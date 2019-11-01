Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|0,00
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,79
|8,13
|49,93
|Adana Çimento (A)
|6,60
|-0,45
|38,76
|Adana Çimento (B)
|4,99
|-1,77
|54,70
|Adana Çimento (C)
|1,90
|-2,56
|54,34
|Adel Kalemcilik
|11,09
|-2,03
|7,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|-2,06
|-18,80
|Afyon Çimento
|4,59
|-2,55
|0,00
|Ak Enerji
|0,62
|3,33
|-1,59
|Akbank
|6,95
|0,58
|18,10
|Akçansa
|6,66
|-1,91
|1,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|-0,74
|-32,84
|Akfen GMYO
|2,29
|-1,29
|38,79
|Akın Tekstil
|10,85
|5,34
|19,69
|Akiş GMYO
|2,63
|0,77
|15,40
|Akmerkez GMYO
|21,08
|-0,57
|46,04
|Aksa
|10,35
|0,78
|56,00
|Aksa Enerji
|2,60
|-1,52
|-2,99
|Aksigorta
|4,94
|0,00
|57,36
|Aksu Enerji
|9,68
|-0,21
|25,39
|Alarko Carrıer
|37,14
|0,27
|-5,64
|Alarko GMYO
|54,00
|0,84
|27,89
|Alarko Holding
|4,76
|4,39
|144,07
|Albaraka Türk
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,93
|0,00
|37,67
|Alkim Kağıt
|4,01
|0,00
|11,57
|Alkim Kimya
|30,22
|0,47
|40,29
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,21
|-1,23
|132,48
|Anadolu Cam
|3,35
|0,00
|30,62
|Anadolu Efes
|19,41
|0,94
|-3,30
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|0,74
|48,01
|Anadolu Hayat Emek.
|5,48
|-1,08
|-3,77
|Anadolu Isuzu
|9,19
|2,91
|48,71
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-0,72
|5,71
|Anel Elektrik
|2,25
|12,50
|38,89
|Arçelik
|17,66
|-0,34
|11,84
|Arena Bilgisayar
|5,40
|-1,10
|22,45
|Armada Bilgisayar
|10,10
|0,50
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,35
|0,43
|45,06
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|-12,64
|Aselsan
|18,39
|0,22
|-23,22
|Aslan Çimento
|28,56
|2,00
|1,42
|Ata GMYO
|3,95
|-1,25
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,32
|-2,94
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|2,47
|361,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|-0,98
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,80
|1,29
|59,48
|Avrasya GMYO
|1,18
|-4,84
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|-6,06
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,90
|0,01
|2,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,81
|-8,59
|-25,51
|Ayen Enerji
|2,51
|-0,40
|39,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|2,29
|30,15
|Aygaz
|10,87
|-0,28
|9,31
|Bagfaş
|13,28
|2,23
|175,52
|Bak Ambalaj
|6,07
|1,17
|28,92
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-3,13
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,79
|-0,56
|42,63
|Banvit
|14,03
|0,36
|30,03
|Baştaş Başkent Çimento
|2,01
|0,50
|-0,50
|Batı Çimento
|2,59
|-1,89
|7,47
|Batısöke Çimento
|0,97
|-2,02
|-11,01
|Bera Holding
|3,18
|13,57
|54,37
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|1,04
|7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|0,00
|6,79
|Beyaz Filo
|3,14
|-0,95
|15,02
|Beymen Perakende Yat.
|15,03
|-5,94
|281,47
|Bilici Yatırım
|2,90
|2,11
|129,33
|Bim Mağazalar
|47,04
|-0,59
|9,81
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,86
|-1,15
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,58
|2,14
|26,18
|Bolu Çimento
|2,72
|-1,09
|-11,91
|Bomonti Elektrik
|1,84
|-4,66
|283,33
|Borusan Mannesmann
|8,87
|0,00
|26,54
|Borusan Yat. Paz.
