Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,26 4,15 21,51 Acıpayam Selüloz 6,94 -2,66 8,95 Adana Çimento (A) 9,38 -1,47 -3,40 Adana Çimento (B) 6,72 -1,61 -5,75 Adana Çimento (C) 1,97 0,51 -11,66 Adel Kalemcilik 14,04 -2,50 -10,57 Adese Alışveriş Ticaret 1,58 4,64 10,62 Afyon Çimento 6,86 1,18 9,24 Ak Enerji 1,06 -1,85 -2,75 Akbank 7,53 -2,08 -7,15 Akçansa 9,77 -2,50 -2,69 Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 0,50 -4,27 Akfen GMYO 3,85 4,05 -4,94 Akın Tekstil 14,08 -1,33 2,10 Akiş GMYO 4,03 -1,23 -0,25 Akmerkez GMYO 26,62 -5,47 12,42 Aksa 8,00 4,85 2,19 Aksa Enerji 3,76 0,53 -1,05 Aksigorta 6,60 0,61 8,37 Aksu Enerji 11,60 -1,61 -21,99 Alarko Carrıer 55,30 -0,90 -7,83 Alarko GMYO 89,00 1,77 -3,05 Alarko Holding 6,17 1,15 3,70 Albaraka Türk 1,53 -0,65 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 22,50 7,14 86,88 Alkim Kağıt 6,42 0,31 15,05 Alkim Kimya 46,14 -0,26 20,41 Altınyağ 0,68 3,03 65,85 Altınyunus Çeşme 10,75 -8,90 7,61 Anadolu Cam 4,02 -0,25 -7,80 Anadolu Efes 23,80 -2,30 3,12 Anadolu Grubu Holding 17,21 -0,23 -2,16 Anadolu Hayat Emek. 7,45 -1,32 8,92 Anadolu Isuzu 10,94 -0,91 -10,11 Anadolu Sigorta 4,95 0,00 12,50 Anel Elektrik 3,02 -0,66 -5,92 Arçelik 19,34 -2,37 -7,20 ARD Bilişim Teknolojileri 15,02 1,42 Arena Bilgisayar 10,95 1,86 45,42 Armada Bilgisayar 19,93 -1,63 21,60 Arsan Tekstil 4,63 -0,22 29,33 Artı Yatırım Holding 0,95 -1,04 17,28 Aselsan 28,62 -0,76 36,68 Aslan Çimento 34,96 -0,85 -12,51 Ata GMYO 3,75 -1,57 -17,22 Atakule GMYO 1,94 -1,02 1,04 Atlantis Yatırım Holding 1,34 0,00 34,00 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 4,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,80 1,51 6,17 Avrasya GMYO 1,80 -2,17 19,21 Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 -1,60 1,65 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,30 0,01 2,52 Avrupa Yatırım Holding 1,49 -0,67 -3,25 Ayen Enerji 3,56 1,14 2,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,77 0,36 26,48 Aygaz 12,50 -1,65 -2,65 Bagfaş 17,45 2,83 3,75 Bak Ambalaj 6,79 -1,16 -7,62 Balatacılar Balatacılık 2,06 9,57 66,13 Bantaş Ambalaj 3,04 -0,98 20,63 Banvit 19,70 -0,51 6,09 Baştaş Başkent Çimento 3,42 -1,72 32,05 Batı Çimento 3,47 0,29 4,83 Batısöke Çimento 1,44 0,00 9,92 Bera Holding 3,83 1,59 -0,52 Berkosan Yalıtım 2,91 -1,36 6,20 Beşiktaş Futbol Yat. 3,02 2,37 23,27 Beyaz Filo 3,52 -4,35 11,39 Bilici Yatırım 7,36 1,52 68,42 Bim Mağazalar 48,26 -0,45 3,43 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,36 -0,73 19,30 Bizim Mağazaları 9,37 1,30 -16,11 Bolu Çimento 4,31 -1,15 -8,30 Bomonti Elektrik 1,40 0,72 9,37 Borusan Mannesmann 10,88 -2,60 -4,98 Borusan Yat. Paz. 59,10 -2,72 -4,45 Bosch Fren Sistemleri 263,90 -1,60 -8,97 Bossa 10,49 6,28 30,15 Brisa 9,33 -2,20 -1,89 Burçelik 6,15 -3,61 5,85 Burçelik Vana 14,00 -5,34 44,18 Bursa Çimento 3,93 -0,51 -1,83 Carrefoursa 6,39 -1,08 35,67 Ceo Event Medya 6,94 -0,43 -15,78 Coca Cola İçecek 44,16 -2,47 14,11 Cosmos Yat. Holding 2,40 0,00 17,65 Credıtwest Faktorıng 2,36 -5,22 -18,06 Çelebi 88,70 -0,95 -13,12 Çelik Halat 9,72 3,62 49,54 Çemaş Döküm 1,30 3,17 3,71 Çemtaş 7,22 -0,96 -12,80 Çimbeton 40,24 0,25 -2,47 Çimentaş 14,14 -1,12 -5,73 Çimsa 9,39 -1,26 3,41 Çuhadaroğlu Metal 3,35 0,00 5,02 Dagi Giyim 3,14 3,29 25,60 