Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|0,00
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|5,37
|6,76
|68,09
|Adana Çimento (A)
|6,52
|0,31
|37,08
|Adana Çimento (B)
|4,85
|2,32
|50,36
|Adana Çimento (C)
|1,86
|0,00
|51,09
|Adel Kalemcilik
|10,99
|0,37
|6,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|0,00
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,54
|1,79
|-1,09
|Ak Enerji
|0,74
|2,78
|17,46
|Akbank
|7,68
|1,86
|30,50
|Akçansa
|6,88
|0,44
|5,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|2,16
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,50
|3,31
|51,52
|Akın Tekstil
|10,60
|1,92
|16,93
|Akiş GMYO
|2,87
|1,06
|25,93
|Akmerkez GMYO
|20,92
|0,00
|44,94
|Aksa
|11,36
|1,34
|71,22
|Aksa Enerji
|3,18
|2,91
|18,66
|Aksigorta
|4,99
|0,81
|58,95
|Aksu Enerji
|11,13
|1,64
|44,17
|Alarko Carrıer
|39,90
|2,05
|1,37
|Alarko GMYO
|58,85
|2,71
|39,38
|Alarko Holding
|4,88
|0,21
|150,22
|Albaraka Türk
|1,23
|1,65
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,47
|2,82
|64,41
|Alkim Kağıt
|4,51
|2,27
|25,48
|Alkim Kimya
|32,82
|0,92
|52,36
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,99
|1,27
|157,63
|Anadolu Cam
|3,36
|0,90
|31,01
|Anadolu Efes
|21,24
|2,41
|5,81
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|4,29
|55,91
|Anadolu Hayat Emek.
|5,94
|2,95
|4,31
|Anadolu Isuzu
|10,28
|4,15
|66,34
|Anadolu Sigorta
|4,26
|1,19
|8,52
|Anel Elektrik
|2,38
|0,42
|46,91
|Arçelik
|19,74
|5,51
|25,02
|Arena Bilgisayar
|5,79
|-1,03
|31,29
|Armada Bilgisayar
|10,53
|0,29
|13,35
|Arsan Tekstil
|3,01
|2,03
|85,80
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|-11,49
|Aselsan
|19,12
|0,84
|-20,17
|Aslan Çimento
|30,50
|1,13
|8,31
|Ata GMYO
|3,92
|-0,76
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,51
|7,09
|14,76
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|-0,99
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,59
|0,80
|70,16
|Avrasya GMYO
|1,34
|5,51
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,58
|1,94
|46,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,30
|0,01
|2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|0,63
|-34,57
|Ayen Enerji
|2,92
|2,82
|62,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|27,24
|Aygaz
|12,25
|0,57
|23,19
|Bagfaş
|14,43
|1,55
|199,38
|Bak Ambalaj
|6,05
|0,00
|28,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|-0,51
|55,38
|Banvit
|14,52
|0,28
|34,57
|Baştaş Başkent Çimento
|2,14
|2,88
|5,94
|Batı Çimento
|2,82
|1,81
|17,01
|Batısöke Çimento
|1,09
|0,93
|0,00
|Bera Holding
|4,03
|0,75
|95,63
|Berkosan Yalıtım
|2,04
|-0,49
|12,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|0,48
|29,63
|Beyaz Filo
|3,03
|0,00
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,94
|-1,20
|253,81
|Bilici Yatırım
|3,06
|1,32
|141,98
|Bim Mağazalar
|46,10
|2,44
|7,62
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,97
|10,23
|-17,09
|Bizim Mağazaları
|9,24
|8,32
|35,88
|Bolu Çimento
|2,91
|1,04
|-5,76
|Bomonti Elektrik
|1,70
|-0,58
|254,17
|Borusan Mannesmann
|8,99
|0,78
|28,26
|Borusan Yat. Paz.
