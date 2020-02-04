Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,30
|2,22
|23,66
|Acıpayam Selüloz
|8,37
|0,12
|31,40
|Adana Çimento (A)
|9,50
|0,00
|-2,16
|Adana Çimento (B)
|7,06
|2,17
|-0,98
|Adana Çimento (C)
|2,27
|0,44
|1,79
|Adel Kalemcilik
|17,43
|0,35
|11,02
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|0,95
|10,42
|Afyon Çimento
|7,52
|2,59
|19,75
|Ak Enerji
|1,28
|3,23
|17,43
|Akbank
|8,61
|3,24
|6,17
|Akçansa
|10,90
|2,54
|8,57
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|2,23
|8,53
|Akfen GMYO
|4,04
|1,00
|-0,25
|Akın Tekstil
|15,89
|2,38
|15,23
|Akiş GMYO
|4,60
|0,00
|13,86
|Akmerkez GMYO
|25,60
|0,08
|8,11
|Aksa
|14,38
|1,84
|4,96
|Aksa Enerji
|4,16
|1,96
|9,47
|Aksigorta
|6,96
|2,05
|14,29
|Aksu Enerji
|13,15
|-0,68
|-11,57
|Alarko Carrıer
|67,30
|5,49
|12,17
|Alarko GMYO
|92,85
|3,22
|1,14
|Alarko Holding
|6,27
|1,62
|5,38
|Albaraka Türk
|1,73
|1,76
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,80
|2,94
|39,53
|Alkim Kağıt
|7,13
|-1,79
|27,78
|Alkim Kimya
|47,34
|3,09
|23,54
|Altınyağ
|0,57
|0,00
|39,02
|Altınyunus Çeşme
|9,50
|6,62
|-4,90
|Anadolu Cam
|4,40
|-2,22
|0,92
|Anadolu Efes
|25,48
|0,16
|10,40
|Anadolu Grubu Holding
|19,66
|1,18
|11,77
|Anadolu Hayat Emek.
|7,68
|0,92
|12,28
|Anadolu Isuzu
|12,35
|2,07
|1,48
|Anadolu Sigorta
|5,00
|1,42
|13,64
|Anel Elektrik
|3,33
|1,52
|3,74
|Arçelik
|21,72
|2,84
|4,22
|Arena Bilgisayar
|10,30
|3,83
|36,79
|Armada Bilgisayar
|23,12
|0,43
|41,06
|Arsan Tekstil
|4,38
|4,78
|22,35
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|23,46
|Aselsan
|24,58
|5,13
|17,38
|Aslan Çimento
|40,42
|1,76
|1,15
|Ata GMYO
|4,13
|2,99
|-8,83
|Atakule GMYO
|2,14
|2,39
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,12
|6,67
|12,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|2,56
|11,11
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,61
|3,62
|4,81
|Avrasya GMYO
|1,86
|2,76
|23,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|3,19
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,90
|0,01
|2,41
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,37
|3,55
|25,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,85
|-1,38
|30,14
|Aygaz
|13,39
|1,13
|4,28
|Bagfaş
|19,93
|0,05
|18,49
|Bak Ambalaj
|8,10
|-0,12
|10,20
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|3,19
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-0,82
|43,65
|Banvit
|19,75
|1,23
|6,35
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|4,48
|35,14
|Batı Çimento
|3,77
|1,89
|13,90
|Batısöke Çimento
|1,53
|3,38
|16,79
|Bera Holding
|4,47
|1,59
|16,10
|Berkosan Yalıtım
|3,39
|2,73
|23,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,38
|6,94
|Beyaz Filo
|4,55
|9,90
|43,99
|Bilici Yatırım
|5,71
|-0,52
|30,66
|Bim Mağazalar
|49,38
|1,73
|5,83
|Birko Mensucat
|0,40
|8,11
|29,03
|Birlik Mensucat
|1,51
|1,34
|32,46
|Bizim Mağazaları
|11,51
|1,86
|3,04
|Bolu Çimento
|4,61
|0,22
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|1,51
|0,00
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,94
|2,13
|13,01
|Borusan Yat. Paz.