Dagi Yatırım Holding 3,14 0,00 38,94 Dardanel 5,33 -3,27 40,63 Datagate Bilgisayar 8,21 -1,44 5,12 Demısaş Döküm 3,96 2,86 13,79 Denge Holding 1,30 -1,52 -5,11 Deniz GMYO 4,91 -1,01 -2,77 Denizli Cam 7,92 -1,61 -5,04 Derimod 8,19 -2,85 14,71 Derlüks Deri 3,45 -2,27 -15,44 Desa Deri 5,65 1,80 24,45 Despec Bilgisayar 5,21 0,19 22,88 Deva Holding 10,61 -1,12 18,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -6,41 Ditaş Doğan 12,45 1,30 30,23 DO-CO 597,00 -3,71 5,85 Doğan Burda 4,77 -1,45 -21,42 Doğan Holding 1,94 -2,02 5,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -4,21 24,24 Doğusan 2,32 0,87 11,54 Doğuş GMYO 6,08 -3,18 34,22 Doğuş Otomotiv 10,67 -3,79 12,08 Döktaş Dökümcülük 41,68 -1,65 -22,74 Duran Doğan Basım 18,24 0,72 29,91 Dyo Boya 5,37 -2,01 9,59 Eczacıbaşı İlaç 4,23 3,17 14,02 Eczacıbaşı Yatırım 12,90 2,95 27,60 Edip Gayrimenkul 2,29 1,78 64,75 Ege Endüstri 702,50 0,06 21,02 Ege Gübre 50,00 1,21 0,40 Ege Profil 13,74 -1,15 14,79 Ege Seramik 4,92 -1,40 32,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,56 -3,45 43,59 Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 0,00 90,00 Egeplast 12,50 -9,35 0,00 Ekiz Kimya 1,05 0,00 72,13 Emek Elektrik 1,87 -4,10 17,61 Eminiş Ambalaj 2,24 3,70 47,37 Emlak Konut GMYO 1,52 -1,30 4,11 Enerjisa Enerji 8,17 -0,85 10,55 Enka İnşaat 6,60 -0,45 2,80 Erbosan 21,66 -1,63 -13,29 Ereğli Demir Çelik 8,67 -3,24 -4,09 Ersu Gıda 3,10 -2,21 49,76 Escort Teknoloji 3,02 -3,21 117,27 Etiler Gıda 2,02 -1,94 -17,55 Euro Kapital Yat. Ort. 1,68 0,60 0,60 Euro Trend Yat. Ort. 1,31 -1,50 4,80 Euro Yat. Ort. 1,29 -1,53 9,32 Euro Yatırım Holding 1,51 -2,58 0,67 Fenerbahçe Futbol 14,32 -11,06 -1,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,36 0,00 -4,60 F-M İzmit Piston 47,80 -2,05 -4,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,13 -0,25 5,72 Ford Otosan 77,60 -2,21 9,53 Formet Çelik Kapı 2,25 0,45 -25,00 Frigo Pak Gıda 11,25 -0,97 -13,19 Galatasaray Sportif 3,60 20,00 77,34 Garanti Bankası 10,74 -3,16 -3,59 Garanti Faktoring 4,37 0,92 12,92 Garanti Yat. Ort. 1,70 0,00 57,41 Gedik Y. Men. Değ. 12,60 -1,64 125,00 Gedik Yatırım Holding 25,70 -4,46 234,20 Gediz Ambalaj 7,72 -0,52 14,20 Gentaş 2,55 0,39 16,44 Gersan Elektrik 3,45 0,58 8,15 Global Men. Değ. 2,45 -3,54 30,32 Global Yat. Holding 4,13 -4,18 -15,20 Good-Year 4,74 1,94 17,04 Göltaş Çimento 15,65 -1,70 -12,03 Gözde Girişim 4,08 -2,16 -20,62 GSD Denizcilik 2,67 -1,48 4,30 GSD Holding 1,64 2,50 10,07 Gübre Fabrik. 18,15 -0,82 100,77 Güler Yat. Holding 1,82 -1,09 -10,34 Güneş Sigorta 2,75 -1,43 26,15 Halk GMYO 1,53 0,00 25,41 Halk Sigorta 3,35 9,84 69,19 Hatay Tekstil 8,44 -0,12 22,85 Hedef Girişim 2,56 -2,66 -1,92 Hektaş 10,55 1,15 31,55 HUB Girişim 34,78 2,66 150,58 Hürriyet Gzt. 1,15 -1,71 0,88 ICBC Turkey Bank 4,82 -1,43 -8,54 İdealist Danışmanlık 3,09 -0,96 -6,93 İdealist GMYO 3,36 -2,33 9,80 İhlas Ev Aletleri 3,39 6,27 8,31 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,81 3,33 İhlas Gazetecilik 4,09 1,74 -39,94 İhlas Holding 0,83 1,22 -8,79 İhlas Yayın Holding 1,24 5,98 21,57 İndeks Bilgisayar 11,64 -0,09 20,00 Info Yatırım 9,00 0,56 1,12 İntema 10,15 -4,15 9,61 İpek Doğal Enerji 10,40 6,67 34,72 İskenderun Demir Çelik 7,23 -2,03 -9,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)