|37,00
|1,04
|2,13
|Bosch Fren Sistemleri
|210,40
|1,15
|37,72
|Bossa
|7,25
|0,97
|72,45
|Brisa
|6,56
|0,61
|3,63
|Burçelik
|4,37
|0,23
|36,14
|Burçelik Vana
|4,75
|-0,21
|220,95
|Bursa Çimento
|4,96
|0,00
|12,73
|Carrefoursa
|3,64
|1,68
|4,60
|Ceo Event Medya
|9,74
|-0,10
|Coca Cola İçecek
|33,20
|1,59
|12,29
|Cosmos Yat. Holding
|1,36
|3,82
|40,21
|Credıtwest Faktorıng
|2,11
|-1,40
|102,88
|Çelebi
|99,05
|0,51
|69,76
|Çelik Halat
|5,43
|1,88
|0,50
|Çemaş Döküm
|1,14
|-0,87
|50,00
|Çemtaş
|6,86
|1,33
|15,03
|Çimbeton
|30,40
|0,66
|6,29
|Çimentaş
|12,35
|1,06
|-2,76
|Çimsa
|7,53
|0,13
|-0,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|1,90
|50,56
|Dagi Giyim
|1,95
|1,56
|57,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,63
|1,24
|61,39
|Dardanel
|2,02
|1,51
|83,64
|Datagate Bilgisayar
|7,12
|0,28
|66,36
|Demısaş Döküm
|2,58
|0,39
|12,29
|Denge Holding
|1,50
|0,67
|29,31
|Deniz GMYO
|3,47
|0,29
|14,14
|Denizli Cam
|5,99
|1,01
|15,02
|Derimod
|4,43
|2,07
|57,69
|Derlüks Deri
|2,33
|0,43
|Desa Deri
|3,06
|3,03
|76,88
|Despec Bilgisayar
|3,28
|0,31
|20,08
|Deva Holding
|8,06
|4,40
|144,98
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,93
|2,20
|19,23
|Ditaş Doğan
|8,32
|-0,60
|62,54
|DO-CO
|540,20
|1,43
|13,98
|Doğan Burda
|4,12
|-0,96
|36,88
|Doğan Holding
|1,68
|3,70
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,87
|-4,92
|Doğusan
|1,62
|4,52
|-25,16
|Doğuş GMYO
|3,81
|10,12
|80,57
|Doğuş Otomotiv
|9,41
|4,79
|116,82
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,00
|280,37
|Duran Doğan Basım
|10,53
|1,45
|106,47
|Dyo Boya
|4,24
|0,95
|46,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|0,66
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,79
|0,57
|37,29
|Edip Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|33,77
|Ege Endüstri
|485,00
|1,76
|55,88
|Ege Gübre
|41,48
|-0,10
|100,51
|Ege Profil
|10,15
|1,81
|20,87
|Ege Seramik
|3,39
|0,00
|14,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,26
|1,35
|36,98
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|3,13
|-9,38
|Enerjisa Enerji
|7,31
|5,03
|55,25
|Enka İnşaat
|5,79
|-0,17
|33,48
|Erbosan
|21,00
|0,57
|38,12
|Ereğli Demir Çelik
|7,36
|1,66
|20,62
|Ersu Gıda
|1,57
|1,95
|70,65
|Escort Teknoloji
|0,89
|2,30
|17,11
|Etiler Gıda
|2,84
|-4,70
|33,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,09
|-0,91
|71,67
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|-8,13
|80,34
|Euro Yatırım Holding
|1,35
|-0,74
|145,45
|Fenerbahçe Futbol
|16,07
|0,06
|132,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,23
|-1,52
|21,43
|F-M İzmit Piston
|21,70
|2,17
|41,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,95
|11,90
|156,66
|Ford Otosan
|67,85
|1,34
|42,81
|Formet Çelik Kapı
|5,35
|-1,11
|429,36
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|0,22
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,69
|0,60
|36,29
|Garanti Bankası
|9,95
|2,16
|25,00
|Garanti Faktoring
|3,72
|1,64
|87,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|5,10
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,99
|1,18
|96,18
|Gedik Yatırım Holding
|7,39
|1,09
|214,47
|Gediz Ambalaj
|5,55
|1,09
|37,23
|Gentaş
|1,66
|7,10
|20,94
|Gersan Elektrik
|2,36
|2,16
|-3,29
|Global Men. Değ.
|1,32
|-1,49
|180,85
|Global Yat. Holding
|4,15
|1,22
|38,80
|Good-Year
|3,04
|2,70
|-8,39
|Göltaş Çimento
|14,60
|3,47
|19,23
|Gözde Girişim
|3,93
|-4,84
|47,19
|GSD Denizcilik
|1,96
|0,51
|70,43
|GSD Holding
|1,03
|0,98
|28,75
|Gübre Fabrik.
|6,65
|2,47
|124,66
|Güler Yat. Holding
|1,85
|0,54
|72,90
|Güneş Sigorta
|1,89
|0,53
|34,79
|Halk GMYO
|0,99
|4,21
|53,89
|Halk Sigorta
|1,54
|0,00
|74,50
|Hatay Tekstil
|5,44
|3,03
|57,76
|Hedef Girişim
|1,88
|3,30
|62,07
|Hektaş
|6,73
|1,66
|94,42
|HUB Girişim
|8,30
|12,77
|341,49
|Hürriyet Gzt.
|1,06
|19,10
|13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,69
|0,86
|-4,87
|İdealist Danışmanlık
|3,51
|1,15
|-39,94
|İdealist GMYO
|2,80
|1,08
|71,78
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|0,44
|591,92
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-19,11
|İhlas Gazetecilik
|4,01
|1,52
|557,38
|İhlas Holding
|0,63
|8,62
|96,88
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,69
|2,40
|38,09
|Info Yatırım
|5,25
|0,00
|409,71
|İntema
|6,94
|0,87
|15,73
|İpek Doğal Enerji
|6,85
|1,93
|27,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|0,63
|37,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)