Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,37 -2,07 27,42 Acıpayam Selüloz 7,50 -3,23 17,74 Adana Çimento (A) 9,86 -0,50 1,54 Adana Çimento (B) 7,08 -0,56 -0,70 Adana Çimento (C) 2,04 -1,45 -8,52 Adel Kalemcilik 15,76 -4,02 0,38 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -0,65 6,42 Afyon Çimento 7,26 -3,20 15,61 Ak Enerji 1,17 -4,10 7,34 Akbank 8,06 -0,49 -0,62 Akçansa 10,46 -0,85 4,18 Akdenız Güvenlık Hız. 2,26 -5,83 7,11 Akfen GMYO 4,07 0,49 0,49 Akın Tekstil 14,95 -3,24 8,41 Akiş GMYO 4,42 -0,45 9,41 Akmerkez GMYO 28,14 -2,56 18,83 Aksa 7,92 -2,22 1,17 Aksa Enerji 4,02 -3,60 5,79 Aksigorta 6,59 -0,45 8,21 Aksu Enerji 12,91 -0,46 -13,18 Alarko Carrıer 60,55 -2,81 0,92 Alarko GMYO 90,70 -2,47 -1,20 Alarko Holding 6,13 -3,77 3,03 Albaraka Türk 1,63 -0,61 6,54 Alcatel Lucent Teletaş 21,64 12,71 79,73 Alkim Kağıt 6,80 -4,23 21,86 Alkim Kimya 47,48 -2,26 23,90 Altınyağ 0,68 0,00 65,85 Altınyunus Çeşme 11,65 -2,92 16,62 Anadolu Cam 4,11 1,23 -5,73 Anadolu Efes 24,48 -2,78 6,07 Anadolu Grubu Holding 18,30 -2,97 4,04 Anadolu Hayat Emek. 7,65 -0,13 11,84 Anadolu Isuzu 12,05 -2,43 -0,99 Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95 Anel Elektrik 3,15 -3,67 -1,87 Arçelik 20,14 -1,95 -3,36 ARD Bilişim Teknolojileri 15,30 -3,23 Arena Bilgisayar 11,77 -2,16 56,31 Armada Bilgisayar 23,20 -1,44 41,55 Arsan Tekstil 4,87 -1,02 36,03 Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 18,52 Aselsan 29,18 0,83 39,35 Aslan Çimento 35,40 -1,99 -11,41 Ata GMYO 3,90 -3,70 -13,91 Atakule GMYO 2,14 -1,83 11,46 Atlantis Yatırım Holding 1,36 2,26 36,00 Atlas Yat. Ort. 1,71 -3,39 18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,81 1,16 6,24 Avrasya GMYO 2,00 -1,96 32,45 Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 -4,00 18,68 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,90 0,01 2,49 Avrupa Yatırım Holding 1,51 -2,58 -1,95 Ayen Enerji 3,90 -3,94 12,39 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,68 -4,96 22,37 Aygaz 12,80 -1,99 -0,31 Bagfaş 18,00 2,56 7,02 Bak Ambalaj 7,24 -3,72 -1,50 Balatacılar Balatacılık 1,70 0,59 37,10 Bantaş Ambalaj 3,64 5,51 44,44 Banvit 20,04 -0,69 7,92 Baştaş Başkent Çimento 3,71 -4,63 43,24 Batı Çimento 3,80 -0,78 14,80 Batısöke Çimento 1,52 -5,00 16,03 Bera Holding 4,17 0,72 8,31 Berkosan Yalıtım 3,28 -3,24 19,71 Beşiktaş Futbol Yat. 2,94 -1,01 20,00 Beyaz Filo 4,01 0,25 26,90 Bilici Yatırım 6,82 -3,12 56,06 Bim Mağazalar 47,46 0,04 1,71 Birko Mensucat 0,37 -2,63 19,35 Birlik Mensucat 1,50 -1,32 31,58 Bizim Mağazaları 9,96 -2,92 -10,83 Bolu Çimento 4,55 -1,09 -3,19 Bomonti Elektrik 1,50 -1,32 17,19 Borusan Mannesmann 11,80 -2,80 3,06 Borusan Yat. Paz. 63,95 -3,11 3,40 Bosch Fren Sistemleri 291,00 -2,35 0,38 Bossa 12,15 14,62 50,74 Brisa 9,78 -2,10 2,84 Burçelik 7,66 -4,84 31,84 Burçelik Vana 16,99 9,61 74,97 Bursa Çimento 4,35 -2,03 8,66 Carrefoursa 7,12 -2,73 51,17 Ceo Event Medya 7,64 -2,43 -7,28 Coca Cola İçecek 45,70 0,48 18,09 Cosmos Yat. Holding 2,42 -5,10 18,63 Credıtwest Faktorıng 2,56 4,49 -11,11 Çelebi 94,95 -1,81 -7,00 Çelik Halat 10,00 -0,30 53,85 Çemaş Döküm 1,29 3,20 2,91 Çemtaş 7,71 -4,22 -6,88 Çimbeton 47,36 -2,99 14,78 Çimentaş 16,13 -4,10 7,53 Çimsa 9,69 -1,22 6,72 Çuhadaroğlu Metal 3,70 -1,86 15,99 Dagi Giyim 3,46 -1,14 38,40 Dagi Yatırım Holding 3,63 -2,42 60,62 