Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|1,28
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|4,81
|0,00
|50,56
|Adana Çimento (A)
|6,56
|-0,61
|37,92
|Adana Çimento (B)
|4,97
|-0,80
|54,08
|Adana Çimento (C)
|1,97
|1,55
|60,02
|Adel Kalemcilik
|11,10
|-0,27
|8,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-0,51
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,62
|-0,65
|0,65
|Ak Enerji
|0,63
|-1,56
|0,00
|Akbank
|7,05
|-0,42
|19,80
|Akçansa
|6,79
|-0,88
|3,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|-0,72
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,30
|0,00
|39,39
|Akın Tekstil
|10,99
|-1,79
|21,24
|Akiş GMYO
|2,68
|1,13
|17,60
|Akmerkez GMYO
|21,14
|-0,28
|46,46
|Aksa
|10,57
|-0,38
|59,32
|Aksa Enerji
|2,74
|3,01
|2,24
|Aksigorta
|4,92
|0,41
|56,72
|Aksu Enerji
|9,71
|-0,10
|25,78
|Alarko Carrıer
|37,32
|-0,27
|-5,18
|Alarko GMYO
|55,10
|1,38
|30,49
|Alarko Holding
|4,59
|-0,86
|135,35
|Albaraka Türk
|1,20
|-1,64
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,03
|0,00
|39,41
|Alkim Kağıt
|4,64
|6,42
|29,10
|Alkim Kimya
|31,68
|-0,38
|47,07
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,05
|2,47
|127,32
|Anadolu Cam
|3,44
|0,29
|34,13
|Anadolu Efes
|19,60
|-1,01
|-2,36
|Anadolu Grubu Holding
|15,10
|-1,50
|49,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,55
|0,00
|-2,54
|Anadolu Isuzu
|9,41
|-0,95
|52,27
|Anadolu Sigorta
|4,13
|0,00
|5,21
|Anel Elektrik
|2,27
|5,09
|40,12
|Arçelik
|18,20
|1,39
|15,26
|Arena Bilgisayar
|5,40
|-0,37
|22,45
|Armada Bilgisayar
|10,20
|1,59
|9,80
|Arsan Tekstil
|2,38
|-0,42
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|-12,64
|Aselsan
|18,89
|0,11
|-21,13
|Aslan Çimento
|28,60
|-2,05
|1,56
|Ata GMYO
|4,30
|8,86
|7,23
|Atakule GMYO
|1,37
|1,48
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,85
|3,66
|372,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,79
|0,60
|59,35
|Avrasya GMYO
|1,17
|-0,85
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,51
|-1,31
|39,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,30
|0,01
|2,73
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-1,82
|-33,33
|Ayen Enerji
|2,62
|-0,76
|45,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-5,03
|23,61
|Aygaz
|10,96
|-0,09
|10,21
|Bagfaş
|12,83
|-1,76
|166,18
|Bak Ambalaj
|6,08
|-2,25
|29,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,79
|0,00
|42,63
|Banvit
|14,20
|0,35
|31,60
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|-2,44
|-0,99
|Batı Çimento
|2,62
|0,00
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,99
|0,00
|-9,17
|Bera Holding
|3,80
|19,87
|84,47
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|-0,51
|7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|19,55
|32,10
|Beyaz Filo
|2,95
|-4,84
|8,06
|Beymen Perakende Yat.
