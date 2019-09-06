Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|-3,51
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|4,35
|1,87
|36,16
|Adana Çimento (A)
|5,45
|0,37
|14,58
|Adana Çimento (B)
|3,87
|0,78
|19,98
|Adana Çimento (C)
|1,14
|-1,72
|-7,40
|Adel Kalemcilik
|12,57
|-2,18
|14,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-3,65
|-20,94
|Afyon Çimento
|4,29
|-0,92
|-6,54
|Ak Enerji
|0,55
|-5,17
|-12,70
|Akbank
|7,14
|-2,06
|21,33
|Akçansa
|5,80
|-1,36
|-11,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|-1,30
|-24,38
|Akfen GMYO
|2,21
|-0,90
|33,94
|Akın Tekstil
|9,50
|-1,86
|4,80
|Akiş GMYO
|2,46
|1,23
|7,94
|Akmerkez GMYO
|20,22
|0,60
|31,06
|Aksa
|9,25
|1,54
|39,42
|Aksa Enerji
|2,63
|-2,95
|-1,87
|Aksigorta
|5,02
|0,80
|59,90
|Aksu Enerji
|8,39
|-0,36
|8,68
|Alarko Carrıer
|35,60
|-1,33
|-9,55
|Alarko GMYO
|43,96
|-0,18
|4,11
|Alarko Holding
|4,23
|-0,70
|116,89
|Albaraka Türk
|1,23
|-0,81
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,62
|-0,60
|14,93
|Alkim Kağıt
|3,95
|0,25
|9,90
|Alkim Kimya
|26,42
|-0,15
|22,65
|Altınyağ
|0,44
|7,32
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|2,91
|-1,69
|-6,17
|Anadolu Cam
|2,65
|-1,12
|3,32
|Anadolu Efes
|23,72
|-0,08
|18,17
|Anadolu Grubu Holding
|14,00
|-0,71
|38,14
|Anadolu Hayat Emek.
|4,99
|-0,60
|-12,37
|Anadolu Isuzu
|8,64
|-1,03
|39,81
|Anadolu Sigorta
|4,23
|1,44
|7,75
|Anel Elektrik
|1,80
|-0,55
|11,11
|Arçelik
|17,93
|3,64
|13,55
|Arena Bilgisayar
|3,76
|-1,83
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-0,51
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,33
|-0,43
|43,83
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,20
|0,37
|-20,04
|Aslan Çimento
|32,50
|4,23
|15,41
|Ata GMYO
|3,92
|0,26
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,31
|-2,24
|-0,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,89
|-1,11
|3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|0,77
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,29
|-3,01
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|4,69
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,10
|0,01
|2,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|0,53
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,26
|-0,88
|25,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|27,24
|Aygaz
|9,93
|-1,19
|-0,14
|Bagfaş
|10,69
|2,39
|121,78
|Bak Ambalaj
|5,64
|0,71
|19,79
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,68
|3,07
|33,86
|Banvit
|14,89
|1,22
|38,00
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|0,00
|-13,37
|Batı Çimento
|2,66
|-1,48
|10,37
|Batısöke Çimento
|0,99
|-1,00
|-9,17
|Bera Holding
|2,02
|3,06
|-1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|1,12
|-0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,24
|0,62
|Beyaz Filo
|3,36
|-6,93
|23,08
|Beymen Perakende Yat.
|8,11
|-0,12
|105,84
|Bilici Yatırım
|2,42
|-1,22
|91,37
|Bim Mağazalar
|47,94
|1,10
|11,92
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,84
|-1,18
|-28,21
|Bizim Mağazaları
|8,30
|1,97
|22,06
|Bolu Çimento
|2,37
|-0,84
|-23,25
|Bomonti Elektrik
|2,75
|-7,09
|472,92
|Borusan Mannesmann
|8,56
|0,35
|22,12
|Borusan Yat. Paz.
