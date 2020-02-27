Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

11 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,09 -9,13 12,37
Acıpayam Selüloz 6,55 -4,80 2,83
Adana Çimento (A) 8,74 -4,27 -9,99
Adana Çimento (B) 6,50 -7,14 -8,84
Adana Çimento (C) 1,97 -1,50 -11,66
Adel Kalemcilik 14,03 -2,64 -10,64
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -6,41 2,22
Afyon Çimento 6,50 -4,69 3,50
Ak Enerji 1,01 -5,61 -7,34
Akbank 7,21 -4,88 -11,10
Akçansa 9,32 -4,51 -7,17
Akdenız Güvenlık Hız. 1,93 -7,21 -8,53
Akfen GMYO 3,60 -6,49 -11,11
Akın Tekstil 13,32 -5,40 -3,41
Akiş GMYO 3,77 -5,51 -6,68
Akmerkez GMYO 25,90 -6,50 9,37
Aksa 7,89 -3,19 0,78
Aksa Enerji 3,51 -7,14 -7,63
Aksigorta 6,52 -3,26 7,06
Aksu Enerji 10,50 -6,91 -29,39
Alarko Carrıer 57,15 -6,92 -4,75
Alarko GMYO 15,23 -14,44 0,31
Alarko Holding 5,85 -3,94 -1,68
Albaraka Türk 1,42 -7,19 -7,19
Alcatel Lucent Teletaş 20,68 -6,85 71,76
Alkim Kağıt 6,48 -1,07 16,13
Alkim Kimya 48,96 -4,75 27,77
Altınyağ 0,77 4,05 87,80
Altınyunus Çeşme 11,26 7,03 12,71
Anadolu Cam 3,88 -4,20 -11,01
Anadolu Efes 24,32 0,08 5,37
Anadolu Grubu Holding 16,33 -5,44 -7,16
Anadolu Hayat Emek. 7,42 -1,07 8,48
Anadolu Isuzu 10,76 -2,62 -11,59
Anadolu Sigorta 4,84 -3,20 10,00
Anel Elektrik 2,93 -2,98 -8,72
Arçelik 18,86 -2,48 -9,50
ARD Bilişim Teknolojileri 13,90 -4,66
Arena Bilgisayar 10,28 -8,46 36,52
Armada Bilgisayar 18,80 -5,39 14,70
Arsan Tekstil 4,70 -2,89 31,28
Artı Yatırım Holding 0,89 -5,32 9,88
Aselsan 27,98 -3,52 33,62
Aslan Çimento 35,14 -0,96 -12,06
Ata GMYO 3,76 -2,08 -17,00
Atakule GMYO 1,90 -5,94 -1,04
Atlantis Yatırım Holding 1,36 -5,56 36,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 -8,44 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,20 0,66 9,04
Avrasya GMYO 1,71 -9,04 13,25
Avrasya Petrol ve Tur. 1,73 -8,47 -4,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,60 0,01 2,54
Avrupa Yatırım Holding 1,39 -4,79 -9,74
Ayen Enerji 3,31 -7,02 -4,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,52 -6,32 15,07
Aygaz 11,81 -5,52 -8,02
Bagfaş 16,04 -5,98 -4,64
Bak Ambalaj 6,61 -5,57 -10,07
Balatacılar Balatacılık 2,66 7,26 114,52
Bantaş Ambalaj 2,85 -8,65 13,10
Banvit 19,00 -3,06 2,32
Baştaş Başkent Çimento 2,97 -8,33 14,67
Batı Çimento 3,37 -3,99 1,81
Batısöke Çimento 1,31 -8,39 0,00
Bera Holding 3,71 -6,55 -3,64
Berkosan Yalıtım 2,68 -7,27 -2,19
Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 -9,35 2,86
Beyaz Filo 3,48 -3,33 10,13
Bilici Yatırım 7,25 -1,89 65,90
Bim Mağazalar 47,82 -1,16 2,49
Birko Mensucat 0,34 -8,11 9,68
Birlik Mensucat 1,27 -5,93 11,40
Bizim Mağazaları 9,05 -3,31 -18,98
Bolu Çimento 4,03 -3,82 -14,26
Bomonti Elektrik 1,38 0,73 7,81
Borusan Mannesmann 10,91 -16,72 -4,72
Borusan Yat. Paz. 67,95 -6,79 9,86
Bosch Fren Sistemleri 258,10 -1,75 -10,97
Bossa 9,30 -8,64 15,38
Brisa 8,92 -5,51 -6,20
Burçelik 6,54 -13,49 12,56
Burçelik Vana 15,49 0,00 59,53
Bursa Çimento 3,66 -5,67 -8,58
Carrefoursa 5,70 -9,81 21,02
Ceo Event Medya 6,70 -5,77 -18,69
Coca Cola İçecek 46,00 3,60 18,86
Cosmos Yat. Holding 2,28 -2,56 11,76
Credıtwest Faktorıng 2,40 0,42 -16,67
Çelebi 85,00 -4,33 -16,75
Çelik Halat 9,36 -3,31 44,00
Çemaş Döküm 1,22 -5,43 -2,67
Çemtaş 6,73 -5,08 -18,72
Çimbeton 39,20 -6,67 -4,99
Çimentaş 14,06 -1,47 -6,27
Çimsa 9,05 -2,58 -0,33
Çuhadaroğlu Metal 3,22 -6,12 0,94
Dagi Giyim 2,83 -9,00 13,20
Dagi Yatırım Holding 2,96 -2,95 30,97
