Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,18
|-5,22
|17,20
|Acıpayam Selüloz
|7,93
|0,00
|24,49
|Adana Çimento (A)
|9,75
|0,72
|0,41
|Adana Çimento (B)
|7,10
|2,31
|-0,42
|Adana Çimento (C)
|2,17
|-2,25
|-2,69
|Adel Kalemcilik
|16,77
|-4,88
|6,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,05
|-6,39
|6,77
|Afyon Çimento
|7,30
|-4,95
|16,24
|Ak Enerji
|1,17
|-4,88
|7,34
|Akbank
|8,26
|-2,02
|1,85
|Akçansa
|10,40
|-3,88
|3,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,18
|-4,80
|3,32
|Akfen GMYO
|3,92
|-3,69
|-3,21
|Akın Tekstil
|15,60
|0,45
|13,13
|Akiş GMYO
|4,29
|-4,03
|6,19
|Akmerkez GMYO
|27,88
|2,80
|17,74
|Aksa
|13,96
|-1,69
|1,90
|Aksa Enerji
|3,97
|-5,48
|4,47
|Aksigorta
|6,51
|-3,56
|6,90
|Aksu Enerji
|12,60
|-3,45
|-15,27
|Alarko Carrıer
|62,85
|-3,23
|4,75
|Alarko GMYO
|90,40
|-2,27
|-1,53
|Alarko Holding
|5,99
|-2,44
|0,67
|Albaraka Türk
|1,66
|-2,35
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,01
|9,28
|49,58
|Alkim Kağıt
|6,51
|-6,06
|16,67
|Alkim Kimya
|46,86
|-2,13
|22,29
|Altınyağ
|0,63
|3,28
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|11,77
|1,55
|17,82
|Anadolu Cam
|4,07
|-4,46
|-6,65
|Anadolu Efes
|24,80
|-3,50
|7,45
|Anadolu Grubu Holding
|18,19
|-4,26
|3,41
|Anadolu Hayat Emek.
|7,76
|-1,15
|13,45
|Anadolu Isuzu
|11,96
|-4,70
|-1,73
|Anadolu Sigorta
|4,92
|-1,20
|11,82
|Anel Elektrik
|3,16
|-5,39
|-1,56
|Arçelik
|20,90
|-2,79
|0,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|9,15
|19,92
|Arena Bilgisayar
|11,83
|-10,24
|57,10
|Armada Bilgisayar
|25,66
|-1,00
|56,56
|Arsan Tekstil
|4,91
|1,24
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|2,08
|20,99
|Aselsan
|24,12
|-1,39
|15,19
|Aslan Çimento
|37,80
|-4,55
|-5,41
|Ata GMYO
|3,86
|0,52
|-14,79
|Atakule GMYO
|2,09
|-7,11
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|10,12
|28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,10
|-1,56
|8,32
|Avrasya GMYO
|1,76
|-3,83
|16,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|-2,49
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,30
|0,01
|2,44
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-2,50
|1,30
|Ayen Enerji
|3,87
|-6,30
|11,53
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,72
|-2,86
|24,20
|Aygaz
|12,67
|-3,87
|-1,32
|Bagfaş
|19,10
|-0,78
|13,56
|Bak Ambalaj
|7,66
|-4,25
|4,22
|Balatacılar Balatacılık
|1,68
|-9,68
|35,48
|Bantaş Ambalaj
|3,38
|-3,98
|34,13
|Banvit
|18,55
|-3,18
|-0,11
|Baştaş Başkent Çimento
|3,78
|-0,26
|45,95
|Batı Çimento
|3,55
|-5,08
|7,25
|Batısöke Çimento
|1,46
|-3,95
|11,45
|Bera Holding
|4,09
|-7,47
|6,23
|Berkosan Yalıtım
|3,27
|-4,94
|19,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|-4,41
|6,12
|Beyaz Filo
|3,97
|-3,64
|25,63
|Bilici Yatırım
|6,06
|-4,42
|38,67
|Bim Mağazalar
|47,60
|-1,08
|2,01
|Birko Mensucat
|0,37
|-5,13
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,48
|-3,27
|29,82
|Bizim Mağazaları
|10,80
|-4,42
|-3,31
|Bolu Çimento
|4,52
|-2,80
|-3,83
|Bomonti Elektrik
|1,45
|-2,03
|13,28
|Borusan Mannesmann
|12,26
|-3,16
|7,07
|Borusan Yat. Paz.
