Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,92
|4,35
|-1,54
|Acıpayam Selüloz
|6,31
|1,61
|97,51
|Adana Çimento (A)
|8,37
|12,05
|75,97
|Adana Çimento (B)
|6,25
|6,84
|93,77
|Adana Çimento (C)
|2,39
|10,14
|94,14
|Adel Kalemcilik
|14,48
|-2,16
|40,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,84
|0,00
|-21,37
|Afyon Çimento
|6,49
|1,56
|41,39
|Ak Enerji
|1,02
|2,00
|61,90
|Akbank
|8,17
|1,87
|38,83
|Akçansa
|10,23
|4,39
|56,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,87
|-2,09
|-6,97
|Akfen GMYO
|4,01
|1,78
|143,03
|Akın Tekstil
|12,47
|-2,81
|37,56
|Akiş GMYO
|3,91
|2,09
|71,57
|Akmerkez GMYO
|23,88
|1,44
|65,44
|Aksa
|13,20
|0,76
|98,96
|Aksa Enerji
|3,97
|1,02
|48,13
|Aksigorta
|5,86
|0,00
|86,66
|Aksu Enerji
|13,74
|0,29
|77,98
|Alarko Carrıer
|49,70
|-2,07
|26,27
|Alarko GMYO
|91,50
|-1,13
|116,70
|Alarko Holding
|5,59
|1,82
|186,62
|Albaraka Türk
|1,35
|5,47
|22,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,10
|4,49
|110,07
|Alkim Kağıt
|5,32
|0,19
|48,02
|Alkim Kimya
|35,88
|1,41
|66,57
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,18
|0,99
|163,76
|Anadolu Cam
|4,03
|0,00
|57,13
|Anadolu Efes
|22,18
|0,64
|10,50
|Anadolu Grubu Holding
|17,16
|-0,35
|69,33
|Anadolu Hayat Emek.
|6,85
|0,15
|20,29
|Anadolu Isuzu
|12,85
|0,78
|107,93
|Anadolu Sigorta
|4,70
|1,51
|19,73
|Anel Elektrik
|3,16
|2,60
|95,06
|Arçelik
|19,97
|-1,04
|26,47
|Arena Bilgisayar
|6,95
|3,89
|57,60
|Armada Bilgisayar
|14,10
|-2,08
|51,78
|Arsan Tekstil
|3,47
|1,17
|114,20
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,53
|-0,10
|-18,46
|Aslan Çimento
|45,88
|6,45
|62,93
|Ata GMYO
|5,30
|14,97
|32,17
|Atakule GMYO
|1,93
|1,58
|46,67
|Atlantis Yatırım Holding
|0,91
|3,41
|405,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|63,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,63
|-0,44
|87,59
|Avrasya GMYO
|1,39
|-0,71
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,87
|1,63
|73,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,40
|0,02
|3,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,55
|4,11
|97,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|0,00
|33,78
|Aygaz
|12,53
|0,40
|26,00
|Bagfaş
|13,56
|-0,29
|181,33
|Bak Ambalaj
|7,25
|-1,49
|53,98
|Balatacılar Balatacılık
|0,55
|-5,17
|66,67
|Bantaş Ambalaj
|2,50
|-1,57
|99,20
|Banvit
|16,64
|-0,83
|54,22
|Baştaş Başkent Çimento
|2,49
|1,63
|23,27
|Batı Çimento
|3,37
|2,74
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,33
|2,31
|22,02
|Bera Holding
|3,55
|-1,39
|72,33
|Berkosan Yalıtım
|2,63
|3,54
|45,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,87
|-1,03
|77,16
|Beyaz Filo
|3,03
|-0,33
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,70
|1,37
|192,59
|Bim Mağazalar
|44,92
|-0,18
|7,21
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,11
|0,91
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|11,41
|2,79
|70,67
|Bolu Çimento
|4,57
|15,99
|48,00
|Bomonti Elektrik
|1,50
|1,35
|212,50
|Borusan Mannesmann
|10,09
|0,10
|43,95
|Borusan Yat. Paz.
