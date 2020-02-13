Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|0,43
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|8,10
|-0,86
|27,16
|Adana Çimento (A)
|10,03
|0,70
|3,30
|Adana Çimento (B)
|7,12
|1,42
|-0,14
|Adana Çimento (C)
|2,10
|-0,47
|-5,83
|Adel Kalemcilik
|16,37
|-3,08
|4,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,48
|-2,63
|3,62
|Afyon Çimento
|7,61
|2,15
|21,18
|Ak Enerji
|1,22
|0,83
|11,93
|Akbank
|8,16
|0,49
|0,62
|Akçansa
|10,49
|-0,47
|4,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|1,32
|9,00
|Akfen GMYO
|3,93
|-1,01
|-2,96
|Akın Tekstil
|15,87
|0,76
|15,08
|Akiş GMYO
|4,39
|0,92
|8,66
|Akmerkez GMYO
|28,68
|2,36
|21,11
|Aksa
|8,23
|1,86
|5,13
|Aksa Enerji
|4,03
|0,25
|6,05
|Aksigorta
|6,52
|0,46
|7,06
|Aksu Enerji
|13,13
|0,46
|-11,70
|Alarko Carrıer
|63,75
|0,31
|6,25
|Alarko GMYO
|94,10
|-0,74
|2,51
|Alarko Holding
|6,22
|1,80
|4,54
|Albaraka Türk
|1,62
|-1,22
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,81
|-0,17
|47,92
|Alkim Kağıt
|7,04
|2,03
|26,16
|Alkim Kimya
|48,30
|1,90
|26,04
|Altınyağ
|0,67
|4,69
|63,41
|Altınyunus Çeşme
|11,08
|-5,30
|10,91
|Anadolu Cam
|4,17
|1,96
|-4,36
|Anadolu Efes
|24,94
|0,73
|8,06
|Anadolu Grubu Holding
|18,43
|1,26
|4,78
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-0,90
|12,57
|Anadolu Isuzu
|12,62
|-0,16
|3,70
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,61
|12,95
|Anel Elektrik
|3,28
|0,61
|2,18
|Arçelik
|20,74
|2,47
|-0,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,80
|19,97
|Arena Bilgisayar
|12,00
|-2,28
|59,36
|Armada Bilgisayar
|25,50
|-2,89
|55,58
|Arsan Tekstil
|5,06
|0,80
|41,34
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|1,02
|22,22
|Aselsan
|28,22
|0,79
|34,77
|Aslan Çimento
|36,84
|0,05
|-7,81
|Ata GMYO
|3,91
|1,30
|-13,69
|Atakule GMYO
|2,16
|0,93
|12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|-2,31
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|0,00
|23,61
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,89
|-1,39
|6,81
|Avrasya GMYO
|1,85
|1,09
|22,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|5,80
|20,33
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,60
|0,01
|2,47
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,06
|2,27
|17,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,81
|-1,75
|28,31
|Aygaz
|12,85
|-1,91
|0,08
|Bagfaş
|19,60
|2,62
|16,53
|Bak Ambalaj
|7,72
|-0,26
|5,03
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-5,56
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|0,29
|36,11
|Banvit
|18,88
|-0,42
|1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|3,78
|-0,79
|45,95
|Batı Çimento
|3,64
|2,25
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,54
|3,36
|17,56
|Bera Holding
|4,17
|0,97
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|3,43
|3,31
|25,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,72
|3,03
|11,02
|Beyaz Filo
|4,07
|1,24
|28,80
|Bilici Yatırım
|6,26
|0,32
|43,25
|Bim Mağazalar
|47,62
|0,34
|2,06
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,53
|0,00
|34,21
|Bizim Mağazaları
|10,21
|-2,76
|-8,59
|Bolu Çimento
|4,69
|2,63
|-0,21
|Bomonti Elektrik
|1,50
|0,67
|17,19
|Borusan Mannesmann
|12,32
|-1,28
|7,60
|Borusan Yat. Paz.