|67,00
|-4,42
|8,33
|Bosch Fren Sistemleri
|295,20
|-4,44
|1,83
|Bossa
|9,64
|9,55
|19,60
|Brisa
|10,06
|4,14
|5,78
|Burçelik
|7,62
|-5,93
|31,15
|Burçelik Vana
|15,30
|-6,13
|57,57
|Bursa Çimento
|5,00
|3,33
|24,89
|Carrefoursa
|7,15
|-0,97
|51,80
|Ceo Event Medya
|7,60
|-2,69
|-7,77
|Coca Cola İçecek
|44,78
|-1,88
|15,71
|Cosmos Yat. Holding
|2,58
|0,39
|26,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,33
|-6,80
|-19,10
|Çelebi
|98,10
|-2,49
|-3,92
|Çelik Halat
|10,62
|-4,07
|63,38
|Çemaş Döküm
|1,18
|-3,28
|-5,86
|Çemtaş
|9,25
|-2,53
|11,71
|Çimbeton
|46,32
|-1,45
|12,26
|Çimentaş
|16,03
|-3,78
|6,87
|Çimsa
|9,58
|-4,01
|5,51
|Çuhadaroğlu Metal
|3,55
|-5,08
|11,29
|Dagi Giyim
|3,13
|4,33
|25,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,22
|-7,05
|86,73
|Dardanel
|5,75
|-6,50
|51,72
|Datagate Bilgisayar
|10,04
|-3,46
|28,55
|Demısaş Döküm
|4,04
|-0,49
|16,09
|Denge Holding
|1,39
|-2,80
|1,46
|Deniz GMYO
|5,51
|-4,01
|9,11
|Denizli Cam
|8,62
|-5,90
|3,36
|Derimod
|9,30
|2,09
|30,25
|Derlüks Deri
|4,32
|3,35
|5,88
|Desa Deri
|5,95
|15,76
|31,06
|Despec Bilgisayar
|6,30
|-4,11
|48,58
|Deva Holding
|11,08
|-2,64
|23,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|13,64
|-8,33
|42,68
|DO-CO
|597,40
|-1,58
|5,92
|Doğan Burda
|6,12
|-5,56
|0,82
|Doğan Holding
|1,96
|-2,49
|6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|-5,22
|32,12
|Doğusan
|2,38
|-5,18
|14,42
|Doğuş GMYO
|5,92
|-3,43
|30,68
|Doğuş Otomotiv
|11,95
|-2,29
|25,53
|Döktaş Dökümcülük
|48,72
|-10,52
|-9,69
|Duran Doğan Basım
|20,70
|-5,91
|47,44
|Dyo Boya
|5,86
|-4,09
|19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,07
|-2,16
|9,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,48
|1,68
|13,55
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|-3,11
|34,53
|Ege Endüstri
|710,10
|0,24
|22,33
|Ege Gübre
|54,70
|-6,01
|9,84
|Ege Profil
|14,65
|-2,92
|22,39
|Ege Seramik
|4,76
|-3,25
|28,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|-8,89
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,63
|-8,70
|61,54
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|-9,09
|100,00
|Egeplast
|15,60
|-1,14
|24,80
|Ekiz Kimya
|1,28
|-1,54
|109,84
|Emek Elektrik
|2,10
|-5,83
|32,08
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|0,56
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|-2,98
|11,64
|Enerjisa Enerji
|8,08
|-3,12
|9,34
|Enka İnşaat
|6,61
|-3,08
|2,96
|Erbosan
|25,40
|-2,16
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|9,06
|-1,95
|0,22
|Ersu Gıda
|3,98
|2,05
|92,27
|Escort Teknoloji
|3,12
|5,76
|124,46
|Etiler Gıda
|2,35
|-1,26
|-4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|-4,69
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,38
|-4,17
|10,40
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|-2,22
|11,86
|Euro Yatırım Holding
|1,68
|-0,59
|12,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,00
|-8,83
|10,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,59
|-4,97
|0,44
|F-M İzmit Piston
|53,30
|-3,96
|6,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,07
|-5,22
|17,95
|Ford Otosan
|72,30
|-2,69
|2,05
|Formet Çelik Kapı
|2,50
|-3,85
|-16,67
|Frigo Pak Gıda
|11,85
|-3,19
|-8,56
|Galatasaray Sportif
|2,20
|-4,76
|8,37
|Garanti Bankası
|11,78
|-1,59
|5,75
|Garanti Faktoring
|4,83
|-6,03
|24,81
|Garanti Yat. Ort.
|1,59
|-0,63
|47,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,88
|1,21
|94,29
|Gedik Yatırım Holding
|25,80
|-11,64
|235,50
|Gediz Ambalaj
|8,95
|-3,35
|32,40
|Gentaş
|2,52
|-4,55
|15,07
|Gersan Elektrik
|3,43
|-3,92
|7,52
|Global Men. Değ.
|2,58
|2,38
|37,23
|Global Yat. Holding
|5,05
|-4,36
|3,70
|Good-Year
|5,14
|1,58
|26,91
|Göltaş Çimento
|17,15
|-5,72
|-3,60
|Gözde Girişim
|4,98
|-4,23
|-3,11
|GSD Denizcilik
|3,14
|-3,38
|22,66
|GSD Holding
|1,57
|-4,27
|5,37
|Gübre Fabrik.
|11,61
|1,49
|28,43
|Güler Yat. Holding
|2,13
|-6,99
|4,93
|Güneş Sigorta
|2,68
|-5,30
|22,94
|Halk GMYO
|1,52
|-5,00
|24,59
|Halk Sigorta
|2,10
|-4,55
|6,06
|Hatay Tekstil
|8,39
|-1,53
|22,13
|Hedef Girişim
|2,84
|-2,41
|8,81
|Hektaş
|10,12
|-2,32
|26,18
|HUB Girişim
|38,94
|0,41
|180,55
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|-2,46
|4,39
|ICBC Turkey Bank
|5,27
|-5,72
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|3,18
|-3,64
|-4,22
|İdealist GMYO
|4,10
|1,99
|33,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,96
|-7,21
|-5,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|3,33
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|-5,49
|-36,86
|İhlas Holding
|0,86
|-2,27
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|13,18
|-2,08
|35,88
|Info Yatırım
|8,55
|1,79
|-3,93
|İntema
|10,16
|-10,41
|9,72
|İpek Doğal Enerji
|9,61
|-3,42
|24,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,68
|-1,79
|-4,12
(Sürecek)