Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|0,43
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|7,27
|-1,36
|14,13
|Adana Çimento (A)
|9,43
|0,32
|-2,88
|Adana Çimento (B)
|6,94
|0,58
|-2,66
|Adana Çimento (C)
|2,17
|1,88
|-2,69
|Adel Kalemcilik
|15,69
|0,90
|-0,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|19,69
|20,31
|Afyon Çimento
|6,60
|0,15
|5,10
|Ak Enerji
|1,15
|0,88
|5,50
|Akbank
|8,80
|0,57
|8,51
|Akçansa
|10,03
|-0,10
|-0,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,09
|0,97
|-0,95
|Akfen GMYO
|4,00
|-0,99
|-1,23
|Akın Tekstil
|15,70
|3,90
|13,85
|Akiş GMYO
|4,30
|0,94
|6,44
|Akmerkez GMYO
|25,70
|-0,23
|8,53
|Aksa
|14,25
|0,56
|4,01
|Aksa Enerji
|4,09
|0,49
|7,63
|Aksigorta
|6,83
|0,59
|12,15
|Aksu Enerji
|14,06
|0,21
|-5,45
|Alarko Carrıer
|66,70
|-1,91
|11,17
|Alarko GMYO
|93,80
|3,08
|2,18
|Alarko Holding
|6,07
|1,85
|2,02
|Albaraka Türk
|1,73
|-1,14
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,91
|10,56
|32,14
|Alkim Kağıt
|6,62
|-0,90
|18,64
|Alkim Kimya
|44,80
|-1,71
|16,91
|Altınyağ
|0,55
|0,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,44
|0,00
|-5,51
|Anadolu Cam
|4,61
|-0,43
|5,73
|Anadolu Efes
|26,34
|1,39
|14,12
|Anadolu Grubu Holding
|20,20
|-0,49
|14,84
|Anadolu Hayat Emek.
|7,21
|-0,41
|5,41
|Anadolu Isuzu
|12,51
|0,08
|2,79
|Anadolu Sigorta
|4,97
|1,84
|12,95
|Anel Elektrik
|3,45
|-4,70
|7,48
|Arçelik
|21,92
|-1,17
|5,18
|Arena Bilgisayar
|10,23
|0,29
|35,86
|Armada Bilgisayar
|23,60
|6,21
|43,99
|Arsan Tekstil
|4,13
|1,23
|15,36
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|0,00
|17,28
|Aselsan
|22,84
|-0,87
|9,07
|Aslan Çimento
|38,00
|0,42
|-4,90
|Ata GMYO
|4,05
|-4,48
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,09
|3,98
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|3,13
|-1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,55
|1,31
|7,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,30
|-0,69
|2,58
|Avrasya GMYO
|1,77
|1,14
|17,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|0,52
|5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,10
|0,01
|2,35
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-3,05
|3,25
|Ayen Enerji
|4,12
|0,73
|18,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,50
|-1,57
|14,16
|Aygaz
|13,97
|-1,13
|8,80
|Bagfaş
|20,32
|4,47
|20,81
|Bak Ambalaj
|7,29
|0,97
|-0,82
|Balatacılar Balatacılık
|2,39
|9,63
|92,74
|Bantaş Ambalaj
|3,36
|0,00
|33,33
|Banvit
|18,20
|0,22
|-1,99
|Baştaş Başkent Çimento
|3,00
|5,26
|15,83
|Batı Çimento
|3,89
|-0,26
|17,52
|Batısöke Çimento
|1,52
|1,33
|16,03
|Bera Holding
|4,23
|0,24
|9,87
|Berkosan Yalıtım
|3,17
|-0,94
|15,69
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|1,62
|2,45
|Beyaz Filo
|3,10
|0,00
|-1,90
|Bilici Yatırım
|5,78
|0,52
|32,27
|Bim Mağazalar
|51,35
|3,36
|10,05
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,37
|0,00
|20,18
|Bizim Mağazaları
|11,94
|0,93
|6,89
|Bolu Çimento
|4,60
|0,44
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,61
|-2,42
|25,78
|Borusan Mannesmann
|12,78
|-1,01
|11,62
|Borusan Yat. Paz.
