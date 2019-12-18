Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|-3,65
|-5,13
|Acıpayam Selüloz
|6,79
|0,44
|112,53
|Adana Çimento (A)
|8,07
|-2,65
|69,67
|Adana Çimento (B)
|5,86
|-2,82
|81,67
|Adana Çimento (C)
|2,23
|-3,46
|81,14
|Adel Kalemcilik
|14,65
|-2,33
|42,60
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,83
|-2,14
|-21,79
|Afyon Çimento
|6,20
|-3,58
|35,08
|Ak Enerji
|1,02
|-1,92
|61,90
|Akbank
|8,14
|-0,97
|38,32
|Akçansa
|9,90
|-1,20
|51,33
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,84
|-1,60
|-8,46
|Akfen GMYO
|4,02
|-2,90
|143,64
|Akın Tekstil
|12,37
|-0,16
|36,46
|Akiş GMYO
|3,86
|0,00
|69,37
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-1,43
|61,84
|Aksa
|13,30
|-0,52
|100,47
|Aksa Enerji
|3,66
|-3,94
|36,57
|Aksigorta
|5,72
|-0,69
|82,20
|Aksu Enerji
|13,91
|0,43
|80,18
|Alarko Carrıer
|48,60
|-0,12
|23,48
|Alarko GMYO
|89,50
|-2,45
|111,97
|Alarko Holding
|5,47
|-0,73
|180,47
|Albaraka Türk
|1,31
|-2,24
|19,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,99
|1,27
|108,16
|Alkim Kağıt
|5,26
|-1,50
|46,35
|Alkim Kimya
|35,88
|-0,99
|66,57
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|8,29
|1,34
|167,30
|Anadolu Cam
|4,05
|-1,46
|57,91
|Anadolu Efes
|22,50
|0,00
|12,09
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|-0,53
|67,25
|Anadolu Hayat Emek.
|6,77
|-0,88
|18,89
|Anadolu Isuzu
|12,81
|-0,70
|107,28
|Anadolu Sigorta
|4,67
|-0,43
|18,96
|Anel Elektrik
|3,02
|-4,73
|86,42
|Arçelik
|19,60
|-1,56
|24,13
|Arena Bilgisayar
|6,65
|-2,78
|50,79
|Armada Bilgisayar
|14,15
|-0,35
|52,31
|Arsan Tekstil
|3,45
|-1,43
|112,96
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|19,22
|-0,92
|-19,54
|Aslan Çimento
|42,90
|-4,07
|52,34
|Ata GMYO
|4,20
|-6,87
|4,74
|Atakule GMYO
|2,03
|5,73
|54,27
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|1,09
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|10,42
|84,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,56
|-1,53
|86,63
|Avrasya GMYO
|1,41
|0,00
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|0,52
|77,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,60
|0,01
|3,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-0,64
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,41
|-3,12
|89,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,96
|2,62
|42,51
|Aygaz
|12,41
|-0,96
|24,80
|Bagfaş
|13,47
|-0,30
|179,46
|Bak Ambalaj
|7,05
|-1,40
|49,74
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|-3,33
|75,76
|Bantaş Ambalaj
|2,48
|-1,59
|97,61
|Banvit
|16,45
|-0,60
|52,46
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|0,00
|31,19
|Batı Çimento
|3,26
|-2,10
|35,27
|Batısöke Çimento
|1,31
|-2,24
|20,18
|Bera Holding
|3,56
|-0,56
|72,82
|Berkosan Yalıtım
|2,62
|0,77
|44,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|0,72
|72,22
|Beyaz Filo
|3,13
|-1,57
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,90
|3,45
|208,41
|Bim Mağazalar
|45,78
|1,46
|9,27
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,11
|0,00
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|10,88
|-1,98
|62,74
|Bolu Çimento
|4,25
|-6,18
|37,64
|Bomonti Elektrik
|1,41
|-2,08
|193,75
|Borusan Mannesmann
|10,03
|-0,30
|43,09
|Borusan Yat. Paz.