Dardanel 4,79 -6,63 26,39
Datagate Bilgisayar 7,85 -6,66 0,51
Demısaş Döküm 4,06 -2,87 16,67
Denge Holding 1,26 -4,55 -8,03
Deniz GMYO 4,54 -6,97 -10,10
Denizli Cam 7,60 -5,35 -8,87
Derimod 8,08 -2,53 13,17
Derlüks Deri 3,36 -9,92 -17,65
Desa Deri 5,14 -9,98 13,22
Despec Bilgisayar 5,02 -6,17 18,40
Deva Holding 9,95 -4,78 10,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -7,69
Ditaş Doğan 12,41 -1,59 29,81
DO-CO 545,00 -4,17 -3,37
Doğan Burda 4,83 -3,78 -20,43
Doğan Holding 1,82 -5,21 -1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 -7,77 15,15
Doğusan 2,12 -7,83 1,92
Doğuş GMYO 6,00 -4,76 32,45
Doğuş Otomotiv 10,13 -6,81 6,41
Döktaş Dökümcülük 41,04 -8,02 -23,93
Duran Doğan Basım 17,38 -2,08 23,79
Dyo Boya 4,90 -8,75 0,00
Eczacıbaşı İlaç 3,91 -5,10 5,39
Eczacıbaşı Yatırım 11,59 -5,77 14,64
Edip Gayrimenkul 2,01 -9,87 44,60
Ege Endüstri 679,00 -2,96 16,97
Ege Gübre 51,35 3,74 3,11
Ege Profil 13,12 -5,07 9,61
Ege Seramik 4,51 -6,43 21,56
Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -5,56 6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -8,93 30,77
Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 -5,56 70,00
Egeplast 13,96 -6,50 11,68
Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28
Emek Elektrik 1,76 -5,88 10,69
Eminiş Ambalaj 2,35 2,17 54,61
Emlak Konut GMYO 1,47 -3,29 0,68
Enerjisa Enerji 7,91 -3,65 7,04
Enka İnşaat 6,54 -2,68 1,87
Erbosan 21,06 -2,23 -15,69
Ereğli Demir Çelik 8,55 -4,15 -5,42
Ersu Gıda 3,11 -5,76 50,24
Escort Teknoloji 2,94 -6,37 111,51
Etiler Gıda 2,05 -4,65 -16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 -7,65 -5,99
Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -6,11 -1,60
Euro Yat. Ort. 1,21 -6,92 2,54
Euro Yatırım Holding 1,43 -4,67 -4,67
Fenerbahçe Futbol 12,14 -9,06 -16,10
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,13 -6,35 -9,63
F-M İzmit Piston 48,00 4,08 -3,77
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,68 -5,19 -0,13
Ford Otosan 76,85 -3,70 8,47
Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00
Frigo Pak Gıda 10,50 -3,23 -18,98
Galatasaray Sportif 3,63 -7,63 78,82
Garanti Bankası 10,19 -4,14 -8,53
Garanti Faktoring 4,05 -6,03 4,65
Garanti Yat. Ort. 1,60 -5,33 48,15
Gedik Y. Men. Değ. 12,96 3,27 131,43
Gedik Yatırım Holding 19,52 -14,76 153,84
Gediz Ambalaj 7,24 -6,34 7,10
Gentaş 2,43 -5,81 10,96
Gersan Elektrik 3,28 -6,82 2,82
Global Men. Değ. 2,29 -4,98 21,81
Global Yat. Holding 3,68 -8,23 -24,44
Good-Year 4,59 -4,37 13,33
Göltaş Çimento 14,88 -5,94 -16,36
Gözde Girişim 3,88 -7,84 -24,51
GSD Denizcilik 2,53 -6,99 -1,17
GSD Holding 1,52 -7,88 2,01
Gübre Fabrik. 17,20 -6,01 90,27
Güler Yat. Holding 1,71 -7,07 -15,76
Güneş Sigorta 2,58 -5,15 18,35
Halk GMYO 1,47 -5,16 20,49
Halk Sigorta 3,24 -10,00 63,64
Hatay Tekstil 10,12 4,01 47,31
Hedef Girişim 2,43 -8,30 -6,90
Hektaş 9,98 -3,85 24,44
HUB Girişim 34,20 -4,63 146,40
Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88
ICBC Turkey Bank 4,57 -6,73 -13,28
İdealist Danışmanlık 3,04 -2,56 -8,43
İdealist GMYO 3,23 -4,15 5,56
İhlas Ev Aletleri 3,63 -4,47 15,97
İhlas Gayrimenkul 1,29 -3,01 7,50
İhlas Gazetecilik 4,00 -2,44 -41,26
İhlas Holding 0,78 -7,14 -14,29
İhlas Yayın Holding 1,15 -12,21 12,75
İndeks Bilgisayar 10,88 -6,04 12,16
Info Yatırım 9,20 1,10 3,37
İntema 9,52 -6,76 2,81
İpek Doğal Enerji 9,75 -6,97 26,30
İskenderun Demir Çelik 7,24 -1,63 -9,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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