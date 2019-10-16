Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

6 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,34 -22,56
Acıpayam Selüloz 4,16 -3,03 30,21
Adana Çimento (A) 6,24 -2,19 31,19
Adana Çimento (B) 4,70 -3,89 45,71
Adana Çimento (C) 1,50 -3,23 21,84
Adel Kalemcilik 10,49 -1,59 2,11
Adese Alışveriş Ticaret 2,02 -2,88 -13,68
Afyon Çimento 4,13 -1,43 -10,02
Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11
Akbank 6,78 0,44 15,21
Akçansa 6,26 -2,80 -4,31
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 1,54 -34,33
Akfen GMYO 2,25 -1,32 36,36
Akın Tekstil 9,55 0,21 5,35
Akiş GMYO 2,41 0,00 5,75
Akmerkez GMYO 20,46 0,20 38,41
Aksa 9,16 1,22 38,07
Aksa Enerji 2,34 -1,68 -12,69
Aksigorta 5,00 1,01 59,27
Aksu Enerji 9,37 0,00 21,37
Alarko Carrıer 34,64 -1,37 -11,99
Alarko GMYO 49,32 -2,43 16,81
Alarko Holding 4,99 -2,35 155,86
Albaraka Türk 1,20 -1,64 -1,64
Alcatel Lucent Teletaş 7,81 0,90 35,59
Alkim Kağıt 3,82 -0,52 6,29
Alkim Kimya 25,30 0,40 17,45
Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82
Altınyunus Çeşme 7,70 19,38 148,28
Anadolu Cam 3,18 0,00 23,99
Anadolu Efes 19,18 0,26 -4,45
Anadolu Grubu Holding 13,83 2,90 36,47
Anadolu Hayat Emek. 5,20 0,00 -8,68
Anadolu Isuzu 7,85 -0,88 27,02
Anadolu Sigorta 4,15 -0,24 5,71
Anel Elektrik 1,86 -0,53 14,81
Arçelik 17,20 -4,34 8,93
Arena Bilgisayar 4,13 -1,67 -6,35
Armada Bilgisayar 10,03 1,01 7,97
Arsan Tekstil 2,06 -4,63 27,16
Artı Yatırım Holding 0,75 0,00 -13,79
Aselsan 16,87 -2,15 -29,56
Aslan Çimento 26,62 -0,75 -5,47
Ata GMYO 3,90 -2,74 -2,74
Atakule GMYO 1,17 0,00 -11,08
Atlantis Yatırım Holding 0,50 19,05 177,78
Atlas Yat. Ort. 0,89 -2,20 3,49
AvivaSA Emeklilik Hayat 10,45 -0,19 41,24
Avrasya GMYO 1,10 -0,90 25,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -1,53 19,44
Avrasya Stratejik GMYF 1.278,30 0,01 2,57
Avrupa Yatırım Holding 1,88 -0,53 -22,63
Ayen Enerji 1,94 -1,52 7,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,73 -3,89 25,79
Aygaz 10,18 -1,07 2,37
Bagfaş 10,02 -1,09 107,88
Bak Ambalaj 5,25 -1,32 11,51
Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06
Bantaş Ambalaj 1,59 -1,85 26,69
Banvit 11,74 -1,26 8,80
Baştaş Başkent Çimento 1,94 2,11 -3,96
Batı Çimento 2,67 0,75 10,79
Batısöke Çimento 0,97 -1,02 -11,01
Bera Holding 2,05 2,50 -0,49
Berkosan Yalıtım 1,77 -1,67 -2,21
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,87 0,62
Beyaz Filo 3,02 -0,66 10,62
Beymen Perakende Yat. 14,00 -2,10 255,33
Bilici Yatırım 2,53 -0,78 100,07
Bim Mağazalar 46,00 -3,44 7,39
Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33
Birlik Mensucat 0,85 1,19 -27,35
Bizim Mağazaları 8,57 -0,46 26,03
Bolu Çimento 2,65 -2,57 -14,18
Bomonti Elektrik 1,99 -1,49 314,58
Borusan Mannesmann 8,22 -0,36 17,27
Borusan Yat. Paz. 32,40 -1,82 -10,57
Bosch Fren Sistemleri 193,60 -2,12 26,72
Bossa 4,38 -1,57 4,18
Brisa 5,45 -1,45 -13,90
Burçelik 3,65 1,96 13,71
Burçelik Vana 4,56 1,56 208,11
Bursa Çimento 4,47 -1,54 1,59
Carrefoursa 3,13 -1,57 -10,06
Ceo Event Medya 7,44 1,36
Coca Cola İçecek 29,38 -1,08 -0,63
Cosmos Yat. Holding 1,22 0,00 25,77
Credıtwest Faktorıng 1,74 -0,57 67,31
Çelebi 97,85 -0,71 67,70
Çelik Halat 4,57 -0,22 -15,42
Çemaş Döküm 1,04 -2,80 36,84
Çemtaş 5,03 -1,76 -15,66
Çimbeton 28,86 -0,82 0,91
