Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,16 0,93 16,13 Acıpayam Selüloz 6,65 -0,30 4,40 Adana Çimento (A) 8,90 0,34 -8,34 Adana Çimento (B) 6,62 -0,15 -7,15 Adana Çimento (C) 2,00 1,01 -10,31 Adel Kalemcilik 13,82 1,02 -11,97 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 2,03 5,72 Afyon Çimento 6,60 -0,60 5,10 Ak Enerji 1,06 -1,85 -2,75 Akbank 7,43 -0,67 -8,38 Akçansa 9,50 -0,73 -5,38 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 0,00 -6,64 Akfen GMYO 3,77 0,80 -6,91 Akın Tekstil 13,55 0,82 -1,74 Akiş GMYO 3,98 0,00 -1,49 Akmerkez GMYO 25,36 -1,40 7,09 Aksa 7,88 2,87 0,66 Aksa Enerji 4,14 8,95 8,95 Aksigorta 6,63 0,91 8,87 Aksu Enerji 10,61 2,51 -28,65 Alarko Carrıer 52,80 0,48 -12,00 Alarko GMYO 14,40 0,00 -5,15 Alarko Holding 5,40 -1,46 -9,24 Albaraka Türk 1,44 1,41 -5,88 Alcatel Lucent Teletaş 22,36 -0,18 85,71 Alkim Kağıt 6,45 0,16 15,59 Alkim Kimya 52,40 4,07 36,74 Altınyağ 0,75 -2,60 82,93 Altınyunus Çeşme 10,69 -4,81 7,01 Anadolu Cam 3,88 0,52 -11,01 Anadolu Efes 22,94 1,50 -0,61 Anadolu Grubu Holding 17,67 7,03 0,45 Anadolu Hayat Emek. 7,65 1,19 11,84 Anadolu Isuzu 11,71 0,77 -3,78 Anadolu Sigorta 5,02 1,01 14,09 Anel Elektrik 3,00 -0,33 -6,54 Arçelik 18,81 -1,42 -9,74 ARD Bilişim Teknolojileri 15,38 -0,77 Arena Bilgisayar 11,21 2,28 48,87 Armada Bilgisayar 19,40 1,31 18,36 Arsan Tekstil 5,12 -1,16 43,02 Artı Yatırım Holding 0,85 -3,41 4,94 Aselsan 30,28 1,68 44,60 Aslan Çimento 35,66 0,28 -10,76 Ata GMYO 3,89 0,26 -14,13 Atakule GMYO 1,89 -0,53 -1,56 Atlantis Yatırım Holding 1,37 1,48 37,00 Atlas Yat. Ort. 1,70 1,19 18,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,20 0,00 9,04 Avrasya GMYO 1,93 -0,52 27,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,90 1,06 4,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,10 0,02 2,58 Avrupa Yatırım Holding 1,40 0,72 -9,09 Ayen Enerji 3,34 1,83 -3,75 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,60 -0,76 18,72 Aygaz 12,21 2,18 -4,91 Bagfaş 13,86 -0,36 -17,60 Bak Ambalaj 6,41 -0,31 -12,79 Balatacılar Balatacılık 2,91 -5,83 134,68 Bantaş Ambalaj 2,84 -0,35 12,70 Banvit 18,12 -1,47 -2,42 Baştaş Başkent Çimento 2,95 -1,34 13,90 Batı Çimento 3,49 -0,85 5,44 Batısöke Çimento 1,27 -1,55 -3,05 Bera Holding 3,69 0,54 -4,16 Berkosan Yalıtım 3,08 14,93 12,41 Beşiktaş Futbol Yat. 2,64 2,72 7,76 Beyaz Filo 3,58 -0,56 13,29 Bilici Yatırım 7,85 1,95 79,63 Bim Mağazalar 52,20 6,88 11,87 Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90 Birlik Mensucat 1,27 0,79 11,40 Bizim Mağazaları 8,91 -0,11 -20,23 Bolu Çimento 4,16 1,46 -11,49 Bomonti Elektrik 1,39 -1,42 8,59 Borusan Mannesmann 10,31 1,28 -9,96 Borusan Yat. Paz. 68,20 3,33 10,27 Bosch Fren Sistemleri 253,00 -0,82 -12,73 Bossa 9,92 1,22 23,08 Brisa 8,98 0,34 -5,57 Burçelik 7,63 14,91 31,33 Burçelik Vana 16,50 13,32 69,93 Bursa Çimento 3,64 0,55 -9,08 Carrefoursa 7,23 2,70 53,50 Casa Emtia Petrol 10,44 2,35 11,18 Ceo Event Medya 6,63 0,45 -19,54 Coca Cola İçecek 45,22 1,44 16,85 Cosmos Yat. Holding 2,35 -1,26 15,20 Credıtwest Faktorıng 2,35 0,00 -18,40 Çelebi 89,75 -1,54 -12,10 Çelik Halat 9,04 0,89 39,08 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -2,67 Çemtaş 6,40 -0,62 -22,71 Çimbeton 39,48 1,02 -4,31 Çimentaş 14,13 1,00 -5,80 Çimsa 9,26 -1,38 1,98 Çuhadaroğlu Metal 3,15 0,64 -1,25 Dagi Giyim 2,83 