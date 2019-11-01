Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 0,00 -20,00 Acıpayam Selüloz 4,79 8,13 49,93 Adana Çimento (A) 6,60 -0,45 38,76 Adana Çimento (B) 4,99 -1,77 54,70 Adana Çimento (C) 1,90 -2,56 54,34 Adel Kalemcilik 11,09 -2,03 7,95 Adese Alışveriş Ticaret 1,90 -2,06 -18,80 Afyon Çimento 4,59 -2,55 0,00 Ak Enerji 0,62 3,33 -1,59 Akbank 6,95 0,58 18,10 Akçansa 6,66 -1,91 1,80 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -0,74 -32,84 Akfen GMYO 2,29 -1,29 38,79 Akın Tekstil 10,85 5,34 19,69 Akiş GMYO 2,63 0,77 15,40 Akmerkez GMYO 21,08 -0,57 46,04 Aksa 10,35 0,78 56,00 Aksa Enerji 2,60 -1,52 -2,99 Aksigorta 4,94 0,00 57,36 Aksu Enerji 9,68 -0,21 25,39 Alarko Carrıer 37,14 0,27 -5,64 Alarko GMYO 54,00 0,84 27,89 Alarko Holding 4,76 4,39 144,07 Albaraka Türk 1,21 -0,82 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 7,93 0,00 37,67 Alkim Kağıt 4,01 0,00 11,57 Alkim Kimya 30,22 0,47 40,29 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 7,21 -1,23 132,48 Anadolu Cam 3,35 0,00 30,62 Anadolu Efes 19,41 0,94 -3,30 Anadolu Grubu Holding 15,00 0,74 48,01 Anadolu Hayat Emek. 5,48 -1,08 -3,77 Anadolu Isuzu 9,19 2,91 48,71 Anadolu Sigorta 4,15 -0,72 5,71 Anel Elektrik 2,25 12,50 38,89 Arçelik 17,66 -0,34 11,84 Arena Bilgisayar 5,40 -1,10 22,45 Armada Bilgisayar 10,10 0,50 8,72 Arsan Tekstil 2,35 0,43 45,06 Artı Yatırım Holding 0,76 0,00 -12,64 Aselsan 18,39 0,22 -23,22 Aslan Çimento 28,56 2,00 1,42 Ata GMYO 3,95 -1,25 -1,50 Atakule GMYO 1,32 -2,94 0,32 Atlantis Yatırım Holding 0,83 2,47 361,11 Atlas Yat. Ort. 1,01 -0,98 17,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,80 1,29 59,48 Avrasya GMYO 1,18 -4,84 34,09 Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 -6,06 43,52 Avrasya Stratejik GMYF 1.279,90 0,01 2,70 Avrupa Yatırım Holding 1,81 -8,59 -25,51 Ayen Enerji 2,51 -0,40 39,40 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 2,29 30,15 Aygaz 10,87 -0,28 9,31 Bagfaş 13,28 2,23 175,52 Bak Ambalaj 6,07 1,17 28,92 Balatacılar Balatacılık 0,31 -3,13 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,79 -0,56 42,63 Banvit 14,03 0,36 30,03 Baştaş Başkent Çimento 2,01 0,50 -0,50 Batı Çimento 2,59 -1,89 7,47 Batısöke Çimento 0,97 -2,02 -11,01 Bera Holding 3,18 13,57 54,37 Berkosan Yalıtım 1,94 1,04 7,18 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 0,00 6,79 Beyaz Filo 3,14 -0,95 15,02 Beymen Perakende Yat. 15,03 -5,94 281,47 Bilici Yatırım 2,90 2,11 129,33 Bim Mağazalar 47,04 -0,59 9,81 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,86 -1,15 -26,50 Bizim Mağazaları 8,58 2,14 26,18 Bolu Çimento 2,72 -1,09 -11,91 Bomonti Elektrik 1,84 -4,66 283,33 Borusan Mannesmann 8,87 0,00 26,54 Borusan Yat. Paz. 33,90 -0,29 -6,43 Bosch Fren Sistemleri 205,90 -2,92 34,77 Bossa 5,40 5,47 28,44 Brisa 5,93 1,19 -6,32 Burçelik 3,94 -0,76 22,74 Burçelik Vana 4,81 0,21 225,00 Bursa Çimento 4,46 -0,89 1,36 Carrefoursa 3,45 0,88 -0,86 Ceo Event Medya 8,42 1,45 Coca Cola İçecek 31,64 1,28 7,02 Cosmos Yat. Holding 1,26 0,00 29,90 Credıtwest Faktorıng 2,07 0,98 99,04 Çelebi 96,80 -0,97 65,90 Çelik Halat 5,19 -2,26 -3,94 Çemaş Döküm 1,12 -1,75 47,37 Çemtaş 5,83 -1,69 -2,24 Çimbeton 30,00 0,07 4,90 Çimentaş 11,53 -1,20 -9,21 Çimsa 7,85 -1,38 3,97 Çuhadaroğlu Metal 