Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,16 0,93 16,13
Acıpayam Selüloz 6,65 -0,30 4,40
Adana Çimento (A) 8,90 0,34 -8,34
Adana Çimento (B) 6,62 -0,15 -7,15
Adana Çimento (C) 2,00 1,01 -10,31
Adel Kalemcilik 13,82 1,02 -11,97
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 2,03 5,72
Afyon Çimento 6,60 -0,60 5,10
Ak Enerji 1,06 -1,85 -2,75
Akbank 7,43 -0,67 -8,38
Akçansa 9,50 -0,73 -5,38
Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 0,00 -6,64
Akfen GMYO 3,77 0,80 -6,91
Akın Tekstil 13,55 0,82 -1,74
Akiş GMYO 3,98 0,00 -1,49
Akmerkez GMYO 25,36 -1,40 7,09
Aksa 7,88 2,87 0,66
Aksa Enerji 4,14 8,95 8,95
Aksigorta 6,63 0,91 8,87
Aksu Enerji 10,61 2,51 -28,65
Alarko Carrıer 52,80 0,48 -12,00
Alarko GMYO 14,40 0,00 -5,15
Alarko Holding 5,40 -1,46 -9,24
Albaraka Türk 1,44 1,41 -5,88
Alcatel Lucent Teletaş 22,36 -0,18 85,71
Alkim Kağıt 6,45 0,16 15,59
Alkim Kimya 52,40 4,07 36,74
Altınyağ 0,75 -2,60 82,93
Altınyunus Çeşme 10,69 -4,81 7,01
Anadolu Cam 3,88 0,52 -11,01
Anadolu Efes 22,94 1,50 -0,61
Anadolu Grubu Holding 17,67 7,03 0,45
Anadolu Hayat Emek. 7,65 1,19 11,84
Anadolu Isuzu 11,71 0,77 -3,78
Anadolu Sigorta 5,02 1,01 14,09
Anel Elektrik 3,00 -0,33 -6,54
Arçelik 18,81 -1,42 -9,74
ARD Bilişim Teknolojileri 15,38 -0,77
Arena Bilgisayar 11,21 2,28 48,87
Armada Bilgisayar 19,40 1,31 18,36
Arsan Tekstil 5,12 -1,16 43,02
Artı Yatırım Holding 0,85 -3,41 4,94
Aselsan 30,28 1,68 44,60
Aslan Çimento 35,66 0,28 -10,76
Ata GMYO 3,89 0,26 -14,13
Atakule GMYO 1,89 -0,53 -1,56
Atlantis Yatırım Holding 1,37 1,48 37,00
Atlas Yat. Ort. 1,70 1,19 18,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,20 0,00 9,04
Avrasya GMYO 1,93 -0,52 27,81
Avrasya Petrol ve Tur. 1,90 1,06 4,40
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,10 0,02 2,58
Avrupa Yatırım Holding 1,40 0,72 -9,09
Ayen Enerji 3,34 1,83 -3,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,60 -0,76 18,72
Aygaz 12,21 2,18 -4,91
Bagfaş 13,86 -0,36 -17,60
Bak Ambalaj 6,41 -0,31 -12,79
Balatacılar Balatacılık 2,91 -5,83 134,68
Bantaş Ambalaj 2,84 -0,35 12,70
Banvit 18,12 -1,47 -2,42
Baştaş Başkent Çimento 2,95 -1,34 13,90
Batı Çimento 3,49 -0,85 5,44
Batısöke Çimento 1,27 -1,55 -3,05
Bera Holding 3,69 0,54 -4,16
Berkosan Yalıtım 3,08 14,93 12,41
Beşiktaş Futbol Yat. 2,64 2,72 7,76
Beyaz Filo 3,58 -0,56 13,29
Bilici Yatırım 7,85 1,95 79,63
Bim Mağazalar 52,20 6,88 11,87
Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90
Birlik Mensucat 1,27 0,79 11,40
Bizim Mağazaları 8,91 -0,11 -20,23
Bolu Çimento 4,16 1,46 -11,49
Bomonti Elektrik 1,39 -1,42 8,59
Borusan Mannesmann 10,31 1,28 -9,96
Borusan Yat. Paz. 68,20 3,33 10,27
Bosch Fren Sistemleri 253,00 -0,82 -12,73
Bossa 9,92 1,22 23,08
Brisa 8,98 0,34 -5,57
Burçelik 7,63 14,91 31,33
Burçelik Vana 16,50 13,32 69,93
Bursa Çimento 3,64 0,55 -9,08
Carrefoursa 7,23 2,70 53,50
Casa Emtia Petrol 10,44 2,35 11,18
Ceo Event Medya 6,63 0,45 -19,54
Coca Cola İçecek 45,22 1,44 16,85
Cosmos Yat. Holding 2,35 -1,26 15,20
Credıtwest Faktorıng 2,35 0,00 -18,40
Çelebi 89,75 -1,54 -12,10
Çelik Halat 9,04 0,89 39,08
Çemaş Döküm 1,22 0,00 -2,67
Çemtaş 6,40 -0,62 -22,71
Çimbeton 39,48 1,02 -4,31
Çimentaş 14,13 1,00 -5,80
Çimsa 9,26 -1,38 1,98
Çuhadaroğlu Metal 3,15 0,64 -1,25
Dagi Giyim 2,83 1,43 13,20
Dagi Yatırım Holding 3,35 0,30 48,23
