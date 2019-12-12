Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|1,10
|-5,64
|Acıpayam Selüloz
|6,17
|0,33
|93,13
|Adana Çimento (A)
|7,43
|0,54
|56,21
|Adana Çimento (B)
|5,90
|0,00
|82,91
|Adana Çimento (C)
|2,23
|0,45
|81,14
|Adel Kalemcilik
|15,09
|1,55
|46,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|2,21
|-20,94
|Afyon Çimento
|6,47
|2,05
|40,96
|Ak Enerji
|1,05
|0,96
|66,67
|Akbank
|7,87
|2,88
|33,73
|Akçansa
|10,02
|0,50
|53,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,92
|7,87
|-4,48
|Akfen GMYO
|4,05
|7,14
|145,45
|Akın Tekstil
|12,97
|1,01
|43,08
|Akiş GMYO
|3,86
|-0,26
|69,37
|Akmerkez GMYO
|22,94
|0,35
|58,93
|Aksa
|13,00
|2,12
|95,94
|Aksa Enerji
|3,99
|3,37
|48,88
|Aksigorta
|5,75
|3,05
|83,16
|Aksu Enerji
|13,30
|2,54
|72,28
|Alarko Carrıer
|51,00
|5,37
|29,57
|Alarko GMYO
|95,95
|4,81
|127,24
|Alarko Holding
|5,51
|1,29
|182,52
|Albaraka Türk
|1,30
|1,56
|18,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,70
|2,99
|103,13
|Alkim Kağıt
|5,34
|0,56
|48,58
|Alkim Kimya
|35,94
|0,73
|66,85
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,23
|7,16
|165,37
|Anadolu Cam
|4,07
|0,00
|58,69
|Anadolu Efes
|21,90
|1,58
|9,10
|Anadolu Grubu Holding
|17,32
|2,79
|70,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|0,29
|19,41
|Anadolu Isuzu
|12,97
|-1,37
|109,87
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,43
|17,94
|Anel Elektrik
|3,09
|1,31
|90,74
|Arçelik
|19,75
|2,07
|25,08
|Arena Bilgisayar
|6,80
|1,04
|54,20
|Armada Bilgisayar
|14,30
|-2,79
|53,93
|Arsan Tekstil
|3,52
|-0,56
|117,28
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|19,53
|2,09
|-18,46
|Aslan Çimento
|44,78
|11,89
|59,02
|Ata GMYO
|4,01
|-0,50
|0,00
|Atakule GMYO
|1,89
|-3,57
|43,63
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|0,00
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|62,79
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,81
|0,73
|90,07
|Avrasya GMYO
|1,41
|-13,50
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|-1,05
|74,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,00
|0,01
|3,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,35
|-0,30
|86,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|32,33
|Aygaz
|12,57
|1,70
|26,40
|Bagfaş
|13,81
|1,47
|186,51
|Bak Ambalaj
|7,65
|6,10
|62,48
|Balatacılar Balatacılık
|0,53
|8,16
|60,61
|Bantaş Ambalaj
|2,65
|3,11
|111,16
|Banvit
|16,99
|2,66
|57,46
|Baştaş Başkent Çimento
|2,44
|-2,40
|20,79
|Batı Çimento
|3,32
|1,53
|37,76
|Batısöke Çimento
|1,32
|3,13
|21,10
|Bera Holding
|3,66
|-1,08
|77,67
|Berkosan Yalıtım
|2,44
|0,41
|34,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|7,41
|79,01
|Beyaz Filo
|3,03
|0,66
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,65
|1,11
|188,64
|Bim Mağazalar
|45,20
|2,31
|7,88
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,14
|0,88
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|11,17
|1,09
|67,08
|Bolu Çimento
|3,79
|4,41
|22,74
|Bomonti Elektrik
|1,35
|1,50
|181,25
|Borusan Mannesmann
|10,20
|1,90
|45,52
|Borusan Yat. Paz.
