Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|-1,25
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|5,02
|3,29
|57,13
|Adana Çimento (A)
|5,96
|8,36
|25,31
|Adana Çimento (B)
|4,37
|10,08
|35,48
|Adana Çimento (C)
|1,41
|7,63
|14,53
|Adel Kalemcilik
|12,05
|4,33
|17,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|-1,82
|-7,69
|Afyon Çimento
|4,31
|1,17
|-6,10
|Ak Enerji
|0,61
|0,00
|-3,17
|Akbank
|7,72
|-1,78
|31,18
|Akçansa
|6,68
|0,60
|2,11
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,36
|-2,16
|-32,34
|Akfen GMYO
|2,29
|0,00
|38,79
|Akın Tekstil
|9,61
|-0,31
|6,01
|Akiş GMYO
|2,61
|-2,25
|14,52
|Akmerkez GMYO
|20,34
|-2,49
|37,59
|Aksa
|9,51
|-0,63
|43,34
|Aksa Enerji
|2,66
|-1,12
|-0,75
|Aksigorta
|4,94
|-1,20
|57,36
|Aksu Enerji
|8,59
|1,66
|11,27
|Alarko Carrıer
|37,38
|-0,05
|-5,03
|Alarko GMYO
|52,30
|-0,57
|23,86
|Alarko Holding
|4,95
|-2,94
|153,81
|Albaraka Türk
|1,35
|0,00
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,31
|-3,37
|44,27
|Alkim Kağıt
|4,15
|3,23
|15,47
|Alkim Kimya
|25,46
|-1,01
|18,19
|Altınyağ
|0,43
|-2,27
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|5,20
|7,66
|67,67
|Anadolu Cam
|3,25
|1,88
|26,72
|Anadolu Efes
|22,94
|2,05
|14,28
|Anadolu Grubu Holding
|14,70
|-2,07
|45,05
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,42
|-0,32
|52,43
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-0,48
|6,73
|Anel Elektrik
|1,94
|-0,51
|19,75
|Arçelik
|18,65
|-0,85
|18,11
|Arena Bilgisayar
|4,82
|0,42
|9,30
|Armada Bilgisayar
|10,08
|-0,20
|8,50
|Arsan Tekstil
|2,43
|-0,82
|50,00
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-8,05
|Aselsan
|19,02
|-0,42
|-20,59
|Aslan Çimento
|28,70
|2,35
|1,92
|Ata GMYO
|3,90
|-2,50
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,36
|1,49
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|1,04
|12,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,91
|1,23
|33,94
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,00
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,39
|-0,71
|28,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,40
|0,02
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|2,15
|-6,52
|-11,52
|Ayen Enerji
|2,30
|0,00
|27,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|-1,63
|31,60
|Aygaz
|11,57
|0,09
|16,35
|Bagfaş
|10,46
|-0,29
|117,01
|Bak Ambalaj
|5,81
|-1,19
|23,40
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|0,00
|6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,91
|1,06
|52,19
|Banvit
|13,94
|-1,20
|29,19
|Baştaş Başkent Çimento
|2,09
|-0,48
|3,47
|Batı Çimento
|2,80
|0,72
|16,18
|Batısöke Çimento
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Bera Holding
|2,34
|1,30
|13,59
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|-1,53
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-0,60
|3,09
|Beyaz Filo
|3,43
|0,00
|25,64
|Beymen Perakende Yat.
|17,19
|-4,82
|336,29
|Bilici Yatırım
|2,77
|-0,36
|119,05
|Bim Mağazalar
|48,04
|-1,48
|12,15
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,94
|-1,05
|-19,66
|Bizim Mağazaları
|9,67
|4,31
|42,21
|Bolu Çimento
|2,65
|3,52
|-14,18
|Bomonti Elektrik
|2,20
|4,27
|358,33
|Borusan Mannesmann
|9,26
|-0,75
|32,11
|Borusan Yat. Paz.
