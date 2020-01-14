Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,02
|7,45
|8,60
|Acıpayam Selüloz
|6,40
|0,00
|0,47
|Adana Çimento (A)
|9,31
|0,65
|-4,12
|Adana Çimento (B)
|6,66
|1,06
|-6,59
|Adana Çimento (C)
|2,17
|1,88
|-2,69
|Adel Kalemcilik
|15,26
|1,19
|-2,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|0,52
|0,00
|Afyon Çimento
|6,69
|0,75
|6,53
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|-0,92
|Akbank
|8,87
|1,72
|9,37
|Akçansa
|9,87
|-0,60
|-1,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,07
|0,00
|-1,90
|Akfen GMYO
|4,16
|-0,48
|2,72
|Akın Tekstil
|15,05
|-0,86
|9,14
|Akiş GMYO
|4,09
|-2,62
|1,24
|Akmerkez GMYO
|26,30
|0,77
|11,06
|Aksa
|13,90
|-0,86
|1,46
|Aksa Enerji
|3,89
|0,00
|2,37
|Aksigorta
|6,66
|3,42
|9,36
|Aksu Enerji
|15,00
|-0,53
|0,87
|Alarko Carrıer
|67,85
|-3,07
|13,08
|Alarko GMYO
|93,75
|-1,78
|2,12
|Alarko Holding
|6,08
|0,50
|2,18
|Albaraka Türk
|1,71
|-0,58
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,59
|1,40
|-3,74
|Alkim Kağıt
|6,76
|19,86
|21,15
|Alkim Kimya
|41,74
|8,47
|8,92
|Altınyağ
|0,50
|6,38
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|9,94
|0,30
|-0,50
|Anadolu Cam
|4,45
|2,77
|2,06
|Anadolu Efes
|24,52
|3,03
|6,24
|Anadolu Grubu Holding
|18,57
|1,59
|5,57
|Anadolu Hayat Emek.
|6,95
|3,42
|1,61
|Anadolu Isuzu
|12,13
|0,41
|-0,33
|Anadolu Sigorta
|4,71
|0,86
|7,05
|Anel Elektrik
|3,23
|-0,92
|0,62
|Arçelik
|21,98
|0,73
|5,47
|Arena Bilgisayar
|9,43
|-0,53
|25,23
|Armada Bilgisayar
|16,46
|0,49
|0,43
|Arsan Tekstil
|3,97
|1,28
|10,89
|Artı Yatırım Holding
|1,09
|3,81
|34,57
|Aselsan
|23,28
|1,57
|11,17
|Aslan Çimento
|37,86
|0,16
|-5,26
|Ata GMYO
|4,14
|-0,72
|-8,61
|Atakule GMYO
|2,01
|-1,95
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-2,65
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,86
|0,14
|-0,57
|Avrasya GMYO
|1,56
|0,65
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|1,08
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,40
|0,01
|2,29
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|6,33
|9,09
|Ayen Enerji
|4,15
|-4,82
|19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,40
|3,00
|9,59
|Aygaz
|14,00
|1,08
|9,03
|Bagfaş
|19,35
|2,60
|15,04
|Bak Ambalaj
|7,26
|-1,63
|-1,22
|Balatacılar Balatacılık
|2,84
|9,65
|129,03
|Bantaş Ambalaj
|2,71
|6,27
|7,54
|Banvit
|18,26
|1,28
|-1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|2,33
|1,93
|Batı Çimento
|3,69
|-1,60
|11,48
|Batısöke Çimento
|1,44
|0,00
|9,92
|Bera Holding
|3,69
|-2,38
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,14
|14,18
|14,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|-1,52
|6,12
|Beyaz Filo
|3,14
|0,64
|-0,63
|Bilici Yatırım
|5,55
|0,00
|27,00
|Bim Mağazalar
|48,92
|1,28
|4,84
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,26
|0,00
|10,53
|Bizim Mağazaları
|12,35
|6,65
|10,56
|Bolu Çimento
|4,44
|0,23
|-5,53
|Bomonti Elektrik
|1,57
|9,79
|22,66
|Borusan Mannesmann
|12,27
|4,25
|7,16
|Borusan Yat. Paz.
