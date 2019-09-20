Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,58 -1,86 -18,97 Acıpayam Selüloz 4,89 -1,41 53,06 Adana Çimento (A) 5,52 0,91 16,05 Adana Çimento (B) 3,94 0,25 22,15 Adana Çimento (C) 1,24 -3,88 0,72 Adel Kalemcilik 12,49 -0,08 13,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -1,02 -16,67 Afyon Çimento 4,28 0,71 -6,75 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 7,36 -0,41 25,07 Akçansa 6,50 5,52 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -7,74 -28,86 Akfen GMYO 2,27 0,00 37,58 Akın Tekstil 9,48 -0,63 4,58 Akiş GMYO 2,62 -1,13 14,96 Akmerkez GMYO 20,20 -0,30 30,93 Aksa 9,26 -1,49 39,57 Aksa Enerji 2,66 -0,37 -0,75 Aksigorta 5,07 2,63 61,50 Aksu Enerji 8,09 -1,46 4,79 Alarko Carrıer 36,70 -1,34 -6,76 Alarko GMYO 48,02 -0,99 13,73 Alarko Holding 4,44 -1,99 127,66 Albaraka Türk 1,31 -0,76 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,89 -0,58 19,62 Alkim Kağıt 3,98 -0,75 10,74 Alkim Kimya 25,82 -0,46 19,87 Altınyağ 0,44 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 3,06 0,33 -1,33 Anadolu Cam 2,95 4,24 15,02 Anadolu Efes 22,26 -6,00 10,89 Anadolu Grubu Holding 15,40 2,67 51,96 Anadolu Hayat Emek. 5,09 0,20 -10,62 Anadolu Isuzu 9,38 -1,88 51,78 Anadolu Sigorta 4,19 -0,24 6,73 Anel Elektrik 1,97 2,60 21,60 Arçelik 18,52 2,04 17,29 Arena Bilgisayar 4,28 1,66 -2,95 Armada Bilgisayar 9,96 -0,10 7,21 Arsan Tekstil 2,34 -0,85 44,44 Artı Yatırım Holding 0,81 0,00 -6,90 Aselsan 18,74 -0,58 -21,76 Aslan Çimento 28,70 -0,28 1,92 Ata GMYO 3,98 0,51 -0,75 Atakule GMYO 1,35 0,00 2,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -2,11 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,98 -0,33 21,37 Avrasya GMYO 1,14 0,00 29,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -2,24 21,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,10 0,01 2,39 Avrupa Yatırım Holding 2,23 0,00 -8,23 Ayen Enerji 2,26 -0,44 25,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,23 27,24 Aygaz 10,82 -1,46 8,81 Bagfaş 10,10 -0,10 109,54 Bak Ambalaj 5,97 -2,13 26,80 Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06 Bantaş Ambalaj 2,04 -1,45 62,55 Banvit 14,62 0,55 35,50 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39 Batı Çimento 2,77 -0,36 14,94 Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50 Bera Holding 2,10 -3,23 1,94 Berkosan Yalıtım 1,95 -10,55 7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -3,39 5,56 Beyaz Filo 3,39 -1,74 24,18 Beymen Perakende Yat. 8,11 -0,25 105,84 Bilici Yatırım 2,63 -1,87 107,98 Bim Mağazalar 49,00 -0,12 14,39 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,92 -3,16 -21,37 Bizim Mağazaları 8,18 -1,92 20,29 Bolu Çimento 2,48 0,40 -19,68 Bomonti Elektrik 2,17 -1,36 352,08 Borusan Mannesmann 8,96 0,67 27,83 Borusan Yat. Paz. 35,36 -0,67 -2,40 Bosch Fren Sistemleri 186,50 -2,36 22,08 Bossa 4,36 -0,23 3,71 Brisa 5,75 -1,54 -9,16 Burçelik 3,73 -3,12 16,20 Burçelik Vana 4,85 -3,96 227,70 Bursa Çimento 4,51 -0,44 2,50 Carrefoursa 3,53 -0,28 1,44 Ceo Event Medya 7,22 5,09 Coca Cola İçecek 34,00 -0,47 15,00 Cosmos Yat. Holding 1,12 -1,75 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,38 -2,82 32,69 Çelebi 98,55 1,55 68,90 Çelik Halat 4,37 -4,17 -19,12 Çemaş Döküm 1,20 5,26 57,89 Çemtaş 5,19 -1,52 -12,97 Çimbeton 28,76 0,35 0,56 Çimentaş 