Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,90
|2,70
|-2,56
|Acıpayam Selüloz
|6,30
|0,00
|97,20
|Adana Çimento (A)
|7,94
|0,89
|66,93
|Adana Çimento (B)
|6,18
|1,64
|91,60
|Adana Çimento (C)
|2,25
|1,81
|82,77
|Adel Kalemcilik
|15,14
|2,51
|47,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|0,53
|-18,80
|Afyon Çimento
|6,41
|3,55
|39,65
|Ak Enerji
|1,07
|-1,83
|69,84
|Akbank
|8,23
|0,24
|39,85
|Akçansa
|10,11
|-0,79
|54,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|13,37
|5,47
|Akfen GMYO
|4,09
|-1,92
|147,88
|Akın Tekstil
|13,55
|-3,01
|49,48
|Akiş GMYO
|3,97
|-0,50
|74,20
|Akmerkez GMYO
|24,10
|1,09
|66,97
|Aksa
|13,49
|-0,52
|103,33
|Aksa Enerji
|4,02
|1,52
|50,00
|Aksigorta
|5,88
|1,55
|87,30
|Aksu Enerji
|14,46
|0,21
|87,31
|Alarko Carrıer
|57,00
|4,30
|44,82
|Alarko GMYO
|90,55
|-0,66
|114,45
|Alarko Holding
|5,90
|-0,67
|202,52
|Albaraka Türk
|1,47
|1,38
|33,91
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,23
|-0,57
|112,33
|Alkim Kağıt
|5,52
|-1,43
|53,59
|Alkim Kimya
|38,06
|-0,89
|76,69
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|10,05
|0,80
|224,05
|Anadolu Cam
|4,27
|4,66
|66,49
|Anadolu Efes
|23,02
|0,52
|14,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,70
|-0,56
|74,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,04
|0,00
|23,63
|Anadolu Isuzu
|14,57
|1,39
|135,76
|Anadolu Sigorta
|4,61
|-0,43
|17,43
|Anel Elektrik
|3,12
|0,97
|92,59
|Arçelik
|20,06
|-0,20
|27,04
|Arena Bilgisayar
|7,25
|4,47
|64,40
|Armada Bilgisayar
|15,59
|3,93
|67,81
|Arsan Tekstil
|3,60
|-0,83
|122,22
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|2,44
|-3,45
|Aselsan
|19,70
|0,46
|-17,53
|Aslan Çimento
|42,06
|0,53
|49,36
|Ata GMYO
|4,29
|1,42
|6,98
|Atakule GMYO
|1,92
|0,00
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-1,34
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,87
|-0,57
|90,90
|Avrasya GMYO
|1,48
|4,96
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|2,91
|63,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,30
|0,01
|3,13
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,63
|-1,89
|101,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|-4,31
|45,42
|Aygaz
|12,79
|-0,39
|28,62
|Bagfaş
|16,07
|1,01
|233,40
|Bak Ambalaj
|7,19
|1,13
|52,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,86
|8,86
|160,61
|Bantaş Ambalaj
|2,59
|3,60
|106,37
|Banvit
|17,85
|2,88
|65,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,59
|0,39
|28,22
|Batı Çimento
|3,29
|1,54
|36,51
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,00
|19,27
|Bera Holding
|3,65
|-0,82
|77,18
|Berkosan Yalıtım
|2,69
|3,86
|48,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|0,75
|65,43
|Beyaz Filo
|3,14
|0,00
|15,02
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,03
|-0,25
|218,69
|Bim Mağazalar
|46,44
|-0,04
|10,84
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,17
|-0,85
|0,00
|Bizim Mağazaları
|10,92
|-0,36
|63,34
|Bolu Çimento
|4,68
|5,64
|51,57
|Bomonti Elektrik
|1,28
|0,79
|166,67
|Borusan Mannesmann
|11,38
|1,88
|62,35
|Borusan Yat. Paz.
