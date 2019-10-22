Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|0,00
|-21,54
|Acıpayam Selüloz
|4,40
|1,15
|37,72
|Adana Çimento (A)
|6,75
|-2,03
|41,91
|Adana Çimento (B)
|5,38
|-0,37
|66,79
|Adana Çimento (C)
|1,96
|1,55
|59,21
|Adel Kalemcilik
|11,52
|1,95
|12,14
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|-2,44
|-14,53
|Afyon Çimento
|4,44
|-0,45
|-3,27
|Ak Enerji
|0,59
|1,72
|-6,35
|Akbank
|7,06
|-0,14
|19,97
|Akçansa
|6,60
|-1,20
|0,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|0,75
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,26
|-0,44
|36,97
|Akın Tekstil
|10,00
|-1,28
|10,31
|Akiş GMYO
|2,53
|-0,78
|11,01
|Akmerkez GMYO
|21,20
|1,53
|43,41
|Aksa
|9,88
|4,22
|48,92
|Aksa Enerji
|2,45
|2,51
|-8,58
|Aksigorta
|4,83
|-2,03
|53,85
|Aksu Enerji
|9,87
|2,28
|27,85
|Alarko Carrıer
|36,14
|0,22
|-8,18
|Alarko GMYO
|49,68
|-0,08
|17,66
|Alarko Holding
|4,58
|2,00
|134,84
|Albaraka Türk
|1,27
|0,79
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,00
|0,38
|38,89
|Alkim Kağıt
|4,00
|0,76
|11,29
|Alkim Kimya
|27,30
|0,37
|26,74
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,70
|-0,89
|116,04
|Anadolu Cam
|3,29
|-0,30
|28,28
|Anadolu Efes
|19,85
|-0,25
|-1,11
|Anadolu Grubu Holding
|14,18
|-0,56
|39,92
|Anadolu Hayat Emek.
|5,28
|0,57
|-7,28
|Anadolu Isuzu
|8,33
|1,22
|34,79
|Anadolu Sigorta
|4,20
|-0,24
|6,99
|Anel Elektrik
|1,93
|0,00
|19,14
|Arçelik
|18,11
|0,28
|14,69
|Arena Bilgisayar
|4,96
|0,20
|12,47
|Armada Bilgisayar
|10,06
|-0,40
|8,29
|Arsan Tekstil
|2,17
|1,88
|33,95
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|-1,23
|-8,05
|Aselsan
|17,67
|0,45
|-26,22
|Aslan Çimento
|27,84
|0,36
|-1,14
|Ata GMYO
|3,94
|0,25
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,23
|1,65
|-6,52
|Atlantis Yatırım Holding
|0,59
|-3,28
|227,78
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|10,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,79
|-0,28
|45,83
|Avrasya GMYO
|1,14
|0,00
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|0,00
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.278,90
|0,01
|2,62
|Avrupa Yatırım Holding
|1,83
|-4,19
|-24,69
|Ayen Enerji
|2,09
|0,00
|16,07
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,74
|-2,79
|26,51
|Aygaz
|10,76
|3,36
|8,20
|Bagfaş
|11,12
|1,00
|130,71
|Bak Ambalaj
|5,78
|2,85
|22,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,74
|2,35
|38,65
|Banvit
|12,05
|-1,71
|11,68
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,75
|-1,08
|14,11
|Batısöke Çimento
|1,00
|0,00
|-8,26
|Bera Holding
|2,20
|1,38
|6,80
|Berkosan Yalıtım
|1,89
|2,16
|4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|-1,20
|1,85
|Beyaz Filo
|3,21
|0,31
|17,58
|Beymen Perakende Yat.
|9,98
|-4,86
|153,30
|Bilici Yatırım
|2,60
|-0,76
|105,60
|Bim Mağazalar
|47,20
|-1,09
|10,19
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|2,30
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,86
|0,80
|30,29
|Bolu Çimento
|2,76
|-3,50
|-10,61
|Bomonti Elektrik
|2,01
|0,50
|318,75
|Borusan Mannesmann
|8,64
|1,17
|23,26
|Borusan Yat. Paz.
