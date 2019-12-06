Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|-2,13
|-5,64
|Acıpayam Selüloz
|6,16
|-2,38
|92,81
|Adana Çimento (A)
|7,35
|-2,39
|54,53
|Adana Çimento (B)
|5,57
|-3,30
|72,68
|Adana Çimento (C)
|2,32
|0,87
|88,45
|Adel Kalemcilik
|15,89
|-0,38
|54,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-1,55
|-18,38
|Afyon Çimento
|5,75
|1,59
|25,27
|Ak Enerji
|0,92
|2,22
|46,03
|Akbank
|7,77
|0,13
|32,03
|Akçansa
|10,18
|-0,20
|55,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,70
|-0,58
|-15,42
|Akfen GMYO
|3,14
|0,00
|90,30
|Akın Tekstil
|13,51
|1,35
|49,04
|Akiş GMYO
|3,84
|-1,29
|68,50
|Akmerkez GMYO
|23,20
|0,26
|60,73
|Aksa
|12,84
|3,22
|93,53
|Aksa Enerji
|3,81
|-0,78
|42,16
|Aksigorta
|5,67
|-0,87
|80,61
|Aksu Enerji
|12,18
|-0,65
|57,77
|Alarko Carrıer
|52,45
|0,38
|33,26
|Alarko GMYO
|95,40
|0,85
|125,94
|Alarko Holding
|5,48
|-0,54
|180,98
|Albaraka Türk
|1,43
|3,62
|17,21
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,40
|-2,23
|97,92
|Alkim Kağıt
|5,30
|-0,75
|47,46
|Alkim Kimya
|35,74
|2,82
|65,92
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,27
|-2,81
|134,42
|Anadolu Cam
|3,88
|5,43
|51,28
|Anadolu Efes
|21,78
|0,00
|8,50
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|-0,77
|66,27
|Anadolu Hayat Emek.
|6,36
|-0,16
|11,69
|Anadolu Isuzu
|12,69
|-0,08
|105,34
|Anadolu Sigorta
|4,51
|-0,88
|14,89
|Anel Elektrik
|3,11
|0,97
|91,98
|Arçelik
|20,12
|-1,47
|27,42
|Arena Bilgisayar
|7,00
|-1,13
|58,73
|Armada Bilgisayar
|13,65
|-1,59
|46,93
|Arsan Tekstil
|3,59
|-0,55
|121,60
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|-5,75
|Aselsan
|19,35
|-1,68
|-19,21
|Aslan Çimento
|37,82
|-0,05
|34,30
|Ata GMYO
|3,99
|1,27
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,70
|-0,58
|29,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|65,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,13
|0,75
|66,95
|Avrasya GMYO
|1,55
|-1,27
|76,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|1,60
|75,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,40
|0,01
|2,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-1,23
|-34,16
|Ayen Enerji
|3,30
|0,00
|83,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|0,00
|45,42
|Aygaz
|12,50
|0,32
|25,70
|Bagfaş
|13,71
|-1,93
|184,44
|Bak Ambalaj
|7,25
|0,28
|53,98
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|2,32
|-2,11
|84,86
|Banvit
|17,13
|-1,21
|58,76
|Baştaş Başkent Çimento
|2,46
|0,41
|21,78
|Batı Çimento
|3,37
|-0,30
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,29
|-3,01
|18,35
|Bera Holding
|3,71
|0,27
|80,10
|Berkosan Yalıtım
|2,31
|-1,70
|27,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,01
|0,00
|85,80
|Beyaz Filo
|3,04
|-1,94
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,60
|0,56
|184,68
|Bim Mağazalar
|45,16
|-0,31
|6,82
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,15
|0,88
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|11,08
|0,36
|65,73
|Bolu Çimento
|3,40
|-0,87
|10,11
|Bomonti Elektrik
|1,46
|0,69
|204,17
|Borusan Mannesmann
|10,16
|-1,26
|44,95
|Borusan Yat. Paz.
