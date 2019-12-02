Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|2,87
|-8,21
|Acıpayam Selüloz
|5,97
|0,00
|86,87
|Adana Çimento (A)
|7,02
|0,43
|47,59
|Adana Çimento (B)
|4,94
|1,23
|53,15
|Adana Çimento (C)
|1,92
|2,67
|55,96
|Adel Kalemcilik
|16,10
|0,00
|56,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,51
|-15,38
|Afyon Çimento
|5,42
|3,83
|18,08
|Ak Enerji
|0,87
|1,16
|38,10
|Akbank
|7,74
|-0,39
|31,52
|Akçansa
|9,37
|10,11
|43,23
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,68
|8,39
|-16,42
|Akfen GMYO
|3,05
|2,69
|84,85
|Akın Tekstil
|13,33
|6,64
|47,05
|Akiş GMYO
|3,89
|1,57
|70,69
|Akmerkez GMYO
|22,80
|-0,78
|57,96
|Aksa
|12,33
|2,15
|85,85
|Aksa Enerji
|3,74
|2,19
|39,55
|Aksigorta
|5,56
|0,54
|77,10
|Aksu Enerji
|11,80
|3,15
|52,85
|Alarko Carrıer
|47,98
|0,21
|21,90
|Alarko GMYO
|82,95
|4,87
|96,45
|Alarko Holding
|5,11
|3,86
|162,01
|Albaraka Türk
|1,35
|0,75
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,31
|0,98
|96,35
|Alkim Kağıt
|4,91
|0,20
|36,61
|Alkim Kimya
|32,28
|0,31
|49,86
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,39
|1,33
|170,53
|Anadolu Cam
|3,65
|1,11
|42,32
|Anadolu Efes
|22,08
|1,85
|10,00
|Anadolu Grubu Holding
|16,21
|1,31
|59,95
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|0,00
|7,12
|Anadolu Isuzu
|12,78
|3,99
|106,80
|Anadolu Sigorta
|4,47
|1,59
|13,87
|Anel Elektrik
|3,05
|0,66
|88,27
|Arçelik
|20,42
|1,49
|29,32
|Arena Bilgisayar
|6,80
|3,19
|54,20
|Armada Bilgisayar
|12,90
|2,79
|38,86
|Arsan Tekstil
|3,39
|2,42
|109,26
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|-3,45
|-3,45
|Aselsan
|18,79
|0,64
|-21,55
|Aslan Çimento
|37,84
|5,11
|34,38
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,62
|1,25
|23,11
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|5,98
|44,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,94
|0,08
|64,33
|Avrasya GMYO
|1,60
|3,23
|81,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|6,95
|85,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,00
|0,02
|2,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-1,20
|-32,10
|Ayen Enerji
|3,00
|0,67
|66,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,35
|1,06
|24,19
|Bagfaş
|14,07
|2,78
|191,91
|Bak Ambalaj
|7,09
|2,31
|50,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|10,00
|33,33
|Bantaş Ambalaj
|2,26
|3,67
|80,08
|Banvit
|16,64
|3,23
|54,22
|Baştaş Başkent Çimento
|2,61
|8,75
|29,21
|Batı Çimento
|3,62
|0,28
|50,21
|Batısöke Çimento
|1,32
|-2,94
|21,10
|Bera Holding
|3,70
|4,23
|79,61
|Berkosan Yalıtım
|2,34
|0,43
|29,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,34
|14,78
|106,17
|Beyaz Filo
|3,15
|1,61
|15,38
|Beymen Perakende Yat.
|13,75
|0,07
|248,98
|Bilici Yatırım
|3,42
|3,95
|170,45
|Bim Mağazalar
|46,22
|0,48
|9,32
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,16
|1,75
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|10,45
|4,20
|56,31
|Bolu Çimento
|3,36
|0,60
|8,82
|Bomonti Elektrik
|1,50
|-1,32
|212,50
|Borusan Mannesmann
|9,97
|2,36
|42,24
|Borusan Yat. Paz.
