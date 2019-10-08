Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|-1,90
|-20,51
|Acıpayam Selüloz
|4,89
|-2,59
|53,06
|Adana Çimento (A)
|6,13
|2,85
|28,88
|Adana Çimento (B)
|4,39
|0,46
|36,10
|Adana Çimento (C)
|1,54
|9,22
|25,09
|Adel Kalemcilik
|11,63
|-3,49
|13,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|-5,56
|-12,82
|Afyon Çimento
|4,35
|0,93
|-5,23
|Ak Enerji
|0,59
|-3,28
|-6,35
|Akbank
|7,74
|0,26
|31,52
|Akçansa
|6,66
|-0,30
|1,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,34
|-1,47
|-33,33
|Akfen GMYO
|2,25
|-1,75
|36,36
|Akın Tekstil
|9,34
|-2,81
|3,03
|Akiş GMYO
|2,62
|0,38
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,54
|0,98
|38,95
|Aksa
|9,45
|-0,63
|42,44
|Aksa Enerji
|2,60
|-2,26
|-2,99
|Aksigorta
|5,04
|2,02
|60,54
|Aksu Enerji
|8,60
|0,12
|11,40
|Alarko Carrıer
|36,96
|-1,12
|-6,10
|Alarko GMYO
|52,25
|-0,10
|23,74
|Alarko Holding
|5,17
|4,44
|165,09
|Albaraka Türk
|1,31
|-2,96
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,04
|-3,25
|39,58
|Alkim Kağıt
|4,02
|-3,13
|11,85
|Alkim Kimya
|25,00
|-1,81
|16,06
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|5,08
|-2,31
|63,80
|Anadolu Cam
|3,22
|-0,92
|25,55
|Anadolu Efes
|20,30
|-11,51
|1,13
|Anadolu Grubu Holding
|14,25
|-3,06
|40,61
|Anadolu Hayat Emek.
|5,23
|-0,76
|-8,16
|Anadolu Isuzu
|8,92
|-5,31
|44,34
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,92
|-1,03
|18,52
|Arçelik
|18,31
|-1,82
|15,96
|Arena Bilgisayar
|4,79
|-0,62
|8,62
|Armada Bilgisayar
|10,81
|7,24
|16,36
|Arsan Tekstil
|2,38
|-2,06
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|-9,20
|Aselsan
|18,72
|-1,58
|-21,84
|Aslan Çimento
|28,22
|-1,67
|0,21
|Ata GMYO
|3,93
|0,77
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,30
|-4,41
|-1,20
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|-2,06
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,55
|6,46
|42,59
|Avrasya GMYO
|1,12
|-2,61
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,39
|0,00
|28,70
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,50
|0,01
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|-5,12
|-16,05
|Ayen Enerji
|2,18
|-5,22
|21,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-0,55
|30,88
|Aygaz
|11,60
|0,26
|16,65
|Bagfaş
|10,14
|-3,06
|110,37
|Bak Ambalaj
|5,71
|-1,72
|21,28
|Balatacılar Balatacılık
|0,33
|-5,71
|0,00
|Bantaş Ambalaj
|1,84
|-3,66
|46,61
|Banvit
|13,45
|-3,52
|24,65
|Baştaş Başkent Çimento
|1,97
|-5,74
|-2,48
|Batı Çimento
|2,72
|-2,86
|12,86
|Batısöke Çimento
|1,00
|-0,99
|-8,26
|Bera Holding
|2,26
|-3,42
|9,71
|Berkosan Yalıtım
|1,86
|-3,63
|2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|-2,40
|0,62
|Beyaz Filo
|3,28
|-4,37
|20,15
|Beymen Perakende Yat.
|15,53
|-9,66
|294,16
|Bilici Yatırım
|2,70
|-2,53
|113,51
|Bim Mağazalar
|47,92
|-0,25
|11,87
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,91
|-3,19
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|9,58
|-0,93
|40,88
|Bolu Çimento
|2,69
|1,51
|-12,88
|Bomonti Elektrik
|2,11
|-4,09
|339,58
|Borusan Mannesmann
|9,00
|-2,81
|28,40
|Borusan Yat. Paz.