|48,34
|-2,11
|33,43
|Bosch Fren Sistemleri
|267,50
|2,88
|75,10
|Bossa
|8,59
|-3,59
|104,32
|Brisa
|8,60
|1,42
|35,86
|Burçelik
|5,57
|0,54
|73,52
|Burçelik Vana
|6,20
|10,91
|318,92
|Bursa Çimento
|5,91
|1,55
|34,32
|Carrefoursa
|4,67
|3,55
|34,20
|Ceo Event Medya
|8,12
|-0,12
|Coca Cola İçecek
|36,20
|0,28
|22,44
|Cosmos Yat. Holding
|2,22
|-7,50
|128,87
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|8,76
|126,92
|Çelebi
|114,20
|1,42
|95,73
|Çelik Halat
|6,76
|0,75
|25,12
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,01
|100,00
|Çemtaş
|8,02
|-0,25
|34,48
|Çimbeton
|37,50
|0,86
|31,12
|Çimentaş
|14,75
|1,44
|16,14
|Çimsa
|9,22
|2,22
|22,12
|Çuhadaroğlu Metal
|3,09
|0,00
|73,60
|Dagi Giyim
|2,35
|0,00
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|-1,04
|88,12
|Dardanel
|3,11
|3,67
|182,73
|Datagate Bilgisayar
|7,74
|0,65
|80,84
|Demısaş Döküm
|3,30
|0,30
|43,63
|Denge Holding
|1,44
|-0,69
|24,14
|Deniz GMYO
|4,63
|4,28
|52,30
|Denizli Cam
|8,51
|-0,12
|63,40
|Derimod
|7,04
|3,83
|150,59
|Derlüks Deri
|4,24
|19,77
|Desa Deri
|4,54
|1,57
|162,43
|Despec Bilgisayar
|4,10
|0,00
|50,10
|Deva Holding
|8,56
|-0,58
|160,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-2,60
|-3,85
|Ditaş Doğan
|8,93
|0,90
|74,45
|DO-CO
|505,00
|0,46
|6,56
|Doğan Burda
|5,16
|-0,77
|71,43
|Doğan Holding
|1,87
|0,00
|100,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|-0,58
|39,34
|Doğusan
|1,98
|2,06
|-8,53
|Doğuş GMYO
|4,39
|-1,35
|108,06
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|-1,50
|142,20
|Döktaş Dökümcülük
|38,00
|1,60
|366,26
|Duran Doğan Basım
|12,81
|-0,62
|151,18
|Dyo Boya
|4,74
|0,42
|63,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,72
|0,54
|53,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,14
|0,90
|58,38
|Edip Gayrimenkul
|1,30
|-0,76
|68,83
|Ege Endüstri
|554,00
|2,59
|78,05
|Ege Gübre
|43,78
|0,00
|111,63
|Ege Profil
|11,91
|-0,75
|41,83
|Ege Seramik
|3,72
|1,09
|25,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|8,33
|100,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-2,86
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|7,14
|50,00
|Egeplast
|8,00
|0,13
|108,33
|Ekiz Kimya
|0,61
|-4,69
|84,85
|Emek Elektrik
|1,66
|8,50
|69,39
|Eminiş Ambalaj
|1,70
|-4,49
|45,30
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|0,00
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,60
|-0,91
|61,41
|Enka İnşaat
|6,03
|-0,66
|39,01
|Erbosan
|23,86
|-1,32
|56,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|-0,23
|41,60
|Ersu Gıda
|2,05
|0,00
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,22
|0,83
|60,53
|Etiler Gıda
|2,57
|2,80
|20,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,77
|3,51
|151,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|104,74
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|3,13
|110,66
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|1,92
|189,09
|Fenerbahçe Futbol
|14,93
|-1,97
|115,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,28
|2,39
|60,90
|F-M İzmit Piston
|32,18
|-0,25
|109,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,16
|5,66
|300,26
|Ford Otosan
|68,50
|1,63
|46,83
|Formet Çelik Kapı
|3,28
|-0,30
|225,74
|Frigo Pak Gıda
|12,05
|-6,52
|608,82
|Galatasaray Sportif
|2,45
|2,51
|97,58
|Garanti Bankası
|10,92
|-0,55
|37,19
|Garanti Faktoring
|3,87
|2,65
|95,45
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,81
|-1,36
|90,28
|Gedik Yatırım Holding
|8,22
|0,00
|249,79
|Gediz Ambalaj
|6,58
|-1,50
|62,70
|Gentaş
|2,04
|0,49
|48,62
|Gersan Elektrik
|3,23
|3,53
|32,36
|Global Men. Değ.
|1,61
|0,63
|242,55
|Global Yat. Holding
|4,78
|-0,42
|59,87
|Good-Year
|3,54
|0,57
|6,68
|Göltaş Çimento
|17,82
|1,65
|45,53
|Gözde Girişim
|4,84
|3,86
|81,27
|GSD Denizcilik
|2,32
|-1,28
|101,74
|GSD Holding
|1,30
|0,78
|62,50
|Gübre Fabrik.
|7,58
|-2,45
|156,08
|Güler Yat. Holding
|1,90
|-4,04
|77,57
|Güneş Sigorta
|2,43
|19,70
|73,30
|Halk GMYO
|1,16
|0,00
|80,32
|Halk Sigorta
|1,66
|9,93
|88,10
|Hatay Tekstil
|7,11
|4,56
|106,19
|Hedef Girişim
|2,11
|3,94
|81,90
|Hektaş
|7,30
|-0,68
|115,81
|HUB Girişim
|14,89
|2,69
|692,02
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|2,63
|25,81
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|1,84
|1,01
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|-1,49
|-43,54
|İdealist GMYO
|3,16
|0,32
|93,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,46
|2,50
|653,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|1,23
|711,48
|İhlas Holding
|0,76
|0,00
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,56
|-1,85
|71,68
|Info Yatırım
|4,50
|-4,26
|336,89
|İntema
|8,76
|1,27
|46,08
|İpek Doğal Enerji
|6,74
|1,05
|25,51
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|-1,16
|63,38
(Sürecek)