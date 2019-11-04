Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|0,00
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,81
|0,42
|50,56
|Adana Çimento (A)
|6,60
|0,00
|38,76
|Adana Çimento (B)
|5,01
|0,40
|55,32
|Adana Çimento (C)
|1,94
|2,11
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,13
|0,36
|8,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|3,16
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,65
|1,31
|1,31
|Ak Enerji
|0,64
|3,23
|1,59
|Akbank
|7,08
|1,87
|20,31
|Akçansa
|6,85
|2,85
|4,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,30
|0,44
|39,39
|Akın Tekstil
|11,19
|3,13
|23,44
|Akiş GMYO
|2,65
|0,76
|16,28
|Akmerkez GMYO
|21,20
|0,57
|46,88
|Aksa
|10,61
|2,51
|59,92
|Aksa Enerji
|2,66
|2,31
|-0,75
|Aksigorta
|4,90
|-0,81
|56,08
|Aksu Enerji
|9,72
|0,41
|25,91
|Alarko Carrıer
|37,42
|0,75
|-4,93
|Alarko GMYO
|54,35
|0,65
|28,72
|Alarko Holding
|4,63
|-2,73
|137,40
|Albaraka Türk
|1,22
|0,83
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,03
|1,26
|39,41
|Alkim Kağıt
|4,36
|8,73
|21,31
|Alkim Kimya
|31,80
|5,23
|47,63
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,88
|-4,58
|121,84
|Anadolu Cam
|3,43
|2,39
|33,74
|Anadolu Efes
|19,80
|2,01
|-1,36
|Anadolu Grubu Holding
|15,33
|2,20
|51,27
|Anadolu Hayat Emek.
|5,55
|1,28
|-2,54
|Anadolu Isuzu
|9,50
|3,37
|53,72
|Anadolu Sigorta
|4,13
|-0,48
|5,21
|Anel Elektrik
|2,16
|-4,00
|33,33
|Arçelik
|17,95
|1,64
|13,68
|Arena Bilgisayar
|5,42
|0,37
|22,90
|Armada Bilgisayar
|10,04
|-0,59
|8,07
|Arsan Tekstil
|2,39
|1,70
|47,53
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|-12,64
|Aselsan
|18,87
|2,61
|-21,21
|Aslan Çimento
|29,20
|2,24
|3,69
|Ata GMYO
|3,95
|0,00
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,35
|2,27
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|355,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|-0,99
|16,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,72
|-0,68
|58,40
|Avrasya GMYO
|1,18
|0,00
|34,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|-1,29
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,20
|0,02
|2,72
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-8,84
|-32,10
|Ayen Enerji
|2,64
|5,18
|46,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|10,97
|0,92
|10,31
|Bagfaş
|13,06
|-1,66
|170,95
|Bak Ambalaj
|6,22
|2,47
|32,11
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,79
|0,00
|42,63
|Banvit
|14,15
|0,86
|31,14
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|1,99
|1,49
|Batı Çimento
|2,62
|1,16
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,99
|2,06
|-9,17
|Bera Holding
|3,17
|-0,31
|53,88
|Berkosan Yalıtım
|1,95
|0,52
|7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,79
|3,47
|10,49
|Beyaz Filo
|3,10
|-1,27
|13,55
|Beymen Perakende Yat.