|41,80
|6,91
|15,38
|Bosch Fren Sistemleri
|232,00
|3,62
|51,86
|Bossa
|8,00
|3,49
|90,29
|Brisa
|7,96
|0,51
|25,75
|Burçelik
|5,08
|0,79
|58,26
|Burçelik Vana
|4,66
|-2,10
|214,86
|Bursa Çimento
|5,68
|1,97
|29,09
|Carrefoursa
|4,30
|4,12
|23,56
|Ceo Event Medya
|8,30
|0,00
|Coca Cola İçecek
|35,50
|2,60
|20,07
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|1,95
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|7,18
|100,96
|Çelebi
|97,35
|0,46
|66,85
|Çelik Halat
|6,40
|1,43
|18,45
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|57,89
|Çemtaş
|8,06
|3,73
|35,15
|Çimbeton
|34,98
|0,63
|22,31
|Çimentaş
|13,92
|-0,43
|9,61
|Çimsa
|8,77
|4,53
|16,16
|Çuhadaroğlu Metal
|2,94
|1,73
|65,17
|Dagi Giyim
|2,22
|2,30
|79,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|6,74
|88,12
|Dardanel
|2,29
|2,69
|108,18
|Datagate Bilgisayar
|7,88
|-0,63
|84,11
|Demısaş Döküm
|3,07
|2,68
|33,61
|Denge Holding
|1,51
|-0,66
|30,17
|Deniz GMYO
|4,08
|1,24
|34,21
|Denizli Cam
|6,34
|1,28
|21,74
|Derimod
|5,40
|8,43
|92,22
|Derlüks Deri
|2,92
|3,18
|Desa Deri
|3,63
|1,97
|109,83
|Despec Bilgisayar
|3,87
|-0,51
|41,68
|Deva Holding
|8,47
|3,04
|157,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|2,75
|43,59
|Ditaş Doğan
|8,46
|0,36
|65,27
|DO-CO
|515,00
|0,37
|8,67
|Doğan Burda
|4,84
|2,54
|60,80
|Doğan Holding
|1,84
|3,95
|97,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,45
|2,84
|18,85
|Doğusan
|1,96
|5,95
|-9,45
|Doğuş GMYO
|3,97
|0,76
|88,15
|Doğuş Otomotiv
|9,15
|0,15
|124,99
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|4,30
|292,64
|Duran Doğan Basım
|10,36
|0,78
|103,14
|Dyo Boya
|4,48
|2,75
|54,48
|Eczacıbaşı İlaç
|3,49
|0,87
|43,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|0,52
|50,26
|Edip Gayrimenkul
|1,22
|4,27
|58,44
|Ege Endüstri
|479,00
|1,66
|53,95
|Ege Gübre
|44,02
|0,78
|112,79
|Ege Profil
|11,71
|1,74
|39,45
|Ege Seramik
|3,59
|2,57
|21,24
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|6,67
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|8,82
|54,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,66
|6,79
|47,40
|Ekiz Kimya
|0,68
|9,68
|106,06
|Emek Elektrik
|1,45
|0,69
|47,96
|Eminiş Ambalaj
|1,48
|0,68
|26,50
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,37
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,10
|0,28
|50,79
|Enka İnşaat
|5,79
|0,52
|33,48
|Erbosan
|22,88
|2,23
|50,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,27
|3,12
|35,53
|Ersu Gıda
|2,09
|1,95
|127,17
|Escort Teknoloji
|1,16
|0,87
|52,63
|Etiler Gıda
|2,80
|2,56
|31,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,40
|2,94
|98,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,17
|3,54
|84,27
|Euro Yat. Ort.
|1,16
|3,57
|85,13
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|2,16
|158,18
|Fenerbahçe Futbol
|16,21
|1,82
|134,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,91
|1,56
|46,99
|F-M İzmit Piston
|24,24
|3,32
|57,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,64
|1,31
|201,49
|Ford Otosan
|64,30
|0,78
|37,83
|Formet Çelik Kapı
|5,99
|0,00
|492,69
|Frigo Pak Gıda
|14,74
|10,00
|767,06
|Galatasaray Sportif
|2,25
|19,68
|81,45
|Garanti Bankası
|10,14
|0,40
|27,39
|Garanti Faktoring
|3,58
|3,77
|80,81
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,81
|0,69
|90,28
|Gedik Yatırım Holding
|7,84
|0,51
|233,62
|Gediz Ambalaj
|6,44
|8,60
|59,24
|Gentaş
|1,86
|-0,53
|35,51
|Gersan Elektrik
|2,86
|2,51
|17,20
|Global Men. Değ.
|1,59
|0,00
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,31
|4,61
|44,15
|Good-Year
|3,35
|3,08
|0,95
|Göltaş Çimento
|16,22
|2,79
|32,46
|Gözde Girişim
|4,07
|2,26
|52,43
|GSD Denizcilik
|2,19
|1,39
|90,43
|GSD Holding
|1,18
|4,42
|47,50
|Gübre Fabrik.
|6,80
|-0,29
|129,73
|Güler Yat. Holding
|1,81
|-0,55
|69,16
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,00
|36,93
|Halk GMYO
|1,10
|3,77
|70,99
|Halk Sigorta
|1,45
|0,69
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,70
|2,15
|65,30
|Hedef Girişim
|2,05
|6,22
|76,72
|Hektaş
|7,50
|5,14
|121,72
|HUB Girişim
|11,74
|-14,99
|524,47
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|2,58
|70,97
|ICBC Turkey Bank
|4,97
|0,40
|0,81
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-2,44
|-45,25
|İdealist GMYO
|3,08
|1,65
|88,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,42
|5,68
|640,91
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,87
|13,79
|698,36
|İhlas Holding
|0,80
|2,56
|150,00
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-9,09
|142,42
|İndeks Bilgisayar
|9,85
|3,14
|76,88
|Info Yatırım
|4,58
|1,78
|344,66
|İntema
|8,25
|1,10
|37,58
|İpek Doğal Enerji
|6,76
|3,84
|25,88
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|3,72
|54,63
(Sürecek)