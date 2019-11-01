Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (1)
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

7 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,56 0,00 -20,00
Acıpayam Selüloz 4,79 8,13 49,93
Adana Çimento (A) 6,60 -0,45 38,76
Adana Çimento (B) 4,99 -1,77 54,70
Adana Çimento (C) 1,90 -2,56 54,34
Adel Kalemcilik 11,09 -2,03 7,95
Adese Alışveriş Ticaret 1,90 -2,06 -18,80
Afyon Çimento 4,59 -2,55 0,00
Ak Enerji 0,62 3,33 -1,59
Akbank 6,95 0,58 18,10
Akçansa 6,66 -1,91 1,80
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -0,74 -32,84
Akfen GMYO 2,29 -1,29 38,79
Akın Tekstil 10,85 5,34 19,69
Akiş GMYO 2,63 0,77 15,40
Akmerkez GMYO 21,08 -0,57 46,04
Aksa 10,35 0,78 56,00
Aksa Enerji 2,60 -1,52 -2,99
Aksigorta 4,94 0,00 57,36
Aksu Enerji 9,68 -0,21 25,39
Alarko Carrıer 37,14 0,27 -5,64
Alarko GMYO 54,00 0,84 27,89
Alarko Holding 4,76 4,39 144,07
Albaraka Türk 1,21 -0,82 -0,82
Alcatel Lucent Teletaş 7,93 0,00 37,67
Alkim Kağıt 4,01 0,00 11,57
Alkim Kimya 30,22 0,47 40,29
Altınyağ 0,42 0,00 -4,55
Altınyunus Çeşme 7,21 -1,23 132,48
Anadolu Cam 3,35 0,00 30,62
Anadolu Efes 19,41 0,94 -3,30
Anadolu Grubu Holding 15,00 0,74 48,01
Anadolu Hayat Emek. 5,48 -1,08 -3,77
Anadolu Isuzu 9,19 2,91 48,71
Anadolu Sigorta 4,15 -0,72 5,71
Anel Elektrik 2,25 12,50 38,89
Arçelik 17,66 -0,34 11,84
Arena Bilgisayar 5,40 -1,10 22,45
Armada Bilgisayar 10,10 0,50 8,72
Arsan Tekstil 2,35 0,43 45,06
Artı Yatırım Holding 0,76 0,00 -12,64
Aselsan 18,39 0,22 -23,22
Aslan Çimento 28,56 2,00 1,42
Ata GMYO 3,95 -1,25 -1,50
Atakule GMYO 1,32 -2,94 0,32
Atlantis Yatırım Holding 0,83 2,47 361,11
Atlas Yat. Ort. 1,01 -0,98 17,44
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,80 1,29 59,48
Avrasya GMYO 1,18 -4,84 34,09
Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 -6,06 43,52
Avrasya Stratejik GMYF 1.279,90 0,01 2,70
Avrupa Yatırım Holding 1,81 -8,59 -25,51
Ayen Enerji 2,51 -0,40 39,40
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 2,29 30,15
Aygaz 10,87 -0,28 9,31
Bagfaş 13,28 2,23 175,52
Bak Ambalaj 6,07 1,17 28,92
Balatacılar Balatacılık 0,31 -3,13 -6,06
Bantaş Ambalaj 1,79 -0,56 42,63
Banvit 14,03 0,36 30,03
Baştaş Başkent Çimento 2,01 0,50 -0,50
Batı Çimento 2,59 -1,89 7,47
Batısöke Çimento 0,97 -2,02 -11,01
Bera Holding 3,18 13,57 54,37
Berkosan Yalıtım 1,94 1,04 7,18
Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 0,00 6,79
Beyaz Filo 3,14 -0,95 15,02
Beymen Perakende Yat. 15,03 -5,94 281,47
Bilici Yatırım 2,90 2,11 129,33
Bim Mağazalar 47,04 -0,59 9,81
Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00
Birlik Mensucat 0,86 -1,15 -26,50
Bizim Mağazaları 8,58 2,14 26,18
Bolu Çimento 2,72 -1,09 -11,91
Bomonti Elektrik 1,84 -4,66 283,33
Borusan Mannesmann 8,87 0,00 26,54
Borusan Yat. Paz. 33,90 -0,29 -6,43
Bosch Fren Sistemleri 205,90 -2,92 34,77
Bossa 5,40 5,47 28,44
Brisa 5,93 1,19 -6,32
Burçelik 3,94 -0,76 22,74
Burçelik Vana 4,81 0,21 225,00
Bursa Çimento 4,46 -0,89 1,36
Carrefoursa 3,45 0,88 -0,86
Ceo Event Medya 8,42 1,45
Coca Cola İçecek 31,64 1,28 7,02
Cosmos Yat. Holding 1,26 0,00 29,90
Credıtwest Faktorıng 2,07 0,98 99,04
Çelebi 96,80 -0,97 65,90
Çelik Halat 5,19 -2,26 -3,94
Çemaş Döküm 1,12 -1,75 47,37
Çemtaş 5,83 -1,69 -2,24
Çimbeton 30,00 0,07 4,90
Çimentaş 11,53 -1,20 -9,21
Çimsa 7,85 -1,38 3,97