|32,72
|-1,56
|-9,68
|Bosch Fren Sistemleri
|174,10
|-1,25
|13,96
|Bossa
|4,26
|-0,47
|1,33
|Brisa
|5,64
|0,18
|-10,90
|Burçelik
|3,72
|-0,80
|15,89
|Burçelik Vana
|4,53
|-2,16
|206,08
|Bursa Çimento
|4,21
|0,00
|-4,32
|Carrefoursa
|3,39
|-3,42
|-2,59
|Ceo Event Medya
|6,22
|-0,16
|Coca Cola İçecek
|36,76
|-2,85
|24,33
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,68
|42,31
|Çelebi
|101,70
|0,79
|74,30
|Çelik Halat
|4,00
|-1,72
|-25,97
|Çemaş Döküm
|1,08
|4,85
|42,11
|Çemtaş
|5,34
|-0,56
|-10,46
|Çimbeton
|27,82
|-0,50
|-2,73
|Çimentaş
|11,24
|0,27
|-11,50
|Çimsa
|6,70
|-0,74
|-11,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,20
|-0,45
|23,60
|Dagi Giyim
|1,52
|-1,94
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|-4,46
|48,51
|Dardanel
|1,17
|-1,68
|6,36
|Datagate Bilgisayar
|5,66
|-2,58
|32,24
|Demısaş Döküm
|2,41
|-1,63
|4,89
|Denge Holding
|1,98
|4,21
|70,69
|Deniz GMYO
|3,30
|0,92
|8,55
|Denizbank
|20,66
|8,05
|8,17
|Denizli Cam
|11,05
|10,50
|-4,08
|Derimod
|11,23
|0,45
|29,53
|Derlüks Deri
|1,95
|-0,51
|Desa Deri
|2,27
|-1,30
|31,21
|Despec Bilgisayar
|2,84
|-1,39
|3,97
|Deva Holding
|6,42
|-1,68
|95,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-2,25
|11,54
|Ditaş Doğan
|5,14
|-1,34
|0,41
|DO-CO
|545,10
|0,94
|15,02
|Doğan Burda
|3,18
|2,58
|5,65
|Doğan Holding
|1,38
|-0,72
|48,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|0,00
|-16,39
|Doğusan
|1,46
|-5,19
|-32,55
|Doğuş GMYO
|2,47
|-1,98
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|6,10
|2,35
|40,55
|Döktaş Dökümcülük
|33,92
|0,59
|316,20
|Duran Doğan Basım
|9,06
|2,03
|77,65
|Dyo Boya
|3,50
|-0,85
|20,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|-2,94
|8,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,88
|-1,57
|7,46
|Edip Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|11,69
|Ege Endüstri
|487,00
|-0,81
|56,52
|Ege Gübre
|34,12
|-0,93
|64,94
|Ege Profil
|9,12
|-0,22
|5,62
|Ege Seramik
|2,92
|-2,01
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|3,70
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,75
|-4,43
|23,70
|Ekiz Kimya
|0,44
|-6,38
|33,33
|Emek Elektrik
|1,12
|-0,88
|14,29
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|2,08
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|-1,61
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,15
|1,32
|30,62
|Enka İnşaat
|5,67
|-0,70
|27,58
|Erbosan
|18,19
|-2,41
|19,64
|Ereğli Demir Çelik
|6,57
|-1,05
|7,67
|Ersu Gıda
|1,26
|-0,79
|36,96
|Escort Teknoloji
|0,80
|8,11
|5,26
|Etiler Gıda
|3,39
|-1,17
|59,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|-1,65
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|-1,20
|29,14
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|0,00
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-2,52
|181,82
|Fenerbahçe Futbol
|9,36
|1,19
|35,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|-5,71
|24,06
|F-M İzmit Piston
|17,11
|2,39
|11,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,22
|-0,62
|109,23
|Ford Otosan
|58,50
|-1,18
|23,13
|Formet Çelik Kapı
|6,30
|-0,63
|396,06
|Frigo Pak Gıda
|8,13
|2,26
|378,24
|Galatasaray Sportif
|1,64
|3,14
|32,26
|Garanti Bankası
|9,16
|-2,66
|15,08
|Garanti Faktoring
|3,06
|0,66
|54,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|17,05
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,97
|-0,75
|30,02
|Gedik Yatırım Holding
|3,68
|0,27
|56,60
|Gediz Ambalaj
|5,46
|-1,44
|35,00
|Gentaş
|1,36
|-2,16
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,22
|-3,90
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,83
|2,47
|76,60
|Global Yat. Holding
|3,66
|-4,19
|22,41
|Good-Year
|2,72
|-2,86
|-18,03
|Göltaş Çimento
|11,71
|0,34
|-4,37
|Gözde Girişim
|3,10
|0,32
|16,10
|GSD Denizcilik
|1,56
|-1,27
|35,65
|GSD Holding
|0,85
|-1,16
|6,25
|Gübre Fabrik.
|4,25
|0,71
|43,58
|Güler Yat. Holding
|1,31
|-0,76
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,44
|-3,36
|2,70
|Halk GMYO
|0,91
|-2,15
|41,46
|Halk Sigorta
|1,00
|1,01
|13,31
|Hatay Tekstil
|3,90
|-0,76
|13,10
|Hedef Girişim
|1,54
|0,65
|32,76
|Hektaş
|15,73
|-1,56
|69,69
|HUB Girişim
|2,56
|-0,39
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-1,32
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,55
|-1,93
|-27,99
|İdealist Danışmanlık
|7,18
|0,14
|-33,52
|İdealist GMYO
|2,52
|-2,33
|54,60
|İhlas Ev Aletleri
|1,35
|-0,74
|313,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-2,25
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|2,20
|-0,90
|260,66
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|0,00
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|-3,46
|30,19
|Info Yatırım
|4,17
|1,96
|304,85
|İntema
|6,73
|-0,44
|12,23
|İpek Doğal Enerji
|5,93
|-1,33
|10,43
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|-1,14
|29,46
(Sürecek)