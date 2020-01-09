Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,77
|7,27
|-4,84
|Acıpayam Selüloz
|6,12
|4,26
|-3,92
|Adana Çimento (A)
|9,32
|2,64
|-4,02
|Adana Çimento (B)
|6,55
|2,34
|-8,13
|Adana Çimento (C)
|2,13
|3,90
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|14,95
|4,84
|-4,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|8,05
|-2,08
|Afyon Çimento
|6,43
|4,89
|2,39
|Ak Enerji
|1,01
|8,60
|-7,34
|Akbank
|8,52
|7,04
|5,06
|Akçansa
|9,85
|5,91
|-1,89
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,02
|7,45
|-4,27
|Akfen GMYO
|4,16
|1,96
|2,72
|Akın Tekstil
|14,74
|9,10
|6,89
|Akiş GMYO
|3,96
|4,21
|-1,98
|Akmerkez GMYO
|23,90
|2,31
|0,93
|Aksa
|13,55
|2,65
|-1,09
|Aksa Enerji
|3,79
|4,12
|-0,26
|Aksigorta
|6,15
|1,65
|0,99
|Aksu Enerji
|15,56
|0,71
|4,64
|Alarko Carrıer
|65,35
|8,92
|8,92
|Alarko GMYO
|94,20
|1,29
|2,61
|Alarko Holding
|5,97
|3,83
|0,34
|Albaraka Türk
|1,65
|3,77
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,59
|4,41
|-3,74
|Alkim Kağıt
|5,60
|6,06
|0,36
|Alkim Kimya
|37,80
|3,79
|-1,36
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|2,44
|Altınyunus Çeşme
|9,82
|-1,80
|-1,70
|Anadolu Cam
|4,35
|4,32
|-0,23
|Anadolu Efes
|23,94
|3,64
|3,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,20
|4,60
|3,47
|Anadolu Hayat Emek.
|6,64
|1,53
|-2,92
|Anadolu Isuzu
|11,82
|4,69
|-2,88
|Anadolu Sigorta
|4,57
|2,70
|3,86
|Anel Elektrik
|3,11
|4,01
|-3,12
|Arçelik
|21,48
|3,17
|3,07
|Arena Bilgisayar
|9,54
|5,76
|26,69
|Armada Bilgisayar
|15,79
|11,04
|-3,66
|Arsan Tekstil
|3,61
|4,03
|0,84
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-4,00
|18,52
|Aselsan
|22,88
|2,79
|9,26
|Aslan Çimento
|37,58
|4,10
|-5,96
|Ata GMYO
|4,61
|-3,96
|1,77
|Atakule GMYO
|1,81
|5,85
|-5,73
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|10,00
|-1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|6,62
|0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,77
|-1,15
|-1,22
|Avrasya GMYO
|1,49
|4,93
|-1,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,80
|5,26
|-1,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,10
|0,01
|2,27
|Avrupa Yatırım Holding
|1,53
|1,32
|-0,65
|Ayen Enerji
|3,51
|4,78
|1,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,15
|4,88
|-1,83
|Aygaz
|13,34
|4,06
|3,89
|Bagfaş
|18,73
|5,88
|11,36
|Bak Ambalaj
|6,85
|6,20
|-6,80
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|9,69
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|2,44
|6,55
|-3,17
|Banvit
|17,93
|3,88
|-3,45
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,00
|-1,54
|Batı Çimento
|3,70
|3,35
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,37
|5,38
|4,58
|Bera Holding
|3,60
|4,05
|-6,49
|Berkosan Yalıtım
|2,62
|6,50
|-4,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|8,15
|2,86
|Beyaz Filo
|3,07
|2,68
|-2,85
|Bilici Yatırım
|5,46
|3,80
|24,94
|Bim Mağazalar
|48,62
|0,79
|4,20
|Birko Mensucat
|0,33
|10,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,16
|4,50
|1,75
|Bizim Mağazaları
|10,97
|5,48
|-1,79
|Bolu Çimento
|4,38
|3,79
|-6,81
|Bomonti Elektrik
|1,22
|7,02
|-4,69
|Borusan Mannesmann
|11,63
|2,92
|1,57
|Borusan Yat. Paz.
