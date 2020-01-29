Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|-0,42
|26,34
|Acıpayam Selüloz
|8,02
|4,16
|25,90
|Adana Çimento (A)
|9,58
|1,91
|-1,34
|Adana Çimento (B)
|6,99
|0,58
|-1,96
|Adana Çimento (C)
|2,29
|3,62
|2,69
|Adel Kalemcilik
|16,30
|-3,95
|3,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,44
|2,95
|27,08
|Afyon Çimento
|8,25
|19,91
|31,37
|Ak Enerji
|1,24
|-3,88
|13,76
|Akbank
|8,28
|-1,78
|2,10
|Akçansa
|10,62
|1,82
|5,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,21
|-2,21
|4,74
|Akfen GMYO
|4,26
|5,97
|5,19
|Akın Tekstil
|16,10
|2,22
|16,75
|Akiş GMYO
|4,32
|-3,14
|6,93
|Akmerkez GMYO
|25,88
|0,23
|9,29
|Aksa
|14,15
|-0,56
|3,28
|Aksa Enerji
|4,11
|-0,72
|8,16
|Aksigorta
|6,65
|-0,15
|9,20
|Aksu Enerji
|12,78
|-1,31
|-14,06
|Alarko Carrıer
|63,15
|-1,02
|5,25
|Alarko GMYO
|90,00
|-1,53
|-1,96
|Alarko Holding
|6,16
|-0,48
|3,53
|Albaraka Türk
|1,72
|-0,58
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,13
|-7,35
|25,66
|Alkim Kağıt
|6,78
|0,44
|21,51
|Alkim Kimya
|44,82
|-0,40
|16,96
|Altınyağ
|0,58
|0,00
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,40
|-1,36
|-5,91
|Anadolu Cam
|4,57
|-1,08
|4,82
|Anadolu Efes
|24,80
|-0,88
|7,45
|Anadolu Grubu Holding
|19,70
|-1,50
|12,00
|Anadolu Hayat Emek.
|7,18
|-3,36
|4,97
|Anadolu Isuzu
|12,04
|1,60
|-1,07
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,35
|-1,76
|4,36
|Arçelik
|21,26
|-0,37
|2,02
|Arena Bilgisayar
|10,25
|-8,07
|36,12
|Armada Bilgisayar
|25,50
|-15,00
|55,58
|Arsan Tekstil
|4,35
|-0,68
|21,51
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|22,22
|Aselsan
|23,28
|0,26
|11,17
|Aslan Çimento
|43,32
|6,39
|8,41
|Ata GMYO
|3,98
|-1,00
|-12,14
|Atakule GMYO
|2,14
|-0,47
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,01
|2,02
|1,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|-1,79
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,08
|-0,14
|1,00
|Avrasya GMYO
|1,91
|-0,52
|26,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|-0,51
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,50
|0,01
|2,38
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|1,95
|Ayen Enerji
|4,22
|1,93
|21,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,07
|3,37
|40,18
|Aygaz
|13,37
|0,75
|4,13
|Bagfaş
|19,35
|-1,43
|15,04
|Bak Ambalaj
|7,61
|-6,40
|3,54
|Balatacılar Balatacılık
|1,96
|-9,68
|58,06
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|-2,90
|32,94
|Banvit
|18,94
|-1,87
|1,99
|Baştaş Başkent Çimento
|3,10
|5,08
|19,69
|Batı Çimento
|3,92
|-0,76
|18,43
|Batısöke Çimento
|1,52
|0,00
|16,03
|Bera Holding
|4,53
|2,72
|17,66
|Berkosan Yalıtım
|3,32
|-0,90
|21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,52
|-0,40
|2,86
|Beyaz Filo
|3,80
|9,83
|20,25
|Bilici Yatırım
|5,69
|0,18
|30,21
|Bim Mağazalar
|49,78
|1,10
|6,69
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,49
|-0,67
|30,70
|Bizim Mağazaları
|11,55
|-3,35
|3,40
|Bolu Çimento
|4,74
|1,72
|0,85
|Bomonti Elektrik
|1,49
|-0,67
|16,41
|Borusan Mannesmann
|13,12
|1,31
|14,59
|Borusan Yat. Paz.