|59,70
|19,98
|64,79
|Bosch Fren Sistemleri
|278,50
|-1,42
|82,30
|Bossa
|8,38
|0,00
|99,33
|Brisa
|8,60
|-0,58
|35,86
|Burçelik
|5,69
|2,15
|77,26
|Burçelik Vana
|7,42
|0,95
|401,35
|Bursa Çimento
|5,94
|0,00
|35,00
|Carrefoursa
|4,74
|2,16
|36,21
|Ceo Event Medya
|8,12
|0,12
|Coca Cola İçecek
|37,50
|-0,64
|26,84
|Cosmos Yat. Holding
|2,09
|-1,88
|115,46
|Credıtwest Faktorıng
|2,60
|-0,76
|150,00
|Çelebi
|113,50
|0,09
|94,53
|Çelik Halat
|6,80
|-0,73
|25,86
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,92
|109,21
|Çemtaş
|8,17
|-0,12
|36,99
|Çimbeton
|37,70
|0,32
|31,82
|Çimentaş
|14,21
|-1,59
|11,89
|Çimsa
|8,99
|0,33
|19,07
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-1,53
|80,90
|Dagi Giyim
|2,52
|7,69
|103,23
|Dagi Yatırım Holding
|2,10
|5,53
|107,92
|Dardanel
|3,17
|0,00
|188,18
|Datagate Bilgisayar
|8,16
|2,00
|90,65
|Demısaş Döküm
|3,63
|-0,27
|57,99
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|19,83
|Deniz GMYO
|4,84
|2,33
|59,21
|Denizli Cam
|8,48
|1,31
|62,83
|Derimod
|6,92
|0,14
|146,32
|Derlüks Deri
|4,33
|-0,46
|Desa Deri
|4,41
|0,23
|154,91
|Despec Bilgisayar
|4,20
|0,72
|53,76
|Deva Holding
|8,93
|3,48
|171,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|2,86
|-7,69
|Ditaş Doğan
|9,70
|2,75
|89,49
|DO-CO
|542,70
|-1,13
|14,51
|Doğan Burda
|5,39
|1,51
|79,07
|Doğan Holding
|1,86
|2,20
|99,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|0,00
|33,61
|Doğusan
|2,12
|4,43
|-2,06
|Doğuş GMYO
|4,50
|3,21
|113,27
|Doğuş Otomotiv
|9,59
|0,21
|135,81
|Döktaş Dökümcülük
|43,50
|6,10
|433,74
|Duran Doğan Basım
|13,55
|0,52
|165,69
|Dyo Boya
|4,85
|-1,02
|67,24
|Eczacıbaşı İlaç
|3,76
|-0,79
|55,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,21
|-0,10
|59,47
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|-1,42
|80,52
|Ege Endüstri
|556,00
|0,13
|78,70
|Ege Gübre
|46,46
|0,22
|124,59
|Ege Profil
|11,98
|-0,42
|42,66
|Ege Seramik
|3,71
|-0,80
|25,29
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|10,00
|238,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|66,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|10,00
|120,00
|Egeplast
|10,38
|2,87
|170,31
|Ekiz Kimya
|0,61
|-4,69
|84,85
|Emek Elektrik
|1,61
|2,55
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,55
|0,00
|32,48
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|-1,38
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,67
|-1,67
|62,90
|Enka İnşaat
|6,24
|-0,16
|43,85
|Erbosan
|25,16
|-1,56
|65,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,77
|-0,34
|43,73
|Ersu Gıda
|2,07
|0,49
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,41
|0,71
|85,53
|Etiler Gıda
|2,41
|1,26
|13,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,61
|-2,42
|128,70
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|0,00
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-1,27
|183,64
|Fenerbahçe Futbol
|15,47
|-0,26
|123,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,53
|6,84
|70,30
|F-M İzmit Piston
|47,30
|0,55
|207,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,05
|3,21
|423,07
|Ford Otosan
|68,20
|0,29
|46,19
|Formet Çelik Kapı
|3,14
|-2,18
|211,84
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|4,00
|664,71
|Galatasaray Sportif
|2,24
|0,45
|80,65
|Garanti Bankası
|11,00
|0,00
|38,19
|Garanti Faktoring
|3,89
|-0,26
|96,46
|Garanti Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|52,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,68
|0,00
|86,03
|Gedik Yatırım Holding
|8,08
|0,37
|243,83
|Gediz Ambalaj
|6,77
|-0,59
|67,40
|Gentaş
|2,16
|-0,46
|57,36
|Gersan Elektrik
|3,39
|4,63
|38,92
|Global Men. Değ.
|2,13
|11,52
|353,19
|Global Yat. Holding
|4,82
|1,69
|61,20
|Good-Year
|4,11
|-0,72
|23,86
|Göltaş Çimento
|17,49
|-0,74
|42,84
|Gözde Girişim
|4,86
|-0,21
|82,02
|GSD Denizcilik
|2,50
|0,00
|117,39
|GSD Holding
|1,38
|0,73
|72,50
|Gübre Fabrik.
|8,85
|2,55
|198,99
|Güler Yat. Holding
|1,90
|1,60
|77,57
|Güneş Sigorta
|2,26
|1,80
|61,18
|Halk GMYO
|1,21
|0,83
|88,09
|Halk Sigorta
|1,93
|-2,03
|118,69
|Hatay Tekstil
|6,83
|-1,16
|98,07
|Hedef Girişim
|2,21
|0,00
|90,52
|Hektaş
|7,82
|0,00
|131,18
|HUB Girişim
|13,66
|2,40
|626,60
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|0,00
|17,20
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|4,88
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,00
|-43,37
|İdealist GMYO
|3,03
|0,00
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,62
|-1,87
|702,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|20,27
|İhlas Gazetecilik
|4,86
|-0,82
|696,72
|İhlas Holding
|0,90
|16,88
|181,25
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|9,09
|190,91
|İndeks Bilgisayar
|9,79
|0,93
|75,81
|Info Yatırım
|5,29
|15,00
|413,59
|İntema
|8,81
|0,57
|46,91
|İpek Doğal Enerji
|8,22
|1,48
|53,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,95
|-0,75
|69,56
(Sürecek)