1,43 13,20 Dagi Yatırım Holding 3,35 0,30 48,23 Dardanel 5,45 5,42 43,80 Datagate Bilgisayar 9,07 9,28 16,13 Demısaş Döküm 3,58 0,00 2,87 Denge Holding 1,26 -0,79 -8,03 Deniz GMYO 4,57 -0,22 -9,50 Denizli Cam 7,85 -1,26 -5,88 Derimod 7,54 3,01 5,60 Derlüks Deri 3,47 0,87 -14,95 Desa Deri 5,11 -0,78 12,56 Despec Bilgisayar 5,21 1,96 22,88 Deva Holding 9,68 -1,22 7,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13 Ditaş Doğan 11,87 -0,50 24,16 DO-CO 515,00 -1,62 -8,69 Doğan Burda 4,53 -3,62 -25,37 Doğan Holding 1,79 0,56 -2,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,99 2,05 20,61 Doğusan 2,06 0,98 -0,96 Doğuş GMYO 6,07 1,68 34,00 Doğuş Otomotiv 10,00 -1,67 5,04 Döktaş Dökümcülük 25,00 0,40 -21,00 Duran Doğan Basım 17,29 3,22 23,15 Dyo Boya 5,52 2,60 12,65 Eczacıbaşı İlaç 3,89 -0,77 4,85 Eczacıbaşı Yatırım 11,47 -0,69 13,45 Edip Gayrimenkul 2,06 -1,90 48,20 Ege Endüstri 640,20 -2,26 10,28 Ege Gübre 48,10 0,38 -3,41 Ege Profil 12,99 -1,96 8,52 Ege Seramik 4,51 -1,96 21,56 Egeli & Co Tarım Girişim 0,37 2,78 15,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 3,92 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 0,00 70,00 Egeplast 14,18 -0,84 13,44 Ekiz Kimya 1,24 -1,59 103,28 Emek Elektrik 1,70 -6,08 6,92 Eminiş Ambalaj 2,46 9,82 61,84 Emlak Konut GMYO 1,47 0,00 0,68 Enerjisa Enerji 8,44 -0,94 14,21 Enka İnşaat 6,63 0,00 3,27 Erbosan 20,44 -0,78 -18,17 Ereğli Demir Çelik 8,75 5,42 -3,21 Ersu Gıda 3,23 0,31 56,04 Escort Teknoloji 3,11 3,67 123,74 Etiler Gıda 2,09 0,48 -14,69 Euro Kapital Yat. Ort. 1,56 0,65 -6,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -0,81 -1,60 Euro Yat. Ort. 1,24 0,81 5,08 Euro Yatırım Holding 1,46 0,69 -2,67 Fenerbahçe Futbol 11,69 1,12 -19,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -0,50 -13,35 F-M İzmit Piston 46,14 1,50 -7,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,95 2,58 3,38 Ford Otosan 76,50 0,20 7,97 Formet Çelik Kapı 2,22 0,00 -26,00 Frigo Pak Gıda 10,85 5,34 -16,28 Galatasaray Sportif 3,60 5,88 77,34 Garanti Bankası 10,30 -0,58 -7,54 Garanti Faktoring 5,19 3,59 34,11 Garanti Yat. Ort. 1,65 0,00 52,78 Gedik Y. Men. Değ. 14,24 0,71 154,29 Gedik Yatırım Holding 20,92 2,85 172,04 Gediz Ambalaj 7,33 -2,27 8,43 Gentaş 2,36 -0,42 7,76 Gersan Elektrik 3,19 0,31 0,00 Global Men. Değ. 2,55 2,41 35,64 Global Yat. Holding 3,53 -0,84 -27,52 Good-Year 4,75 2,81 17,28 Göltaş Çimento 14,43 0,70 -18,89 Gözde Girişim 3,73 -1,84 -27,43 GSD Denizcilik 2,45 -2,78 -4,30 GSD Holding 1,53 0,00 2,68 Gübre Fabrik. 19,55 5,39 116,26 Güler Yat. Holding 1,69 0,00 -16,75 Güneş Sigorta 2,62 -0,38 20,18 Halk GMYO 1,57 6,08 28,69 Halk Sigorta 3,61 9,73 82,32 Hatay Tekstil 9,43 -1,67 37,26 Hedef Girişim 2,38 1,28 -8,81 Hektaş 10,00 0,40 24,69 HUB Girişim 27,70 -1,56 195,04 Hürriyet Gzt. 1,29 5,74 13,16 ICBC Turkey Bank 4,41 -1,12 -16,32 İdealist Danışmanlık 3,10 0,00 -6,63 İdealist GMYO 3,14 0,64 2,61 İhlas Ev Aletleri 3,74 1,36 19,49 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,52 11,67 İhlas Gazetecilik 4,00 -3,38 -41,26 İhlas Holding 0,79 1,28 -13,19 İhlas Yayın Holding 1,07 0,00 4,90 İndeks Bilgisayar 10,65 0,95 9,79 Info Yatırım 9,30 1,09 4,49 İntema 10,50 0,96 13,39 İpek Doğal Enerji 9,34 -0,21 20,98 İskenderun Demir Çelik 7,20 2,13 -10,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)