|72,25
|0,07
|16,81
|Bosch Fren Sistemleri
|310,00
|-0,74
|6,93
|Bossa
|8,89
|6,21
|10,30
|Brisa
|9,12
|0,00
|-4,10
|Burçelik
|8,74
|-12,60
|50,43
|Burçelik Vana
|17,00
|-15,00
|75,08
|Bursa Çimento
|6,76
|0,60
|8,51
|Carrefoursa
|7,58
|-5,25
|60,93
|Ceo Event Medya
|7,24
|-0,82
|-12,14
|Coca Cola İçecek
|44,56
|0,54
|15,14
|Cosmos Yat. Holding
|2,75
|6,59
|34,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,41
|-3,98
|-16,32
|Çelebi
|102,40
|0,00
|0,29
|Çelik Halat
|8,26
|-0,12
|27,08
|Çemaş Döküm
|1,20
|-4,00
|-4,27
|Çemtaş
|8,32
|0,12
|0,48
|Çimbeton
|50,10
|1,42
|21,43
|Çimentaş
|18,50
|5,59
|23,33
|Çimsa
|10,25
|-0,29
|12,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,61
|-2,70
|13,17
|Dagi Giyim
|2,94
|2,80
|17,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,10
|-3,76
|81,42
|Dardanel
|6,62
|-9,93
|74,67
|Datagate Bilgisayar
|9,80
|-3,07
|25,48
|Demısaş Döküm
|4,03
|0,25
|15,80
|Denge Holding
|1,39
|0,72
|1,46
|Deniz GMYO
|5,79
|0,70
|14,65
|Denizli Cam
|9,61
|0,73
|15,23
|Derimod
|9,93
|-3,03
|39,08
|Derlüks Deri
|3,95
|0,25
|-3,19
|Desa Deri
|5,49
|19,87
|20,93
|Despec Bilgisayar
|6,28
|4,32
|48,11
|Deva Holding
|10,83
|1,59
|20,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|9,42
|-1,87
|-1,46
|DO-CO
|595,00
|-0,60
|5,50
|Doğan Burda
|6,41
|-4,33
|5,60
|Doğan Holding
|2,04
|-0,97
|10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-3,98
|31,52
|Doğusan
|2,70
|7,57
|29,81
|Doğuş GMYO
|6,33
|-10,09
|39,74
|Doğuş Otomotiv
|12,16
|-6,46
|27,73
|Döktaş Dökümcülük
|65,90
|-0,15
|22,15
|Duran Doğan Basım
|20,06
|-9,23
|42,88
|Dyo Boya
|6,55
|-2,67
|33,67
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|-2,35
|11,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,20
|-1,23
|10,78
|Edip Gayrimenkul
|1,80
|-4,26
|29,50
|Ege Endüstri
|662,70
|2,03
|14,16
|Ege Gübre
|54,50
|-0,27
|9,44
|Ege Profil
|14,65
|-2,85
|22,39
|Ege Seramik
|5,11
|0,20
|37,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,47
|6,82
|46,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,73
|8,96
|87,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,49
|8,89
|145,00
|Egeplast
|16,85
|9,42
|34,80
|Ekiz Kimya
|1,41
|9,30
|131,15
|Emek Elektrik
|1,95
|-0,51
|22,64
|Eminiş Ambalaj
|1,70
|1,80
|11,84
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|0,60
|14,38
|Enerjisa Enerji
|8,14
|4,09
|10,15
|Enka İnşaat
|6,66
|-0,15
|3,74
|Erbosan
|25,92
|0,00
|3,76
|Ereğli Demir Çelik
|9,47
|1,18
|4,76
|Ersu Gıda
|3,70
|-3,14
|78,74
|Escort Teknoloji
|2,42
|-14,79
|74,10
|Etiler Gıda
|2,35
|-2,49
|-4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,97
|7,07
|17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|-2,68
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|3,13
|11,86
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|-1,88
|4,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,10
|-1,50
|18,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,92
|2,29
|7,66
|F-M İzmit Piston
|59,30
|-1,58
|18,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,77
|-8,09
|27,05
|Ford Otosan
|76,20
|2,42
|7,55
|Formet Çelik Kapı
|2,80
|-2,44
|-6,67
|Frigo Pak Gıda
|12,15
|-10,00
|-6,25
|Galatasaray Sportif
|2,33
|-0,85
|14,78
|Garanti Bankası
|11,85
|0,51
|6,37
|Garanti Faktoring
|5,46
|-4,38
|41,09
|Garanti Yat. Ort.
|1,65
|-4,62
|52,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,60
|0,42
|71,43
|Gedik Yatırım Holding
|20,40
|-15,00
|165,28
|Gediz Ambalaj
|9,37
|7,45
|38,61
|Gentaş
|2,47
|-1,20
|12,79
|Gersan Elektrik
|3,50
|-4,11
|9,72
|Global Men. Değ.
|2,05
|-4,65
|9,04
|Global Yat. Holding
|4,84
|-3,01
|-0,62
|Good-Year
|4,69
|2,40
|15,80
|Göltaş Çimento
|19,00
|3,77
|6,80
|Gözde Girişim
|5,07
|-1,55
|-1,36
|GSD Denizcilik
|3,45
|-3,09
|34,77
|GSD Holding
|1,62
|-3,57
|8,72
|Gübre Fabrik.
|10,24
|10,70
|13,27
|Güler Yat. Holding
|2,26
|0,44
|11,33
|Güneş Sigorta
|2,62
|-1,13
|20,18
|Halk GMYO
|1,52
|-1,94
|24,59
|Halk Sigorta
|1,98
|-2,46
|0,00
|Hatay Tekstil
|8,25
|7,56
|20,09
|Hedef Girişim
|2,79
|0,00
|6,90
|Hektaş
|10,30
|-2,37
|28,43
|HUB Girişim
|32,10
|-19,99
|131,27
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,00
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,80
|0,17
|10,06
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|3,16
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,42
|-5,26
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|2,84
|-2,07
|-9,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,88
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-1,11
|-34,65
|İhlas Holding
|0,87
|1,16
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,99
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|12,94
|-2,12
|33,40
|Info Yatırım
|7,34
|1,94
|-17,53
|İntema
|11,20
|-2,27
|20,95
|İpek Doğal Enerji
|9,76
|-0,31
|26,42
|İskenderun Demir Çelik
|7,82
|-0,51
|-2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)