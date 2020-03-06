Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,17 0,46 16,67 Acıpayam Selüloz 6,38 -4,06 0,16 Adana Çimento (A) 8,86 -0,45 -8,75 Adana Çimento (B) 6,45 -2,57 -9,54 Adana Çimento (C) 1,99 -0,50 -10,76 Adel Kalemcilik 13,48 -2,46 -14,14 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 0,66 6,42 Afyon Çimento 6,35 -3,79 1,11 Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50 Akbank 7,29 -1,88 -10,11 Akçansa 9,08 -4,42 -9,56 Akdenız Güvenlık Hız. 1,94 -1,52 -8,06 Akfen GMYO 3,71 -1,59 -8,40 Akın Tekstil 13,30 -1,85 -3,55 Akiş GMYO 3,84 -3,52 -4,95 Akmerkez GMYO 24,94 -1,66 5,32 Aksa 7,65 -2,92 -2,28 Aksa Enerji 3,99 -3,62 5,00 Aksigorta 6,61 -0,30 8,54 Aksu Enerji 10,25 -3,39 -31,07 Alarko Carrıer 50,80 -3,79 -15,33 Alarko GMYO 13,83 -3,96 -8,91 Alarko Holding 5,20 -3,70 -12,61 Albaraka Türk 1,39 -3,47 -9,15 Alcatel Lucent Teletaş 22,72 1,61 88,70 Alkim Kağıt 6,25 -3,10 12,01 Alkim Kimya 51,45 -1,81 34,26 Altınyağ 0,71 -5,33 73,17 Altınyunus Çeşme 9,98 -6,64 -0,10 Anadolu Cam 3,73 -3,87 -14,45 Anadolu Efes 23,20 1,13 0,52 Anadolu Grubu Holding 16,67 -5,66 -5,23 Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,96 9,65 Anadolu Isuzu 11,50 -1,79 -5,51 Anadolu Sigorta 4,98 -0,80 13,18 Anel Elektrik 3,03 1,00 -5,61 Arçelik 17,94 -4,63 -13,92 ARD Bilişim Teknolojileri 15,44 0,39 Arena Bilgisayar 10,94 -2,41 45,29 Armada Bilgisayar 22,30 14,95 36,06 Arsan Tekstil 4,98 -2,73 39,11 Artı Yatırım Holding 0,85 0,00 4,94 Aselsan 29,84 -1,45 42,50 Aslan Çimento 35,56 -0,28 -11,01 Ata GMYO 3,86 -0,77 -14,79 Atakule GMYO 1,84 -2,65 -4,17 Atlantis Yatırım Holding 1,35 -1,46 35,00 Atlas Yat. Ort. 1,65 -2,94 14,58 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,18 -0,13 8,90 Avrasya GMYO 1,89 -2,07 25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 -2,63 1,65 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,20 0,01 2,59 Avrupa Yatırım Holding 1,38 -1,43 -10,39 Ayen Enerji 3,42 2,40 -1,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,57 -1,15 17,35 Aygaz 11,63 -4,75 -9,42 Bagfaş 13,50 -2,60 -19,74 Bak Ambalaj 6,25 -2,50 -14,97 Balatacılar Balatacılık 2,97 2,06 139,52 Bantaş Ambalaj 2,70 -4,93 7,14 Banvit 17,80 -1,77 -4,15 Baştaş Başkent Çimento 2,88 -2,37 11,20 Batı Çimento 3,37 -3,44 1,81 Batısöke Çimento 1,24 -2,36 -5,34 Bera Holding 3,55 -3,79 -7,79 Berkosan Yalıtım 3,54 14,94 29,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,62 -0,76 6,94 Beyaz Filo 3,47 -3,07 9,81 Bilici Yatırım 7,87 0,25 80,09 Bim Mağazalar 52,80 1,15 13,16 Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90 Birlik Mensucat 1,23 -3,15 7,89 Bizim Mağazaları 8,74 -1,91 -21,75 Bolu Çimento 4,13 -0,72 -12,13 Bomonti Elektrik 1,36 -2,16 6,25 Borusan Mannesmann 9,90 -3,98 -13,54 Borusan Yat. Paz. 65,10 -4,55 5,25 Bosch Fren Sistemleri 244,40 -3,40 -15,70 Bossa 9,40 -5,24 16,63 Brisa 8,48 -5,57 -10,83 Burçelik 7,88 3,28 35,63 Burçelik Vana 16,30 -1,21 67,87 Bursa Çimento 3,51 -3,57 -12,32 Carrefoursa 6,72 -7,05 42,68 Casa Emtia Petrol 10,48 0,38 11,61 Ceo Event Medya 6,62 -0,15 -19,66 Coca Cola İçecek 43,30 -4,25 11,89 Cosmos Yat. Holding 2,34 -0,43 14,71 Credıtwest Faktorıng 2,35 0,00 -18,40 Çelebi 84,30 -6,07 -17,43 Çelik Halat 8,46 -6,42 30,15 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -4,27 Çemtaş 6,20 -3,13 -25,12 Çimbeton 37,40 -5,27 -9,36 Çimentaş 13,99 -0,99 -6,73 Çimsa 9,00 -2,81 -0,88 Çuhadaroğlu Metal 3,06 -2,86 -4,08 Dagi Giyim 2,64 -6,71 5,60 Dagi Yatırım Holding 3,18 -5,07 40,71 Dardanel 5,22 -4,22 37,73 Datagate Bilgisayar 8,30 -8,49 6,27 Demısaş Döküm 3,56 -0,56 2,30 Denge Holding 1,25 -0,79 -8,76 Deniz GMYO 4,48 -1,97 -11,29 Denizli Cam 7,63 -2,80 -8,51 Derimod 7,48 -0,80 4,76 Derlüks Deri 3,37 -2,88 -17,40 Desa Deri 4,97 -2,74 9,47 Despec Bilgisayar 5,08 -2,50 19,81 Deva Holding 9,63 -0,52 7,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 11,57 -2,53 21,03 DO-CO 461,90 -10,31 -18,10 Doğan Burda 4,24 -6,40 -30,15 Doğan Holding 1,72 -3,91 -6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,93 -3,02 16,97 Doğusan 1,99 -3,40 -4,33 Doğuş GMYO 6,01 -0,99 32,67 Doğuş Otomotiv 9,42 -5,80 -1,05 Döktaş Dökümcülük 25,02 0,08 -20,94 Duran Doğan Basım 16,79 -2,89 19,59 Dyo Boya 5,23 -5,25 6,73 Eczacıbaşı İlaç 3,85 -1,03 3,77 Eczacıbaşı Yatırım 11,00 -4,10 8,80 Edip Gayrimenkul 1,94 -5,83 39,57 Ege Endüstri 622,00 -2,84 7,15 Ege Gübre 46,50 -3,33 -6,63 Ege Profil 12,36 -4,85 3,26 Ege Seramik 4,44 -1,55 19,68 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 3,77 41,03 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -2,94 65,00 Egeplast 14,65 3,31 17,20 Ekiz Kimya 1,24 0,00 103,28 Emek Elektrik 1,95 14,71 22,64 Eminiş Ambalaj 2,40 -2,44 57,89 Emlak Konut GMYO 1,44 -2,04 -1,37 Enerjisa Enerji 8,04 -4,74 8,80 Enka İnşaat 6,78 2,26 5,61 Erbosan 20,28 -0,78 -18,82 Ereğli Demir Çelik 8,90 1,71 -1,55 Ersu Gıda 3,13 -3,10 51,21 Escort Teknoloji 3,12 0,32 124,46 Etiler Gıda 2,07 -0,96 -15,51 Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 -2,56 -8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,19 -3,25 -4,80 Euro Yat. Ort. 1,19 -4,03 0,85 Euro Yatırım Holding 1,45 -0,68 -3,33 Fenerbahçe Futbol 11,53 -1,37 -20,32 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,81 -3,79 -16,63 F-M İzmit Piston 44,60 -3,34 -10,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,56 -4,91 -1,69 Ford Otosan 77,10 0,78 8,82 Formet Çelik Kapı 2,15 -3,15 -28,33 Frigo Pak Gıda 10,95 0,92 -15,51 Galatasaray Sportif 3,53 -1,94 73,89 Garanti Bankası 10,03 -2,62 -9,96 Garanti Faktoring 4,67 -10,02 20,67 Garanti Yat. Ort. 1,62 -1,82 50,00 Gedik Y. Men. Değ. 14,71 3,30 162,68 Gedik Yatırım Holding 19,76 -5,54 156,96 Gediz Ambalaj 7,11 -3,00 5,18 Gentaş 2,31 -2,12 5,48 Gersan Elektrik 3,07 -3,76 -3,76 Global Men. Değ. 2,47 -3,14 31,38 Global Yat. Holding 3,50 -0,85 -28,13 Good-Year 4,56 -4,00 12,59 Göltaş Çimento 13,81 -4,30 -22,37 Gözde Girişim 3,59 -3,75 -30,16 GSD Denizcilik 2,38 -2,86 -7,03 GSD Holding 1,45 -5,23 -2,68 Gübre Fabrik. 18,72 -4,25 107,08 Güler Yat. Holding 1,63 -3,55 -19,70 Güneş Sigorta 2,52 -3,82 15,60 Halk GMYO 1,55 -1,27 27,05 Halk Sigorta 3,59 -0,55 81,31 Hatay Tekstil 9,07 -3,82 32,02 Hedef Girişim 2,24 -5,88 -14,18 Hektaş 9,65 -3,50 20,32 HUB Girişim 26,32 -4,98 180,34 Hürriyet Gzt. 1,26 -2,33 10,53 ICBC Turkey Bank 4,27 -3,17 -18,98 İdealist Danışmanlık 3,02 -2,58 -9,04 İdealist GMYO 3,08 -1,91 0,65 İhlas Ev Aletleri 4,00 6,95 27,80 İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,99 8,33 İhlas Gazetecilik 3,90 -2,50 -42,73 İhlas Holding 0,78 -1,27 -14,29 İhlas Yayın Holding 1,05 -1,87 2,94 İndeks Bilgisayar 10,30 -3,29 6,19 Info Yatırım 7,91 -14,95 -11,12 İntema 10,01 -4,67 8,10 İpek Doğal Enerji 9,29 -0,54 20,34 İskenderun Demir Çelik 7,35 2,08 -8,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)