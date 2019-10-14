Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,44
|-5,26
|-26,15
|Acıpayam Selüloz
|4,30
|-6,32
|34,59
|Adana Çimento (A)
|6,37
|0,16
|33,93
|Adana Çimento (B)
|4,84
|-1,63
|50,05
|Adana Çimento (C)
|1,48
|-2,63
|20,22
|Adel Kalemcilik
|10,51
|-6,49
|2,30
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|-6,98
|-14,53
|Afyon Çimento
|4,10
|-5,09
|-10,68
|Ak Enerji
|0,54
|-5,26
|-14,29
|Akbank
|6,60
|-8,21
|12,15
|Akçansa
|6,34
|-3,79
|-3,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,28
|-3,03
|-36,32
|Akfen GMYO
|2,24
|-1,32
|35,76
|Akın Tekstil
|9,36
|-2,19
|3,25
|Akiş GMYO
|2,39
|-7,36
|4,87
|Akmerkez GMYO
|20,20
|-1,56
|36,65
|Aksa
|8,91
|-3,57
|34,30
|Aksa Enerji
|2,34
|-5,65
|-12,69
|Aksigorta
|4,92
|-1,99
|56,72
|Aksu Enerji
|8,94
|-4,28
|15,80
|Alarko Carrıer
|35,20
|-1,79
|-10,57
|Alarko GMYO
|50,05
|-3,19
|18,53
|Alarko Holding
|4,89
|-4,49
|150,73
|Albaraka Türk
|1,18
|-7,09
|-3,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,55
|-5,03
|31,08
|Alkim Kağıt
|3,76
|-5,53
|4,62
|Alkim Kimya
|25,12
|-1,10
|16,62
|Altınyağ
|0,40
|-4,76
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|5,65
|-0,53
|82,18
|Anadolu Cam
|2,98
|-6,58
|16,19
|Anadolu Efes
|18,84
|-6,27
|-6,14
|Anadolu Grubu Holding
|12,68
|-7,11
|25,12
|Anadolu Hayat Emek.
|5,15
|-1,72
|-9,56
|Anadolu Isuzu
|7,80
|-8,02
|26,21
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,84
|-3,16
|13,58
|Arçelik
|17,51
|-2,45
|10,89
|Arena Bilgisayar
|4,10
|-7,45
|-7,03
|Armada Bilgisayar
|9,95
|-0,90
|7,10
|Arsan Tekstil
|2,12
|-3,64
|30,86
|Artı Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|-14,94
|Aselsan
|17,03
|-6,53
|-28,90
|Aslan Çimento
|26,30
|-3,94
|-6,61
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,14
|-6,56
|-13,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,89
|-5,32
|3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,45
|-2,70
|41,24
|Avrasya GMYO
|1,07
|-4,46
|21,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,29
|-4,44
|19,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,10
|0,02
|2,55
|Avrupa Yatırım Holding
|1,85
|-5,61
|-23,87
|Ayen Enerji
|1,91
|-7,73
|6,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|10,34
|-3,99
|3,98
|Bagfaş
|9,53
|-5,64
|97,72
|Bak Ambalaj
|5,18
|-4,43
|10,02
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-6,25
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,57
|-7,10
|25,10
|Banvit
|11,83
|-3,27
|9,64
|Baştaş Başkent Çimento
|1,87
|-3,11
|-7,43
|Batı Çimento
|2,60
|-2,99
|7,88
|Batısöke Çimento
|0,95
|-4,04
|-12,84
|Bera Holding
|1,92
|-8,13
|-6,80
|Berkosan Yalıtım
|1,74
|-5,43
|-3,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|-4,27
|-3,09
|Beyaz Filo
|2,93
|-6,98
|7,33
|Beymen Perakende Yat.
|14,32
|-8,21
|263,45
|Bilici Yatırım
|2,55
|-2,30
|101,65
|Bim Mağazalar
|47,90
|0,08
|11,82
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,80
|-8,05
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,90
|-4,30
|30,88
|Bolu Çimento
|2,53
|-8,33
|-18,06
|Bomonti Elektrik
|1,96
|-4,39
|308,33
|Borusan Mannesmann
|8,10
|-5,48
|15,56
|Borusan Yat. Paz.