|33,90
|-0,29
|-6,43
|Bosch Fren Sistemleri
|205,90
|-2,92
|34,77
|Bossa
|5,40
|5,47
|28,44
|Brisa
|5,93
|1,19
|-6,32
|Burçelik
|3,94
|-0,76
|22,74
|Burçelik Vana
|4,81
|0,21
|225,00
|Bursa Çimento
|4,46
|-0,89
|1,36
|Carrefoursa
|3,45
|0,88
|-0,86
|Ceo Event Medya
|8,42
|1,45
|Coca Cola İçecek
|31,64
|1,28
|7,02
|Cosmos Yat. Holding
|1,26
|0,00
|29,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,07
|0,98
|99,04
|Çelebi
|96,80
|-0,97
|65,90
|Çelik Halat
|5,19
|-2,26
|-3,94
|Çemaş Döküm
|1,12
|-1,75
|47,37
|Çemtaş
|5,83
|-1,69
|-2,24
|Çimbeton
|30,00
|0,07
|4,90
|Çimentaş
|11,53
|-1,20
|-9,21
|Çimsa
|7,85
|-1,38
|3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,66
|1,92
|49,44
|Dagi Giyim
|1,92
|1,05
|54,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|0,00
|56,44
|Dardanel
|1,70
|0,59
|54,55
|Datagate Bilgisayar
|6,01
|-1,80
|40,42
|Demısaş Döküm
|2,73
|0,37
|18,82
|Denge Holding
|1,68
|-2,33
|44,83
|Deniz GMYO
|3,40
|0,29
|11,84
|Denizbank
|25,00
|2,12
|30,89
|Denizli Cam
|5,59
|0,72
|7,33
|Derimod
|3,80
|4,11
|35,26
|Derlüks Deri
|2,10
|4,48
|Desa Deri
|2,93
|6,16
|69,36
|Despec Bilgisayar
|3,15
|-0,63
|15,32
|Deva Holding
|7,43
|5,69
|125,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|1,16
|11,54
|Ditaş Doğan
|8,53
|-0,23
|66,64
|DO-CO
|533,10
|0,02
|12,49
|Doğan Burda
|3,58
|-2,72
|18,94
|Doğan Holding
|1,72
|-0,58
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,77
|-5,74
|Doğusan
|1,49
|-1,32
|-31,16
|Doğuş GMYO
|2,89
|-1,03
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|8,25
|-0,96
|90,09
|Döktaş Dökümcülük
|43,10
|-8,96
|428,83
|Duran Doğan Basım
|10,76
|2,48
|110,98
|Dyo Boya
|3,62
|-0,55
|24,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|1,00
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,21
|1,61
|28,23
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-2,20
|15,58
|Ege Endüstri
|473,90
|-0,55
|52,31
|Ege Gübre
|38,78
|-1,32
|87,46
|Ege Profil
|9,22
|-0,32
|9,79
|Ege Seramik
|3,09
|0,00
|4,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,40
|2,47
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,41
|0,00
|24,24
|Emek Elektrik
|1,23
|-1,60
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,07
|-5,31
|-8,55
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-0,83
|-17,62
|Enerjisa Enerji
|6,13
|-0,97
|30,19
|Enka İnşaat
|5,73
|-0,69
|28,93
|Erbosan
|21,74
|-1,90
|42,98
|Ereğli Demir Çelik
|6,50
|-0,61
|6,53
|Ersu Gıda
|1,50
|-1,96
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,47
|-0,57
|62,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|-2,91
|57,49
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|2,42
|130,91
|Fenerbahçe Futbol
|16,65
|4,72
|140,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-0,68
|9,77
|F-M İzmit Piston
|19,70
|-1,50
|28,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|1,32
|99,48
|Ford Otosan
|64,85
|0,54
|36,50
|Formet Çelik Kapı
|4,37
|-1,35
|332,39
|Frigo Pak Gıda
|8,72
|-2,02
|412,94
|Galatasaray Sportif
|1,57
|0,00
|26,61
|Garanti Bankası
|9,28
|0,87
|16,58
|Garanti Faktoring
|3,99
|-0,25
|101,52
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-1,08
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,27
|1,35
|72,60
|Gedik Yatırım Holding
|5,70
|0,18
|142,55
|Gediz Ambalaj
|5,49
|-2,49
|35,75
|Gentaş
|1,56
|0,65
|13,65
|Gersan Elektrik
|2,20
|-0,45
|-9,85
|Global Men. Değ.
|1,08
|2,86
|129,79
|Global Yat. Holding
|4,00
|1,01
|33,78
|Good-Year
|2,76
|-0,72
|-16,83
|Göltaş Çimento
|14,01
|-1,34
|14,42
|Gözde Girişim
|3,57
|1,13
|33,71
|GSD Denizcilik
|1,89
|-2,07
|64,35
|GSD Holding
|0,94
|0,00
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,53
|-1,25
|86,82
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-2,17
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,66
|-4,05
|18,39
|Halk GMYO
|0,93
|0,00
|44,56
|Halk Sigorta
|1,49
|1,36
|68,83
|Hatay Tekstil
|4,20
|3,19
|21,80
|Hedef Girişim
|1,69
|-1,17
|45,69
|Hektaş
|6,28
|-0,48
|81,42
|HUB Girişim
|6,63
|-1,19
|252,66
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,00
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|-2,58
|-15,62
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-1,53
|-33,96
|İdealist GMYO
|2,69
|0,75
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,97
|-1,50
|503,14
|İhlas Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-22,30
|İhlas Gazetecilik
|2,68
|-0,37
|339,34
|İhlas Holding
|0,61
|5,17
|90,62
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|0,00
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|7,05
|0,86
|26,60
|Info Yatırım
|5,45
|-0,91
|429,13
|İntema
|6,61
|-0,15
|10,23
|İpek Doğal Enerji
|6,41
|-0,31
|19,37
|İskenderun Demir Çelik
|6,15
|1,32
|31,17
(Sürecek)