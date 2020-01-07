Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|3,64
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,97
|1,88
|-6,28
|Adana Çimento (A)
|9,22
|1,10
|-5,05
|Adana Çimento (B)
|6,49
|-0,92
|-8,98
|Adana Çimento (C)
|2,05
|4,59
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|14,50
|4,39
|-7,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,79
|4,07
|-6,77
|Afyon Çimento
|6,15
|7,71
|-2,07
|Ak Enerji
|0,96
|3,23
|-11,93
|Akbank
|7,80
|1,56
|-3,82
|Akçansa
|9,54
|5,07
|-4,98
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,93
|3,76
|-8,53
|Akfen GMYO
|4,14
|2,22
|2,22
|Akın Tekstil
|13,93
|5,85
|1,02
|Akiş GMYO
|3,87
|3,20
|-4,21
|Akmerkez GMYO
|23,50
|2,09
|-0,76
|Aksa
|13,30
|1,76
|-2,92
|Aksa Enerji
|3,66
|0,83
|-3,68
|Aksigorta
|6,12
|-1,29
|0,49
|Aksu Enerji
|15,33
|0,86
|3,09
|Alarko Carrıer
|60,70
|4,84
|1,17
|Alarko GMYO
|97,20
|0,83
|5,88
|Alarko Holding
|5,82
|1,39
|-2,18
|Albaraka Türk
|1,60
|5,26
|4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,34
|1,52
|-5,81
|Alkim Kağıt
|5,26
|0,57
|-5,73
|Alkim Kimya
|37,18
|-0,21
|-2,97
|Altınyağ
|0,41
|2,50
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,00
|-0,89
|0,10
|Anadolu Cam
|4,16
|2,72
|-4,59
|Anadolu Efes
|23,48
|4,82
|1,73
|Anadolu Grubu Holding
|16,95
|2,73
|-3,64
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|-0,91
|-4,97
|Anadolu Isuzu
|11,55
|2,76
|-5,09
|Anadolu Sigorta
|4,44
|-0,22
|0,91
|Anel Elektrik
|3,06
|4,08
|-4,67
|Arçelik
|21,02
|-1,68
|0,86
|Arena Bilgisayar
|9,16
|-2,03
|21,65
|Armada Bilgisayar
|14,73
|0,20
|-10,13
|Arsan Tekstil
|3,55
|4,72
|-0,84
|Artı Yatırım Holding
|1,05
|9,38
|29,63
|Aselsan
|22,40
|1,45
|6,97
|Aslan Çimento
|36,82
|3,78
|-7,86
|Ata GMYO
|4,76
|6,49
|5,08
|Atakule GMYO
|1,73
|3,59
|-9,90
|Atlantis Yatırım Holding
|0,85
|-7,61
|-15,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|6,06
|-2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,14
|0,71
|1,43
|Avrasya GMYO
|1,45
|2,84
|-3,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|2,31
|-2,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.287,70
|0,03
|0,14
|Avrupa Yatırım Holding
|1,53
|4,08
|-0,65
|Ayen Enerji
|3,44
|2,08
|-0,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,05
|2,50
|-6,39
|Aygaz
|13,02
|2,52
|1,40
|Bagfaş
|16,83
|6,18
|0,06
|Bak Ambalaj
|6,69
|4,53
|-8,98
|Balatacılar Balatacılık
|1,79
|9,82
|44,35
|Bantaş Ambalaj
|2,37
|7,24
|-5,95
|Banvit
|17,44
|1,75
|-6,09
|Baştaş Başkent Çimento
|2,54
|-0,39
|-1,93
|Batı Çimento
|3,67
|1,38
|10,88
|Batısöke Çimento
|1,32
|0,76
|0,76
|Bera Holding
|3,54
|4,73
|-8,05
|Berkosan Yalıtım
|2,51
|3,29
|-8,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,39
|3,46
|-2,45
|Beyaz Filo
|3,02
|1,00
|-4,43
|Bilici Yatırım
|4,92
|6,03
|12,59
|Bim Mağazalar
|48,10
|1,31
|3,09
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,12
|6,67
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|10,59
|2,32
|-5,19
|Bolu Çimento
|4,34
|0,46
|-7,66
|Bomonti Elektrik
|1,14
|-2,56
|-10,94
|Borusan Mannesmann
|11,04
|2,22
|-3,58
|Borusan Yat. Paz.
