Tekstil
|3,83
|1,59
|11,07
|Hedef Girişim
|1,50
|-0,66
|29,31
|Hektaş
|14,97
|1,56
|61,49
|HUB Girişim
|2,64
|-0,38
|40,43
|Hürriyet Gzt.
|0,71
|0,00
|-23,66
|ICBC Turkey Bank
|3,34
|0,60
|-32,25
|İdealist Danışmanlık
|7,05
|0,57
|-34,72
|İdealist GMYO
|2,86
|-2,05
|75,46
|İhlas Ev Aletleri
|1,40
|6,06
|328,63
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,06
|-5,94
|237,70
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|-3,23
|81,82
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|-0,55
|30,55
|Info Yatırım
|2,72
|-0,73
|164,08
|İntema
|6,67
|0,15
|11,23
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|5,31
|14,53
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|0,33
|31,17
(Sürecek)