2,66 1,92 49,44 Dagi Giyim 1,92 1,05 54,84 Dagi Yatırım Holding 1,58 0,00 56,44 Dardanel 1,70 0,59 54,55 Datagate Bilgisayar 6,01 -1,80 40,42 Demısaş Döküm 2,73 0,37 18,82 Denge Holding 1,68 -2,33 44,83 Deniz GMYO 3,40 0,29 11,84 Denizbank 25,00 2,12 30,89 Denizli Cam 5,59 0,72 7,33 Derimod 3,80 4,11 35,26 Derlüks Deri 2,10 4,48 Desa Deri 2,93 6,16 69,36 Despec Bilgisayar 3,15 -0,63 15,32 Deva Holding 7,43 5,69 125,84 Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 1,16 11,54 Ditaş Doğan 8,53 -0,23 66,64 DO-CO 533,10 0,02 12,49 Doğan Burda 3,58 -2,72 18,94 Doğan Holding 1,72 -0,58 84,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,77 -5,74 Doğusan 1,49 -1,32 -31,16 Doğuş GMYO 2,89 -1,03 36,97 Doğuş Otomotiv 8,25 -0,96 90,09 Döktaş Dökümcülük 43,10 -8,96 428,83 Duran Doğan Basım 10,76 2,48 110,98 Dyo Boya 3,62 -0,55 24,83 Eczacıbaşı İlaç 3,03 1,00 24,92 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 1,61 28,23 Edip Gayrimenkul 0,89 -2,20 15,58 Ege Endüstri 473,90 -0,55 52,31 Ege Gübre 38,78 -1,32 87,46 Ege Profil 9,22 -0,32 9,79 Ege Seramik 3,09 0,00 4,35 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,40 2,47 40,63 Ekiz Kimya 0,41 0,00 24,24 Emek Elektrik 1,23 -1,60 25,51 Eminiş Ambalaj 1,07 -5,31 -8,55 Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62 Enerjisa Enerji 6,13 -0,97 30,19 Enka İnşaat 5,73 -0,69 28,93 Erbosan 21,74 -1,90 42,98 Ereğli Demir Çelik 6,50 -0,61 6,53 Ersu Gıda 1,50 -1,96 63,04 Escort Teknoloji 0,82 0,00 7,89 Etiler Gıda 3,47 -0,57 62,91 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 77,56 Euro Trend Yat. Ort. 1,00 -2,91 57,49 Euro Yat. Ort. 0,92 -2,13 46,82 Euro Yatırım Holding 1,27 2,42 130,91 Fenerbahçe Futbol 16,65 4,72 140,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -0,68 9,77 F-M İzmit Piston 19,70 -1,50 28,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 1,32 99,48 Ford Otosan 64,85 0,54 36,50 Formet Çelik Kapı 4,37 -1,35 332,39 Frigo Pak Gıda 8,72 -2,02 412,94 Galatasaray Sportif 1,57 0,00 26,61 Garanti Bankası 9,28 0,87 16,58 Garanti Faktoring 3,99 -0,25 101,52 Garanti Yat. Ort. 0,92 -1,08 25,62 Gedik Y. Men. Değ. 5,27 1,35 72,60 Gedik Yatırım Holding 5,70 0,18 142,55 Gediz Ambalaj 5,49 -2,49 35,75 Gentaş 1,56 0,65 13,65 Gersan Elektrik 2,20 -0,45 -9,85 Global Men. Değ. 1,08 2,86 129,79 Global Yat. Holding 4,00 1,01 33,78 Good-Year 2,76 -0,72 -16,83 Göltaş Çimento 14,01 -1,34 14,42 Gözde Girişim 3,57 1,13 33,71 GSD Denizcilik 1,89 -2,07 64,35 GSD Holding 0,94 0,00 17,50 Gübre Fabrik. 5,53 -1,25 86,82 Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 68,22 Güneş Sigorta 1,66 -4,05 18,39 Halk GMYO 0,93 0,00 44,56 Halk Sigorta 1,49 1,36 68,83 Hatay Tekstil 4,20 3,19 21,80 Hedef Girişim 1,69 -1,17 45,69 Hektaş 6,28 -0,48 81,42 HUB Girişim 6,63 -1,19 252,66 Hürriyet Gzt. 0,82 0,00 -11,83 ICBC Turkey Bank 4,16 -2,58 -15,62 İdealist Danışmanlık 3,86 -1,53 -33,96 İdealist GMYO 2,69 0,75 65,03 İhlas Ev Aletleri 1,97 -1,50 503,14 İhlas Gayrimenkul 0,73 -1,35 -22,30 İhlas Gazetecilik 2,68 -0,37 339,34 İhlas Holding 0,61 5,17 90,62 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 142,42 İndeks Bilgisayar 7,05 0,86 26,60 Info Yatırım 5,45 -0,91 429,13 İntema 6,61 -0,15 10,23 İpek Doğal Enerji 6,41 -0,31 19,37 İskenderun Demir Çelik 6,15 1,32 31,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)