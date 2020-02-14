Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,33
|-1,27
|25,27
|Acıpayam Selüloz
|8,00
|-1,23
|25,59
|Adana Çimento (A)
|9,98
|-0,50
|2,78
|Adana Çimento (B)
|7,15
|0,42
|0,28
|Adana Çimento (C)
|2,07
|-1,43
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|16,31
|-0,37
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|-0,68
|2,92
|Afyon Çimento
|7,50
|-1,45
|19,43
|Ak Enerji
|1,22
|0,00
|11,93
|Akbank
|8,10
|-0,74
|-0,12
|Akçansa
|10,56
|0,67
|5,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|-0,87
|8,06
|Akfen GMYO
|3,93
|0,00
|-2,96
|Akın Tekstil
|15,68
|-1,20
|13,71
|Akiş GMYO
|4,46
|1,59
|10,40
|Akmerkez GMYO
|28,38
|-1,05
|19,85
|Aksa
|8,60
|4,50
|9,85
|Aksa Enerji
|4,02
|-0,25
|5,79
|Aksigorta
|6,51
|-0,15
|6,90
|Aksu Enerji
|12,90
|-1,75
|-13,25
|Alarko Carrıer
|63,00
|-1,18
|5,00
|Alarko GMYO
|94,05
|-0,05
|2,45
|Alarko Holding
|6,27
|0,80
|5,38
|Albaraka Türk
|1,63
|0,62
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,02
|12,41
|66,28
|Alkim Kağıt
|7,06
|0,28
|26,52
|Alkim Kimya
|48,08
|-0,46
|25,47
|Altınyağ
|0,68
|1,49
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|12,74
|14,98
|27,53
|Anadolu Cam
|4,09
|-1,92
|-6,19
|Anadolu Efes
|24,60
|-1,36
|6,59
|Anadolu Grubu Holding
|18,68
|1,36
|6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,69
|-0,13
|12,43
|Anadolu Isuzu
|12,42
|-1,58
|2,05
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,27
|-0,30
|1,87
|Arçelik
|20,52
|-1,06
|-1,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,00
|13,92
|Arena Bilgisayar
|11,70
|-2,50
|55,38
|Armada Bilgisayar
|24,70
|-3,14
|50,70
|Arsan Tekstil
|5,31
|4,94
|48,32
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|-2,02
|19,75
|Aselsan
|29,08
|3,05
|38,87
|Aslan Çimento
|36,70
|-0,38
|-8,16
|Ata GMYO
|4,06
|3,84
|-10,38
|Atakule GMYO
|2,15
|-0,46
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|2,36
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|-2,25
|20,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,86
|-0,20
|6,60
|Avrasya GMYO
|1,82
|-1,62
|20,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|-0,91
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,70
|0,01
|2,47
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,04
|-0,49
|16,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,83
|0,71
|29,22
|Aygaz
|12,82
|-0,23
|-0,16
|Bagfaş
|19,66
|0,31
|16,88
|Bak Ambalaj
|7,65
|-0,91
|4,08
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|2,35
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|-0,29
|35,71
|Banvit
|19,30
|2,22
|3,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,93
|3,97
|51,74
|Batı Çimento
|3,71
|1,92
|12,08
|Batısöke Çimento
|1,53
|-0,65
|16,79
|Bera Holding
|4,13
|-0,96
|7,27
|Berkosan Yalıtım
|3,37
|-1,75
|22,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,88
|5,88
|17,55
|Beyaz Filo
|4,04
|-0,74
|27,85
|Bilici Yatırım
|6,65
|6,23
|52,17
|Bim Mağazalar
|47,54
|-0,17
|1,89
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,55
|1,31
|35,96
|Bizim Mağazaları
|10,22
|0,10
|-8,50
|Bolu Çimento
|4,65
|-0,85
|-1,06
|Bomonti Elektrik
|1,51
|0,67
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,52
|1,62
|9,34
|Borusan Yat. Paz.
