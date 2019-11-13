Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-2,40
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,77
|-0,42
|49,31
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,00
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,85
|-1,42
|50,36
|Adana Çimento (C)
|1,93
|0,00
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,08
|0,09
|7,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|-4,29
|-14,10
|Afyon Çimento
|4,40
|0,23
|-4,14
|Ak Enerji
|0,74
|-3,90
|17,46
|Akbank
|7,64
|1,87
|29,82
|Akçansa
|6,95
|0,14
|6,23
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|0,00
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,46
|1,23
|49,09
|Akın Tekstil
|10,44
|-0,38
|15,17
|Akiş GMYO
|2,83
|1,43
|24,18
|Akmerkez GMYO
|20,82
|-0,38
|44,24
|Aksa
|11,40
|-0,18
|71,83
|Aksa Enerji
|2,90
|-0,68
|8,21
|Aksigorta
|4,90
|-3,16
|56,08
|Aksu Enerji
|11,09
|4,43
|43,65
|Alarko Carrıer
|38,38
|1,11
|-2,49
|Alarko GMYO
|54,15
|-0,55
|28,24
|Alarko Holding
|4,93
|1,44
|152,78
|Albaraka Türk
|1,22
|1,67
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,27
|3,58
|60,94
|Alkim Kağıt
|4,46
|-0,22
|24,09
|Alkim Kimya
|32,82
|0,12
|52,36
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,54
|2,72
|143,12
|Anadolu Cam
|3,38
|0,60
|31,79
|Anadolu Efes
|20,74
|2,47
|3,32
|Anadolu Grubu Holding
|15,15
|0,66
|49,49
|Anadolu Hayat Emek.
|5,71
|1,24
|0,27
|Anadolu Isuzu
|9,79
|0,10
|58,41
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,24
|7,24
|Anel Elektrik
|2,38
|3,48
|46,91
|Arçelik
|18,74
|0,54
|18,68
|Arena Bilgisayar
|5,90
|-1,34
|33,79
|Armada Bilgisayar
|10,80
|3,95
|16,25
|Arsan Tekstil
|3,01
|4,51
|85,80
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|-1,28
|-11,49
|Aselsan
|19,28
|1,15
|-19,50
|Aslan Çimento
|30,20
|0,13
|7,24
|Ata GMYO
|3,87
|0,78
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,41
|0,71
|7,16
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|-3,92
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,10
|3,77
|27,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,54
|-1,57
|69,49
|Avrasya GMYO
|1,31
|4,80
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|3,92
|47,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,10
|0,01
|2,79
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|-34,16
|Ayen Enerji
|3,05
|9,32
|69,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,56
|30,15
|Aygaz
|12,03
|3,53
|20,97
|Bagfaş
|14,72
|2,58
|205,39
|Bak Ambalaj
|6,12
|3,03
|29,98
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,91
|1,06
|52,19
|Banvit
|14,26
|4,55
|32,16
|Baştaş Başkent Çimento
|2,03
|1,50
|0,50
|Batı Çimento
|2,71
|0,00
|12,45
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,97
|-4,59
|Bera Holding
|4,08
|7,37
|98,06
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|0,00
|8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|-0,95
|28,40
|Beyaz Filo
|2,99
|-0,33
|9,52
|Beymen Perakende Yat.
|14,33
|-1,92
|263,71
|Bilici Yatırım
|3,02
|0,67
|138,82
|Bim Mağazalar
|45,88
|1,46
|7,11
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,54
|0,00
|25,59
|Bolu Çimento
|2,84
|1,43
|-8,02
|Bomonti Elektrik
|1,72
|-1,15
|258,33
|Borusan Mannesmann
|8,90
|0,11
|26,97
|Borusan Yat. Paz.
