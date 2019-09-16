Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|-1,20
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|4,60
|6,24
|43,98
|Adana Çimento (A)
|5,43
|-0,18
|14,16
|Adana Çimento (B)
|3,91
|0,77
|21,22
|Adana Çimento (C)
|1,22
|1,67
|-0,90
|Adel Kalemcilik
|12,62
|-1,71
|14,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|9,09
|-12,82
|Afyon Çimento
|4,32
|-0,23
|-5,88
|Ak Enerji
|0,59
|0,00
|-6,35
|Akbank
|7,50
|-2,09
|27,45
|Akçansa
|6,07
|0,83
|-7,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,58
|0,64
|-21,39
|Akfen GMYO
|2,28
|-0,44
|38,18
|Akın Tekstil
|9,95
|-1,19
|9,76
|Akiş GMYO
|2,65
|0,00
|16,28
|Akmerkez GMYO
|20,20
|-0,59
|30,93
|Aksa
|9,40
|0,00
|41,68
|Aksa Enerji
|2,69
|-1,47
|0,37
|Aksigorta
|4,87
|-0,41
|55,13
|Aksu Enerji
|8,35
|-0,36
|8,16
|Alarko Carrıer
|37,44
|2,74
|-4,88
|Alarko GMYO
|44,88
|0,09
|6,29
|Alarko Holding
|4,45
|0,23
|128,17
|Albaraka Türk
|1,35
|-1,46
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,08
|2,46
|22,92
|Alkim Kağıt
|4,21
|3,19
|17,14
|Alkim Kimya
|26,36
|-0,68
|22,37
|Altınyağ
|0,45
|0,00
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|3,03
|1,00
|-2,30
|Anadolu Cam
|2,83
|1,43
|10,34
|Anadolu Efes
|23,90
|4,37
|19,06
|Anadolu Grubu Holding
|14,58
|-1,29
|43,87
|Anadolu Hayat Emek.
|5,15
|-0,19
|-9,56
|Anadolu Isuzu
|9,70
|1,78
|56,96
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,89
|-0,53
|16,67
|Arçelik
|18,01
|-0,22
|14,06
|Arena Bilgisayar
|4,10
|1,99
|-7,03
|Armada Bilgisayar
|9,77
|-0,31
|5,17
|Arsan Tekstil
|2,34
|-1,68
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|1,22
|-4,60
|Aselsan
|20,10
|0,60
|-16,30
|Aslan Çimento
|32,10
|0,88
|13,99
|Ata GMYO
|3,90
|-0,26
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,35
|0,00
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|7,00
|24,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,15
|0,11
|23,67
|Avrasya GMYO
|1,18
|-0,84
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|-1,44
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,70
|0,01
|2,36
|Avrupa Yatırım Holding
|2,28
|1,79
|-6,17
|Ayen Enerji
|2,27
|-0,87
|26,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,78
|27,24
|Aygaz
|10,94
|4,59
|10,01
|Bagfaş
|10,70
|0,94
|121,99
|Bak Ambalaj
|6,03
|-0,66
|28,07
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|0,00
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,97
|2,60
|56,97
|Banvit
|14,60
|-1,08
|35,31
|Baştaş Başkent Çimento
|1,76
|0,00
|-12,87
|Batı Çimento
|2,78
|1,46
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,03
|-0,96
|-5,50
|Bera Holding
|2,25
|-1,32
|9,22
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|-2,60
|3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,78
|-2,20
|9,88
|Beyaz Filo
|3,43
|-1,15
|25,64
|Beymen Perakende Yat.
|8,14
|-0,12
|106,60
|Bilici Yatırım
|2,61
|-0,76
|106,40
|Bim Mağazalar
|49,46
|1,98
|15,46
|Birko Mensucat
|0,31
|-3,13
|3,33
|Birlik Mensucat
|0,91
|-1,09
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|8,49
|0,47
|24,85
|Bolu Çimento
|2,47
|-0,80
|-20,01
|Bomonti Elektrik
|2,09
|-3,24
|335,42
|Borusan Mannesmann
|9,09
|-1,20
|29,68
|Borusan Yat. Paz.