|34,90
|-0,85
|-3,67
|Bosch Fren Sistemleri
|213,30
|-3,75
|39,62
|Bossa
|4,67
|-2,71
|11,08
|Brisa
|5,84
|-1,35
|-7,74
|Burçelik
|3,89
|-2,02
|21,18
|Burçelik Vana
|4,40
|-1,12
|197,30
|Bursa Çimento
|4,83
|-1,43
|9,77
|Carrefoursa
|3,42
|-3,66
|-1,72
|Ceo Event Medya
|7,54
|-0,53
|Coca Cola İçecek
|33,60
|-1,70
|13,65
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-7,69
|23,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,62
|-3,57
|55,77
|Çelebi
|98,90
|-2,66
|69,50
|Çelik Halat
|4,63
|0,65
|-14,31
|Çemaş Döküm
|1,12
|-3,45
|47,37
|Çemtaş
|5,62
|-2,43
|-5,76
|Çimbeton
|29,16
|-2,02
|1,96
|Çimentaş
|11,31
|-2,42
|-10,94
|Çimsa
|7,35
|-0,14
|-2,65
|Çuhadaroğlu Metal
|2,41
|0,42
|35,39
|Dagi Giyim
|1,79
|-2,72
|44,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-5,56
|51,49
|Dardanel
|1,37
|-2,14
|24,55
|Datagate Bilgisayar
|5,98
|-4,78
|39,72
|Demısaş Döküm
|2,51
|-3,46
|9,24
|Denge Holding
|1,74
|-1,69
|50,00
|Deniz GMYO
|3,44
|-1,15
|13,16
|Denizbank
|21,10
|0,09
|10,47
|Denizli Cam
|5,75
|-4,17
|10,41
|Derimod
|3,66
|-2,92
|30,28
|Derlüks Deri
|2,09
|-2,34
|Desa Deri
|2,35
|-2,49
|35,84
|Despec Bilgisayar
|3,19
|-0,31
|16,79
|Deva Holding
|6,57
|-2,95
|99,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-2,22
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,69
|6,36
|30,69
|DO-CO
|517,00
|-0,71
|9,09
|Doğan Burda
|3,18
|-2,15
|5,65
|Doğan Holding
|1,63
|1,24
|75,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|-3,74
|-15,57
|Doğusan
|1,49
|-2,61
|-31,16
|Doğuş GMYO
|2,80
|-3,45
|32,70
|Doğuş Otomotiv
|7,65
|-5,79
|76,27
|Döktaş Dökümcülük
|29,74
|-2,75
|264,91
|Duran Doğan Basım
|10,50
|2,64
|105,88
|Dyo Boya
|3,66
|-2,66
|26,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|-0,32
|28,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,16
|-1,69
|27,45
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|-3,16
|19,48
|Ege Endüstri
|493,00
|-1,40
|58,45
|Ege Gübre
|37,26
|-1,84
|80,12
|Ege Profil
|9,15
|-0,54
|8,96
|Ege Seramik
|2,95
|-1,34
|-0,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|3,45
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,70
|2,89
|48,44
|Ekiz Kimya
|0,43
|-2,27
|30,30
|Emek Elektrik
|1,21
|-5,47
|23,47
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|3,96
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|-1,50
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,25
|-0,16
|32,74
|Enka İnşaat
|5,85
|-0,34
|31,63
|Erbosan
|20,18
|1,92
|32,72
|Ereğli Demir Çelik
|6,63
|-0,15
|8,66
|Ersu Gıda
|1,30
|-2,99
|41,30
|Escort Teknoloji
|0,82
|-2,38
|7,89
|Etiler Gıda
|3,44
|-4,18
|61,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,21
|-3,97
|71,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|-4,49
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,86
|-3,37
|37,25
|Euro Yatırım Holding
|1,23
|-4,65
|123,64
|Fenerbahçe Futbol
|12,06
|-5,19
|74,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,97
|-3,26
|11,65
|F-M İzmit Piston
|19,90
|-3,40
|29,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,08
|-1,60
|100,13
|Ford Otosan
|60,75
|0,58
|27,87
|Formet Çelik Kapı
|5,59
|-5,25
|340,16
|Frigo Pak Gıda
|7,99
|-3,03
|370,00
|Galatasaray Sportif
|1,54
|-3,75
|24,19
|Garanti Bankası
|9,63
|-1,63
|20,98
|Garanti Faktoring
|3,53
|-5,87
|78,28
|Garanti Yat. Ort.
|0,91
|-4,21
|24,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,20
|-0,47
|37,55
|Gedik Yatırım Holding
|4,48
|-0,22
|90,64
|Gediz Ambalaj
|5,53
|-1,95
|36,73
|Gentaş
|1,44
|-2,04
|4,91
|Gersan Elektrik
|2,18
|-2,68
|-10,67
|Global Men. Değ.
|0,98
|0,00
|108,51
|Global Yat. Holding
|3,84
|-0,26
|28,43
|Good-Year
|2,76
|-1,43
|-16,83
|Göltaş Çimento
|12,96
|-1,52
|5,84
|Gözde Girişim
|3,41
|-2,85
|27,72
|GSD Denizcilik
|1,57
|-2,48
|36,52
|GSD Holding
|0,90
|-2,17
|12,50
|Gübre Fabrik.
|5,16
|-4,09
|74,32
|Güler Yat. Holding
|1,42
|11,81
|32,71
|Güneş Sigorta
|1,74
|-1,69
|24,09
|Halk GMYO
|0,96
|-2,04
|49,23
|Halk Sigorta
|1,66
|-6,21
|88,10
|Hatay Tekstil
|3,94
|-2,23
|14,26
|Hedef Girişim
|1,60
|-3,03
|37,93
|Hektaş
|14,97
|-0,80
|61,49
|HUB Girişim
|5,67
|4,42
|201,60
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|-2,50
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|-3,75
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|3,90
|-4,18
|-33,27
|İdealist GMYO
|2,77
|-5,14
|69,94
|İhlas Ev Aletleri
|1,50
|-2,60
|359,24
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-4,35
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|2,37
|-5,20
|288,52
|İhlas Holding
|0,54
|-3,57
|68,75
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-5,38
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|-1,27
|40,07
|Info Yatırım
|4,80
|-2,04
|366,02
|İntema
|6,98
|-2,65
|16,40
|İpek Doğal Enerji
|6,74
|0,15
|25,51
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|-0,82
|28,61
(Sürecek)