|35,68
|0,90
|-1,51
|Bosch Fren Sistemleri
|209,20
|0,00
|36,93
|Bossa
|7,14
|5,15
|69,83
|Brisa
|6,52
|-0,91
|3,00
|Burçelik
|4,29
|1,66
|33,64
|Burçelik Vana
|4,81
|-1,84
|225,00
|Bursa Çimento
|5,02
|2,03
|14,09
|Carrefoursa
|3,65
|-1,08
|4,89
|Ceo Event Medya
|9,08
|-1,52
|Coca Cola İçecek
|32,70
|4,21
|10,60
|Cosmos Yat. Holding
|1,31
|2,34
|35,05
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|-0,93
|105,77
|Çelebi
|101,50
|1,40
|73,96
|Çelik Halat
|5,35
|-1,83
|-0,98
|Çemaş Döküm
|1,15
|-6,50
|51,32
|Çemtaş
|6,83
|4,43
|14,53
|Çimbeton
|30,36
|-0,78
|6,15
|Çimentaş
|12,36
|-0,72
|-2,68
|Çimsa
|7,58
|-0,66
|0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|1,53
|48,88
|Dagi Giyim
|1,95
|1,04
|57,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|0,63
|59,41
|Dardanel
|1,86
|-2,11
|69,09
|Datagate Bilgisayar
|6,72
|-0,88
|57,01
|Demısaş Döküm
|2,59
|0,00
|12,72
|Denge Holding
|1,54
|-1,28
|32,76
|Deniz GMYO
|3,40
|0,59
|11,84
|Denizbank
|20,98
|0,29
|9,84
|Denizli Cam
|5,97
|0,00
|14,63
|Derimod
|4,40
|9,73
|56,62
|Derlüks Deri
|2,29
|-0,87
|Desa Deri
|2,86
|-0,35
|65,32
|Despec Bilgisayar
|3,30
|-0,30
|20,81
|Deva Holding
|7,84
|-0,51
|138,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|8,52
|0,00
|66,44
|DO-CO
|537,90
|-0,92
|13,50
|Doğan Burda
|4,04
|1,00
|34,22
|Doğan Holding
|1,63
|-0,61
|75,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-1,71
|-5,74
|Doğusan
|1,54
|-0,65
|-28,85
|Doğuş GMYO
|3,38
|-0,29
|60,19
|Doğuş Otomotiv
|9,21
|0,55
|112,21
|Döktaş Dökümcülük
|32,82
|-3,47
|302,70
|Duran Doğan Basım
|10,26
|0,10
|101,18
|Dyo Boya
|4,00
|-0,50
|37,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|-0,66
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,74
|-0,11
|36,51
|Edip Gayrimenkul
|1,04
|-1,89
|35,06
|Ege Endüstri
|477,00
|0,21
|53,31
|Ege Gübre
|41,50
|1,22
|100,61
|Ege Profil
|9,99
|4,61
|18,96
|Ege Seramik
|3,26
|-0,91
|10,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,17
|-1,52
|34,64
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,24
|0,00
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,10
|-3,51
|-5,98
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|0,00
|-10,76
|Enerjisa Enerji
|6,80
|4,13
|44,42
|Enka İnşaat
|5,76
|0,88
|32,78
|Erbosan
|21,30
|-0,09
|40,09
|Ereğli Demir Çelik
|7,30
|-1,08
|19,64
|Ersu Gıda
|1,57
|-3,09
|70,65
|Escort Teknoloji
|0,87
|4,82
|14,47
|Etiler Gıda
|3,00
|-0,33
|40,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|3,15
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|65,37
|Euro Yat. Ort.
|1,07
|8,08
|70,76
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|3,88
|143,64
|Fenerbahçe Futbol
|15,98
|0,44
|130,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|-0,64
|16,54
|F-M İzmit Piston
|21,48
|-0,83
|39,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,51
|3,54
|128,07
|Ford Otosan
|66,10
|0,38
|39,13
|Formet Çelik Kapı
|5,12
|5,57
|406,60
|Frigo Pak Gıda
|9,20
|2,79
|441,18
|Galatasaray Sportif
|1,66
|0,00
|33,87
|Garanti Bankası
|9,95
|1,32
|25,00
|Garanti Faktoring
|3,65
|-1,35
|84,34
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|-1,05
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|0,68
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|7,30
|0,00
|210,64
|Gediz Ambalaj
|5,45
|-0,91
|34,76
|Gentaş
|1,57
|-1,26
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,32
|1,75
|-4,93
|Global Men. Değ.
|1,31
|6,50
|178,72
|Global Yat. Holding
|4,03
|0,25
|34,78
|Good-Year
|2,97
|-1,66
|-10,50
|Göltaş Çimento
|13,89
|-0,22
|13,44
|Gözde Girişim
|4,15
|3,75
|55,43
|GSD Denizcilik
|1,96
|1,55
|70,43
|GSD Holding
|1,02
|8,51
|27,50
|Gübre Fabrik.
|6,05
|0,00
|104,39
|Güler Yat. Holding
|1,82
|-1,09
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,86
|0,54
|32,65
|Halk GMYO
|0,97
|-1,02
|50,78
|Halk Sigorta
|1,46
|2,10
|65,44
|Hatay Tekstil
|5,31
|-1,30
|53,99
|Hedef Girişim
|1,78
|-0,56
|53,45
|Hektaş
|6,63
|6,42
|91,53
|HUB Girişim
|7,44
|0,27
|295,74
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,00
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,69
|0,86
|-4,87
|İdealist Danışmanlık
|3,52
|0,28
|-39,77
|İdealist GMYO
|2,73
|-0,73
|67,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-0,90
|570,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-21,24
|İhlas Gazetecilik
|3,89
|0,78
|537,70
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|84,37
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-2,41
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|0,13
|34,86
|Info Yatırım
|4,92
|-6,29
|377,67
|İntema
|6,80
|-0,73
|13,40
|İpek Doğal Enerji
|6,69
|2,29
|24,58
|İskenderun Demir Çelik
|6,44
|0,31
|37,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)