|46,14
|-2,78
|27,36
|Bosch Fren Sistemleri
|268,60
|1,59
|75,82
|Bossa
|8,23
|-2,26
|95,76
|Brisa
|8,71
|1,28
|37,60
|Burçelik
|6,05
|3,95
|88,47
|Burçelik Vana
|7,90
|10,80
|433,78
|Bursa Çimento
|5,82
|-0,51
|32,27
|Carrefoursa
|4,62
|-1,49
|32,76
|Ceo Event Medya
|8,08
|0,37
|Coca Cola İçecek
|36,16
|1,18
|22,30
|Cosmos Yat. Holding
|2,11
|-4,09
|117,53
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|0,82
|135,58
|Çelebi
|114,50
|-1,80
|96,24
|Çelik Halat
|6,81
|0,15
|26,04
|Çemaş Döküm
|1,60
|-3,03
|110,53
|Çemtaş
|7,90
|0,00
|32,47
|Çimbeton
|37,48
|-1,11
|31,05
|Çimentaş
|14,23
|-2,20
|12,05
|Çimsa
|8,81
|-2,76
|16,69
|Çuhadaroğlu Metal
|3,12
|0,32
|75,28
|Dagi Giyim
|2,36
|-0,42
|90,32
|Dagi Yatırım Holding
|1,96
|0,00
|94,06
|Dardanel
|2,80
|-6,35
|154,55
|Datagate Bilgisayar
|7,62
|-2,31
|78,04
|Demısaş Döküm
|3,30
|-1,20
|43,63
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|21,55
|Deniz GMYO
|4,83
|1,68
|58,88
|Denizli Cam
|8,21
|-0,61
|57,64
|Derimod
|7,12
|-2,73
|153,44
|Derlüks Deri
|4,17
|-0,24
|Desa Deri
|4,30
|-2,71
|148,55
|Despec Bilgisayar
|4,27
|-1,16
|56,32
|Deva Holding
|8,11
|-4,02
|146,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,00
|0,67
|75,82
|DO-CO
|516,90
|1,89
|9,07
|Doğan Burda
|5,23
|1,36
|73,75
|Doğan Holding
|1,79
|-2,19
|92,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|1,72
|45,08
|Doğusan
|1,97
|-3,43
|-8,99
|Doğuş GMYO
|4,37
|-0,91
|107,11
|Doğuş Otomotiv
|9,46
|-2,57
|132,61
|Döktaş Dökümcülük
|40,00
|-2,15
|390,80
|Duran Doğan Basım
|13,06
|3,00
|156,08
|Dyo Boya
|4,63
|-2,53
|59,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|-1,65
|47,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,88
|-0,90
|54,32
|Edip Gayrimenkul
|1,30
|-2,26
|68,83
|Ege Endüstri
|555,20
|-1,56
|78,44
|Ege Gübre
|43,82
|-0,27
|111,83
|Ege Profil
|11,71
|-0,51
|39,45
|Ege Seramik
|3,66
|-2,92
|23,60
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|7,14
|130,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,17
|6,25
|70,00
|Egeplast
|7,98
|-0,25
|107,81
|Ekiz Kimya
|0,65
|6,56
|96,97
|Emek Elektrik
|1,60
|-0,62
|63,27
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|0,61
|41,88
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-3,31
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,64
|-1,29
|62,26
|Enka İnşaat
|6,23
|-0,95
|43,62
|Erbosan
|24,34
|2,01
|60,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,55
|-1,16
|40,12
|Ersu Gıda
|2,00
|-1,96
|117,39
|Escort Teknoloji
|1,20
|-0,83
|57,89
|Etiler Gıda
|2,44
|-4,69
|14,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|6,25
|165,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,32
|-0,75
|107,89
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|0,00
|109,06
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|-1,23
|190,91
|Fenerbahçe Futbol
|16,10
|6,98
|132,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,94
|0,00
|85,71
|F-M İzmit Piston
|37,22
|8,20
|142,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,05
|-0,33
|293,11
|Ford Otosan
|66,40
|-0,45
|42,33
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|6,90
|207,87
|Frigo Pak Gıda
|12,81
|-2,59
|653,53
|Galatasaray Sportif
|2,34
|1,30
|88,71
|Garanti Bankası
|10,76
|-1,10
|35,18
|Garanti Faktoring
|3,78
|-0,26
|90,91
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|-2,73
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,86
|1,03
|91,92
|Gedik Yatırım Holding
|8,15
|-0,24
|246,81
|Gediz Ambalaj
|6,41
|-2,29
|58,49
|Gentaş
|2,03
|1,00
|47,89
|Gersan Elektrik
|3,13
|-0,95
|28,26
|Global Men. Değ.
|1,75
|8,02
|272,34
|Global Yat. Holding
|4,74
|-1,04
|58,53
|Good-Year
|3,54
|0,85
|6,68
|Göltaş Çimento
|17,18
|-2,28
|40,30
|Gözde Girişim
|4,78
|-2,85
|79,03
|GSD Denizcilik
|2,44
|3,39
|112,17
|GSD Holding
|1,34
|-1,47
|67,50
|Gübre Fabrik.
|7,89
|3,95
|166,55
|Güler Yat. Holding
|1,90
|1,06
|77,57
|Güneş Sigorta
|2,52
|-2,33
|79,72
|Halk GMYO
|1,16
|-1,69
|80,32
|Halk Sigorta
|2,00
|9,89
|126,62
|Hatay Tekstil
|6,99
|-0,14
|102,71
|Hedef Girişim
|2,15
|0,00
|85,34
|Hektaş
|7,29
|0,55
|115,52
|HUB Girişim
|13,00
|-3,56
|591,49
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|0,00
|22,58
|ICBC Turkey Bank
|4,85
|-1,42
|-1,62
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|-2,35
|-43,02
|İdealist GMYO
|3,03
|-1,62
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,50
|1,21
|665,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,93
|-1,40
|708,20
|İhlas Holding
|0,73
|0,00
|128,13
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|9,35
|-2,30
|67,90
|Info Yatırım
|4,63
|2,89
|349,51
|İntema
|8,70
|-2,58
|45,08
|İpek Doğal Enerji
|6,60
|-1,64
|22,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|0,39
|63,16
(Sürecek)