|47,00
|-1,67
|29,73
|Bosch Fren Sistemleri
|251,40
|3,67
|64,56
|Bossa
|9,38
|12,74
|123,11
|Brisa
|7,76
|-1,77
|22,59
|Burçelik
|5,24
|-0,95
|63,24
|Burçelik Vana
|4,68
|-0,43
|216,22
|Bursa Çimento
|5,75
|-1,88
|30,68
|Carrefoursa
|4,49
|-2,39
|29,02
|Ceo Event Medya
|8,77
|3,30
|Coca Cola İçecek
|35,64
|0,39
|20,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,80
|7,78
|85,57
|Credıtwest Faktorıng
|2,19
|2,34
|110,58
|Çelebi
|113,50
|1,16
|94,53
|Çelik Halat
|6,32
|0,96
|16,97
|Çemaş Döküm
|1,40
|6,06
|84,21
|Çemtaş
|7,96
|0,89
|33,47
|Çimbeton
|36,98
|-0,54
|29,30
|Çimentaş
|15,00
|-0,99
|18,11
|Çimsa
|9,03
|0,22
|19,60
|Çuhadaroğlu Metal
|3,05
|-0,97
|71,35
|Dagi Giyim
|2,34
|0,43
|88,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,95
|2,09
|93,07
|Dardanel
|2,47
|9,78
|124,55
|Datagate Bilgisayar
|7,91
|-5,50
|84,81
|Demısaş Döküm
|3,17
|-2,46
|37,97
|Denge Holding
|1,45
|0,00
|25,00
|Deniz GMYO
|4,24
|-1,17
|39,47
|Denizli Cam
|7,77
|12,77
|49,19
|Derimod
|6,82
|-3,81
|142,76
|Derlüks Deri
|3,82
|-19,92
|Desa Deri
|4,50
|6,38
|160,12
|Despec Bilgisayar
|4,11
|-3,75
|50,47
|Deva Holding
|8,74
|1,63
|165,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,15
|-0,86
|47,44
|Ditaş Doğan
|9,30
|1,31
|81,68
|DO-CO
|511,50
|1,49
|7,93
|Doğan Burda
|5,40
|1,31
|79,40
|Doğan Holding
|1,96
|1,03
|110,46
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|-1,18
|36,89
|Doğusan
|1,91
|-2,05
|-11,76
|Doğuş GMYO
|4,03
|-1,23
|91,00
|Doğuş Otomotiv
|9,13
|-1,40
|124,50
|Döktaş Dökümcülük
|42,30
|-1,58
|419,02
|Duran Doğan Basım
|11,75
|-1,84
|130,39
|Dyo Boya
|4,85
|1,04
|67,24
|Eczacıbaşı İlaç
|3,55
|-2,74
|46,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|0,81
|55,41
|Edip Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|59,74
|Ege Endüstri
|522,00
|1,38
|67,77
|Ege Gübre
|45,50
|0,98
|119,95
|Ege Profil
|11,90
|3,39
|41,71
|Ege Seramik
|3,64
|-0,82
|22,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|-5,26
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-2,86
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|7,50
|9,65
|95,31
|Ekiz Kimya
|0,65
|3,17
|96,97
|Emek Elektrik
|1,50
|0,00
|53,06
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|6,29
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,00
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,74
|3,34
|64,39
|Enka İnşaat
|5,93
|2,07
|36,70
|Erbosan
|24,76
|1,81
|62,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,16
|0,74
|33,73
|Ersu Gıda
|2,12
|-1,40
|130,43
|Escort Teknoloji
|1,27
|-5,93
|67,11
|Etiler Gıda
|2,62
|-1,13
|23,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|-2,07
|101,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|93,72
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|-3,88
|97,89
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|0,66
|176,36
|Fenerbahçe Futbol
|15,85
|1,02
|129,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|-3,28
|55,26
|F-M İzmit Piston
|32,98
|11,72
|114,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,40
|-20,00
|315,85
|Ford Otosan
|64,75
|-1,30
|38,79
|Formet Çelik Kapı
|5,96
|-0,67
|489,72
|Frigo Pak Gıda
|15,24
|3,04
|796,47
|Galatasaray Sportif
|2,20
|0,00
|77,42
|Garanti Bankası
|10,36
|0,39
|30,15
|Garanti Faktoring
|3,68
|1,10
|85,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|50,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,02
|0,17
|97,16
|Gedik Yatırım Holding
|7,92
|0,13
|237,02
|Gediz Ambalaj
|6,49
|3,18
|60,47
|Gentaş
|2,02
|-1,94
|47,16
|Gersan Elektrik
|3,06
|0,33
|25,39
|Global Men. Değ.
|1,56
|-1,27
|231,91
|Global Yat. Holding
|4,68
|0,43
|56,52
|Good-Year
|3,45
|-2,27
|3,97
|Göltaş Çimento
|16,76
|0,60
|36,87
|Gözde Girişim
|4,20
|0,96
|57,30
|GSD Denizcilik
|2,46
|7,89
|113,91
|GSD Holding
|1,29
|2,38
|61,25
|Gübre Fabrik.
|7,13
|2,59
|140,88
|Güler Yat. Holding
|2,20
|14,58
|105,61
|Güneş Sigorta
|1,92
|-0,52
|36,93
|Halk GMYO
|1,13
|1,80
|75,65
|Halk Sigorta
|1,47
|-0,68
|66,57
|Hatay Tekstil
|5,82
|-1,36
|68,78
|Hedef Girişim
|2,03
|0,00
|75,00
|Hektaş
|7,32
|-0,41
|116,40
|HUB Girişim
|14,41
|5,96
|666,49
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|-1,24
|70,97
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-1,56
|2,23
|İdealist Danışmanlık
|3,46
|-1,98
|-40,80
|İdealist GMYO
|3,05
|-0,97
|87,12
|İhlas Ev Aletleri
|2,43
|-2,41
|643,97
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|0,00
|701,64
|İhlas Holding
|0,75
|-1,32
|134,38
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|0,00
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|10,50
|-0,10
|88,56
|Info Yatırım
|4,65
|0,00
|351,46
|İntema
|8,60
|-2,93
|43,41
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|-2,03
|26,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,48
|0,13
|59,54
(Sürecek)