|75,05
|-2,15
|21,34
|Bosch Fren Sistemleri
|322,90
|0,03
|11,38
|Bossa
|8,16
|-0,85
|1,24
|Brisa
|9,54
|3,14
|0,32
|Burçelik
|6,27
|3,81
|7,92
|Burçelik Vana
|15,50
|14,73
|59,63
|Bursa Çimento
|6,40
|1,75
|2,73
|Carrefoursa
|5,98
|12,20
|26,96
|Ceo Event Medya
|8,61
|-4,55
|4,49
|Coca Cola İçecek
|41,54
|1,37
|7,34
|Cosmos Yat. Holding
|2,10
|6,60
|2,94
|Credıtwest Faktorıng
|2,41
|-3,98
|-16,32
|Çelebi
|103,10
|0,39
|0,98
|Çelik Halat
|7,74
|-3,61
|19,08
|Çemaş Döküm
|1,53
|1,32
|0,66
|Çemtaş
|8,25
|1,35
|-0,36
|Çimbeton
|47,18
|0,77
|14,35
|Çimentaş
|14,86
|-0,60
|-0,93
|Çimsa
|9,42
|-0,21
|3,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,37
|-0,30
|5,64
|Dagi Giyim
|2,81
|-0,35
|12,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,62
|10,70
|60,18
|Dardanel
|4,82
|-1,03
|27,18
|Datagate Bilgisayar
|8,55
|-0,47
|9,48
|Demısaş Döküm
|3,54
|3,21
|1,72
|Denge Holding
|1,37
|0,74
|0,00
|Deniz GMYO
|5,48
|0,00
|8,51
|Denizli Cam
|8,35
|0,60
|0,12
|Derimod
|7,31
|1,81
|2,38
|Derlüks Deri
|3,94
|-1,50
|-3,43
|Desa Deri
|4,25
|-1,16
|-6,39
|Despec Bilgisayar
|4,44
|1,60
|4,72
|Deva Holding
|9,18
|-0,22
|2,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|1,27
|2,56
|Ditaş Doğan
|9,61
|0,00
|0,52
|DO-CO
|563,00
|-0,21
|-0,18
|Doğan Burda
|5,74
|0,70
|-5,44
|Doğan Holding
|2,02
|-0,49
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|0,00
|3,64
|Doğusan
|2,20
|6,28
|5,77
|Doğuş GMYO
|4,68
|0,86
|3,31
|Doğuş Otomotiv
|10,38
|0,97
|9,03
|Döktaş Dökümcülük
|55,00
|-4,35
|1,95
|Duran Doğan Basım
|18,35
|1,66
|30,70
|Dyo Boya
|5,08
|2,01
|3,67
|Eczacıbaşı İlaç
|3,91
|0,51
|5,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,59
|0,47
|4,75
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|1,44
|Ege Endüstri
|600,00
|1,69
|3,36
|Ege Gübre
|56,60
|1,52
|13,65
|Ege Profil
|12,23
|1,66
|2,17
|Ege Seramik
|3,82
|0,79
|2,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,55
|10,00
|41,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|10,00
|65,00
|Egeplast
|21,08
|6,20
|68,64
|Ekiz Kimya
|0,82
|9,33
|34,43
|Emek Elektrik
|1,69
|3,68
|6,29
|Eminiş Ambalaj
|1,75
|-1,69
|15,13
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|-0,63
|7,53
|Enerjisa Enerji
|7,94
|0,00
|7,44
|Enka İnşaat
|6,68
|3,41
|4,05
|Erbosan
|26,74
|-0,52
|7,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,57
|0,21
|5,86
|Ersu Gıda
|2,23
|1,36
|7,73
|Escort Teknoloji
|1,40
|0,00
|0,72
|Etiler Gıda
|2,43
|-0,82
|-0,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,73
|2,37
|3,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,39
|-2,11
|11,20
|Euro Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|5,30
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,47
|-0,26
|6,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,55
|-1,52
|-0,44
|F-M İzmit Piston
|60,00
|-0,08
|20,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,51
|-0,82
|10,66
|Ford Otosan
|75,15
|1,49
|6,07
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|-1,97
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|12,06
|0,33
|-6,94
|Galatasaray Sportif
|2,22
|-0,89
|9,36
|Garanti Bankası
|12,18
|-0,16
|9,34
|Garanti Faktoring
|4,11
|8,16
|6,20
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|-0,89
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,70
|0,00
|19,64
|Gedik Yatırım Holding
|12,85
|12,62
|67,10
|Gediz Ambalaj
|8,31
|-0,60
|22,93
|Gentaş
|2,41
|2,99
|10,05
|Gersan Elektrik
|3,36
|5,66
|5,33
|Global Men. Değ.
|2,22
|-14,94
|18,09
|Global Yat. Holding
|4,84
|-1,02
|-0,62
|Good-Year
|4,43
|2,07
|9,38
|Göltaş Çimento
|18,07
|2,15
|1,57
|Gözde Girişim
|5,38
|0,37
|4,67
|GSD Denizcilik
|2,75
|0,00
|7,42
|GSD Holding
|1,71
|1,18
|14,77
|Gübre Fabrik.
|8,63
|-2,15
|-4,54
|Güler Yat. Holding
|1,97
|-1,01
|-2,96
|Güneş Sigorta
|2,21
|2,31
|1,38
|Halk GMYO
|1,47
|-2,00
|20,49
|Halk Sigorta
|2,00
|1,52
|1,01
|Hatay Tekstil
|6,81
|0,00
|-0,87
|Hedef Girişim
|2,70
|-0,74
|3,45
|Hektaş
|10,37
|8,47
|29,30
|HUB Girişim
|24,82
|-1,66
|78,82
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-1,54
|12,28
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|-0,19
|1,33
|İdealist Danışmanlık
|3,21
|-2,43
|-3,31
|İdealist GMYO
|3,00
|0,33
|-1,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,74
|-3,86
|-12,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|4,98
|-0,40
|-26,87
|İhlas Holding
|0,85
|-2,30
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|-3,12
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|4,33
|11,86
|Info Yatırım
|5,53
|-14,92
|-37,87
|İntema
|9,47
|1,83
|2,27
|İpek Doğal Enerji
|8,85
|-0,11
|14,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|-0,25
|-1,37
(Sürecek)