|65,20
|13,69
|5,42
|Bosch Fren Sistemleri
|298,10
|0,71
|2,83
|Bossa
|7,66
|4,79
|-4,96
|Brisa
|8,89
|1,83
|-6,52
|Burçelik
|5,57
|4,11
|-4,13
|Burçelik Vana
|11,63
|14,47
|19,77
|Bursa Çimento
|5,93
|2,24
|-4,82
|Carrefoursa
|5,07
|1,60
|7,64
|Ceo Event Medya
|8,28
|1,72
|0,49
|Coca Cola İçecek
|37,94
|2,82
|-1,96
|Cosmos Yat. Holding
|1,98
|4,21
|-2,94
|Credıtwest Faktorıng
|2,89
|3,21
|0,35
|Çelebi
|97,75
|0,77
|-4,26
|Çelik Halat
|6,54
|7,74
|0,62
|Çemaş Döküm
|1,39
|5,30
|-8,55
|Çemtaş
|7,87
|1,16
|-4,95
|Çimbeton
|39,68
|2,48
|-3,83
|Çimentaş
|14,07
|4,45
|-6,20
|Çimsa
|8,94
|0,56
|-1,54
|Çuhadaroğlu Metal
|2,99
|4,18
|-6,27
|Dagi Giyim
|3,00
|7,14
|20,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,88
|14,74
|27,43
|Dardanel
|4,35
|7,94
|14,78
|Datagate Bilgisayar
|7,74
|1,84
|-0,90
|Demısaş Döküm
|3,27
|2,19
|-6,03
|Denge Holding
|1,31
|1,55
|-4,38
|Deniz GMYO
|5,16
|3,20
|2,18
|Denizli Cam
|7,85
|2,21
|-5,88
|Derimod
|6,73
|0,90
|-5,74
|Derlüks Deri
|4,04
|15,76
|-0,98
|Desa Deri
|4,16
|6,94
|-8,37
|Despec Bilgisayar
|4,27
|8,38
|0,71
|Deva Holding
|8,58
|2,39
|-4,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|1,30
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,05
|6,10
|-5,33
|DO-CO
|560,60
|-0,78
|-0,60
|Doğan Burda
|5,47
|2,43
|-9,88
|Doğan Holding
|1,87
|3,31
|1,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,62
|4,52
|-1,82
|Doğusan
|1,97
|4,79
|-5,29
|Doğuş GMYO
|4,23
|2,17
|-6,62
|Doğuş Otomotiv
|8,84
|1,49
|-7,14
|Döktaş Dökümcülük
|52,00
|6,12
|-3,61
|Duran Doğan Basım
|15,65
|0,71
|11,47
|Dyo Boya
|4,77
|1,49
|-2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|3,64
|1,68
|-1,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,87
|1,96
|-2,37
|Edip Gayrimenkul
|1,27
|4,10
|-8,63
|Ege Endüstri
|565,00
|0,71
|-2,67
|Ege Gübre
|47,42
|1,98
|-4,78
|Ege Profil
|12,00
|8,79
|0,25
|Ege Seramik
|3,63
|1,68
|-2,16
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|7,69
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,38
|8,57
|-2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,23
|4,55
|15,00
|Egeplast
|13,85
|9,49
|10,80
|Ekiz Kimya
|0,61
|-1,61
|0,00
|Emek Elektrik
|1,50
|3,45
|-5,66
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|6,41
|9,21
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|0,71
|-3,42
|Enerjisa Enerji
|7,26
|1,82
|-1,76
|Enka İnşaat
|6,41
|1,75
|-0,16
|Erbosan
|25,14
|4,14
|0,64
|Ereğli Demir Çelik
|8,93
|0,45
|-1,22
|Ersu Gıda
|1,84
|8,24
|-11,11
|Escort Teknoloji
|1,32
|2,33
|-5,04
|Etiler Gıda
|2,45
|6,52
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,56
|4,00
|-6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|-6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|-8,67
|Fenerbahçe Futbol
|14,43
|2,05
|-0,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|4,27
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|46,02
|4,07
|-7,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,35
|2,08
|-4,42
|Ford Otosan
|71,20
|3,19
|0,49
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|3,33
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|11,80
|2,61
|-8,95
|Galatasaray Sportif
|2,06
|5,10
|1,48
|Garanti Bankası
|10,63
|0,76
|-4,58
|Garanti Faktoring
|3,48
|2,65
|-10,08
|Garanti Yat. Ort.
|1,01
|3,06
|-6,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,01
|4,34
|7,32
|Gedik Yatırım Holding
|7,99
|1,27
|3,90
|Gediz Ambalaj
|7,95
|0,00
|17,60
|Gentaş
|2,10
|3,45
|-4,11
|Gersan Elektrik
|3,00
|4,17
|-5,96
|Global Men. Değ.
|1,85
|0,54
|-1,60
|Global Yat. Holding
|4,60
|1,32
|-5,54
|Good-Year
|4,05
|2,53
|0,00
|Göltaş Çimento
|16,38
|2,82
|-7,93
|Gözde Girişim
|5,29
|1,73
|2,92
|GSD Denizcilik
|2,51
|0,80
|-1,95
|GSD Holding
|1,57
|6,08
|5,37
|Gübre Fabrik.
|8,60
|3,12
|-4,87
|Güler Yat. Holding
|1,95
|0,52
|-3,94
|Güneş Sigorta
|2,05
|4,06
|-5,96
|Halk GMYO
|1,13
|0,89
|-7,38
|Halk Sigorta
|1,95
|3,17
|-1,52
|Hatay Tekstil
|6,50
|4,00
|-5,39
|Hedef Girişim
|2,57
|4,47
|-1,53
|Hektaş
|8,15
|4,49
|1,62
|HUB Girişim
|16,99
|14,03
|22,41
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|2,61
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|4,94
|1,65
|-6,26
|İdealist Danışmanlık
|3,15
|1,94
|-5,12
|İdealist GMYO
|2,84
|2,53
|-7,19
|İhlas Ev Aletleri
|2,80
|-3,45
|-10,54
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|2,94
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|5,50
|-8,03
|-19,24
|İhlas Holding
|0,82
|2,50
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|1,08
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|9,26
|3,70
|-4,54
|Info Yatırım
|7,40
|-7,38
|-16,85
|İntema
|8,90
|8,67
|-3,89
|İpek Doğal Enerji
|9,15
|-0,22
|18,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,65
|0,79
|-4,49
(Sürecek)