11,73 0,43 -7,64 Çimsa 7,10 1,87 -5,96 Çuhadaroğlu Metal 2,27 0,00 27,53 Dagi Giyim 1,70 -2,30 37,10 Dagi Yatırım Holding 1,53 -3,77 51,49 Dardanel 1,57 4,67 42,73 Datagate Bilgisayar 5,59 -2,78 30,61 Demısaş Döküm 2,34 -2,50 1,84 Denge Holding 1,73 -2,26 49,14 Deniz GMYO 3,54 0,57 16,45 Denizbank 20,90 0,48 9,42 Denizli Cam 5,80 -4,76 11,37 Derimod 12,98 8,98 49,71 Derlüks Deri 2,09 -2,34 Desa Deri 2,45 -1,21 41,62 Despec Bilgisayar 2,95 0,00 8,00 Deva Holding 6,96 0,00 111,55 Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -1,12 12,82 Ditaş Doğan 5,41 0,00 5,69 DO-CO 521,00 -5,79 9,93 Doğan Burda 3,19 -1,54 5,98 Doğan Holding 1,42 2,16 52,47 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -2,80 -14,75 Doğusan 1,56 -1,27 -27,93 Doğuş GMYO 2,54 0,00 20,38 Doğuş Otomotiv 6,30 -5,83 45,16 Döktaş Dökümcülük 26,14 0,62 220,74 Duran Doğan Basım 10,23 -1,06 100,59 Dyo Boya 3,75 -1,83 29,31 Eczacıbaşı İlaç 2,85 2,15 17,50 Eczacıbaşı Yatırım 7,42 -0,13 15,89 Edip Gayrimenkul 0,93 5,68 20,78 Ege Endüstri 465,60 0,19 49,64 Ege Gübre 34,70 1,94 67,74 Ege Profil 9,24 0,87 10,03 Ege Seramik 2,97 -0,67 0,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,45 3,02 41,93 Ekiz Kimya 0,43 2,38 30,30 Emek Elektrik 1,20 -1,64 22,45 Eminiş Ambalaj 0,95 -2,06 -18,80 Emlak Konut GMYO 1,31 1,55 -10,07 Enerjisa Enerji 6,02 1,35 27,86 Enka İnşaat 5,60 1,63 26,01 Erbosan 18,72 2,41 23,12 Ereğli Demir Çelik 6,78 -2,02 11,12 Ersu Gıda 1,24 -4,62 34,78 Escort Teknoloji 0,89 2,30 17,11 Etiler Gıda 3,71 0,00 74,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 0,00 78,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 -1,16 33,87 Euro Yat. Ort. 0,88 1,15 40,44 Euro Yatırım Holding 1,27 -2,31 130,91 Fenerbahçe Futbol 12,41 0,65 79,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 -1,63 13,53 F-M İzmit Piston 18,04 1,06 17,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,09 -1,28 100,78 Ford Otosan 58,45 1,12 23,03 Formet Çelik Kapı 6,07 2,88 377,95 Frigo Pak Gıda 8,28 -0,24 387,06 Galatasaray Sportif 1,66 -1,78 33,87 Garanti Bankası 9,27 -0,22 16,46 Garanti Faktoring 3,55 3,50 79,29 Garanti Yat. Ort. 0,80 2,56 9,24 Gedik Y. Men. Değ. 4,15 0,00 35,92 Gedik Yatırım Holding 4,00 6,10 70,21 Gediz Ambalaj 6,04 -1,15 49,35 Gentaş 1,41 -3,42 2,72 Gersan Elektrik 2,21 -3,07 -9,44 Global Men. Değ. 0,82 2,50 74,47 Global Yat. Holding 3,83 1,32 28,09 Good-Year 2,71 -0,73 -18,33 Göltaş Çimento 12,35 -0,56 0,86 Gözde Girişim 3,41 -2,01 27,72 GSD Denizcilik 1,62 0,00 40,87 GSD Holding 0,91 -3,19 13,75 Gübre Fabrik. 4,91 0,82 65,88 Güler Yat. Holding 1,32 0,00 23,36 Güneş Sigorta 1,52 -1,94 8,40 Halk GMYO 0,93 -1,06 44,56 Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78 Hatay Tekstil 4,05 -1,22 17,45 Hedef Girişim 1,59 -4,79 37,07 Hektaş 15,71 0,96 69,47 HUB Girişim 3,71 17,78 97,34 Hürriyet Gzt. 0,79 1,28 -15,05 ICBC Turkey Bank 3,63 -0,27 -26,37 İdealist Danışmanlık 4,13 -4,18 -29,34 İdealist GMYO 2,89 -0,34 77,30 İhlas Ev Aletleri 1,43 0,00 337,81 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -5,27 İhlas Gazetecilik 2,47 -0,80 304,92 İhlas Holding 0,49 -2,00 53,13 İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88 İndeks Bilgisayar 7,43 -0,40 33,43 Info Yatırım 5,00 3,52 385,44 İntema 7,22 -0,82 20,40 İpek Doğal Enerji 6,21 2,31 15,64 İskenderun Demir Çelik 6,00 -1,15 27,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)