|15,19
|4,83
|285,53
|Bilici Yatırım
|2,78
|-3,81
|119,84
|Bim Mağazalar
|47,70
|0,25
|11,36
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,86
|-2,27
|-26,50
|Bizim Mağazaları
|8,40
|-1,29
|23,53
|Bolu Çimento
|2,77
|0,73
|-10,29
|Bomonti Elektrik
|1,57
|-7,65
|227,08
|Borusan Mannesmann
|9,08
|0,78
|29,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,52
|0,64
|-4,72
|Bosch Fren Sistemleri
|205,20
|-1,35
|34,32
|Bossa
|5,41
|-1,81
|28,68
|Brisa
|6,32
|0,64
|-0,16
|Burçelik
|3,94
|-1,01
|22,74
|Burçelik Vana
|4,74
|-1,25
|220,27
|Bursa Çimento
|4,62
|0,43
|5,00
|Carrefoursa
|3,51
|0,86
|0,86
|Ceo Event Medya
|8,90
|4,22
|Coca Cola İçecek
|30,44
|-4,82
|2,96
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|-2,36
|27,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,16
|5,88
|107,69
|Çelebi
|97,05
|1,09
|66,33
|Çelik Halat
|5,18
|0,19
|-4,13
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,00
|50,00
|Çemtaş
|6,09
|0,50
|2,12
|Çimbeton
|30,02
|0,20
|4,97
|Çimentaş
|11,64
|0,87
|-8,35
|Çimsa
|7,65
|-3,16
|1,32
|Çuhadaroğlu Metal
|2,67
|-0,37
|50,00
|Dagi Giyim
|1,91
|-1,55
|54,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|58,42
|Dardanel
|1,77
|2,31
|60,91
|Datagate Bilgisayar
|6,17
|1,31
|44,16
|Demısaş Döküm
|2,62
|-1,50
|14,03
|Denge Holding
|1,61
|-3,01
|38,79
|Deniz GMYO
|3,34
|-1,76
|9,87
|Denizbank
|22,50
|-2,17
|17,80
|Denizli Cam
|5,66
|-0,70
|8,68
|Derimod
|3,91
|-0,76
|39,18
|Derlüks Deri
|2,10
|-0,47
|Desa Deri
|2,82
|-1,40
|63,01
|Despec Bilgisayar
|3,26
|1,87
|19,35
|Deva Holding
|7,38
|-2,51
|124,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-1,14
|11,54
|Ditaş Doğan
|8,88
|8,56
|73,48
|DO-CO
|527,90
|-0,36
|11,39
|Doğan Burda
|3,62
|0,84
|20,27
|Doğan Holding
|1,74
|-0,57
|86,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-3,48
|-9,02
|Doğusan
|1,55
|0,65
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,89
|-0,34
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|8,35
|3,34
|92,40
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|-17,81
|268,10
|Duran Doğan Basım
|11,10
|-0,36
|117,65
|Dyo Boya
|3,71
|0,54
|27,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|-0,33
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,22
|-0,36
|28,39
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|15,58
|Ege Endüstri
|488,50
|2,30
|57,00
|Ege Gübre
|38,32
|-0,42
|85,24
|Ege Profil
|9,75
|4,17
|16,10
|Ege Seramik
|3,11
|0,00
|5,03
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,45
|0,37
|41,93
|Ekiz Kimya
|0,41
|-2,38
|24,24
|Emek Elektrik
|1,22
|-1,61
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,88
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,00
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,15
|-0,49
|30,62
|Enka İnşaat
|5,75
|-0,86
|29,38
|Erbosan
|22,50
|4,07
|47,98
|Ereğli Demir Çelik
|6,89
|2,99
|12,92
|Ersu Gıda
|1,47
|-0,68
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,29
|-5,46
|54,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|74,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,00
|0,00
|57,49
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,75
|-1,47
|142,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|-0,34
|10,90
|F-M İzmit Piston
|20,68
|3,66
|34,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|0,65
|102,73
|Ford Otosan
|67,95
|1,57
|43,02
|Formet Çelik Kapı
|4,18
|-1,18
|313,59
|Frigo Pak Gıda
|8,46
|-6,00
|397,65
|Galatasaray Sportif
|1,72
|8,18
|38,71
|Garanti Bankası
|9,46
|-0,11
|18,84
|Garanti Faktoring
|3,80
|-0,78
|91,92
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,52
|2,41
|80,79
|Gedik Yatırım Holding
|5,86
|1,38
|149,36
|Gediz Ambalaj
|6,00
|8,30
|48,36
|Gentaş
|1,57
|-0,63
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,27
|0,00
|-6,98
|Global Men. Değ.
|1,25
|0,81
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,10
|0,24
|37,12
|Good-Year
|2,81
|0,00
|-15,32
|Göltaş Çimento
|13,96
|-0,85
|14,01
|Gözde Girişim
|3,69
|0,00
|38,20
|GSD Denizcilik
|1,89
|0,00
|64,35
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,51
|-0,72
|86,15
|Güler Yat. Holding
|1,79
|-1,10
|67,29
|Güneş Sigorta
|1,73
|-0,57
|23,38
|Halk GMYO
|0,94
|0,00
|46,12
|Halk Sigorta
|1,46
|0,69
|65,44
|Hatay Tekstil
|5,57
|10,52
|61,53
|Hedef Girişim
|1,73
|0,58
|49,14
|Hektaş
|6,15
|-3,30
|77,66
|HUB Girişim
|7,18
|3,76
|281,91
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|1,20
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,32
|1,17
|-12,37
|İdealist Danışmanlık
|3,49
|-7,43
|-40,29
|İdealist GMYO
|2,67
|-0,74
|63,80
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|2,63
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,68
|-4,23
|-27,62
|İhlas Gazetecilik
|2,63
|0,38
|331,15
|İhlas Holding
|0,57
|-6,56
|78,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|133,33
|İndeks Bilgisayar
|7,24
|1,54
|30,01
|Info Yatırım
|4,90
|1,03
|375,73
|İntema
|6,72
|-1,32
|12,06
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|-1,08
|19,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,33
|-0,78
|35,01
(Sürecek)