Dardanel 5,45 5,42 43,80
Datagate Bilgisayar 9,07 9,28 16,13
Demısaş Döküm 3,58 0,00 2,87
Denge Holding 1,26 -0,79 -8,03
Deniz GMYO 4,57 -0,22 -9,50
Denizli Cam 7,85 -1,26 -5,88
Derimod 7,54 3,01 5,60
Derlüks Deri 3,47 0,87 -14,95
Desa Deri 5,11 -0,78 12,56
Despec Bilgisayar 5,21 1,96 22,88
Deva Holding 9,68 -1,22 7,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13
Ditaş Doğan 11,87 -0,50 24,16
DO-CO 515,00 -1,62 -8,69
Doğan Burda 4,53 -3,62 -25,37
Doğan Holding 1,79 0,56 -2,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,99 2,05 20,61
Doğusan 2,06 0,98 -0,96
Doğuş GMYO 6,07 1,68 34,00
Doğuş Otomotiv 10,00 -1,67 5,04
Döktaş Dökümcülük 25,00 0,40 -21,00
Duran Doğan Basım 17,29 3,22 23,15
Dyo Boya 5,52 2,60 12,65
Eczacıbaşı İlaç 3,89 -0,77 4,85
Eczacıbaşı Yatırım 11,47 -0,69 13,45
Edip Gayrimenkul 2,06 -1,90 48,20
Ege Endüstri 640,20 -2,26 10,28
Ege Gübre 48,10 0,38 -3,41
Ege Profil 12,99 -1,96 8,52
Ege Seramik 4,51 -1,96 21,56
Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 2,78 15,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 3,92 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 0,00 70,00
Egeplast 14,18 -0,84 13,44
Ekiz Kimya 1,24 -1,59 103,28
Emek Elektrik 1,70 -6,08 6,92
Eminiş Ambalaj 2,46 9,82 61,84
Emlak Konut GMYO 1,47 0,00 0,68
Enerjisa Enerji 8,44 -0,94 14,21
Enka İnşaat 6,63 0,00 3,27
Erbosan 20,44 -0,78 -18,17
Ereğli Demir Çelik 8,75 5,42 -3,21
Ersu Gıda 3,23 0,31 56,04
Escort Teknoloji 3,11 3,67 123,74
Etiler Gıda 2,09 0,48 -14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 1,56 0,65 -6,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -0,81 -1,60
Euro Yat. Ort. 1,24 0,81 5,08
Euro Yatırım Holding 1,46 0,69 -2,67
Fenerbahçe Futbol 11,69 1,12 -19,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -0,50 -13,35
F-M İzmit Piston 46,14 1,50 -7,50
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,95 2,58 3,38
Ford Otosan 76,50 0,20 7,97
Formet Çelik Kapı 2,22 0,00 -26,00
Frigo Pak Gıda 10,85 5,34 -16,28
Galatasaray Sportif 3,60 5,88 77,34
Garanti Bankası 10,30 -0,58 -7,54
Garanti Faktoring 5,19 3,59 34,11
Garanti Yat. Ort. 1,65 0,00 52,78
Gedik Y. Men. Değ. 14,24 0,71 154,29
Gedik Yatırım Holding 20,92 2,85 172,04
Gediz Ambalaj 7,33 -2,27 8,43
Gentaş 2,36 -0,42 7,76
Gersan Elektrik 3,19 0,31 0,00
Global Men. Değ. 2,55 2,41 35,64
Global Yat. Holding 3,53 -0,84 -27,52
Good-Year 4,75 2,81 17,28
Göltaş Çimento 14,43 0,70 -18,89
Gözde Girişim 3,73 -1,84 -27,43
GSD Denizcilik 2,45 -2,78 -4,30
GSD Holding 1,53 0,00 2,68
Gübre Fabrik. 19,55 5,39 116,26
Güler Yat. Holding 1,69 0,00 -16,75
Güneş Sigorta 2,62 -0,38 20,18
Halk GMYO 1,57 6,08 28,69
Halk Sigorta 3,61 9,73 82,32
Hatay Tekstil 9,43 -1,67 37,26
Hedef Girişim 2,38 1,28 -8,81
Hektaş 10,00 0,40 24,69
HUB Girişim 27,70 -1,56 195,04
Hürriyet Gzt. 1,29 5,74 13,16
ICBC Turkey Bank 4,41 -1,12 -16,32
İdealist Danışmanlık 3,10 0,00 -6,63
İdealist GMYO 3,14 0,64 2,61
İhlas Ev Aletleri 3,74 1,36 19,49
İhlas Gayrimenkul 1,34 1,52 11,67
İhlas Gazetecilik 4,00 -3,38 -41,26
İhlas Holding 0,79 1,28 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,07 0,00 4,90
İndeks Bilgisayar 10,65 0,95 9,79
Info Yatırım 9,30 1,09 4,49
İntema 10,50 0,96 13,39
İpek Doğal Enerji 9,34 -0,21 20,98
İskenderun Demir Çelik 7,20 2,13 -10,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]