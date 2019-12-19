Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|1,08
|-4,10
|Acıpayam Selüloz
|6,65
|-2,06
|108,15
|Adana Çimento (A)
|8,06
|-0,12
|69,46
|Adana Çimento (B)
|5,83
|-0,51
|80,74
|Adana Çimento (C)
|2,18
|-2,24
|77,08
|Adel Kalemcilik
|14,65
|0,00
|42,60
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,84
|0,55
|-21,37
|Afyon Çimento
|6,24
|0,65
|35,95
|Ak Enerji
|1,03
|0,98
|63,49
|Akbank
|8,08
|-0,74
|37,30
|Akçansa
|9,92
|0,20
|51,63
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|2,72
|-5,97
|Akfen GMYO
|4,24
|5,47
|156,97
|Akın Tekstil
|12,57
|1,62
|38,67
|Akiş GMYO
|3,88
|0,52
|70,25
|Akmerkez GMYO
|23,50
|0,60
|62,81
|Aksa
|13,29
|-0,08
|100,31
|Aksa Enerji
|3,66
|0,00
|36,57
|Aksigorta
|5,81
|1,57
|85,07
|Aksu Enerji
|14,01
|0,72
|81,48
|Alarko Carrıer
|48,84
|0,49
|24,09
|Alarko GMYO
|91,80
|2,57
|117,41
|Alarko Holding
|5,52
|0,91
|183,03
|Albaraka Türk
|1,37
|4,58
|24,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,95
|-0,33
|107,47
|Alkim Kağıt
|5,26
|0,00
|46,35
|Alkim Kimya
|35,98
|0,28
|67,03
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,25
|-0,48
|166,01
|Anadolu Cam
|3,99
|-1,48
|55,57
|Anadolu Efes
|22,74
|1,07
|13,29
|Anadolu Grubu Holding
|16,89
|-0,35
|66,66
|Anadolu Hayat Emek.
|6,76
|-0,15
|18,71
|Anadolu Isuzu
|12,96
|1,17
|109,71
|Anadolu Sigorta
|4,64
|-0,64
|18,20
|Anel Elektrik
|3,03
|0,33
|87,04
|Arçelik
|19,32
|-1,43
|22,36
|Arena Bilgisayar
|6,72
|1,05
|52,38
|Armada Bilgisayar
|14,30
|1,06
|53,93
|Arsan Tekstil
|3,54
|2,61
|118,52
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,20
|-0,10
|-19,63
|Aslan Çimento
|42,50
|-0,93
|50,92
|Ata GMYO
|4,15
|-1,19
|3,49
|Atakule GMYO
|1,97
|-2,96
|49,71
|Atlantis Yatırım Holding
|0,86
|-7,53
|377,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-6,92
|72,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,75
|1,40
|89,24
|Avrasya GMYO
|1,39
|-1,42
|57,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|-7,81
|63,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,70
|0,01
|3,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,47
|1,76
|92,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,07
|5,61
|50,51
|Aygaz
|12,55
|1,13
|26,20
|Bagfaş
|13,80
|2,45
|186,31
|Bak Ambalaj
|7,06
|0,14
|49,95
|Balatacılar Balatacılık
|0,60
|3,45
|81,82
|Bantaş Ambalaj
|2,53
|2,02
|101,59
|Banvit
|16,56
|0,67
|53,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,53
|-4,53
|25,25
|Batı Çimento
|3,20
|-1,84
|32,78
|Batısöke Çimento
|1,30
|-0,76
|19,27
|Bera Holding
|3,61
|1,40
|75,24
|Berkosan Yalıtım
|2,62
|0,00
|44,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,80
|0,36
|72,84
|Beyaz Filo
|3,14
|0,32
|15,02
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,97
|1,79
|213,94
|Bim Mağazalar
|45,56
|-0,48
|8,74
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,10
|-0,90
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|10,80
|-0,74
|61,54
|Bolu Çimento
|4,29
|0,94
|38,94
|Bomonti Elektrik
|1,35
|-4,26
|181,25
|Borusan Mannesmann
|10,06
|0,30
|43,52
|Borusan Yat. Paz.