|33,66
|-0,59
|-7,09
|Bosch Fren Sistemleri
|215,10
|8,36
|40,80
|Bossa
|4,64
|-0,64
|10,37
|Brisa
|5,73
|1,06
|-9,48
|Burçelik
|3,83
|0,79
|19,31
|Burçelik Vana
|4,80
|-1,03
|224,32
|Bursa Çimento
|4,54
|-1,94
|3,18
|Carrefoursa
|3,49
|-0,57
|0,29
|Ceo Event Medya
|7,40
|1,09
|Coca Cola İçecek
|31,82
|-0,38
|7,63
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-2,50
|20,62
|Credıtwest Faktorıng
|1,87
|3,89
|79,81
|Çelebi
|101,40
|0,40
|73,79
|Çelik Halat
|4,86
|0,41
|-10,05
|Çemaş Döküm
|1,07
|-0,93
|40,79
|Çemtaş
|5,40
|-0,37
|-9,45
|Çimbeton
|29,50
|0,20
|3,15
|Çimentaş
|11,54
|0,52
|-9,13
|Çimsa
|7,44
|-1,06
|-1,46
|Çuhadaroğlu Metal
|2,45
|3,38
|37,64
|Dagi Giyim
|1,76
|-1,68
|41,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-0,65
|51,49
|Dardanel
|1,53
|2,00
|39,09
|Datagate Bilgisayar
|5,78
|1,40
|35,05
|Demısaş Döküm
|2,51
|3,29
|9,24
|Denge Holding
|1,69
|-0,59
|45,69
|Deniz GMYO
|3,36
|0,30
|10,53
|Denizbank
|21,14
|0,00
|10,68
|Denizli Cam
|5,64
|0,36
|8,29
|Derimod
|3,56
|0,00
|26,72
|Derlüks Deri
|1,92
|0,00
|Desa Deri
|2,52
|-1,95
|45,66
|Despec Bilgisayar
|3,41
|-0,29
|24,84
|Deva Holding
|7,13
|2,44
|116,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|1,15
|12,82
|Ditaş Doğan
|6,21
|0,32
|21,32
|DO-CO
|560,80
|-1,18
|18,33
|Doğan Burda
|3,26
|1,24
|8,31
|Doğan Holding
|1,71
|1,79
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|3,96
|-13,93
|Doğusan
|1,50
|4,90
|-30,70
|Doğuş GMYO
|3,08
|17,11
|45,97
|Doğuş Otomotiv
|8,55
|19,92
|97,00
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|9,62
|291,41
|Duran Doğan Basım
|9,91
|-0,70
|94,31
|Dyo Boya
|3,52
|0,86
|21,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,11
|-0,32
|28,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,30
|0,00
|29,64
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|14,29
|Ege Endüstri
|472,10
|0,45
|51,73
|Ege Gübre
|39,64
|-0,15
|91,62
|Ege Profil
|9,14
|0,88
|8,84
|Ege Seramik
|2,91
|0,69
|-1,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,35
|0,00
|39,32
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,23
|2,50
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|-9,84
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|0,83
|-16,93
|Enerjisa Enerji
|6,11
|-1,29
|29,77
|Enka İnşaat
|5,51
|-0,54
|23,98
|Erbosan
|19,74
|1,02
|29,83
|Ereğli Demir Çelik
|6,46
|-0,62
|5,87
|Ersu Gıda
|1,45
|-0,68
|57,61
|Escort Teknoloji
|0,81
|1,25
|6,58
|Etiler Gıda
|3,60
|2,86
|69,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,29
|4,88
|83,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|19,05
|57,49
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|10,59
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|3,20
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|12,10
|0,83
|74,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|0,34
|9,40
|F-M İzmit Piston
|21,64
|6,18
|40,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,98
|1,36
|93,63
|Ford Otosan
|60,30
|0,17
|26,92
|Formet Çelik Kapı
|4,24
|-1,17
|319,53
|Frigo Pak Gıda
|9,01
|6,25
|430,00
|Galatasaray Sportif
|1,53
|0,66
|23,39
|Garanti Bankası
|9,32
|2,19
|17,09
|Garanti Faktoring
|3,77
|-1,05
|90,40
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|-3,12
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,28
|2,64
|40,18
|Gedik Yatırım Holding
|4,51
|4,40
|91,91
|Gediz Ambalaj
|5,29
|0,00
|30,80
|Gentaş
|1,52
|-1,94
|10,74
|Gersan Elektrik
|2,19
|-0,45
|-10,26
|Global Men. Değ.
|1,00
|-4,76
|112,77
|Global Yat. Holding
|3,88
|0,26
|29,77
|Good-Year
|2,73
|1,11
|-17,73
|Göltaş Çimento
|13,12
|-2,89
|7,15
|Gözde Girişim
|3,37
|-2,32
|26,22
|GSD Denizcilik
|1,93
|0,52
|67,83
|GSD Holding
|0,88
|0,00
|10,00
|Gübre Fabrik.
|5,26
|0,00
|77,70
|Güler Yat. Holding
|1,78
|4,09
|66,36
|Güneş Sigorta
|1,73
|-0,57
|23,38
|Halk GMYO
|0,90
|1,12
|39,90
|Halk Sigorta
|1,47
|-6,37
|66,57
|Hatay Tekstil
|4,17
|1,21
|20,93
|Hedef Girişim
|1,72
|-0,58
|48,28
|Hektaş
|15,70
|6,08
|69,36
|HUB Girişim
|5,36
|-2,19
|185,11
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,00
|-16,13
|ICBC Turkey Bank
|4,12
|0,73
|-16,43
|İdealist Danışmanlık
|4,02
|1,77
|-31,22
|İdealist GMYO
|2,68
|-0,37
|64,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,39
|2,21
|325,56
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|2,38
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|2,29
|1,78
|275,41
|İhlas Holding
|0,50
|0,00
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|133,33
|İndeks Bilgisayar
|7,15
|2,88
|28,40
|Info Yatırım
|5,00
|-8,26
|385,44
|İntema
|6,59
|-0,45
|9,89
|İpek Doğal Enerji
|6,00
|2,92
|11,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,20
|1,14
|32,24
(Sürecek)