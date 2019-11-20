Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 3,01 -12,31 Acıpayam Selüloz 6,21 4,19 94,38 Adana Çimento (A) 6,59 0,15 38,55 Adana Çimento (B) 4,86 0,00 50,67 Adana Çimento (C) 1,85 -1,07 50,27 Adel Kalemcilik 12,27 6,05 19,44 Adese Alışveriş Ticaret 1,97 0,00 -15,81 Afyon Çimento 4,62 -1,70 0,65 Ak Enerji 0,77 4,05 22,22 Akbank 7,75 -0,26 31,69 Akçansa 7,14 -0,83 9,14 Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 -0,66 -25,37 Akfen GMYO 3,15 19,77 90,91 Akın Tekstil 11,39 2,80 25,65 Akiş GMYO 3,25 3,17 42,61 Akmerkez GMYO 21,04 -0,66 45,77 Aksa 11,48 -0,86 73,03 Aksa Enerji 3,41 0,59 27,24 Aksigorta 5,37 2,29 71,05 Aksu Enerji 11,22 -0,44 45,34 Alarko Carrıer 40,56 -1,55 3,05 Alarko GMYO 61,85 -0,56 46,48 Alarko Holding 4,82 -1,23 147,14 Albaraka Türk 1,29 0,00 5,74 Alcatel Lucent Teletaş 9,96 -2,73 72,92 Alkim Kağıt 4,77 0,63 32,72 Alkim Kimya 33,96 -2,02 57,65 Altınyağ 0,43 -8,51 -2,27 Altınyunus Çeşme 7,95 0,63 156,34 Anadolu Cam 3,55 1,14 38,42 Anadolu Efes 21,74 -1,54 8,30 Anadolu Grubu Holding 16,11 -0,92 58,96 Anadolu Hayat Emek. 6,08 -0,33 6,77 Anadolu Isuzu 10,56 -1,12 70,87 Anadolu Sigorta 4,37 0,00 11,32 Anel Elektrik 2,33 -1,69 43,83 Arçelik 20,54 2,19 30,08 Arena Bilgisayar 6,30 1,61 42,86 Armada Bilgisayar 10,95 -1,17 17,87 Arsan Tekstil 3,11 0,32 91,98 Artı Yatırım Holding 0,80 0,00 -8,05 Aselsan 19,40 -0,10 -19,00 Aslan Çimento 33,12 2,29 17,61 Ata GMYO 3,93 0,26 -2,00 Atakule GMYO 1,53 1,32 16,28 Atlantis Yatırım Holding 0,88 -8,33 388,89 Atlas Yat. Ort. 1,13 0,00 31,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,48 -0,32 68,67 Avrasya GMYO 1,45 0,00 64,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,53 -1,92 41,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.281,80 0,01 2,85 Avrupa Yatırım Holding 1,54 -1,91 -36,63 Ayen Enerji 2,96 1,37 64,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -1,13 27,24 Aygaz 12,40 -0,80 24,69 Bagfaş 14,25 -1,66 195,64 Bak Ambalaj 6,16 -1,44 30,83 Balatacılar Balatacılık 0,34 0,00 3,03 Bantaş Ambalaj 2,03 2,53 61,75 Banvit 15,17 -2,38 40,59 Baştaş Başkent Çimento 2,18 -0,46 7,92 Batı Çimento 3,31 3,76 37,34 Batısöke Çimento 1,10 0,92 0,92 Bera Holding 3,93 -1,01 90,78 Berkosan Yalıtım 2,18 -2,24 20,44 Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 1,80 39,51 Beyaz Filo 3,01 -0,66 10,26 Beymen Perakende Yat. 13,34 -3,12 238,58 Bilici Yatırım 3,14 -0,63 148,31 Bim Mağazalar 45,30 -1,05 7,15 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 1,02 -3,77 -12,82 Bizim Mağazaları 9,34 0,21 37,35 Bolu Çimento 3,00 0,67 -2,84 Bomonti Elektrik 1,66 0,61 245,83 Borusan Mannesmann 9,13 0,11 30,25 Borusan Yat. Paz. 37,08 -2,11 2,35 Bosch Fren Sistemleri 213,90 -0,51 40,01 Bossa 7,32 -0,54 74,11 Brisa 7,35 2,80 16,11 Burçelik 5,08 6,05 58,26 Burçelik Vana 4,73 -0,21 219,59 Bursa Çimento 5,08 0,20 15,45 Carrefoursa 3,94 -2,23 13,22 Ceo Event Medya 9,41 -7,75 Coca Cola İçecek 34,40 2,08 16,35 Cosmos Yat. Holding 1,52 1,33 56,70 Credıtwest Faktorıng 1,92 -0,52 84,62 Çelebi 97,45 -1,66 67,02 Çelik Halat 5,79 -1,53 7,16 Çemaş Döküm 1,17 0,00 53,95 Çemtaş 7,27 0,55 21,90 Çimbeton 33,10 0,30 15,73 Çimentaş 13,45 -3,38 5,91 Çimsa 7,77 0,13 2,91 Çuhadaroğlu