|47,56
|3,08
|31,28
|Bosch Fren Sistemleri
|268,80
|0,07
|75,95
|Bossa
|8,90
|8,14
|111,70
|Brisa
|8,78
|0,80
|38,70
|Burçelik
|6,00
|-0,83
|86,92
|Burçelik Vana
|7,90
|0,00
|433,78
|Bursa Çimento
|5,88
|1,03
|33,64
|Carrefoursa
|4,57
|-1,08
|31,32
|Ceo Event Medya
|8,35
|3,34
|Coca Cola İçecek
|36,14
|-0,06
|22,24
|Cosmos Yat. Holding
|2,07
|-1,90
|113,40
|Credıtwest Faktorıng
|2,52
|2,86
|142,31
|Çelebi
|113,80
|-0,61
|95,04
|Çelik Halat
|6,83
|0,29
|26,41
|Çemaş Döküm
|1,57
|-1,88
|106,58
|Çemtaş
|7,90
|0,00
|32,47
|Çimbeton
|37,48
|0,00
|31,05
|Çimentaş
|14,26
|0,21
|12,28
|Çimsa
|8,63
|-2,04
|14,30
|Çuhadaroğlu Metal
|3,12
|0,00
|75,28
|Dagi Giyim
|2,35
|-0,42
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,97
|0,51
|95,05
|Dardanel
|3,08
|10,00
|180,00
|Datagate Bilgisayar
|7,69
|0,92
|79,67
|Demısaş Döküm
|3,30
|0,00
|43,63
|Denge Holding
|1,42
|0,71
|22,41
|Deniz GMYO
|4,98
|3,11
|63,82
|Denizli Cam
|8,34
|1,58
|60,14
|Derimod
|7,11
|-0,14
|153,08
|Derlüks Deri
|4,54
|8,87
|Desa Deri
|4,52
|5,12
|161,27
|Despec Bilgisayar
|4,20
|-1,64
|53,76
|Deva Holding
|8,19
|0,99
|148,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-3,90
|-5,13
|Ditaş Doğan
|8,85
|-1,67
|72,89
|DO-CO
|519,50
|0,50
|9,62
|Doğan Burda
|5,34
|2,10
|77,41
|Doğan Holding
|1,79
|0,00
|92,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,78
|0,56
|45,90
|Doğusan
|1,95
|-1,02
|-9,91
|Doğuş GMYO
|4,36
|-0,23
|106,64
|Doğuş Otomotiv
|9,34
|-1,27
|129,66
|Döktaş Dökümcülük
|40,00
|0,00
|390,80
|Duran Doğan Basım
|12,92
|-1,07
|153,33
|Dyo Boya
|4,63
|0,00
|59,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,66
|2,52
|50,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|0,30
|54,79
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|0,77
|70,13
|Ege Endüstri
|561,10
|1,06
|80,33
|Ege Gübre
|43,74
|-0,18
|111,44
|Ege Profil
|11,79
|0,68
|40,40
|Ege Seramik
|3,64
|-0,55
|22,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|153,85
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|2,94
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|5,88
|80,00
|Egeplast
|8,00
|0,25
|108,33
|Ekiz Kimya
|0,64
|-1,54
|93,94
|Emek Elektrik
|1,58
|-1,25
|61,22
|Eminiş Ambalaj
|1,59
|-4,22
|35,90
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|-2,05
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,76
|1,57
|64,81
|Enka İnşaat
|6,18
|-0,80
|42,47
|Erbosan
|24,32
|-0,08
|59,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,55
|0,00
|40,12
|Ersu Gıda
|2,03
|1,50
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,23
|2,50
|61,84
|Etiler Gıda
|2,37
|-2,87
|11,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|10,16
|192,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|9,85
|128,37
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|3,82
|117,04
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|5,62
|207,27
|Fenerbahçe Futbol
|15,94
|-0,99
|130,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,07
|2,63
|90,60
|F-M İzmit Piston
|37,30
|0,21
|142,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,57
|8,60
|326,90
|Ford Otosan
|66,90
|0,75
|43,40
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|-2,90
|198,93
|Frigo Pak Gıda
|12,78
|-0,23
|651,76
|Galatasaray Sportif
|2,42
|3,42
|95,16
|Garanti Bankası
|10,75
|-0,09
|35,05
|Garanti Faktoring
|3,78
|0,00
|90,91
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|1,87
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,85
|-0,17
|91,59
|Gedik Yatırım Holding
|8,10
|-0,61
|244,68
|Gediz Ambalaj
|6,51
|1,56
|60,97
|Gentaş
|2,06
|1,48
|50,08
|Gersan Elektrik
|3,15
|0,64
|29,08
|Global Men. Değ.
|1,89
|8,00
|302,13
|Global Yat. Holding
|4,70
|-0,84
|57,19
|Good-Year
|3,60
|1,69
|8,49
|Göltaş Çimento
|16,82
|-2,10
|37,36
|Gözde Girişim
|4,85
|1,46
|81,65
|GSD Denizcilik
|2,44
|0,00
|112,17
|GSD Holding
|1,33
|-0,75
|66,25
|Gübre Fabrik.
|8,00
|1,39
|170,27
|Güler Yat. Holding
|1,87
|-1,58
|74,77
|Güneş Sigorta
|2,29
|-9,13
|63,32
|Halk GMYO
|1,16
|0,00
|80,32
|Halk Sigorta
|2,20
|10,00
|149,29
|Hatay Tekstil
|7,00
|0,14
|103,00
|Hedef Girişim
|2,21
|2,79
|90,52
|Hektaş
|7,42
|1,78
|119,36
|HUB Girişim
|13,01
|0,08
|592,02
|Hürriyet Gzt.
|1,05
|-7,89
|12,90
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|-0,82
|-2,43
|İdealist Danışmanlık
|3,35
|0,60
|-42,68
|İdealist GMYO
|3,03
|0,00
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,67
|6,80
|717,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-6,34
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|-0,81
|701,64
|İhlas Holding
|0,75
|2,74
|134,38
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|9,09
|-2,78
|63,24
|Info Yatırım
|4,54
|-1,94
|340,78
|İntema
|8,71
|0,11
|45,25
|İpek Doğal Enerji
|7,00
|6,06
|30,35
|İskenderun Demir Çelik
|7,68
|0,39
|63,80
(Sürecek)