|51,10
|0,29
|41,05
|Bosch Fren Sistemleri
|263,60
|1,07
|72,54
|Bossa
|9,17
|-0,86
|118,12
|Brisa
|8,00
|3,49
|26,38
|Burçelik
|5,40
|5,68
|68,22
|Burçelik Vana
|4,88
|3,83
|229,73
|Bursa Çimento
|5,90
|2,08
|34,09
|Carrefoursa
|4,55
|0,89
|30,75
|Ceo Event Medya
|8,14
|-7,39
|Coca Cola İçecek
|35,30
|2,38
|19,40
|Cosmos Yat. Holding
|2,31
|10,00
|138,14
|Credıtwest Faktorıng
|2,21
|1,84
|112,50
|Çelebi
|116,50
|0,00
|99,67
|Çelik Halat
|6,53
|2,35
|20,86
|Çemaş Döküm
|1,49
|-0,67
|96,05
|Çemtaş
|8,24
|3,39
|38,17
|Çimbeton
|36,88
|2,05
|28,95
|Çimentaş
|14,52
|2,25
|14,33
|Çimsa
|9,13
|0,77
|20,93
|Çuhadaroğlu Metal
|3,18
|2,58
|78,65
|Dagi Giyim
|2,35
|0,00
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,94
|2,11
|92,08
|Dardanel
|2,85
|9,62
|159,09
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|3,90
|86,92
|Demısaş Döküm
|3,37
|1,20
|46,67
|Denge Holding
|1,47
|1,38
|26,72
|Deniz GMYO
|4,53
|0,22
|49,01
|Denizli Cam
|8,37
|-0,24
|60,71
|Derimod
|6,63
|2,16
|136,00
|Derlüks Deri
|3,58
|0,00
|Desa Deri
|4,67
|2,19
|169,94
|Despec Bilgisayar
|4,17
|1,71
|52,66
|Deva Holding
|8,69
|2,12
|164,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|-9,57
|8,97
|Ditaş Doğan
|9,05
|0,56
|76,80
|DO-CO
|502,20
|0,62
|5,97
|Doğan Burda
|5,18
|-3,18
|72,09
|Doğan Holding
|1,89
|-1,05
|102,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|1,18
|40,98
|Doğusan
|1,97
|1,55
|-8,99
|Doğuş GMYO
|4,90
|19,80
|132,23
|Doğuş Otomotiv
|11,23
|18,09
|176,13
|Döktaş Dökümcülük
|38,90
|-1,52
|377,30
|Duran Doğan Basım
|13,08
|-3,11
|156,47
|Dyo Boya
|4,82
|2,99
|66,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,60
|0,28
|48,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|0,30
|56,19
|Edip Gayrimenkul
|1,35
|-0,74
|75,32
|Ege Endüstri
|519,30
|-0,52
|66,90
|Ege Gübre
|43,90
|0,23
|112,21
|Ege Profil
|12,00
|4,26
|42,90
|Ege Seramik
|3,67
|1,10
|23,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,23
|9,52
|76,92
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|6,06
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|8,33
|30,00
|Egeplast
|8,30
|7,10
|116,15
|Ekiz Kimya
|0,64
|0,00
|93,94
|Emek Elektrik
|1,61
|-1,23
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,79
|9,82
|52,99
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|2,03
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,84
|0,38
|66,51
|Enka İnşaat
|6,12
|0,66
|41,08
|Erbosan
|24,44
|0,91
|60,74
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|4,22
|41,60
|Ersu Gıda
|2,07
|2,48
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,23
|4,24
|61,84
|Etiler Gıda
|2,55
|-1,54
|19,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,70
|14,86
|141,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,50
|7,14
|136,24
|Euro Yat. Ort.
|1,37
|3,79
|118,64
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|2,55
|192,73
|Fenerbahçe Futbol
|15,13
|2,30
|118,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,19
|1,21
|57,52
|F-M İzmit Piston
|31,70
|1,34
|106,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,05
|1,17
|293,11
|Ford Otosan
|65,60
|2,34
|40,61
|Formet Çelik Kapı
|3,74
|-15,00
|270,06
|Frigo Pak Gıda
|13,70
|1,56
|705,88
|Galatasaray Sportif
|2,26
|3,20
|82,26
|Garanti Bankası
|10,58
|2,42
|32,91
|Garanti Faktoring
|3,74
|1,63
|88,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-2,83
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,86
|-0,17
|91,92
|Gedik Yatırım Holding
|8,31
|0,61
|253,62
|Gediz Ambalaj
|6,70
|1,52
|65,66
|Gentaş
|2,07
|0,98
|50,81
|Gersan Elektrik
|3,11
|1,97
|27,44
|Global Men. Değ.
|1,66
|7,79
|253,19
|Global Yat. Holding
|5,02
|8,89
|67,89
|Good-Year
|3,58
|0,85
|7,89
|Göltaş Çimento
|17,75
|3,26
|44,96
|Gözde Girişim
|4,83
|3,21
|80,90
|GSD Denizcilik
|2,37
|-1,66
|106,09
|GSD Holding
|1,32
|0,00
|65,00
|Gübre Fabrik.
|7,66
|2,00
|158,78
|Güler Yat. Holding
|2,32
|-4,13
|116,82
|Güneş Sigorta
|1,93
|2,12
|37,64
|Halk GMYO
|1,16
|1,75
|80,32
|Halk Sigorta
|1,51
|-3,21
|71,10
|Hatay Tekstil
|6,47
|-3,14
|87,63
|Hedef Girişim
|2,03
|2,01
|75,00
|Hektaş
|7,37
|0,55
|117,88
|HUB Girişim
|14,22
|4,56
|656,38
|Hürriyet Gzt.
|1,08
|-10,74
|16,13
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|2,75
|-1,42
|İdealist Danışmanlık
|3,41
|1,49
|-41,65
|İdealist GMYO
|3,25
|0,93
|99,39
|İhlas Ev Aletleri
|2,40
|2,56
|634,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|-0,81
|703,28
|İhlas Holding
|0,79
|0,00
|146,88
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|9,96
|0,61
|78,86
|Info Yatırım
|4,75
|2,59
|361,17
|İntema
|8,67
|0,46
|44,58
|İpek Doğal Enerji
|6,83
|3,80
|27,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,87
|2,08
|67,86
(Sürecek)