|75,00
|8,23
|21,26
|Bosch Fren Sistemleri
|323,50
|7,83
|11,59
|Bossa
|7,89
|5,48
|-2,11
|Brisa
|9,20
|5,87
|-3,26
|Burçelik
|6,07
|6,12
|4,48
|Burçelik Vana
|12,49
|-3,18
|28,63
|Bursa Çimento
|6,24
|6,67
|0,16
|Carrefoursa
|5,16
|4,24
|9,55
|Ceo Event Medya
|8,28
|1,47
|0,49
|Coca Cola İçecek
|38,80
|2,65
|0,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,92
|0,00
|-5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|1,63
|-13,19
|Çelebi
|100,60
|2,24
|-1,47
|Çelik Halat
|7,32
|15,46
|12,62
|Çemaş Döküm
|1,44
|6,67
|-5,26
|Çemtaş
|8,00
|3,90
|-3,38
|Çimbeton
|43,00
|8,37
|4,22
|Çimentaş
|14,33
|2,95
|-4,47
|Çimsa
|9,16
|4,45
|0,88
|Çuhadaroğlu Metal
|3,14
|6,08
|-1,57
|Dagi Giyim
|2,83
|1,80
|13,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,14
|-5,14
|38,94
|Dardanel
|4,85
|6,59
|27,97
|Datagate Bilgisayar
|8,03
|5,94
|2,82
|Demısaş Döküm
|3,40
|5,26
|-2,30
|Denge Holding
|1,35
|5,47
|-1,46
|Deniz GMYO
|5,33
|5,13
|5,54
|Denizli Cam
|8,08
|5,48
|-3,12
|Derimod
|6,85
|4,74
|-4,06
|Derlüks Deri
|4,00
|5,82
|-1,96
|Desa Deri
|4,25
|3,66
|-6,39
|Despec Bilgisayar
|4,37
|4,55
|3,07
|Deva Holding
|8,93
|4,57
|-0,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|2,63
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,54
|4,26
|-0,21
|DO-CO
|564,00
|1,33
|0,00
|Doğan Burda
|5,63
|3,68
|-7,25
|Doğan Holding
|1,93
|5,46
|4,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,66
|5,73
|0,61
|Doğusan
|2,02
|4,66
|-2,88
|Doğuş GMYO
|4,46
|7,21
|-1,55
|Doğuş Otomotiv
|9,34
|4,12
|-1,89
|Döktaş Dökümcülük
|57,50
|15,00
|6,58
|Duran Doğan Basım
|17,72
|8,71
|26,21
|Dyo Boya
|4,89
|4,71
|-0,20
|Eczacıbaşı İlaç
|3,75
|4,75
|1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,30
|5,10
|1,88
|Edip Gayrimenkul
|1,37
|5,38
|-1,44
|Ege Endüstri
|582,60
|3,37
|0,36
|Ege Gübre
|51,80
|4,52
|4,02
|Ege Profil
|12,02
|2,74
|0,42
|Ege Seramik
|3,72
|4,20
|0,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|7,14
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,26
|8,33
|30,00
|Egeplast
|16,70
|9,65
|33,60
|Ekiz Kimya
|0,63
|3,28
|3,28
|Emek Elektrik
|1,55
|6,90
|-2,52
|Eminiş Ambalaj
|1,75
|4,17
|15,13
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|5,76
|0,68
|Enerjisa Enerji
|7,63
|4,95
|3,25
|Enka İnşaat
|6,51
|2,52
|1,40
|Erbosan
|25,56
|3,57
|2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,28
|3,69
|2,65
|Ersu Gıda
|1,97
|11,93
|-4,83
|Escort Teknoloji
|1,35
|6,30
|-2,88
|Etiler Gıda
|2,50
|3,31
|2,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,61
|5,92
|-3,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|4,17
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|5,50
|-2,54
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|4,35
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,70
|4,48
|1,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|6,65
|-1,75
|F-M İzmit Piston
|55,75
|13,78
|11,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,66
|6,39
|-0,39
|Ford Otosan
|73,40
|2,73
|3,60
|Formet Çelik Kapı
|3,08
|2,67
|2,67
|Frigo Pak Gıda
|12,69
|9,87
|-2,08
|Galatasaray Sportif
|2,11
|5,50
|3,94
|Garanti Bankası
|11,92
|7,39
|7,00
|Garanti Faktoring
|3,86
|13,53
|-0,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|5,10
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,40
|3,90
|14,29
|Gedik Yatırım Holding
|8,64
|4,47
|12,35
|Gediz Ambalaj
|7,96
|2,98
|17,75
|Gentaş
|2,22
|8,82
|1,37
|Gersan Elektrik
|3,08
|5,84
|-3,45
|Global Men. Değ.
|1,98
|7,61
|5,32
|Global Yat. Holding
|4,73
|4,42
|-2,87
|Good-Year
|4,30
|4,12
|6,17
|Göltaş Çimento
|17,20
|7,17
|-3,32
|Gözde Girişim
|5,49
|5,17
|6,81
|GSD Denizcilik
|2,66
|8,13
|3,91
|GSD Holding
|1,62
|8,00
|8,72
|Gübre Fabrik.
|8,88
|5,71
|-1,77
|Güler Yat. Holding
|2,03
|6,28
|0,00
|Güneş Sigorta
|2,16
|3,35
|-0,92
|Halk GMYO
|1,18
|4,42
|-3,28
|Halk Sigorta
|1,98
|4,21
|0,00
|Hatay Tekstil
|6,70
|4,04
|-2,47
|Hedef Girişim
|2,71
|4,23
|3,83
|Hektaş
|8,47
|5,88
|5,61
|HUB Girişim
|20,30
|6,84
|46,25
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|0,79
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|5,17
|7,48
|-1,90
|İdealist Danışmanlık
|3,18
|2,91
|-4,22
|İdealist GMYO
|2,92
|5,04
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,88
|4,73
|-7,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|10,89
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|5,10
|-0,97
|-25,11
|İhlas Holding
|0,86
|8,86
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|9,89
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|9,88
|6,24
|1,86
|Info Yatırım
|7,00
|-5,41
|-21,35
|İntema
|8,88
|4,10
|-4,10
|İpek Doğal Enerji
|8,97
|1,36
|16,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,79
|2,50
|-2,75
(Sürecek)