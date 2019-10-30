Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|-1,28
|-21,03
|Acıpayam Selüloz
|4,45
|-2,84
|39,29
|Adana Çimento (A)
|6,38
|-1,85
|34,14
|Adana Çimento (B)
|4,79
|-2,84
|48,50
|Adana Çimento (C)
|1,86
|-1,59
|51,09
|Adel Kalemcilik
|12,02
|3,26
|17,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-2,50
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,75
|0,64
|3,49
|Ak Enerji
|0,60
|-1,64
|-4,76
|Akbank
|6,93
|-2,39
|17,76
|Akçansa
|6,80
|-1,45
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,36
|-1,45
|-32,34
|Akfen GMYO
|2,31
|-2,12
|40,00
|Akın Tekstil
|10,25
|0,89
|13,07
|Akiş GMYO
|2,60
|-1,14
|14,09
|Akmerkez GMYO
|21,08
|-1,03
|46,04
|Aksa
|10,44
|-0,67
|57,36
|Aksa Enerji
|2,63
|-0,38
|-1,87
|Aksigorta
|4,88
|0,00
|55,44
|Aksu Enerji
|9,95
|2,16
|28,89
|Alarko Carrıer
|36,80
|-0,70
|-6,50
|Alarko GMYO
|51,80
|3,19
|22,68
|Alarko Holding
|4,67
|2,64
|139,45
|Albaraka Türk
|1,24
|-0,80
|1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,95
|-0,87
|38,02
|Alkim Kağıt
|4,07
|0,25
|13,24
|Alkim Kimya
|29,96
|-0,20
|39,09
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,30
|3,99
|135,38
|Anadolu Cam
|3,30
|-1,20
|28,67
|Anadolu Efes
|19,41
|-2,22
|-3,30
|Anadolu Grubu Holding
|14,57
|-0,75
|43,77
|Anadolu Hayat Emek.
|5,38
|0,00
|-5,52
|Anadolu Isuzu
|8,85
|-0,45
|43,20
|Anadolu Sigorta
|4,20
|-0,47
|6,99
|Anel Elektrik
|1,95
|-1,02
|20,37
|Arçelik
|18,29
|1,05
|15,83
|Arena Bilgisayar
|5,54
|2,40
|25,62
|Armada Bilgisayar
|10,22
|0,89
|10,01
|Arsan Tekstil
|2,30
|-0,86
|41,98
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|-11,49
|Aselsan
|18,30
|-1,93
|-23,59
|Aslan Çimento
|28,20
|-0,91
|0,14
|Ata GMYO
|4,02
|0,50
|0,25
|Atakule GMYO
|1,30
|-0,76
|-1,20
|Atlantis Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|311,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|-0,99
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,70
|3,45
|58,13
|Avrasya GMYO
|1,16
|0,00
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,38
|0,73
|27,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,70
|0,02
|2,68
|Avrupa Yatırım Holding
|2,07
|1,97
|-14,81
|Ayen Enerji
|2,45
|3,38
|36,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|0,57
|27,97
|Aygaz
|10,87
|-0,18
|9,31
|Bagfaş
|13,37
|2,77
|177,39
|Bak Ambalaj
|5,81
|-2,35
|23,40
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,81
|-2,16
|44,22
|Banvit
|13,59
|1,27
|25,95
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|2,50
|1,49
|Batı Çimento
|2,66
|-3,62
|10,37
|Batısöke Çimento
|0,99
|-1,98
|-9,17
|Bera Holding
|2,95
|19,92
|43,20
|Berkosan Yalıtım
|1,92
|0,00
|6,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|3,61
|6,17
|Beyaz Filo
|3,18
|-1,24
|16,48
|Beymen Perakende Yat.
|14,20
|5,03
|260,41
|Bilici Yatırım
|2,85
|-0,70
|125,37
|Bim Mağazalar
|47,00
|-0,25
|9,72
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,54
|-3,06
|25,59
|Bolu Çimento
|2,75
|-1,08
|-10,94
|Bomonti Elektrik
|1,97
|-1,01
|310,42
|Borusan Mannesmann
|8,93
|-2,08
|27,40
|Borusan Yat. Paz.