|35,20
|0,00
|-2,84
|Bosch Fren Sistemleri
|221,60
|2,59
|45,05
|Bossa
|4,80
|-0,41
|14,17
|Brisa
|5,92
|-1,33
|-6,48
|Burçelik
|3,97
|-0,50
|23,68
|Burçelik Vana
|4,45
|0,00
|200,68
|Bursa Çimento
|4,90
|-0,61
|11,36
|Carrefoursa
|3,55
|-1,11
|2,01
|Ceo Event Medya
|7,58
|0,13
|Coca Cola İçecek
|34,18
|-1,56
|15,61
|Cosmos Yat. Holding
|1,30
|13,04
|34,02
|Credıtwest Faktorıng
|1,68
|-4,00
|61,54
|Çelebi
|101,60
|-2,68
|74,13
|Çelik Halat
|4,60
|-2,13
|-14,86
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|52,63
|Çemtaş
|5,76
|0,00
|-3,42
|Çimbeton
|29,76
|2,20
|4,06
|Çimentaş
|11,59
|0,26
|-8,74
|Çimsa
|7,36
|1,24
|-2,52
|Çuhadaroğlu Metal
|2,40
|0,84
|34,83
|Dagi Giyim
|1,84
|-1,08
|48,39
|Dagi Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|60,40
|Dardanel
|1,40
|0,00
|27,27
|Datagate Bilgisayar
|6,28
|-2,64
|46,73
|Demısaş Döküm
|2,60
|-0,38
|13,16
|Denge Holding
|1,77
|-1,67
|52,59
|Deniz GMYO
|3,48
|-1,69
|14,47
|Denizbank
|21,08
|0,29
|10,37
|Denizli Cam
|6,00
|0,00
|15,21
|Derimod
|3,77
|-1,31
|34,19
|Derlüks Deri
|2,14
|-0,47
|Desa Deri
|2,41
|-1,23
|39,31
|Despec Bilgisayar
|3,20
|1,91
|17,15
|Deva Holding
|6,77
|-1,17
|105,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|6,29
|-2,48
|22,88
|DO-CO
|520,70
|-1,16
|9,87
|Doğan Burda
|3,25
|-2,40
|7,97
|Doğan Holding
|1,61
|-0,62
|72,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|0,00
|-12,30
|Doğusan
|1,53
|0,66
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,90
|4,32
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|8,12
|-3,22
|87,10
|Döktaş Dökümcülük
|30,58
|-1,10
|275,21
|Duran Doğan Basım
|10,23
|-2,01
|100,59
|Dyo Boya
|3,76
|-2,34
|29,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|-1,26
|29,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,30
|-2,58
|29,64
|Edip Gayrimenkul
|0,95
|3,26
|23,38
|Ege Endüstri
|500,00
|-1,03
|60,70
|Ege Gübre
|37,96
|1,50
|83,50
|Ege Profil
|9,20
|-0,54
|9,56
|Ege Seramik
|2,99
|-0,66
|0,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,54
|-6,10
|44,27
|Ekiz Kimya
|0,44
|2,33
|33,33
|Emek Elektrik
|1,28
|-0,78
|30,61
|Eminiş Ambalaj
|1,01
|-1,94
|-13,68
|Emlak Konut GMYO
|1,33
|0,00
|-8,70
|Enerjisa Enerji
|6,26
|-0,32
|32,95
|Enka İnşaat
|5,87
|1,91
|32,08
|Erbosan
|19,80
|0,56
|30,22
|Ereğli Demir Çelik
|6,64
|-0,60
|8,82
|Ersu Gıda
|1,34
|-2,90
|45,65
|Escort Teknoloji
|0,84
|-1,18
|10,53
|Etiler Gıda
|3,59
|-1,37
|68,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,89
|-2,20
|40,17
|Euro Yat. Ort.
|0,89
|-2,20
|42,04
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|-0,77
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|12,72
|-6,47
|83,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|1,66
|15,41
|F-M İzmit Piston
|20,60
|0,00
|34,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,13
|-0,95
|103,38
|Ford Otosan
|60,40
|1,26
|27,13
|Formet Çelik Kapı
|5,90
|1,20
|364,57
|Frigo Pak Gıda
|8,24
|-0,72
|384,71
|Galatasaray Sportif
|1,60
|-3,03
|29,03
|Garanti Bankası
|9,79
|-2,00
|22,99
|Garanti Faktoring
|3,75
|-2,09
|89,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|-2,06
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,22
|-0,24
|38,21
|Gedik Yatırım Holding
|4,49
|2,05
|91,06
|Gediz Ambalaj
|5,64
|-0,53
|39,45
|Gentaş
|1,47
|0,00
|7,09
|Gersan Elektrik
|2,24
|-1,32
|-8,21
|Global Men. Değ.
|0,98
|6,52
|108,51
|Global Yat. Holding
|3,85
|0,79
|28,76
|Good-Year
|2,80
|-0,36
|-15,62
|Göltaş Çimento
|13,16
|2,09
|7,47
|Gözde Girişim
|3,51
|-3,57
|31,46
|GSD Denizcilik
|1,61
|0,63
|40,00
|GSD Holding
|0,92
|-2,13
|15,00
|Gübre Fabrik.
|5,38
|-2,89
|81,76
|Güler Yat. Holding
|1,27
|-1,55
|18,69
|Güneş Sigorta
|1,77
|-1,12
|26,23
|Halk GMYO
|0,98
|0,00
|52,34
|Halk Sigorta
|1,77
|-5,35
|100,56
|Hatay Tekstil
|4,03
|-1,95
|16,87
|Hedef Girişim
|1,65
|1,23
|42,24
|Hektaş
|15,09
|1,55
|62,78
|HUB Girişim
|5,43
|10,37
|188,83
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,00
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|-0,70
|-13,39
|İdealist Danışmanlık
|4,07
|-1,93
|-30,36
|İdealist GMYO
|2,92
|0,00
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,54
|-1,28
|371,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-1,08
|-2,08
|İhlas Gazetecilik
|2,50
|2,46
|309,84
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|75,00
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|4,49
|181,82
|İndeks Bilgisayar
|7,90
|0,00
|41,87
|Info Yatırım
|4,90
|4,26
|375,73
|İntema
|7,17
|-0,83
|19,57
|İpek Doğal Enerji
|6,73
|-1,32
|25,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,08
|0,33
|29,68
(Sürecek)