|33,02
|-4,18
|-8,86
|Bosch Fren Sistemleri
|197,00
|-5,74
|28,95
|Bossa
|4,26
|-6,99
|1,33
|Brisa
|5,50
|-3,85
|-13,11
|Burçelik
|3,53
|-6,37
|9,97
|Burçelik Vana
|4,45
|-7,29
|200,68
|Bursa Çimento
|4,44
|-6,72
|0,91
|Carrefoursa
|3,11
|-5,47
|-10,63
|Ceo Event Medya
|7,40
|-0,54
|Coca Cola İçecek
|29,80
|-6,93
|0,79
|Cosmos Yat. Holding
|1,22
|-0,81
|25,77
|Credıtwest Faktorıng
|1,65
|-5,17
|58,65
|Çelebi
|97,00
|-0,56
|66,25
|Çelik Halat
|4,51
|-0,22
|-16,53
|Çemaş Döküm
|1,03
|-7,21
|35,53
|Çemtaş
|5,08
|-5,93
|-14,82
|Çimbeton
|28,82
|-1,97
|0,77
|Çimentaş
|10,90
|-4,64
|-14,17
|Çimsa
|7,00
|-5,15
|-7,28
|Çuhadaroğlu Metal
|2,22
|-3,48
|24,72
|Dagi Giyim
|1,63
|-10,93
|31,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,48
|-12,43
|46,53
|Dardanel
|1,26
|-2,33
|14,55
|Datagate Bilgisayar
|5,28
|-7,69
|23,36
|Demısaş Döküm
|2,32
|-3,73
|0,97
|Denge Holding
|1,51
|-10,12
|30,17
|Deniz GMYO
|3,20
|-6,43
|5,26
|Denizbank
|21,14
|0,00
|10,68
|Denizli Cam
|5,02
|-7,38
|-3,61
|Derimod
|3,40
|-7,36
|21,02
|Derlüks Deri
|1,87
|-6,50
|Desa Deri
|2,28
|-2,15
|31,79
|Despec Bilgisayar
|3,05
|-4,69
|11,66
|Deva Holding
|6,38
|-2,00
|93,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|-8,99
|3,85
|Ditaş Doğan
|6,15
|-8,07
|20,14
|DO-CO
|520,10
|-1,48
|9,74
|Doğan Burda
|3,08
|-3,45
|2,33
|Doğan Holding
|1,57
|-2,48
|68,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|-5,00
|-22,13
|Doğusan
|1,34
|-3,60
|-38,09
|Doğuş GMYO
|2,43
|-5,81
|15,17
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|-8,16
|53,00
|Döktaş Dökümcülük
|26,06
|-9,83
|219,75
|Duran Doğan Basım
|10,50
|-2,78
|105,88
|Dyo Boya
|3,25
|-5,80
|12,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,94
|-4,55
|21,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,57
|-6,08
|18,24
|Edip Gayrimenkul
|0,80
|-8,05
|3,90
|Ege Endüstri
|461,20
|-4,36
|48,23
|Ege Gübre
|36,40
|-2,67
|75,96
|Ege Profil
|8,74
|-2,89
|4,08
|Ege Seramik
|2,77
|-5,14
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-2,94
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|-8,33
|10,00
|Egeplast
|5,30
|-3,64
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,10
|-8,33
|12,24
|Eminiş Ambalaj
|1,04
|-0,95
|-11,11
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-5,51
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|5,92
|-3,90
|25,73
|Enka İnşaat
|5,72
|-1,38
|28,71
|Erbosan
|18,70
|-5,89
|22,99
|Ereğli Demir Çelik
|6,67
|-3,33
|9,31
|Ersu Gıda
|1,26
|-4,55
|36,96
|Escort Teknoloji
|0,74
|-5,13
|-2,63
|Etiler Gıda
|3,48
|-1,69
|63,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|-6,19
|50,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,79
|-5,95
|24,42
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|-6,02
|24,48
|Euro Yatırım Holding
|1,12
|-3,45
|103,64
|Fenerbahçe Futbol
|10,67
|-4,82
|54,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,74
|-5,52
|3,01
|F-M İzmit Piston
|19,02
|-4,90
|23,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,67
|-5,99
|73,49
|Ford Otosan
|59,45
|0,25
|25,13
|Formet Çelik Kapı
|5,30
|-3,28
|317,32
|Frigo Pak Gıda
|8,20
|-2,96
|382,35
|Galatasaray Sportif
|1,43
|-5,92
|15,32
|Garanti Bankası
|8,35
|-10,02
|4,90
|Garanti Faktoring
|3,32
|-3,49
|67,68
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,12
|-1,20
|34,93
|Gedik Yatırım Holding
|4,30
|-2,93
|82,98
|Gediz Ambalaj
|5,18
|-4,78
|28,08
|Gentaş
|1,39
|-1,42
|1,27
|Gersan Elektrik
|1,98
|-5,71
|-18,86
|Global Men. Değ.
|0,93
|-10,58
|97,87
|Global Yat. Holding
|3,58
|-3,76
|19,73
|Good-Year
|2,53
|-4,53
|-23,76
|Göltaş Çimento
|12,00
|-5,06
|-2,00
|Gözde Girişim
|3,23
|-8,50
|20,97
|GSD Denizcilik
|1,90
|19,50
|65,22
|GSD Holding
|0,85
|-2,30
|6,25
|Gübre Fabrik.
|4,99
|-3,29
|68,58
|Güler Yat. Holding
|1,76
|-4,35
|64,49
|Güneş Sigorta
|1,59
|-8,62
|13,40
|Halk GMYO
|0,90
|-4,26
|39,90
|Halk Sigorta
|1,53
|-2,55
|73,37
|Hatay Tekstil
|3,77
|-3,33
|9,33
|Hedef Girişim
|1,58
|3,27
|36,21
|Hektaş
|14,62
|-3,18
|57,71
|HUB Girişim
|5,22
|-6,28
|177,66
|Hürriyet Gzt.
|0,69
|-6,76
|-25,81
|ICBC Turkey Bank
|3,77
|-8,27
|-23,53
|İdealist Danışmanlık
|3,66
|-4,19
|-37,38
|İdealist GMYO
|2,52
|-5,97
|54,60
|İhlas Ev Aletleri
|1,34
|-5,63
|310,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-4,71
|-13,79
|İhlas Gazetecilik
|2,32
|1,31
|280,33
|İhlas Holding
|0,47
|-7,84
|46,87
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-4,76
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|-9,22
|21,93
|Info Yatırım
|4,80
|366,02
|İntema
|6,42
|-5,03
|7,06
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|-7,68
|11,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|-2,73
|29,25
(Sürecek)