|67,00
|1,52
|8,33
|Bosch Fren Sistemleri
|301,00
|-0,40
|3,83
|Bossa
|11,09
|-2,72
|37,59
|Brisa
|9,83
|-1,60
|3,36
|Burçelik
|8,08
|0,50
|39,07
|Burçelik Vana
|14,95
|3,10
|53,96
|Bursa Çimento
|4,50
|-1,96
|12,40
|Carrefoursa
|7,51
|-3,47
|59,45
|Ceo Event Medya
|7,75
|0,65
|-5,95
|Coca Cola İçecek
|45,90
|0,00
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,64
|1,93
|29,41
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|-1,57
|-12,85
|Çelebi
|97,15
|-0,97
|-4,85
|Çelik Halat
|9,91
|-3,22
|52,46
|Çemaş Döküm
|1,24
|2,48
|-1,08
|Çemtaş
|8,15
|-1,45
|-1,57
|Çimbeton
|49,00
|0,04
|18,76
|Çimentaş
|17,20
|-0,12
|14,67
|Çimsa
|9,62
|-1,03
|5,95
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|2,64
|21,94
|Dagi Giyim
|3,47
|-3,07
|38,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,86
|-4,22
|70,80
|Dardanel
|6,13
|-0,65
|61,74
|Datagate Bilgisayar
|10,14
|-2,31
|29,83
|Demısaş Döküm
|3,92
|-3,21
|12,64
|Denge Holding
|1,39
|-1,42
|1,46
|Deniz GMYO
|5,30
|0,00
|4,95
|Denizli Cam
|9,01
|3,56
|8,03
|Derimod
|9,19
|-1,61
|28,71
|Derlüks Deri
|4,16
|0,24
|1,96
|Desa Deri
|5,57
|-3,13
|22,69
|Despec Bilgisayar
|6,10
|-2,56
|43,87
|Deva Holding
|11,29
|0,09
|25,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|1,32
|-1,28
|Ditaş Doğan
|12,44
|-1,97
|30,13
|DO-CO
|638,00
|3,24
|13,12
|Doğan Burda
|5,81
|-1,36
|-4,28
|Doğan Holding
|1,95
|0,00
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-0,88
|36,97
|Doğusan
|2,45
|2,51
|17,79
|Doğuş GMYO
|6,48
|4,35
|43,05
|Doğuş Otomotiv
|12,20
|-2,24
|28,15
|Döktaş Dökümcülük
|44,40
|-3,27
|-17,70
|Duran Doğan Basım
|20,80
|-1,33
|48,15
|Dyo Boya
|6,10
|-1,93
|24,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,31
|4,11
|16,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,46
|5,24
|23,24
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|-5,44
|62,59
|Ege Endüstri
|703,90
|0,56
|21,26
|Ege Gübre
|54,10
|-1,73
|8,63
|Ege Profil
|15,91
|1,02
|32,92
|Ege Seramik
|4,91
|0,82
|32,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|-2,38
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,64
|-5,88
|64,10
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|-2,44
|100,00
|Egeplast
|15,43
|-0,19
|23,44
|Ekiz Kimya
|1,18
|-0,84
|93,44
|Emek Elektrik
|2,17
|-1,81
|36,48
|Eminiş Ambalaj
|2,61
|9,66
|71,71
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,61
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,54
|-1,16
|15,56
|Enka İnşaat
|6,72
|0,15
|4,67
|Erbosan
|27,48
|1,03
|10,01
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|0,00
|0,00
|Ersu Gıda
|3,55
|-4,57
|71,50
|Escort Teknoloji
|3,78
|3,28
|171,94
|Etiler Gıda
|2,28
|-0,44
|-6,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-0,53
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|0,66
|29,66
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-3,43
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,48
|7,24
|20,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,74
|-1,66
|3,72
|F-M İzmit Piston
|53,30
|0,38
|6,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,62
|2,45
|25,10
|Ford Otosan
|79,70
|-1,24
|12,49
|Formet Çelik Kapı
|2,42
|0,83
|-19,33
|Frigo Pak Gıda
|12,28
|0,00
|-5,25
|Galatasaray Sportif
|2,88
|20,00
|41,87
|Garanti Bankası
|11,52
|-1,37
|3,41
|Garanti Faktoring
|4,93
|-1,60
|27,39
|Garanti Yat. Ort.
|1,80
|3,45
|66,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,52
|14,86
|123,57
|Gedik Yatırım Holding
|25,60
|-5,19
|232,90
|Gediz Ambalaj
|8,50
|-1,51
|25,74
|Gentaş
|2,71
|0,37
|23,74
|Gersan Elektrik
|3,61
|-2,17
|13,17
|Global Men. Değ.
|3,16
|4,64
|68,09
|Global Yat. Holding
|4,90
|-1,80
|0,62
|Good-Year
|5,15
|1,38
|27,16
|Göltaş Çimento
|17,22
|-0,17
|-3,20
|Gözde Girişim
|4,89
|-1,61
|-4,86
|GSD Denizcilik
|3,23
|0,00
|26,17
|GSD Holding
|1,78
|5,95
|19,46
|Gübre Fabrik.
|15,61
|4,69
|72,68
|Güler Yat. Holding
|2,20
|5,77
|8,37
|Güneş Sigorta
|2,77
|0,00
|27,06
|Halk GMYO
|1,60
|0,00
|31,15
|Halk Sigorta
|2,28
|3,17
|15,15
|Hatay Tekstil
|8,22
|-1,79
|19,65
|Hedef Girişim
|2,96
|3,14
|13,41
|Hektaş
|10,82
|-1,55
|34,91
|HUB Girişim
|43,18
|-3,10
|211,10
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|-0,83
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|0,93
|3,23
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,74
|-1,84
|22,22
|İhlas Ev Aletleri
|3,19
|1,59
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|1,47
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,29
|4,63
|-37,00
|İhlas Holding
|0,89
|-1,11
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|-2,40
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|12,89
|-1,60
|32,89
|Info Yatırım
|8,80
|0,92
|-1,12
|İntema
|10,80
|1,41
|16,63
|İpek Doğal Enerji
|9,85
|-0,91
|27,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|-0,78
|-5,12
(Sürecek)