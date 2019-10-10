Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-0,66
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|4,62
|-0,86
|44,61
|Adana Çimento (A)
|6,73
|17,25
|41,49
|Adana Çimento (B)
|5,02
|19,81
|55,63
|Adana Çimento (C)
|1,68
|13,51
|36,47
|Adel Kalemcilik
|11,25
|-0,71
|9,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|12,89
|-6,41
|Afyon Çimento
|4,30
|2,38
|-6,32
|Ak Enerji
|0,58
|0,00
|-7,94
|Akbank
|7,29
|-2,41
|23,88
|Akçansa
|6,49
|-0,15
|-0,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,31
|-0,76
|-34,83
|Akfen GMYO
|2,25
|0,90
|36,36
|Akın Tekstil
|9,44
|0,85
|4,14
|Akiş GMYO
|2,57
|-2,65
|12,77
|Akmerkez GMYO
|20,44
|-0,29
|38,27
|Aksa
|9,22
|-1,91
|38,97
|Aksa Enerji
|2,47
|-1,98
|-7,84
|Aksigorta
|4,91
|-1,60
|56,40
|Aksu Enerji
|8,90
|4,09
|15,28
|Alarko Carrıer
|35,80
|-1,65
|-9,04
|Alarko GMYO
|50,10
|-1,76
|18,65
|Alarko Holding
|5,21
|1,56
|167,14
|Albaraka Türk
|1,26
|-0,79
|3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,93
|2,45
|37,67
|Alkim Kağıt
|3,99
|-0,75
|11,02
|Alkim Kimya
|24,96
|1,05
|15,87
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|5,77
|0,70
|86,05
|Anadolu Cam
|3,13
|-1,26
|22,04
|Anadolu Efes
|20,00
|-0,40
|-0,36
|Anadolu Grubu Holding
|13,75
|-1,22
|35,68
|Anadolu Hayat Emek.
|5,23
|-0,19
|-8,16
|Anadolu Isuzu
|8,45
|0,72
|36,73
|Anadolu Sigorta
|4,18
|-0,24
|6,48
|Anel Elektrik
|1,90
|0,53
|17,28
|Arçelik
|17,97
|-0,28
|13,81
|Arena Bilgisayar
|4,41
|-4,13
|0,00
|Armada Bilgisayar
|10,13
|-0,88
|9,04
|Arsan Tekstil
|2,21
|-2,64
|36,42
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|-2,60
|-13,79
|Aselsan
|17,99
|-1,59
|-24,89
|Aslan Çimento
|26,90
|-0,66
|-4,47
|Ata GMYO
|3,95
|0,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,21
|-3,20
|-8,04
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,55
|-1,86
|42,59
|Avrasya GMYO
|1,12
|0,00
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|-1,50
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,70
|0,01
|2,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,95
|-2,99
|-19,75
|Ayen Enerji
|2,02
|-3,35
|12,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|-1,68
|27,97
|Aygaz
|10,86
|-2,86
|9,21
|Bagfaş
|9,74
|-1,52
|102,07
|Bak Ambalaj
|5,26
|-2,95
|11,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-6,06
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,69
|-1,17
|34,66
|Banvit
|12,30
|-3,15
|13,99
|Baştaş Başkent Çimento
|1,84
|0,00
|-8,91
|Batı Çimento
|2,62
|-1,13
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,96
|-1,03
|-11,93
|Bera Holding
|2,04
|-2,86
|-0,97
|Berkosan Yalıtım
|1,87
|2,75
|3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,58
|-0,63
|-2,47
|Beyaz Filo
|3,13
|-2,19
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|13,82
|-10,84
|250,76
|Bilici Yatırım
|2,55
|-4,85
|101,65
|Bim Mağazalar
|48,16
|0,33
|12,43
|Birko Mensucat
|0,27
|-6,90
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,86
|-2,27
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|9,40
|-3,09
|38,24
|Bolu Çimento
|2,62
|0,38
|-15,15
|Bomonti Elektrik
|2,01
|-3,37
|318,75
|Borusan Mannesmann
|8,45
|-4,20
|20,55
|Borusan Yat. Paz.