Metal 2,74 -2,14 53,93 Dagi Giyim 2,04 -0,97 64,52 Dagi Yatırım Holding 1,74 2,35 72,28 Dardanel 1,90 -1,55 72,73 Datagate Bilgisayar 7,11 -3,66 66,12 Demısaş Döküm 2,68 1,52 16,64 Denge Holding 1,44 -2,70 24,14 Deniz GMYO 3,69 2,50 21,38 Denizli Cam 6,02 -0,82 15,59 Derimod 4,67 4,01 66,23 Derlüks Deri 2,46 0,00 Desa Deri 3,29 -2,08 90,17 Despec Bilgisayar 3,41 -1,16 24,84 Deva Holding 7,99 0,38 142,86 Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 4,67 43,59 Ditaş Doğan 8,17 -2,04 59,61 DO-CO 523,60 -2,95 10,48 Doğan Burda 4,41 -2,00 46,51 Doğan Holding 1,67 -0,60 79,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 0,00 1,64 Doğusan 1,69 -1,17 -21,92 Doğuş GMYO 3,90 4,00 84,83 Doğuş Otomotiv 9,46 1,07 117,97 Döktaş Dökümcülük 29,52 -2,25 262,21 Duran Doğan Basım 10,45 1,16 104,90 Dyo Boya 4,35 2,11 50,00 Eczacıbaşı İlaç 3,15 -2,17 29,87 Eczacıbaşı Yatırım 9,13 -0,76 42,60 Edip Gayrimenkul 1,08 -0,92 40,26 Ege Endüstri 482,00 -0,82 54,91 Ege Gübre 41,50 -0,43 100,61 Ege Profil 10,40 -0,76 23,85 Ege Seramik 3,39 -2,02 14,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 -3,03 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,30 0,76 38,02 Ekiz Kimya 0,42 -2,33 27,27 Emek Elektrik 1,33 2,31 35,71 Eminiş Ambalaj 1,20 1,69 2,56 Emlak Konut GMYO 1,45 0,69 -0,46 Enerjisa Enerji 7,24 -0,14 53,77 Enka İnşaat 5,77 -0,69 33,01 Erbosan 21,62 -1,10 42,19 Ereğli Demir Çelik 7,48 -1,84 22,59 Ersu Gıda 1,74 8,07 89,13 Escort Teknoloji 0,94 2,17 23,68 Etiler Gıda 2,77 0,00 30,05 Euro Kapital Yat. Ort. 1,33 -0,75 88,93 Euro Trend Yat. Ort. 1,10 0,00 73,24 Euro Yat. Ort. 1,07 0,00 70,76 Euro Yatırım Holding 1,40 2,19 154,55 Fenerbahçe Futbol 16,41 -0,36 137,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,36 -1,18 26,32 F-M İzmit Piston 21,70 -0,91 41,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,08 -2,16 165,11 Ford Otosan 65,45 -1,36 40,29 Formet Çelik Kapı 5,38 -1,10 432,33 Frigo Pak Gıda 9,19 -1,61 440,59 Galatasaray Sportif 1,72 -1,15 38,71 Garanti Bankası 10,17 -0,78 27,76 Garanti Faktoring 3,75 0,54 89,39 Garanti Yat. Ort. 1,04 -2,80 42,01 Gedik Y. Men. Değ. 6,10 0,49 99,78 Gedik Yatırım Holding 7,95 0,76 238,30 Gediz Ambalaj 5,70 -0,70 40,94 Gentaş 1,80 2,27 31,14 Gersan Elektrik 2,47 -1,59 1,22 Global Men. Değ. 1,36 2,26 189,36 Global Yat. Holding 4,14 -0,48 38,46 Good-Year 3,08 -1,28 -7,18 Göltaş Çimento 15,39 3,08 25,69 Gözde Girişim 4,09 -0,73 53,18 GSD Denizcilik 2,06 3,52 79,13 GSD Holding 1,04 -0,95 30,00 Gübre Fabrik. 6,32 -2,77 113,51 Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 71,96 Güneş Sigorta 1,92 -2,04 36,93 Halk GMYO 1,01 -0,98 57,00 Halk Sigorta 1,49 0,00 68,83 Hatay Tekstil 5,47 -2,50 58,63 Hedef Girişim 1,85 -1,60 59,48 Hektaş 6,70 -1,03 93,55 HUB Girişim 10,75 5,08 471,81 Hürriyet Gzt. 1,30 -14,47 39,78 ICBC Turkey Bank 4,76 -1,24 -3,45 İdealist Danışmanlık 3,46 0,00 -40,80 İdealist GMYO 2,89 -2,69 77,30 İhlas Ev Aletleri 2,35 3,52 619,48 İhlas Gayrimenkul 0,80 2,56 -14,85 İhlas Gazetecilik 4,00 0,00 555,74 İhlas Holding 0,64 -1,54 100,00 İhlas Yayın Holding 0,90 4,65 172,73 İndeks Bilgisayar 7,90 -1,37 41,87 Info Yatırım 5,20 404,85 İntema 7,10 -0,42 18,40 İpek Doğal Enerji 6,75 0,15 25,70 İskenderun Demir Çelik 6,54 -0,61 39,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)