|74,80
|-1,64
|20,94
|Bosch Fren Sistemleri
|313,00
|0,00
|7,97
|Bossa
|8,35
|3,34
|3,60
|Brisa
|9,44
|1,40
|-0,74
|Burçelik
|9,37
|14,97
|61,27
|Burçelik Vana
|25,00
|8,70
|157,47
|Bursa Çimento
|6,65
|1,84
|6,74
|Carrefoursa
|6,36
|1,76
|35,03
|Ceo Event Medya
|8,88
|4,96
|7,77
|Coca Cola İçecek
|44,50
|1,00
|14,99
|Cosmos Yat. Holding
|2,06
|-0,96
|0,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,31
|-3,35
|-19,79
|Çelebi
|102,60
|-0,97
|0,49
|Çelik Halat
|8,70
|0,93
|33,85
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,97
|1,97
|Çemtaş
|8,16
|-1,21
|-1,45
|Çimbeton
|48,50
|1,29
|17,55
|Çimentaş
|14,85
|0,34
|-1,00
|Çimsa
|9,43
|0,21
|3,85
|Çuhadaroğlu Metal
|3,46
|1,76
|8,46
|Dagi Giyim
|2,75
|0,00
|10,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,44
|3,26
|96,46
|Dardanel
|5,94
|2,41
|56,73
|Datagate Bilgisayar
|9,60
|3,67
|22,92
|Demısaş Döküm
|3,62
|-0,55
|4,02
|Denge Holding
|1,43
|0,00
|4,38
|Deniz GMYO
|5,80
|-1,19
|14,85
|Denizli Cam
|9,10
|0,33
|9,11
|Derimod
|9,17
|2,00
|28,43
|Derlüks Deri
|3,97
|-0,25
|-2,70
|Desa Deri
|4,61
|3,83
|1,54
|Despec Bilgisayar
|4,85
|-1,02
|14,39
|Deva Holding
|10,26
|5,34
|14,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|0,00
|0,00
|Ditaş Doğan
|10,05
|-0,79
|5,13
|DO-CO
|604,00
|1,85
|7,09
|Doğan Burda
|7,07
|5,37
|16,47
|Doğan Holding
|2,00
|0,50
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,81
|1,12
|9,70
|Doğusan
|2,41
|3,43
|15,87
|Doğuş GMYO
|5,02
|2,87
|10,82
|Doğuş Otomotiv
|12,67
|5,32
|33,09
|Döktaş Dökümcülük
|62,00
|3,51
|14,92
|Duran Doğan Basım
|21,10
|9,38
|50,28
|Dyo Boya
|5,45
|2,25
|11,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,20
|-0,47
|13,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,85
|-0,46
|7,32
|Edip Gayrimenkul
|1,62
|3,18
|16,55
|Ege Endüstri
|616,20
|2,99
|6,15
|Ege Gübre
|54,40
|0,18
|9,24
|Ege Profil
|15,87
|6,72
|32,58
|Ege Seramik
|4,81
|-1,43
|29,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|10,00
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,63
|8,62
|61,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|10,00
|120,00
|Egeplast
|17,79
|0,51
|42,32
|Ekiz Kimya
|1,41
|0,00
|131,15
|Emek Elektrik
|1,84
|2,22
|15,72
|Eminiş Ambalaj
|1,72
|0,00
|13,16
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-2,94
|13,01
|Enerjisa Enerji
|7,85
|0,90
|6,22
|Enka İnşaat
|6,64
|-1,19
|3,43
|Erbosan
|26,10
|2,51
|4,48
|Ereğli Demir Çelik
|9,73
|-0,21
|7,63
|Ersu Gıda
|3,72
|14,81
|79,71
|Escort Teknoloji
|2,50
|14,68
|79,86
|Etiler Gıda
|2,44
|-0,81
|-0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|0,00
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|1,63
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|1,28
|5,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,63
|2,72
|14,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,60
|0,22
|0,66
|F-M İzmit Piston
|58,10
|-1,44
|16,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|-2,02
|32,64
|Ford Otosan
|75,60
|-1,43
|6,70
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|0,00
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|11,90
|-0,83
|-8,18
|Galatasaray Sportif
|2,26
|0,89
|11,33
|Garanti Bankası
|12,06
|-0,90
|8,26
|Garanti Faktoring
|5,79
|-3,50
|49,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,20
|-1,64
|11,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,10
|-2,98
|80,36
|Gedik Yatırım Holding
|20,36
|14,96
|164,76
|Gediz Ambalaj
|8,50
|0,12
|25,74
|Gentaş
|2,53
|2,02
|15,53
|Gersan Elektrik
|3,51
|2,63
|10,03
|Global Men. Değ.
|1,98
|-2,94
|5,32
|Global Yat. Holding
|5,08
|-2,68
|4,31
|Good-Year
|4,27
|-0,23
|5,43
|Göltaş Çimento
|18,43
|-0,22
|3,60
|Gözde Girişim
|5,08
|-2,50
|-1,17
|GSD Denizcilik
|3,37
|-0,30
|31,64
|GSD Holding
|1,81
|-1,09
|21,48
|Gübre Fabrik.
|9,20
|1,77
|1,77
|Güler Yat. Holding
|2,10
|6,60
|3,45
|Güneş Sigorta
|2,58
|3,61
|18,35
|Halk GMYO
|1,48
|-0,67
|21,31
|Halk Sigorta
|2,04
|0,99
|3,03
|Hatay Tekstil
|7,35
|0,27
|6,99
|Hedef Girişim
|2,85
|0,71
|9,20
|Hektaş
|10,00
|0,00
|24,69
|HUB Girişim
|44,56
|19,98
|221,04
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|-0,81
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|5,80
|-4,45
|10,06
|İdealist Danışmanlık
|3,19
|-0,93
|-3,92
|İdealist GMYO
|3,61
|5,56
|17,97
|İhlas Ev Aletleri
|2,88
|-1,71
|-7,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-0,66
|-33,63
|İhlas Holding
|0,89
|0,00
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|-1,90
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|12,99
|1,41
|33,92
|Info Yatırım
|6,90
|0,00
|-22,47
|İntema
|11,07
|7,48
|19,55
|İpek Doğal Enerji
|9,62
|-4,18
|24,61
|İskenderun Demir Çelik
|8,05
|-1,11
|0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)