|34,18
|-0,93
|-5,65
|Bosch Fren Sistemleri
|206,90
|-3,00
|35,43
|Bossa
|4,55
|0,22
|8,23
|Brisa
|5,64
|-2,08
|-10,90
|Burçelik
|3,63
|-2,42
|13,08
|Burçelik Vana
|4,39
|0,92
|196,62
|Bursa Çimento
|4,73
|0,64
|7,50
|Carrefoursa
|3,29
|-0,30
|-5,46
|Ceo Event Medya
|7,52
|0,40
|Coca Cola İçecek
|32,26
|-2,24
|9,11
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|0,00
|22,68
|Credıtwest Faktorıng
|1,72
|5,52
|65,38
|Çelebi
|98,20
|-0,66
|68,30
|Çelik Halat
|4,51
|-0,66
|-16,53
|Çemaş Döküm
|1,12
|6,67
|47,37
|Çemtaş
|5,27
|-2,59
|-11,63
|Çimbeton
|29,06
|-0,07
|1,61
|Çimentaş
|11,52
|2,40
|-9,29
|Çimsa
|7,11
|-2,47
|-5,83
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|-2,13
|29,21
|Dagi Giyim
|1,72
|-1,15
|38,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,45
|-1,36
|43,56
|Dardanel
|1,28
|-0,78
|16,36
|Datagate Bilgisayar
|5,68
|-1,73
|32,71
|Demısaş Döküm
|2,40
|-0,83
|4,45
|Denge Holding
|1,66
|-3,49
|43,10
|Deniz GMYO
|3,41
|-0,29
|12,17
|Denizbank
|21,00
|0,19
|9,95
|Denizli Cam
|5,42
|-3,56
|4,07
|Derimod
|3,65
|-0,54
|29,92
|Derlüks Deri
|1,97
|-3,43
|Desa Deri
|2,30
|-1,71
|32,95
|Despec Bilgisayar
|3,20
|1,91
|17,15
|Deva Holding
|6,46
|0,62
|96,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|6,80
|3,34
|32,84
|DO-CO
|525,00
|1,84
|10,78
|Doğan Burda
|3,13
|0,32
|3,99
|Doğan Holding
|1,61
|1,26
|72,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|-2,00
|-19,67
|Doğusan
|1,37
|-1,44
|-36,71
|Doğuş GMYO
|2,59
|-4,07
|22,75
|Doğuş Otomotiv
|7,31
|-2,01
|68,43
|Döktaş Dökümcülük
|28,92
|-0,69
|254,85
|Duran Doğan Basım
|10,63
|-1,57
|108,43
|Dyo Boya
|3,49
|-1,97
|20,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|2,31
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,02
|0,88
|25,27
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|-5,38
|14,29
|Ege Endüstri
|475,00
|-4,04
|52,66
|Ege Gübre
|36,24
|-2,32
|75,18
|Ege Profil
|9,00
|-0,99
|7,17
|Ege Seramik
|2,85
|-1,04
|-3,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|13,79
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,61
|0,00
|46,09
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,13
|-1,74
|15,31
|Eminiş Ambalaj
|1,00
|-2,91
|-14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|-0,79
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,29
|0,32
|33,59
|Enka İnşaat
|5,77
|0,35
|29,83
|Erbosan
|19,50
|-0,91
|28,25
|Ereğli Demir Çelik
|6,72
|2,60
|10,13
|Ersu Gıda
|1,33
|3,10
|44,57
|Escort Teknoloji
|0,75
|-3,85
|-1,32
|Etiler Gıda
|3,57
|2,00
|67,61
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|-4,24
|60,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|-3,53
|29,14
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-3,49
|32,46
|Euro Yatırım Holding
|1,13
|-5,83
|105,45
|Fenerbahçe Futbol
|11,00
|-0,81
|58,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|-2,04
|8,27
|F-M İzmit Piston
|19,80
|-1,39
|28,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,83
|-3,41
|83,89
|Ford Otosan
|58,90
|-1,42
|23,98
|Formet Çelik Kapı
|5,47
|-1,80
|330,71
|Frigo Pak Gıda
|7,87
|-0,38
|362,94
|Galatasaray Sportif
|1,50
|-1,96
|20,97
|Garanti Bankası
|9,31
|-0,64
|16,96
|Garanti Faktoring
|3,43
|2,39
|73,23
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,14
|-0,24
|35,59
|Gedik Yatırım Holding
|4,46
|-0,45
|89,79
|Gediz Ambalaj
|5,44
|0,37
|34,51
|Gentaş
|1,37
|-2,14
|-0,19
|Gersan Elektrik
|2,07
|-1,90
|-15,18
|Global Men. Değ.
|0,87
|-6,45
|85,11
|Global Yat. Holding
|3,71
|-2,11
|24,08
|Good-Year
|2,64
|-0,75
|-20,44
|Göltaş Çimento
|12,35
|-1,75
|0,86
|Gözde Girişim
|3,55
|2,90
|32,96
|GSD Denizcilik
|1,54
|-1,91
|33,91
|GSD Holding
|0,86
|-2,27
|7,50
|Gübre Fabrik.
|5,25
|-0,57
|77,36
|Güler Yat. Holding
|1,85
|17,83
|72,90
|Güneş Sigorta
|1,74
|2,35
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|1,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,58
|-1,86
|79,03
|Hatay Tekstil
|3,87
|-1,28
|12,23
|Hedef Girişim
|1,55
|-1,90
|33,62
|Hektaş
|14,83
|-0,60
|59,98
|HUB Girişim
|5,49
|-3,68
|192,02
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|-2,67
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|4,52
|-15,62
|İdealist Danışmanlık
|3,69
|-1,60
|-36,86
|İdealist GMYO
|2,58
|-2,64
|58,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|-5,96
|334,75
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-2,33
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,22
|-6,72
|263,93
|İhlas Holding
|0,49
|-3,92
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|-1,47
|32,53
|Info Yatırım
|4,70
|-2,08
|356,31
|İntema
|6,66
|-1,19
|11,06
|İpek Doğal Enerji
|6,65
|1,22
|23,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,22
|5,78
|32,66
(Sürecek)