Çimentaş 11,07 0,18 -12,83
Çimsa 6,95 -2,25 -7,95
Çuhadaroğlu Metal 2,21 -1,78 24,16
Dagi Giyim 1,62 -1,82 30,65
Dagi Yatırım Holding 1,46 -1,35 44,55
Dardanel 1,36 0,00 23,64
Datagate Bilgisayar 5,34 -2,02 24,77
Demısaş Döküm 2,31 -2,12 0,54
Denge Holding 1,62 3,18 39,66
Deniz GMYO 3,21 -1,83 5,59
Denizbank 21,16 -0,09 10,79
Denizli Cam 5,54 -1,25 6,37
Derimod 3,39 -1,74 20,67
Derlüks Deri 1,86 -1,59
Desa Deri 2,31 -0,86 33,53
Despec Bilgisayar 3,25 2,52 18,98
Deva Holding 6,57 -1,50 99,70
Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 0,00 8,97
Ditaş Doğan 6,02 -1,95 17,60
DO-CO 527,00 0,96 11,20
Doğan Burda 3,09 -0,96 2,66
Doğan Holding 1,72 3,61 84,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,00 -19,67
Doğusan 1,35 -0,74 -37,63
Doğuş GMYO 2,59 2,37 22,75
Doğuş Otomotiv 6,38 -3,63 47,00
Döktaş Dökümcülük 25,94 -4,35 218,28
Duran Doğan Basım 10,16 -3,61 99,22
Dyo Boya 3,31 -1,19 14,14
Eczacıbaşı İlaç 2,97 -2,94 22,45
Eczacıbaşı Yatırım 7,58 -2,70 18,39
Edip Gayrimenkul 0,88 1,15 14,29
Ege Endüstri 458,50 -1,10 47,36
Ege Gübre 37,18 -0,59 79,73
Ege Profil 8,91 0,68 6,10
Ege Seramik 2,81 -0,71 -5,10
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 5,24 -0,57 36,46
Ekiz Kimya 0,40 -4,76 21,21
Emek Elektrik 1,17 0,00 19,39
Eminiş Ambalaj 1,04 4,00 -11,11
Emlak Konut GMYO 1,13 -5,04 -22,43
Enerjisa Enerji 5,92 -0,50 25,73
Enka İnşaat 5,49 -3,68 23,53
Erbosan 18,52 -1,38 21,81
Ereğli Demir Çelik 6,67 0,15 9,31
Ersu Gıda 1,30 0,00 41,30
Escort Teknoloji 0,82 6,49 7,89
Etiler Gıda 3,38 -2,03 58,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 1,71 69,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -1,20 29,14
Euro Yat. Ort. 0,82 0,00 30,86
Euro Yatırım Holding 1,18 1,72 114,55
Fenerbahçe Futbol 11,64 6,01 68,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,76 -1,08 3,76
F-M İzmit Piston 20,38 5,71 32,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 2,66 -3,27 72,84
Ford Otosan 60,10 -0,83 26,50
Formet Çelik Kapı 5,19 -3,35 308,66
Frigo Pak Gıda 7,91 -3,30 365,29
Galatasaray Sportif 1,49 2,05 20,16
Garanti Bankası 8,62 0,12 8,29
Garanti Faktoring 3,46 0,87 74,75
Garanti Yat. Ort. 0,91 -2,15 24,26
Gedik Y. Men. Değ. 4,14 0,00 35,59
Gedik Yatırım Holding 4,26 -2,29 81,28
Gediz Ambalaj 5,21 -1,14 28,82
Gentaş 1,49 6,43 8,55
Gersan Elektrik 2,03 0,00 -16,81
Global Men. Değ. 1,05 3,96 123,40
Global Yat. Holding 3,57 -1,38 19,40
Good-Year 2,56 -0,78 -22,85
Göltaş Çimento 11,99 -1,56 -2,08
Gözde Girişim 3,37 -0,30 26,22
GSD Denizcilik 1,97 -6,64 71,30
GSD Holding 0,85 -2,30 6,25
Gübre Fabrik. 5,08 -1,17 71,62
Güler Yat. Holding 1,69 -2,87 57,94
Güneş Sigorta 1,63 -2,40 16,25
Halk GMYO 0,87 -4,40 35,24
Halk Sigorta 1,47 -5,16 66,57
Hatay Tekstil 3,89 1,04 12,81
Hedef Girişim 1,59 -1,85 37,07
Hektaş 14,75 -0,67 59,12
HUB Girişim 5,54 1,28 194,68
Hürriyet Gzt. 0,72 0,00 -22,58
ICBC Turkey Bank 3,79 -2,32 -23,12
İdealist Danışmanlık 3,69 -1,86 -36,86
İdealist GMYO 2,62 -1,50 60,74
İhlas Ev Aletleri 1,37 0,00 319,44
İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72
İhlas Gazetecilik 2,30 -2,95 277,05
İhlas Holding 0,47 -4,08 46,87
İhlas Yayın Holding 0,76 -5,00 130,30
İndeks Bilgisayar 6,55 -4,52 17,62
Info Yatırım 5,40 12,50 424,27
İntema 6,49 -0,76 8,23
İpek Doğal Enerji 5,76 -6,49 7,26
İskenderun Demir Çelik 6,07 0,66 29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]