Çuhadaroğlu Metal 2,66 1,92 49,44
Dagi Giyim 1,92 1,05 54,84
Dagi Yatırım Holding 1,58 0,00 56,44
Dardanel 1,70 0,59 54,55
Datagate Bilgisayar 6,01 -1,80 40,42
Demısaş Döküm 2,73 0,37 18,82
Denge Holding 1,68 -2,33 44,83
Deniz GMYO 3,40 0,29 11,84
Denizbank 25,00 2,12 30,89
Denizli Cam 5,59 0,72 7,33
Derimod 3,80 4,11 35,26
Derlüks Deri 2,10 4,48
Desa Deri 2,93 6,16 69,36
Despec Bilgisayar 3,15 -0,63 15,32
Deva Holding 7,43 5,69 125,84
Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 1,16 11,54
Ditaş Doğan 8,53 -0,23 66,64
DO-CO 533,10 0,02 12,49
Doğan Burda 3,58 -2,72 18,94
Doğan Holding 1,72 -0,58 84,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,77 -5,74
Doğusan 1,49 -1,32 -31,16
Doğuş GMYO 2,89 -1,03 36,97
Doğuş Otomotiv 8,25 -0,96 90,09
Döktaş Dökümcülük 43,10 -8,96 428,83
Duran Doğan Basım 10,76 2,48 110,98
Dyo Boya 3,62 -0,55 24,83
Eczacıbaşı İlaç 3,03 1,00 24,92
Eczacıbaşı Yatırım 8,21 1,61 28,23
Edip Gayrimenkul 0,89 -2,20 15,58
Ege Endüstri 473,90 -0,55 52,31
Ege Gübre 38,78 -1,32 87,46
Ege Profil 9,22 -0,32 9,79
Ege Seramik 3,09 0,00 4,35
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 3,23 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 5,40 2,47 40,63
Ekiz Kimya 0,41 0,00 24,24
Emek Elektrik 1,23 -1,60 25,51
Eminiş Ambalaj 1,07 -5,31 -8,55
Emlak Konut GMYO 1,20 -0,83 -17,62
Enerjisa Enerji 6,13 -0,97 30,19
Enka İnşaat 5,73 -0,69 28,93
Erbosan 21,74 -1,90 42,98
Ereğli Demir Çelik 6,50 -0,61 6,53
Ersu Gıda 1,50 -1,96 63,04
Escort Teknoloji 0,82 0,00 7,89
Etiler Gıda 3,47 -0,57 62,91
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 77,56
Euro Trend Yat. Ort. 1,00 -2,91 57,49
Euro Yat. Ort. 0,92 -2,13 46,82
Euro Yatırım Holding 1,27 2,42 130,91
Fenerbahçe Futbol 16,65 4,72 140,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -0,68 9,77
F-M İzmit Piston 19,70 -1,50 28,16
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 1,32 99,48
Ford Otosan 64,85 0,54 36,50
Formet Çelik Kapı 4,37 -1,35 332,39
Frigo Pak Gıda 8,72 -2,02 412,94
Galatasaray Sportif 1,57 0,00 26,61
Garanti Bankası 9,28 0,87 16,58
Garanti Faktoring 3,99 -0,25 101,52
Garanti Yat. Ort. 0,92 -1,08 25,62
Gedik Y. Men. Değ. 5,27 1,35 72,60
Gedik Yatırım Holding 5,70 0,18 142,55
Gediz Ambalaj 5,49 -2,49 35,75
Gentaş 1,56 0,65 13,65
Gersan Elektrik 2,20 -0,45 -9,85
Global Men. Değ. 1,08 2,86 129,79
Global Yat. Holding 4,00 1,01 33,78
Good-Year 2,76 -0,72 -16,83
Göltaş Çimento 14,01 -1,34 14,42
Gözde Girişim 3,57 1,13 33,71
GSD Denizcilik 1,89 -2,07 64,35
GSD Holding 0,94 0,00 17,50
Gübre Fabrik. 5,53 -1,25 86,82
Güler Yat. Holding 1,80 -2,17 68,22
Güneş Sigorta 1,66 -4,05 18,39
Halk GMYO 0,93 0,00 44,56
Halk Sigorta 1,49 1,36 68,83
Hatay Tekstil 4,20 3,19 21,80
Hedef Girişim 1,69 -1,17 45,69
Hektaş 6,28 -0,48 81,42
HUB Girişim 6,63 -1,19 252,66
Hürriyet Gzt. 0,82 0,00 -11,83
ICBC Turkey Bank 4,16 -2,58 -15,62
İdealist Danışmanlık 3,86 -1,53 -33,96
İdealist GMYO 2,69 0,75 65,03
İhlas Ev Aletleri 1,97 -1,50 503,14
İhlas Gayrimenkul 0,73 -1,35 -22,30
İhlas Gazetecilik 2,68 -0,37 339,34
İhlas Holding 0,61 5,17 90,62
İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 142,42
İndeks Bilgisayar 7,05 0,86 26,60
Info Yatırım 5,45 -0,91 429,13
İntema 6,61 -0,15 10,23
İpek Doğal Enerji 6,41 -0,31 19,37
İskenderun Demir Çelik 6,15 1,32 31,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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