|66,00
|-0,90
|6,71
|Bosch Fren Sistemleri
|302,20
|-0,85
|4,24
|Bossa
|11,40
|-2,48
|41,44
|Brisa
|9,99
|0,40
|5,05
|Burçelik
|8,04
|-1,95
|38,38
|Burçelik Vana
|14,50
|-3,33
|49,33
|Bursa Çimento
|4,59
|-1,71
|14,65
|Carrefoursa
|7,78
|-0,89
|65,18
|Ceo Event Medya
|7,70
|0,39
|-6,55
|Coca Cola İçecek
|45,90
|-0,65
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,59
|-2,63
|26,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,55
|2,00
|-11,46
|Çelebi
|98,10
|-0,05
|-3,92
|Çelik Halat
|10,24
|-2,85
|57,54
|Çemaş Döküm
|1,21
|-0,82
|-3,47
|Çemtaş
|8,27
|-0,72
|-0,12
|Çimbeton
|48,98
|-0,04
|18,71
|Çimentaş
|17,22
|-2,44
|14,80
|Çimsa
|9,72
|0,83
|7,05
|Çuhadaroğlu Metal
|3,79
|4,12
|18,81
|Dagi Giyim
|3,58
|6,23
|43,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,03
|-2,89
|78,32
|Dardanel
|6,17
|8,25
|62,80
|Datagate Bilgisayar
|10,38
|-1,61
|32,91
|Demısaş Döküm
|4,05
|-0,25
|16,38
|Denge Holding
|1,41
|0,71
|2,92
|Deniz GMYO
|5,30
|-2,75
|4,95
|Denizli Cam
|8,70
|-0,80
|4,32
|Derimod
|9,34
|0,32
|30,81
|Derlüks Deri
|4,15
|-2,12
|1,72
|Desa Deri
|5,75
|-3,69
|26,65
|Despec Bilgisayar
|6,26
|0,00
|47,64
|Deva Holding
|11,28
|1,62
|25,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|1,33
|-2,56
|Ditaş Doğan
|12,69
|-4,23
|32,74
|DO-CO
|618,00
|1,06
|9,57
|Doğan Burda
|5,89
|-3,76
|-2,97
|Doğan Holding
|1,95
|0,00
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|-1,72
|38,18
|Doğusan
|2,39
|-2,45
|14,90
|Doğuş GMYO
|6,21
|3,67
|37,09
|Doğuş Otomotiv
|12,48
|3,83
|31,09
|Döktaş Dökümcülük
|45,90
|-1,50
|-14,92
|Duran Doğan Basım
|21,08
|-1,13
|50,14
|Dyo Boya
|6,22
|7,80
|26,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,14
|0,24
|11,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,84
|1,54
|17,11
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|9,13
|71,94
|Ege Endüstri
|700,00
|-2,23
|20,59
|Ege Gübre
|55,05
|0,09
|10,54
|Ege Profil
|15,75
|1,61
|31,58
|Ege Seramik
|4,87
|0,21
|31,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|0,00
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|9,68
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,41
|0,00
|105,00
|Egeplast
|15,46
|-0,96
|23,68
|Ekiz Kimya
|1,19
|-0,83
|95,08
|Emek Elektrik
|2,21
|1,38
|38,99
|Eminiş Ambalaj
|2,38
|9,68
|56,58
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-0,60
|13,01
|Enerjisa Enerji
|8,64
|-0,23
|16,91
|Enka İnşaat
|6,71
|1,82
|4,52
|Erbosan
|27,20
|0,00
|8,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|-0,77
|0,00
|Ersu Gıda
|3,72
|-7,23
|79,71
|Escort Teknoloji
|3,66
|-8,96
|163,31
|Etiler Gıda
|2,29
|1,78
|-6,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|3,26
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|2,86
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|11,76
|28,81
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|3,55
|16,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,30
|1,18
|12,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,82
|3,66
|5,47
|F-M İzmit Piston
|53,10
|-1,12
|6,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,39
|0,86
|22,11
|Ford Otosan
|80,70
|6,11
|13,90
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|-2,83
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|12,28
|0,66
|-5,25
|Galatasaray Sportif
|2,40
|3,45
|18,23
|Garanti Bankası
|11,68
|-0,26
|4,85
|Garanti Faktoring
|5,01
|-2,72
|29,46
|Garanti Yat. Ort.
|1,74
|-2,25
|61,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,90
|-0,73
|94,64
|Gedik Yatırım Holding
|27,00
|-8,29
|251,11
|Gediz Ambalaj
|8,63
|0,12
|27,66
|Gentaş
|2,70
|1,89
|23,29
|Gersan Elektrik
|3,69
|-1,07
|15,67
|Global Men. Değ.
|3,02
|12,27
|60,64
|Global Yat. Holding
|4,99
|0,00
|2,46
|Good-Year
|5,08
|-0,59
|25,43
|Göltaş Çimento
|17,25
|0,00
|-3,04
|Gözde Girişim
|4,97
|-0,60
|-3,31
|GSD Denizcilik
|3,23
|3,19
|26,17
|GSD Holding
|1,68
|0,60
|12,75
|Gübre Fabrik.
|14,91
|11,02
|64,93
|Güler Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|2,46
|Güneş Sigorta
|2,77
|-1,42
|27,06
|Halk GMYO
|1,60
|0,63
|31,15
|Halk Sigorta
|2,21
|2,31
|11,62
|Hatay Tekstil
|8,37
|-0,12
|21,83
|Hedef Girişim
|2,87
|-2,71
|9,96
|Hektaş
|10,99
|6,29
|37,03
|HUB Girişim
|44,56
|-0,76
|221,04
|Hürriyet Gzt.
|1,21
|-0,82
|6,14
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|0,37
|2,28
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-1,22
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,81
|0,26
|24,51
|İhlas Ev Aletleri
|3,14
|0,96
|0,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|3,03
|13,33
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|-6,82
|-39,79
|İhlas Holding
|0,90
|2,27
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|3,31
|22,55
|İndeks Bilgisayar
|13,10
|-1,36
|35,05
|Info Yatırım
|8,72
|1,40
|-2,02
|İntema
|10,65
|0,38
|15,01
|İpek Doğal Enerji
|9,94
|1,74
|28,76
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|0,00
|-4,37
(Sürecek)