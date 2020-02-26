Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,30 2,22 23,66 Acıpayam Selüloz 6,88 -2,41 8,01 Adana Çimento (A) 9,13 -1,40 -5,97 Adana Çimento (B) 7,00 2,64 -1,82 Adana Çimento (C) 2,00 0,50 -10,31 Adel Kalemcilik 14,41 0,35 -8,22 Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,30 9,22 Afyon Çimento 6,82 0,74 8,60 Ak Enerji 1,07 0,94 -1,83 Akbank 7,58 1,74 -6,54 Akçansa 9,76 -0,31 -2,79 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 1,46 -1,42 Akfen GMYO 3,85 -0,52 -4,94 Akın Tekstil 14,08 -0,14 2,10 Akiş GMYO 3,99 -1,97 -1,24 Akmerkez GMYO 27,70 -4,42 16,98 Aksa 8,15 2,52 4,11 Aksa Enerji 3,78 -0,79 -0,53 Aksigorta 6,74 -0,30 10,67 Aksu Enerji 11,28 -1,91 -24,14 Alarko Carrıer 61,40 -3,23 2,33 Alarko GMYO 17,80 0,79 17,24 Alarko Holding 6,09 -1,30 2,35 Albaraka Türk 1,53 -0,65 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 22,20 -0,36 84,39 Alkim Kağıt 6,55 0,46 17,38 Alkim Kimya 51,40 6,24 34,13 Altınyağ 0,74 1,37 80,49 Altınyunus Çeşme 10,52 -3,49 5,31 Anadolu Cam 4,05 0,25 -7,11 Anadolu Efes 24,30 -0,41 5,29 Anadolu Grubu Holding 17,27 0,47 -1,82 Anadolu Hayat Emek. 7,50 1,35 9,65 Anadolu Isuzu 11,05 -1,07 -9,20 Anadolu Sigorta 5,00 1,42 13,64 Anel Elektrik 3,02 -0,33 -5,92 Arçelik 19,34 0,89 -7,20 ARD Bilişim Teknolojileri 14,58 -1,55 Arena Bilgisayar 11,23 1,54 49,14 Armada Bilgisayar 19,87 0,61 21,23 Arsan Tekstil 4,84 1,26 35,20 Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 16,05 Aselsan 29,00 -0,48 38,49 Aslan Çimento 35,48 -0,17 -11,21 Ata GMYO 3,84 1,86 -15,23 Atakule GMYO 2,02 1,51 5,21 Atlantis Yatırım Holding 1,44 4,35 44,00 Atlas Yat. Ort. 1,54 1,32 6,94 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 0,33 8,32 Avrasya GMYO 1,88 -1,05 24,50 Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 0,00 3,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,50 0,01 2,54 Avrupa Yatırım Holding 1,46 -1,35 -5,19 Ayen Enerji 3,56 -1,11 2,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,69 -0,37 22,83 Aygaz 12,50 0,89 -2,65 Bagfaş 17,06 -0,52 1,43 Bak Ambalaj 7,00 2,34 -4,76 Balatacılar Balatacılık 2,48 9,73 100,00 Bantaş Ambalaj 3,12 1,63 23,81 Banvit 19,60 -0,25 5,55 Baştaş Başkent Çimento 3,24 -4,42 25,10 Batı Çimento 3,51 -0,28 6,04 Batısöke Çimento 1,43 0,00 9,16 Bera Holding 3,97 -1,24 3,12 Berkosan Yalıtım 2,89 -0,34 5,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,78 -4,79 13,47 Beyaz Filo 3,60 0,00 13,92 Bilici Yatırım 7,39 0,27 69,11 Bim Mağazalar 48,38 2,67 3,69 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,35 -0,74 18,42 Bizim Mağazaları 9,36 -0,11 -16,20 Bolu Çimento 4,19 -2,10 -10,85 Bomonti Elektrik 1,37 -2,84 7,03 Borusan Mannesmann 13,10 19,96 14,41 Borusan Yat. Paz. 72,90 20,00 17,87 Bosch Fren Sistemleri 262,70 -1,83 -9,38 Bossa 10,18 -4,14 26,30 Brisa 9,44 -0,32 -0,74 Burçelik 7,56 6,93 30,12 Burçelik Vana 15,49 3,27 59,53 Bursa Çimento 3,88 -0,77 -3,08 Carrefoursa 6,32 0,00 34,18 Ceo Event Medya 7,11 -0,14 -13,71 Coca Cola İçecek 44,40 0,73 14,73 Cosmos Yat. Holding 2,34 0,00 14,71 Credıtwest Faktorıng 2,39 0,42 -17,01 Çelebi 88,85 -2,31 -12,98 Çelik Halat 9,68 0,62 48,92 Çemaş Döküm 1,29 -0,77 2,91 Çemtaş 7,09 -0,56 -14,37 Çimbeton 42,00 3,75 1,79 Çimentaş 14,27 1,28 -4,87 Çimsa 9,29 0,11 2,31 Çuhadaroğlu Metal 3,43 0,88 