Dardanel 5,65 -2,92 49,08 Datagate Bilgisayar 9,14 -6,73 17,03 Demısaş Döküm 3,82 -1,55 9,77 Denge Holding 1,38 -0,72 0,73 Deniz GMYO 5,16 -2,46 2,18 Denizli Cam 8,58 -2,83 2,88 Derimod 9,33 2,08 30,67 Derlüks Deri 3,96 -1,98 -2,94 Desa Deri 5,85 8,94 28,85 Despec Bilgisayar 5,74 -2,71 35,38 Deva Holding 10,94 -3,53 21,69 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85 Ditaş Doğan 12,29 -3,53 28,56 DO-CO 624,50 -0,87 10,73 Doğan Burda 5,42 -4,91 -10,71 Doğan Holding 2,00 -0,50 8,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -4,39 32,12 Doğusan 2,49 -1,97 19,71 Doğuş GMYO 6,28 -3,68 38,63 Doğuş Otomotiv 11,45 -4,98 20,27 Döktaş Dökümcülük 48,00 11,16 -11,03 Duran Doğan Basım 19,34 -3,06 37,75 Dyo Boya 6,22 -1,58 26,94 Eczacıbaşı İlaç 4,32 0,23 16,44 Eczacıbaşı Yatırım 12,89 1,10 27,50 Edip Gayrimenkul 2,33 -7,17 67,63 Ege Endüstri 685,50 -1,40 18,09 Ege Gübre 53,15 -1,57 6,73 Ege Profil 15,20 -4,28 26,98 Ege Seramik 4,98 -3,30 34,23 Egeli & Co Tarım Girişim 0,40 -2,44 25,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,62 -6,06 58,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 0,00 100,00 Egeplast 15,60 0,84 24,80 Ekiz Kimya 1,13 -5,83 85,25 Emek Elektrik 2,12 -3,20 33,33 Eminiş Ambalaj 2,66 1,92 75,00 Emlak Konut GMYO 1,63 -1,81 11,64 Enerjisa Enerji 8,40 -2,44 13,67 Enka İnşaat 6,79 0,74 5,76 Erbosan 23,76 -3,26 -4,88 Ereğli Demir Çelik 8,92 -1,11 -1,33 Ersu Gıda 3,25 -4,41 57,00 Escort Teknoloji 3,44 -5,49 147,48 Etiler Gıda 2,17 -3,98 -11,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,91 -2,05 14,37 Euro Trend Yat. Ort. 1,40 -3,45 12,00 Euro Yat. Ort. 1,47 -4,55 24,58 Euro Yatırım Holding 1,66 -3,49 10,67 Fenerbahçe Futbol 16,20 -0,61 11,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,69 -4,09 2,63 F-M İzmit Piston 50,75 -4,25 1,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,11 -5,20 18,47 Ford Otosan 78,20 -2,25 10,37 Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33 Frigo Pak Gıda 11,54 -2,20 -10,96 Galatasaray Sportif 3,54 2,61 74,38 Garanti Bankası 11,62 -0,94 4,31 Garanti Faktoring 4,77 -2,85 23,26 Garanti Yat. Ort. 1,71 0,59 58,33 Gedik Y. Men. Değ. 12,40 1,89 121,43 Gedik Yatırım Holding 26,90 -8,50 249,80 Gediz Ambalaj 8,32 -2,58 23,08 Gentaş 2,64 -2,22 20,55 Gersan Elektrik 3,59 -1,91 12,54 Global Men. Değ. 2,83 -6,91 50,53 Global Yat. Holding 4,80 -1,44 -1,44 Good-Year 4,95 -3,70 22,22 Göltaş Çimento 16,75 -3,57 -5,85 Gözde Girişim 4,66 -3,92 -9,34 GSD Denizcilik 3,08 -2,84 20,31 GSD Holding 1,77 -2,75 18,79 Gübre Fabrik. 18,36 1,55 103,10 Güler Yat. Holding 2,34 6,36 15,27 Güneş Sigorta 2,89 0,70 32,57 Halk GMYO 1,57 -1,88 28,69 Halk Sigorta 2,75 10,00 38,89 Hatay Tekstil 8,34 -1,65 21,40 Hedef Girişim 2,94 -3,61 12,64 Hektaş 10,79 -1,73 34,54 HUB Girişim 35,80 -9,55 157,93 Hürriyet Gzt. 1,20 -0,83 5,26 ICBC Turkey Bank 5,46 -1,44 3,61 İdealist Danışmanlık 3,23 0,00 -2,71 İdealist GMYO 3,68 -3,66 20,26 İhlas Ev Aletleri 3,09 -2,52 -1,28 İhlas Gayrimenkul 1,32 -4,35 10,00 İhlas Gazetecilik 4,24 -2,08 -37,74 İhlas Holding 0,88 -3,30 -3,30 İhlas Yayın Holding 1,28 -2,29 25,49 İndeks Bilgisayar 12,59 -3,82 29,79 Info Yatırım 9,00 1,12 1,12 İntema 11,03 -1,52 19,11 İpek Doğal Enerji 9,62 -1,84 24,61 İskenderun Demir Çelik 7,51 -1,70 -6,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)