|34,90
|-0,63
|-3,67
|Bosch Fren Sistemleri
|187,50
|0,27
|22,73
|Bossa
|4,40
|-1,79
|4,66
|Brisa
|5,79
|-1,36
|-8,53
|Burçelik
|3,89
|1,57
|21,18
|Burçelik Vana
|4,85
|7,78
|227,70
|Bursa Çimento
|4,59
|0,00
|4,32
|Carrefoursa
|3,47
|-0,86
|-0,29
|Ceo Event Medya
|6,74
|0,60
|Coca Cola İçecek
|34,68
|-0,34
|17,30
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|4,67
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-0,68
|41,35
|Çelebi
|97,25
|0,15
|66,68
|Çelik Halat
|4,03
|0,00
|-25,41
|Çemaş Döküm
|1,09
|6,86
|43,42
|Çemtaş
|5,35
|-1,47
|-10,29
|Çimbeton
|28,48
|-0,14
|-0,42
|Çimentaş
|11,68
|1,13
|-8,03
|Çimsa
|7,03
|-0,71
|-6,89
|Çuhadaroğlu Metal
|2,34
|1,74
|31,46
|Dagi Giyim
|1,70
|2,41
|37,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,57
|1,29
|55,45
|Dardanel
|1,67
|12,08
|51,82
|Datagate Bilgisayar
|5,82
|-2,68
|35,98
|Demısaş Döküm
|2,45
|0,82
|6,63
|Denge Holding
|1,86
|1,64
|60,34
|Deniz GMYO
|3,40
|0,59
|11,84
|Denizbank
|20,76
|-0,19
|8,69
|Denizli Cam
|6,25
|20,01
|20,01
|Derimod
|12,13
|1,76
|39,91
|Derlüks Deri
|2,10
|0,00
|Desa Deri
|2,44
|-2,01
|41,04
|Despec Bilgisayar
|2,96
|-1,00
|8,37
|Deva Holding
|6,87
|-0,29
|108,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-2,20
|14,10
|Ditaş Doğan
|5,50
|3,00
|7,45
|DO-CO
|539,00
|1,89
|13,73
|Doğan Burda
|3,23
|1,25
|7,31
|Doğan Holding
|1,37
|-1,44
|47,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|4,55
|-5,74
|Doğusan
|1,64
|4,46
|-24,23
|Doğuş GMYO
|2,58
|-1,53
|22,27
|Doğuş Otomotiv
|6,65
|1,37
|53,23
|Döktaş Dökümcülük
|26,62
|-11,27
|226,63
|Duran Doğan Basım
|9,90
|-1,49
|94,12
|Dyo Boya
|3,97
|9,97
|36,90
|Eczacıbaşı İlaç
|2,83
|0,35
|16,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,30
|-0,41
|14,02
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|16,88
|Ege Endüstri
|473,90
|-0,67
|52,31
|Ege Gübre
|33,44
|-0,30
|61,65
|Ege Profil
|9,15
|-1,61
|5,97
|Ege Seramik
|3,08
|1,99
|4,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,60
|5,07
|45,83
|Ekiz Kimya
|0,43
|-2,27
|30,30
|Emek Elektrik
|1,16
|-1,69
|18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|0,00
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,55
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,09
|1,00
|29,34
|Enka İnşaat
|5,71
|0,18
|28,48
|Erbosan
|18,27
|-1,46
|20,16
|Ereğli Demir Çelik
|7,00
|-1,27
|14,72
|Ersu Gıda
|1,37
|3,01
|48,91
|Escort Teknoloji
|0,82
|-2,38
|7,89
|Etiler Gıda
|3,75
|1,35
|76,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|-1,14
|37,02
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|-1,11
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|-1,31
|174,55
|Fenerbahçe Futbol
|11,12
|7,13
|60,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|-3,81
|13,91
|F-M İzmit Piston
|18,08
|0,22
|17,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|-0,64
|102,73
|Ford Otosan
|62,00
|2,56
|30,50
|Formet Çelik Kapı
|6,17
|0,33
|385,83
|Frigo Pak Gıda
|8,68
|3,33
|410,59
|Galatasaray Sportif
|1,78
|1,14
|43,55
|Garanti Bankası
|9,47
|-1,76
|18,97
|Garanti Faktoring
|3,29
|-0,30
|66,16
|Garanti Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|43,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,03
|-1,23
|31,99
|Gedik Yatırım Holding
|3,74
|1,36
|59,15
|Gediz Ambalaj
|6,02
|3,44
|48,85
|Gentaş
|1,45
|0,00
|5,64
|Gersan Elektrik
|2,51
|3,72
|2,85
|Global Men. Değ.
|0,82
|0,00
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,77
|-1,31
|26,09
|Good-Year
|2,83
|-1,39
|-14,72
|Göltaş Çimento
|12,46
|0,08
|1,76
|Gözde Girişim
|3,36
|1,82
|25,84
|GSD Denizcilik
|1,60
|0,00
|39,13
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|4,79
|5,97
|61,82
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,55
|0,65
|10,54
|Halk GMYO
|0,97
|-1,02
|50,78
|Halk Sigorta
|1,00
|-1,96
|13,31
|Hatay Tekstil
|4,13
|-1,67
|19,77
|Hedef Girişim
|1,63
|0,00
|40,52
|Hektaş
|15,29
|-0,07
|64,94
|HUB Girişim
|2,85
|0,35
|51,60
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|-1,27
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|3,73
|-0,80
|-24,34
|İdealist Danışmanlık
|4,42
|-0,67
|-24,37
|İdealist GMYO
|2,81
|-1,06
|72,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,46
|-0,68
|347,00
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-4,21
|İhlas Gazetecilik
|2,28
|-0,87
|273,77
|İhlas Holding
|0,51
|0,00
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|1,64
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,68
|-0,26
|37,91
|Info Yatırım
|4,65
|1,75
|351,46
|İntema
|7,20
|0,98
|20,07
|İpek Doğal Enerji
|6,25
|1,79
|16,39
|İskenderun Demir Çelik
|6,16
|-1,91
|31,38
(Sürecek)