7,52 Dagi Giyim 3,11 -0,96 24,40 Dagi Yatırım Holding 3,05 -1,61 34,96 Dardanel 5,13 -4,11 35,36 Datagate Bilgisayar 8,41 -2,21 7,68 Demısaş Döküm 4,18 3,47 20,11 Denge Holding 1,32 -0,75 -3,65 Deniz GMYO 4,88 0,21 -3,37 Denizli Cam 8,03 0,37 -3,72 Derimod 8,29 0,00 16,11 Derlüks Deri 3,73 -3,37 -8,58 Desa Deri 5,71 0,00 25,77 Despec Bilgisayar 5,35 -0,93 26,18 Deva Holding 10,45 -1,51 16,24 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -5,13 Ditaş Doğan 12,61 -3,00 31,90 DO-CO 568,70 -2,37 0,83 Doğan Burda 5,02 -0,20 -17,30 Doğan Holding 1,92 -1,03 4,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,06 1,48 24,85 Doğusan 2,30 0,00 10,58 Doğuş GMYO 6,30 -0,79 39,07 Doğuş Otomotiv 10,87 -1,09 14,18 Döktaş Dökümcülük 44,62 4,50 -17,29 Duran Doğan Basım 17,75 -1,55 26,42 Dyo Boya 5,37 -0,19 9,59 Eczacıbaşı İlaç 4,12 -1,44 11,05 Eczacıbaşı Yatırım 12,30 -1,44 21,66 Edip Gayrimenkul 2,23 -2,62 60,43 Ege Endüstri 699,70 0,52 20,53 Ege Gübre 49,50 -1,00 -0,60 Ege Profil 13,82 -1,57 15,46 Ege Seramik 4,82 -0,82 29,92 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 0,00 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,56 0,00 43,59 Egeli&Co Yatırım Holding 0,36 -2,70 80,00 Egeplast 14,93 8,58 19,44 Ekiz Kimya 1,13 9,71 85,25 Emek Elektrik 1,87 -1,06 17,61 Eminiş Ambalaj 2,30 -4,56 51,32 Emlak Konut GMYO 1,52 0,66 4,11 Enerjisa Enerji 8,21 1,48 11,10 Enka İnşaat 6,72 1,51 4,67 Erbosan 21,54 0,37 -13,77 Ereğli Demir Çelik 8,92 3,00 -1,33 Ersu Gıda 3,30 1,85 59,42 Escort Teknoloji 3,14 -1,88 125,90 Etiler Gıda 2,15 1,90 -12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,70 0,00 1,80 Euro Trend Yat. Ort. 1,31 0,00 4,80 Euro Yat. Ort. 1,30 -0,76 10,17 Euro Yatırım Holding 1,50 0,00 0,00 Fenerbahçe Futbol 13,35 -5,45 -7,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,41 -0,45 -3,50 F-M İzmit Piston 46,12 -2,21 -7,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,10 -1,94 5,33 Ford Otosan 79,80 3,77 12,63 Formet Çelik Kapı 2,25 -2,17 -25,00 Frigo Pak Gıda 10,85 -3,56 -16,28 Galatasaray Sportif 3,93 -4,15 93,60 Garanti Bankası 10,63 -0,28 -4,58 Garanti Faktoring 4,31 -0,23 11,37 Garanti Yat. Ort. 1,69 -2,31 56,48 Gedik Y. Men. Değ. 12,55 -0,32 124,11 Gedik Yatırım Holding 22,90 -4,58 197,79 Gediz Ambalaj 7,73 0,13 14,35 Gentaş 2,58 1,18 17,81 Gersan Elektrik 3,52 -3,56 10,34 Global Men. Değ. 2,41 -0,82 28,19 Global Yat. Holding 4,01 -1,72 -17,66 Good-Year 4,80 1,05 18,52 Göltaş Çimento 15,82 0,57 -11,07 Gözde Girişim 4,21 0,00 -18,09 GSD Denizcilik 2,72 0,00 6,25 GSD Holding 1,65 -1,20 10,74 Gübre Fabrik. 18,30 -0,81 102,43 Güler Yat. Holding 1,84 -0,54 -9,36 Güneş Sigorta 2,72 -2,16 24,77 Halk GMYO 1,55 1,31 27,05 Halk Sigorta 3,60 0,00 81,82 Hatay Tekstil 9,73 -3,85 41,63 Hedef Girişim 2,65 3,11 1,53 Hektaş 10,38 -1,80 29,43 HUB Girişim 35,86 5,16 158,36 Hürriyet Gzt. 1,17 0,86 2,63 ICBC Turkey Bank 4,90 0,00 -7,02 İdealist Danışmanlık 3,12 0,65 -6,02 İdealist GMYO 3,37 -1,46 10,13 İhlas Ev Aletleri 3,80 2,98 21,41 İhlas Gayrimenkul 1,33 1,53 10,83 İhlas Gazetecilik 4,10 -2,38 -39,79 İhlas Holding 0,84 -2,33 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,31 2,34 28,43 İndeks Bilgisayar 11,58 -2,11 19,38 Info Yatırım 9,10 0,00 2,25 İntema 10,21 -0,68 10,26 İpek Doğal Enerji 10,48 2,14 35,75 İskenderun Demir Çelik 7,36 1,24 -8,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)