|14,49
|-3,59
|267,77
|Bilici Yatırım
|2,89
|-0,34
|128,54
|Bim Mağazalar
|47,58
|1,15
|11,08
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|2,33
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,51
|-0,82
|25,15
|Bolu Çimento
|2,75
|1,10
|-10,94
|Bomonti Elektrik
|1,70
|-7,61
|254,17
|Borusan Mannesmann
|9,01
|1,58
|28,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,30
|1,18
|-5,32
|Bosch Fren Sistemleri
|208,00
|1,02
|36,15
|Bossa
|5,51
|2,04
|31,06
|Brisa
|6,28
|5,90
|-0,79
|Burçelik
|3,98
|1,02
|23,99
|Burçelik Vana
|4,80
|-0,21
|224,32
|Bursa Çimento
|4,60
|3,14
|4,55
|Carrefoursa
|3,48
|0,87
|0,00
|Ceo Event Medya
|8,54
|1,43
|Coca Cola İçecek
|31,98
|1,07
|8,17
|Cosmos Yat. Holding
|1,27
|0,79
|30,93
|Credıtwest Faktorıng
|2,04
|-1,45
|96,15
|Çelebi
|96,00
|-0,83
|64,53
|Çelik Halat
|5,17
|-0,39
|-4,31
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,79
|50,00
|Çemtaş
|6,06
|3,95
|1,61
|Çimbeton
|29,96
|-0,13
|4,76
|Çimentaş
|11,54
|0,09
|-9,13
|Çimsa
|7,90
|0,64
|4,64
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|0,75
|50,56
|Dagi Giyim
|1,94
|1,04
|56,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|58,42
|Dardanel
|1,73
|1,76
|57,27
|Datagate Bilgisayar
|6,09
|1,33
|42,29
|Demısaş Döküm
|2,66
|-2,56
|15,77
|Denge Holding
|1,66
|-1,19
|43,10
|Deniz GMYO
|3,40
|0,00
|11,84
|Denizbank
|23,00
|-8,00
|20,42
|Denizli Cam
|5,70
|1,97
|9,45
|Derimod
|3,94
|3,68
|40,25
|Derlüks Deri
|2,11
|0,48
|Desa Deri
|2,86
|-2,39
|65,32
|Despec Bilgisayar
|3,20
|1,59
|17,15
|Deva Holding
|7,57
|1,88
|130,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|1,15
|12,82
|Ditaş Doğan
|8,18
|-4,10
|59,80
|DO-CO
|529,80
|-0,62
|11,79
|Doğan Burda
|3,59
|0,28
|19,27
|Doğan Holding
|1,75
|1,74
|87,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,54
|3,36
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,90
|0,35
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|8,08
|-2,06
|86,18
|Döktaş Dökümcülük
|36,50
|-15,31
|347,85
|Duran Doğan Basım
|11,14
|3,53
|118,43
|Dyo Boya
|3,69
|1,93
|27,24
|Eczacıbaşı İlaç
|3,04
|0,33
|25,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,25
|0,49
|28,86
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|16,88
|Ege Endüstri
|477,50
|0,76
|53,47
|Ege Gübre
|38,48
|-0,77
|86,01
|Ege Profil
|9,36
|1,52
|11,46
|Ege Seramik
|3,11
|0,65
|5,03
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-3,13
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,43
|0,56
|41,41
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|0,81
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,13
|5,61
|-3,42
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,67
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,18
|0,82
|31,25
|Enka İnşaat
|5,80
|1,22
|30,51
|Erbosan
|21,62
|-0,55
|42,19
|Ereğli Demir Çelik
|6,69
|2,92
|9,64
|Ersu Gıda
|1,48
|-1,33
|60,87
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,48
|0,29
|63,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|57,49
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|-1,57
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|17,00
|2,10
|145,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|1,37
|11,28
|F-M İzmit Piston
|19,95
|1,27
|29,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,10
|0,98
|101,43
|Ford Otosan
|66,90
|3,16
|40,81
|Formet Çelik Kapı
|4,23
|-3,20
|318,54
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|3,21
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,59
|1,27
|28,23
|Garanti Bankası
|9,47
|2,05
|18,97
|Garanti Faktoring
|3,83
|-4,01
|93,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,39
|2,28
|76,53
|Gedik Yatırım Holding
|5,78
|1,40
|145,96
|Gediz Ambalaj
|5,54
|0,91
|36,98
|Gentaş
|1,58
|1,28
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,27
|3,18
|-6,98
|Global Men. Değ.
|1,24
|14,81
|163,83
|Global Yat. Holding
|4,09
|2,25
|36,79
|Good-Year
|2,81
|1,81
|-15,32
|Göltaş Çimento
|14,08
|0,50
|14,99
|Gözde Girişim
|3,69
|3,36
|38,20
|GSD Denizcilik
|1,89
|0,00
|64,35
|GSD Holding
|0,95
|1,06
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,55
|0,36
|87,50
|Güler Yat. Holding
|1,81
|0,56
|69,16
|Güneş Sigorta
|1,74
|4,82
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|1,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,45
|-2,68
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,04
|20,00
|46,16
|Hedef Girişim
|1,72
|1,78
|48,28
|Hektaş
|6,36
|1,27
|83,73
|HUB Girişim
|6,92
|4,37
|268,09
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|1,22
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|2,64
|-13,39
|İdealist Danışmanlık
|3,77
|-2,33
|-35,49
|İdealist GMYO
|2,69
|0,00
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|-3,55
|481,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|2,62
|-2,24
|329,51
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|90,62
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-2,50
|136,36
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|1,13
|28,04
|Info Yatırım
|4,85
|-11,01
|370,87
|İntema
|6,81
|3,03
|13,56
|İpek Doğal Enerji
|6,50
|1,40
|21,04
|İskenderun Demir Çelik
|6,38
|3,74
|36,08
(Sürecek)