|72,20
|4,34
|16,73
|Bosch Fren Sistemleri
|313,50
|3,47
|8,14
|Bossa
|8,72
|3,07
|8,19
|Brisa
|9,62
|-1,94
|1,16
|Burçelik
|8,40
|6,33
|44,58
|Burçelik Vana
|16,48
|10,09
|69,72
|Bursa Çimento
|6,64
|1,07
|6,58
|Carrefoursa
|7,51
|0,27
|59,45
|Ceo Event Medya
|7,58
|2,99
|-8,01
|Coca Cola İçecek
|46,44
|0,35
|20,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,58
|-0,39
|26,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,53
|0,00
|-12,15
|Çelebi
|102,80
|2,39
|0,69
|Çelik Halat
|10,87
|9,14
|67,23
|Çemaş Döküm
|1,21
|2,54
|-3,47
|Çemtaş
|8,58
|3,87
|3,62
|Çimbeton
|47,28
|0,60
|14,59
|Çimentaş
|17,09
|1,73
|13,93
|Çimsa
|10,11
|2,85
|11,34
|Çuhadaroğlu Metal
|3,78
|1,89
|18,50
|Dagi Giyim
|2,94
|1,73
|17,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,65
|7,89
|105,75
|Dardanel
|6,75
|2,27
|78,10
|Datagate Bilgisayar
|9,74
|4,73
|24,71
|Demısaş Döküm
|4,05
|-0,98
|16,38
|Denge Holding
|1,39
|0,72
|1,46
|Deniz GMYO
|5,64
|3,87
|11,68
|Denizli Cam
|9,70
|-2,22
|16,31
|Derimod
|9,04
|0,78
|26,61
|Derlüks Deri
|3,99
|-0,75
|-2,21
|Desa Deri
|4,95
|3,56
|9,03
|Despec Bilgisayar
|6,22
|5,07
|46,70
|Deva Holding
|11,10
|-0,45
|23,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|2,67
|-1,28
|Ditaş Doğan
|12,44
|8,55
|30,13
|DO-CO
|595,90
|1,26
|5,66
|Doğan Burda
|7,18
|3,91
|18,29
|Doğan Holding
|2,06
|1,98
|11,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|2,28
|35,76
|Doğusan
|2,54
|3,25
|22,12
|Doğuş GMYO
|6,14
|1,99
|35,54
|Doğuş Otomotiv
|12,23
|1,07
|28,47
|Döktaş Dökümcülük
|88,55
|15,00
|64,13
|Duran Doğan Basım
|22,88
|4,00
|62,96
|Dyo Boya
|6,33
|1,93
|29,18
|Eczacıbaşı İlaç
|4,25
|0,00
|14,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,66
|0,69
|15,33
|Edip Gayrimenkul
|1,82
|0,00
|30,94
|Ege Endüstri
|712,30
|-0,10
|22,70
|Ege Gübre
|55,65
|0,09
|11,75
|Ege Profil
|14,57
|1,89
|21,72
|Ege Seramik
|5,04
|2,44
|35,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|4,55
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,75
|0,00
|92,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,45
|2,27
|125,00
|Egeplast
|16,00
|-1,90
|28,00
|Ekiz Kimya
|1,35
|1,50
|121,31
|Emek Elektrik
|2,26
|0,44
|42,14
|Eminiş Ambalaj
|1,79
|2,29
|17,76
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,78
|17,81
|Enerjisa Enerji
|8,49
|1,43
|14,88
|Enka İnşaat
|6,92
|-0,14
|7,79
|Erbosan
|25,74
|1,50
|3,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,40
|2,51
|3,98
|Ersu Gıda
|4,01
|1,26
|93,72
|Escort Teknoloji
|2,96
|-2,95
|112,95
|Etiler Gıda
|2,45
|5,15
|0,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|1,10
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|2,17
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,35
|2,27
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|1,30
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,12
|1,54
|18,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,95
|2,48
|8,32
|F-M İzmit Piston
|57,90
|0,35
|16,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,71
|4,86
|26,27
|Ford Otosan
|75,05
|1,28
|5,93
|Formet Çelik Kapı
|2,64
|1,54
|-12,00
|Frigo Pak Gıda
|12,67
|2,51
|-2,24
|Galatasaray Sportif
|2,39
|-1,24
|17,73
|Garanti Bankası
|12,27
|3,72
|10,14
|Garanti Faktoring
|5,36
|2,68
|38,50
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|0,00
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,21
|3,03
|82,32
|Gedik Yatırım Holding
|23,22
|14,95
|201,95
|Gediz Ambalaj
|9,00
|1,69
|33,14
|Gentaş
|2,50
|0,40
|14,16
|Gersan Elektrik
|3,57
|1,42
|11,91
|Global Men. Değ.
|2,34
|3,08
|24,47
|Global Yat. Holding
|4,97
|2,69
|2,05
|Good-Year
|4,89
|0,00
|20,74
|Göltaş Çimento
|18,70
|2,63
|5,12
|Gözde Girişim
|4,97
|-1,00
|-3,31
|GSD Denizcilik
|3,52
|5,71
|37,50
|GSD Holding
|1,69
|1,20
|13,42
|Gübre Fabrik.
|10,45
|1,36
|15,60
|Güler Yat. Holding
|2,04
|0,99
|0,49
|Güneş Sigorta
|2,73
|1,11
|25,23
|Halk GMYO
|1,67
|12,08
|36,89
|Halk Sigorta
|2,20
|6,28
|11,11
|Hatay Tekstil
|8,33
|2,33
|21,25
|Hedef Girişim
|2,77
|4,14
|6,13
|Hektaş
|10,51
|1,15
|31,05
|HUB Girişim
|35,30
|3,82
|154,32
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|1,71
|4,39
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|1,44
|6,64
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|2,17
|-0,60
|İdealist GMYO
|3,80
|-2,56
|24,18
|İhlas Ev Aletleri
|3,31
|3,44
|5,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|5,26
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|4,55
|-32,45
|İhlas Holding
|0,90
|5,88
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|13,46
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|13,59
|3,98
|40,10
|Info Yatırım
|8,00
|2,56
|-10,11
|İntema
|11,45
|3,15
|23,65
|İpek Doğal Enerji
|10,15
|0,00
|31,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,87
|1,55
|-1,75
(Sürecek)