|34,20
|-1,27
|-5,60
|Bosch Fren Sistemleri
|212,60
|-1,57
|39,16
|Bossa
|5,25
|-6,25
|24,88
|Brisa
|5,95
|-1,00
|-6,00
|Burçelik
|3,99
|-0,25
|24,30
|Burçelik Vana
|4,80
|2,35
|224,32
|Bursa Çimento
|4,49
|0,45
|2,05
|Carrefoursa
|3,47
|-1,70
|-0,29
|Ceo Event Medya
|8,20
|-1,09
|Coca Cola İçecek
|31,24
|-4,17
|5,66
|Cosmos Yat. Holding
|1,26
|-0,79
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,04
|2,51
|96,15
|Çelebi
|98,45
|-0,96
|68,73
|Çelik Halat
|5,44
|5,22
|0,69
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,88
|51,32
|Çemtaş
|5,80
|8,21
|-2,75
|Çimbeton
|30,28
|0,93
|5,87
|Çimentaş
|11,43
|-0,61
|-10,00
|Çimsa
|8,06
|0,62
|6,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,60
|-1,14
|46,07
|Dagi Giyim
|1,89
|1,07
|52,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|-1,25
|56,44
|Dardanel
|1,61
|-1,23
|46,36
|Datagate Bilgisayar
|6,17
|-0,96
|44,16
|Demısaş Döküm
|2,63
|-0,75
|14,46
|Denge Holding
|1,66
|-2,35
|43,10
|Deniz GMYO
|3,34
|-6,18
|9,87
|Denizbank
|23,24
|-9,57
|21,68
|Denizli Cam
|5,62
|-0,71
|7,91
|Derimod
|3,71
|1,09
|32,06
|Derlüks Deri
|2,00
|-0,50
|Desa Deri
|2,85
|10,04
|64,74
|Despec Bilgisayar
|3,27
|2,19
|19,71
|Deva Holding
|6,95
|-3,34
|111,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,86
|-1,15
|10,26
|Ditaş Doğan
|8,07
|13,66
|57,65
|DO-CO
|533,00
|-2,51
|12,46
|Doğan Burda
|3,52
|3,83
|16,94
|Doğan Holding
|1,73
|0,58
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|0,00
|-13,11
|Doğusan
|1,50
|-1,32
|-30,70
|Doğuş GMYO
|2,91
|0,34
|37,91
|Doğuş Otomotiv
|8,12
|-2,17
|87,10
|Döktaş Dökümcülük
|39,46
|8,89
|384,17
|Duran Doğan Basım
|10,02
|2,56
|96,47
|Dyo Boya
|3,66
|-1,08
|26,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|0,65
|27,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,41
|-1,41
|31,36
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|18,18
|Ege Endüstri
|486,60
|-2,35
|56,39
|Ege Gübre
|40,30
|1,41
|94,81
|Ege Profil
|9,24
|-0,86
|10,03
|Ege Seramik
|3,12
|2,97
|5,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-6,06
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,34
|-0,37
|39,06
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,23
|1,65
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|0,00
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-1,64
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,13
|-0,97
|30,19
|Enka İnşaat
|5,75
|0,35
|29,38
|Erbosan
|22,96
|2,68
|51,01
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|0,77
|7,84
|Ersu Gıda
|1,51
|2,03
|64,13
|Escort Teknoloji
|0,85
|2,41
|11,84
|Etiler Gıda
|3,50
|-2,51
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|81,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,99
|-1,00
|55,92
|Euro Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|48,42
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|-1,56
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|15,26
|7,84
|120,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|-0,68
|10,53
|F-M İzmit Piston
|19,68
|-4,09
|28,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,05
|-0,97
|98,18
|Ford Otosan
|63,25
|-1,02
|33,13
|Formet Çelik Kapı
|4,45
|0,23
|340,31
|Frigo Pak Gıda
|9,30
|5,44
|447,06
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,99
|24,19
|Garanti Bankası
|9,23
|-2,53
|15,95
|Garanti Faktoring
|4,05
|1,76
|104,55
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|-1,06
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,06
|1,00
|65,72
|Gedik Yatırım Holding
|5,36
|-1,29
|128,09
|Gediz Ambalaj
|5,70
|-0,52
|40,94
|Gentaş
|1,57
|-1,88
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,20
|-0,90
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,07
|-1,83
|127,66
|Global Yat. Holding
|3,91
|1,03
|30,77
|Good-Year
|2,80
|-1,41
|-15,62
|Göltaş Çimento
|13,98
|-0,21
|14,17
|Gözde Girişim
|3,62
|0,00
|35,58
|GSD Denizcilik
|1,88
|-0,53
|63,48
|GSD Holding
|0,92
|-1,08
|15,00
|Gübre Fabrik.
|5,47
|-3,19
|84,80
|Güler Yat. Holding
|1,89
|-1,05
|76,64
|Güneş Sigorta
|1,85
|5,11
|31,94
|Halk GMYO
|0,95
|-1,04
|47,67
|Halk Sigorta
|1,50
|-1,96
|69,97
|Hatay Tekstil
|4,07
|-0,49
|18,03
|Hedef Girişim
|1,69
|-1,74
|45,69
|Hektaş
|16,63
|0,48
|79,40
|HUB Girişim
|6,62
|5,58
|252,13
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|-2,44
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,26
|-2,07
|-13,59
|İdealist Danışmanlık
|4,00
|-1,96
|-31,56
|İdealist GMYO
|2,71
|-1,09
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,96
|2,08
|500,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,73
|-3,95
|-22,30
|İhlas Gazetecilik
|2,70
|4,65
|342,62
|İhlas Holding
|0,58
|11,54
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-2,47
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|-1,78
|28,76
|Info Yatırım
|4,87
|-3,56
|372,82
|İntema
|6,62
|-1,93
|10,39
|İpek Doğal Enerji
|6,32
|0,16
|17,69
|İskenderun Demir Çelik
|6,12
|-0,49
|30,53
(Sürecek)